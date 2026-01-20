Тарифы на коммунальные услуги на оккупированных территориях продолжают расти

Иллюстративное фото

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины в новом году снова повысятся тарифы на коммунальные услуги. Это связано с тем, что в России с целью покрытия дефицита государственного бюджета с 1 января текущего года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) была повышена с 20% до 22%.



Рост НДС неизбежно повлек за собой новый виток инфляции и повышение цен практически на все товары и услуги. Повышение тарифов на коммунальные услуги происходит как в самой России, так и на всех оккупированных ею территориях Украины.

Этапы повышения тарифов: 1 января, 1 июля и 1 октября

Повышение большинства тарифов на подконтрольной «ДНР» территории произойдёт в два этапа — зимой и осенью, а по газу — в три этапа, с дополнительным летним повышением.

С 1 января тарифы на газ, электроэнергию, воду, теплоснабжение и вывоз мусора в среднем вырастут на 1,7%. А с 1 октября этого года они дополнительно увеличатся ещё на 8—22%.

Такой разброс индекса повышения тарифов зависит от региона. Как отмечает российская пресса, в ряде регионов России рост цен на коммунальные услуги чаще всего отставал от инфляции, поэтому там скачок тарифов будет выше.



Российские власти призывают руководство регионов не «тормозить» с повышением тарифов, исходя из расчетов минимально допустимого индекса, поскольку позже, по их словам, всё равно придется «догонять».

Кроме того, в последнее время максимальное повышение тарифов стало в России одним из условий получения регионом поддержки из федерального бюджета. Индексы повышения тарифов по регионам утверждены распоряжением правительства РФ от 25.11.2025 года № 3413-р.



При этом индекс повышения действует на совокупность всех коммунальных услуг, а не отдельно на воду или электроэнергию. Это означает, что одна услуга может резко подорожать (до 20%), а другая — лишь на 2%. Однако в среднем индекс подорожания услуг, установленный для конкретного региона указанным постановлением, будет соблюден.



Идею «индексации» тарифов в регионах далеко не каждый рядовой потребитель сможет понять. Однако каждый может воспользоваться инфографикой роста цен, опубликованной на сайте партии «Единая Россия».



На сайте уверяют, что повышение будет «не на все сразу и не для всех одинаково», но при этом честно признают, что рост будет существенным и так или иначе затронет каждого.



Некоторым потребителям платежки с новыми расценками уже пришли. Рассмотрим повышение на примере так называемой «ДНР».

Цена на газ будет повышаться в три этапа: в январе, июле и октябре.

Новые цены на газоснабжение с 01.01.2026

Цены на газоснабжение с 01.07.2026

Цены на газоснабжение с 01.10.2026

Тарифы на электроснабжение вырастут в два этапа — с 1 января и с 1 октября.

Цены на теплоснабжение увеличатся в два этапа.

На водоснабжение и водоотведение цены также вырастут в два этапа.

Цены на вывоз мусора повысят в два этапа.

Жители оккупированных территорий Донецкой области, которые уже получили новые платежки за вывоз твердых бытовых отходов, отмечают, что простой подсчет позволил сделать вывод: новый тариф почему-то рассчитывается не по количеству проживающих, как раньше, а исходя из площади жилья.



В комментариях к новости о повышении тарифов, появившейся в местных пабликах оккупантов, нет ничего неожиданного. Комментаторы ругают «проклятых капиталистов» и жалуются, что рост зарплат не поспевает за ростом цен и тарифов.

За просроченные платежи будет начисляться пеня

За просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в РФ, начиная с марта, с 16-го числа каждого месяца, следующего за месяцем оплаты, будет начисляться пеня. Очевидно, что рано или поздно эта мера коснётся и оккупированных территорий.



О введении пени за просрочку оплаты коммунальных услуг сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.



Он отметил, что крайний срок оплаты в этом году будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. По его мнению, это позволит многим гражданам РФ оплачивать услуги ЖКХ после получения заработной платы и, соответственно, избежать просрочек и начисления пени.

«Однако если граждане не оплатили жилищно-коммунальные услуги в срок, то есть до 15-го числа месяца, то пени будут начисляться по истечении 31 дня после установленного срока оплаты — с 16-го числа следующего месяца», — сказал Кошелев.

Он также отметил, что в течение первых 30 дней после даты платежа штраф не начисляется: в этот период жители могут погасить долг без дополнительных расходов.

«Если задолженность остается неоплаченной, с 31-го дня начинается начисление пени», — заявил российский депутат.

Коммунальные услуги на ВОТ останутся дотационной статьёй бюджета РФ до 2028 года

Как напомнил в ходе своей прямой линии нынешний глава «ДНР» Денис Пушилин, тарифы на коммунальные услуги в так называемой «республике» по-прежнему не в полной мере покрывают реальные затраты на их предоставление и дотируются из федерального бюджета РФ.



Власти страны-оккупанта, как мы видим, постепенно подтягивают тарифы на ВОТ к российскому уровню — «в рамках выравнивания с российскими стандартами с последующими индексациями».



Судя по заявлениям в российском информационном поле, завершить этот процесс планируется к 2028 году.

История падения «коммунального рая» на оккупированном Донбассе

Сами потребители коммунальных услуг на временно оккупированных территориях в обращениях к Денису Пушилину во время его прямой линии 9 декабря 2025 года отмечали, что еще до нынешнего подорожания цены на «коммуналку» с момента полномасштабного вторжения выросли примерно в 4,5 раза.



Интересно провести небольшой экскурс в историю роста коммунальных тарифов на оккупированных территориях Донбасса. В течение нескольких лет на оккупированных территориях действовали сравнительно низкие тарифы на коммунальные услуги.



В отличие от неоккупированных территорий Украины, с 2014 года они не пересматривались и оставались неизменными на протяжении пяти (!) лет. Конец «коммунальному раю» наступил 1 сентября 2019 года.

Тарифы на воду и водоотведение в так называемой «ДНР» тогда выросли сразу вдвое. Более чем на 50% подорожало холодное водоснабжение и на 57% — оплата за стоки, на 30% выросли тарифы на вывоз твердых бытовых отходов и услуги по содержанию придомовых территорий.



На сайте коммунальных служб «ДНР» тогда разместили схему расчета увеличения тарифов: на первом фото — приблизительная суммарная стоимость коммунальных услуг до повышения, на втором — сумма к оплате после повышения тарифов с 1 сентября 2019 года.

Инфографика повышения тарифов в 2019 году — сайт ЖКХ «ДНР»



Тогдашний «министр строительства и ЖКХ» фейковой «республики» Сергей Наумец уверял, что в среднем суммарная оплата (за все коммунальные услуги) для владельца жилого объекта вырастет всего на 200—300 российских рублей.



Однако и до первого повышения «дешевая коммуналка» за одну квартиру площадью 50 кв. м в сумме составляла около 1,3 тыс. рублей (примерно 500 грн). Все расчеты приводятся по ориентировочному курсу валют на оккупированной территории на 2019 год.



Оплата коммунальных услуг была явно не по карману и пенсионерам, которые в то время получали в среднем около 4 тыс. рублей (1,5 тыс. грн) так называемой пенсии от «ДНР», и работающим, чья зарплата в среднем составляла 5–6,5 тыс. рублей (1,9–2,3 тыс. грн).



Тогда исполняющий обязанности руководителя «республиканской службы тарифов» Александр Алипов честно признал, что это будет не последнее повышение тарифов на «коммуналку». При этом он заверил, что следующее повышение будет рассматриваться только в случае увеличения зарплат и социальных выплат.



«В 2020 году тарифы на услуги водоснабжения, вывоз твердых бытовых отходов и услуги по содержанию придомовых территорий больше повышаться не будут. Если в 2020 году произойдет повышение пенсий и заработных плат, тогда будем рассматривать повышение тарифов на другие услуги», — заверял тогда Алипов, и… уже с осени 2019 года коммунальные тарифы для жителей ВОТ Донбасса начали медленно, но уверенно и систематически расти.

Все средства, полученные от повышения тарифов, обещали направить на зарплаты работникам ЖКХ оккупированной территории и на поддержку коммунального хозяйства, состояние которого неуклонно ухудшалось.



Это легко проследить по городским и районным телеграм-каналам: трубы коммунальных сетей порывались все чаще и чаще, горы мусора повсеместно становились все выше, а напор воды в кранах — все слабее. А сегодня, почти через 12 лет оккупации, в так называемой «ДНР» сохраняются серьезные проблемы и с состоянием коммуникаций, и с водоснабжением, а значит — и с централизованным отоплением.

Таких фотографий этой зимой в телеграм-каналах оккупированного Донецка появилось немало. Температура в квартирах многих жителей Донецка и других оккупированных городов едва достигает +15 градусов, и это еще хороший показатель — у некоторых она не дотягивает и до +10.



Кроме того, в последние несколько месяцев на оккупированных территориях Донбасса нестабильна и ситуация с электроснабжением. И дело не только в близости боевых действий.

Легенда о «бате — народном заступнике»

В то же время жители оккупированной части Донецкой области в первые пять лет оккупации имели основания гордиться тарифами на коммунальные услуги, которые были значительно ниже, чем на подконтрольной Украине территории.



И далеко не все задумывались о том, что коммунальные платежи в России, оккупировавшей эти территории, значительно выше, чем даже на мирных украинских землях, где тарифы все эти годы, увы, росли.

И о том, что именно до уровня российских тарифов, которые также постоянно увеличиваются, постепенно будут подтянуты и цены на все товары, и тарифы на все, в том числе на коммунальные услуги, и на оккупированных территориях. При этом чиновников оккупационной власти мало волнует рост доходов рядовых потребителей со средним достатком.



А поскольку конец «коммунального рая» наступил уже после ликвидации тогдашнего главаря «ДНР» Александра Захарченко (напомним, Захарченко погиб 31 июля 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке на бульваре Пушкина), это вызвало вселенский плач среди части жителей оккупированной Донецкой области, которые наивно верили, что «пока батя был жив, он цены держал, спекулянтов гонял».

Стоп-кадр видео из пабликов оккупантов: «батя» Захарченко на рынке Донецка «проверяет» точность весов, на которые жаловались местные жители, положив на них свой пистолет для устрашения «спекулянтов».

«Батей» Захарченко называли сторонники утопической идеи самостоятельного и счастливого существования так называемой «Донецкой народной республики». Повышение, или «индексация тарифов ЖКХ», в 2019 году было мерой вынужденной и неизбежной.

Тарифы, не менявшиеся на протяжении пяти лет, не соответствовали реальным затратам на содержание ЖКХ и оказание услуг. К тому же проблема неплатежей, существовавшая всегда, с 2014 года лишь усугубилась.



Даже по тарифам образца 2014 года платить могли не все. Часть жителей ВОТ из-за преклонного возраста и состояния здоровья либо по «политическим» причинам ни разу не выезжали с оккупированной территории и не оформляли украинские пенсии и пособия, довольствуясь российской «социальной помощью» — так оккупанты называли выплаты, которые за счет субвенций из российского бюджета начали осуществляться на территории так называемой «ДНР» с декабря 2014 года.

Размер этой помощи в рублях долгое время составлял украинскую пенсию или пособие, умноженные на два. И, разумеется, далеко не все покинувшие оккупированные территории оплачивали коммунальные услуги в оставленном жилье.

В итоге, по данным того же «министерства ЖКХ ДНР», задолженность по оплате коммунальных услуг к моменту первого повышения тарифов в 2019 году составляла уже почти 10 млрд рублей.



Катастрофа, надвигавшаяся на сферу ЖКХ на ВОТ Донбасса, еще до смерти «бати — народного заступника» вынудила руководителей местного коммунального хозяйства принимать меры по взысканию долгов.

В частности, в июле 2018 года «государственная исполнительная служба ДНР» ограничила должникам по коммунальным услугам выезд за пределы оккупированной территории. Об этом заявил на брифинге в оккупированном Донецке тогдашний «заведующий сектором аналитики и статистики министерства юстиции ДНР» Евгений Суржко.

По его словам, решение о временном ограничении права выезда должника за пределы «республики» принимал «суд». Это решение передавалось «пограничной службе ДНР», и до полного погашения долга человек становился невыездным.

«Суды» по взысканию долгов за коммунальные услуги проходили по упрощенной процедуре: коммунальщики «пачками» приносили сведения о задолженностях. В долги владельцев помещений включали и долги боевиков, размещённых в пустующих домах, в том числе в жилом фонде — иногда с ведома собственников, а иногда и без него.

В незаконно действующих «судах республики» такими же «пачками» выписывались судебные приказы, обязательные к исполнению. Эти приказы направлялись как должникам, так и в «исполнительную» и «пограничную» службы оккупантов. Списки должников иногда публиковались в пабликах оккупантов.



За коммунальные долги жилье у собственников тогда массово не конфисковывали. Самовольные заселения происходили, особенно со стороны так называемых «ополченцев» и их семей.

Информация об «арестах» жилплощади за коммунальные долги также просачивалась в информационное пространство, однако случаи конфискации жилья у законных владельцев были крайне редкими. Оккупанты долгое время стремились сохранить лояльность мирного населения, как говорится, «кормили пряниками».

Авторка: Елена Смирнова