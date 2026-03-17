РФ атакувала Краматорський район: рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих

Росіяни атакували Краматорський район. Фото: ДСНС

Вночі у вівторок, 17 березня, окупаційні війська РФ завдали удару по житловому сектору селища Олександрівка Краматорського району Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, на місці удару сталася пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіла жінки та чоловіка.



Крім того, рятувальники розібрали 3 тонни будівельних конструкцій та ліквідували пожежу на площі 20 кв. м.



Станом на ранок аварійні роботи завершено.



Раніше ми писали, що за 16 березня внаслідок обстрілу з боку російських військ на Донеччині загинули п'ять мирних жителів.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»