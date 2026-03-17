Костянтинівка потрапила під російський обстріл, поранено місцевого жителя

У вівторок, 17 березня, російські окупанти вдарили по Костянтинівці за допомогою FPV-дрона, оснащеного бойовою частиною. Внаслідок атаки одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, ціллю загарбників став приватний сектор.



«Внаслідок вибуху зафіксовано влучання безпосередньо в житловий будинок, що призвело до пошкодження фасаду будівлі, також отримав поранення місцевий мешканець», — зазначив він.



Постраждалий самостійно доїхав до Дружківки, там йому надали медичну допомогу.



Горбунов вкотре закликав жителів громади погоджуватися на евакуацію.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»