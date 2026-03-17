Сили оборони вдарили по вузлу зв'язку окупантів під Маріуполем

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці вразили вузол зв'язку російських окупантів у районі окупованого селища Мангуш Донецької області.

Крім того, Сили оборони вдарили по району зосередження живої сили російських солдат поблизу міста Часів Яр Донецької області.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»