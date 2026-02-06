Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Антидроновая защита Донецкой области: почему Краматорск и Славянск под угрозой
Олег Шевченко
06 февраля 2026, 19:00

Антидроновая защита Донецкой области: почему Краматорск и Славянск под угрозой

Антидроновые сетки над дорогой перехватили БПЛА. Фото: Telegram. Антидроновые сетки над дорогой перехватили БПЛА. Фото: Telegram.

По состоянию на 6 февраля 2026 года полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже 1444-й день, что превысило продолжительность участия СССР во Второй мировой войне (1418 дней). Постоянные боевые действия менее чем через три недели достигнут отметки в четыре года с начала полномасштабной агрессии России.

Россия стремится любой ценой как можно быстрее захватить всю Донецкую область и выйти на её административные границы. Именно поэтому оккупанты наращивают атаки и ведут «ползучую» оккупацию, сопровождая её тотальным уничтожением городов.

Пока самые ожесточённые бои идут на Покровском направлении, Краматорск и Славянск всё чаще подвергаются ударам беспилотников и авиационных бомб.

Небо над прифронтовыми районами настолько насыщено дронами, что противник способен применять более 6000 дронов в сутки — как против Сил обороны Украины, так и для ударов по гражданской инфраструктуре. Именно поэтому возникла острая необходимость в установке антидроновых сеток.

За прошедшие сутки войска РФ применили 6235 дронов-камикадзе.

Несмотря на то, что Краматорск и Славянск расположены более чем в десяти километрах от линии фронта, вопрос защиты логистических маршрутов для относительно безопасного передвижения встал уже давно. Об этом в своих соцсетях неоднократно писали военные и волонтеры, отмечая, что с приближением фронта обустраивать антидроновую защиту становится все сложнее.

Антидроновые сетки: что известно о защите Краматорска и Славянска

Вопрос защиты прифронтовых городов от FPV-дронов вновь оказался в центре общественного внимания после резкой критики со стороны военнослужащего Сил обороны Украины Станислава Бунятова с позывным «Осман».

В своем посте он заявил, что Краматорск и Славянск до сих пор остаются без системной антидроновой защиты, что создает дополнительные риски для мирного населения.

«Военные администрации традиционно начинают шевелиться только тогда, когда работников, устанавливающих сетки, начинают убивать FPV», — отметил военный.

Позиция Краматорской ГВА

Глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в комментарии изданию «ОбщеЖитие» подтвердил, что работы по установке антидроновых сеток в городе продолжаются еще с 2024 года.

По его словам, в Краматорске уже обустроено более 200 тысяч квадратных метров защитных конструкций, из которых около 90% приходится на логистические маршруты. Кроме этого, сетками прикрывают автозаправочные станции и объекты критической инфраструктуры. Только за последние четыре месяца удалось перекрыть около пяти километров одного из ключевых логистических направлений.

В то же время глава ГВА признает наличие серьезных проблем — прежде всего дефицит специализированной техники и аварийных бригад с электриками. Часть уже установленных конструкций приходится регулярно ремонтировать: за время обстрелов было обновлено более 13 200 квадратных метров сеток.

Славянск: сетки есть, людей не хватает

Председатель Славянской ГВА Вадим Лях публично объяснил, что проблема заключается не в отсутствии материалов или финансирования.

Антидроновая защита, установленная над дорогой.

По его словам, антидроновые сетки в городе есть в достаточном количестве, так же как и средства на их закупку в случае необходимости. В то же время ключевым сдерживающим фактором остается острая нехватка кадров.

Для перекрытия хотя бы 60 км внутренних дорог Славянска необходимо до 200 работников, способных выполнять тяжелую физическую работу, а также не менее 20 единиц спецтехники.

Коммунальные службы, по словам Ляха, перегружены ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением критической инфраструктуры не только в громаде, но и в соседних населенных пунктах.

Защиту необходимо усиливать

В отчетах руководства Донецкой области регулярно отмечается, что на оборону региона выделяются средства. В частности, на последнем заседании Совета обороны Донецкой области 5 февраля было принято решение о выделении почти 264 млн грн на поддержку Сил обороны Украины с начала 2026 года.

Впрочем, этого все равно недостаточно для обеспечения безопасного передвижения в прифронтовых городах. Об этом постоянно пишут военные, отмечая, что такая ситуация вынуждает местных жителей покидать дома в поисках более безопасных регионов.

FPV-дроны уже поражают единичные автомобили непосредственно в пределах Краматорска и Славянска. Например, этой ночью беспилотник ударил по рынку в Краматорске. В то же время «Шахеды» атаковали Славянск.

Военнослужащий ВСУ Артем Карякин с позывным «Східний» в своем Telegram-канале отмечает:

«У нас есть примеры населенных пунктов, затянутых сетками, в 35 км от ЛБС. В то же время есть города абсолютно без сеток в 10–15 км от линии фронта. Подход остается выборочным и не имеет единого алгоритма. Кроме того, актуальным является вопрос дальнейшего обслуживания этих конструкций».

По его словам, в большинстве случаев поврежденные сетки после наездов техники просто остаются без ремонта. Проблемы также возникают из-за неправильного проектирования: столбы иногда устанавливают слишком близко к дороге, что создает риски ДТП.

Государственный уровень и пример Херсона

Параллельно с местными администрациями антидроновую защиту обустраивает и Государственная специальная служба транспорта. По данным Минобороны, в 2025 году Госспецтрансслужба установила 534 км антидроновых сетей в семи областях Украины, в частности 92,2 км — в Донецкой области.

Показательным остаётся пример Херсона, где FPV-дроны ежедневно терроризируют город. Там антидроновые сетки на логистических маршрутах стали одним из немногих реальных средств снижения рисков, однако даже их недостаточно для полноценной защиты.



«Центр города, тишина. Людей почти нет. Здесь каждую секунду дроны. И каждый раз, когда я иду по центру, сердце очень сильно колотится», — рассказывает жительница Херсона Кристина Сыня.

Одна из дорог, соединяющих Славянск и Краматорск без антидроновых сеток, на которой под удар попало авто.

Сегодня антидроновая защита в Донецкой области остается фрагментарной, запоздалой и зависимой не столько от финансирования, сколько от дефицита людей, техники и системного подхода. В таких условиях Краматорск и Славянск рискуют повторить сценарий Херсона, где дроны стали не эпизодической угрозой, а частью повседневной жизни.

