Сили оборони вдарили по вузлу зв'язку окупантів під Маріуполем

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці вразили вузол зв'язку російських окупантів у районі окупованого селища Мангуш Донецької області.
Крім того, Сили оборони вдарили по району зосередження живої сили російських солдат поблизу міста Часів Яр Донецької області.
Раніше ми писали, що в ніч на 14 березня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах військової та логістичної інфраструктури на території Росії.
Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях