У Маріуполі ріелторів залучають до пошуку порожніх квартир

В окупованому Маріуполі місцева адміністрація почала залучати ріелторів для виявлення порожніх квартир. Про це повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, ріелторам доручено обходити житлові приміщення та перевіряти, чи мешкають у них власники. Якщо під час кількох візитів встановити присутність власника не вдається, фахівці оформлюють так званий «Акт обстеження житлового приміщення».

Складені документи передаються в окупаційну адміністрацію, де їх використовують для подальшої перевірки нерухомості щодо визнання її потенційно безхазяйної.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що у тимчасово захопленому Маріуполі будинки, які відновлювали росіяни, руйнуються. Зокрема, мешканці будинку на Морському бульварі, 64, повідомляли, що вночі впала штукатурка на перехідному балконі.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»