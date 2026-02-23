Передача Донецкой области России без боя: что думают об этом жители Краматорска и эксперты?

Созданный волонтерами мемориал с флагами Украины в память о погибших военных. Фото: Дмитрий Глушко/ Новости Донбасса

Уже более десяти лет Россия пытается, но не может захватить всю Донецкую область. Военный путь оказался тернистым — за четыре года после начала полномасштабного вторжения РФ так и не вышла на административные границы Донетчины. Поэтому Москва корректирует тактику — якобы соглашается на переговоры, требует отдать Донецкую область без боя, но при этом все равно продолжает войну. Киев против прямой передачи территорий. Тем более, что там остается более двухсот тысяч людей.



«Новости Донбасса» спросили у жителей подконтрольных населенных пунктов, готовы ли они к передаче РФ якобы ради мира, а также опросили экспертов, возможен ли такой сценарий.

«Краматорск — это Украина и никаких передач без боя»

«Тяжело. Аптеки работают, банк пока не работает, снять деньги невозможно. Котельные работают, все хорошо, свет есть. Бывает, летают дроны, бывает, не летают, но парни охраняют нас хорошо. Будем надеяться, что и дальше так будет», — говорит жительница небольшого села Новодонецкое Елена.

Елена из села Новодонецкое. Фото: Дмитрий Глушко/ «Новости Донбасса»

Новодонецкое в Донецкой области сейчас примерно в 25 километрах от линии фронта. Во время прорыва армии РФ к городу Доброполье летом 2025 года это расстояние сократилось до 15 километров, но Силы обороны отбросили россиян. Под сине-желтым флагом на сегодня остаются примерно четыреста населенных пунктов региона из 1298. Под контролем Киева в том числе Новодонецкое. Как и Елена, большинство жителей подконтрольной части Донецкой области надеяться на скорейшее завершение войны и верят, что «парни» — так называют украинских военных, и дальше будут бороться за свою землю и за людей на ней.

«Общаясь с людьми, я наблюдаю тенденцию, что никто свой дом не хочет отдавать. Не хочется, чтобы территорию отдавали. Это наша Родина, мы за нее боремся. Столько сил потрачено ради этого всего. Не хочется ни один сантиметр отдавать», — говорит волонтер из Краматорска Богдан Зуяков.

Кадры с улиц села Новодонецкое Фото: Дмитрий Глушко/ «Новости Донбасса»

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в январе, 50% жителей на востоке Украины категорически не приемлют передачу России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

12 лет Силы обороны удерживают позиции на Донетчине. До полномасштабного вторжения Россия, прикрываясь сепаратистскими формированиями, захватила примерно 30% Донецкой области. После 24 февраля 2022 года еще до 40%. Бои за захваченные Бахмут, Авдеевку, Угледар длились от десяти месяцев до двух лет. За Часов Яр, Торецк, Покровск продолжаются до сих пор. Ради оккупации чужой земли, выжженной россиянами дотла, Москва готова смириться со смертями десятков тысяч своих солдат. По данным Генерального штаба, только в 2025 году общие потери превысили 418 тысяч человек — то есть, более тысячи в день. Взамен за столько погибших солдат РФ получила, по оценкам Института изучения войны, менее процента украинской территории. Нынешняя война — лишь прихоть Кремля, упакованная пропагандистами в обертку якобы желания всего Донбасса попасть в Россию. В это время большинство людей из Краматорска, Славянска и других городов Донетчины против оккупации и передачи территории Кремлю.

«Краматорск — это Украина и никаких передач, тем более, без боя. Я против. Закончить войну можно только военным путем. Уступки такому террористу, как Путин, — безумие», — говорит жительница Краматорска Виктория.

В городе она прожила 40 лет, но, несмотря на возраст, готова уехать, если Краматорск окажется под угрозой оккупации. Такого же мнения и 82-летний Валентин.

«Если российские войска зайдут в Краматорск, конечно, в оккупации я не хочу быть. Я выеду, но никакого вывода войск из Донецкой области, никакой отдачи нашей земли не должно быть ни в коем случае. Я тут прожил всю свою жизнь. Мы тут работали, живем», — делится своим мнением Валентин.

Валентин, житель Краматорска. Фото: Дмитрий Глушко/ «Новости Донбасса»

Другие жители Краматорска, Дружковки, которых удалось опросить «Новостям Донбасса», также против любой передачи территорий без боя. Несмотря на обстрелы и выживание в спартанских условиях, они готовы потерпеть, но не готовы оказаться под контролем РФ.

«Обстановка тяжелая. Громко, прилетает но мы держимся», — говорит жительница Дружковки Анастасия.

«Можно договориться об остановке войны по линии разграничения. Территорию никто отдавать не будет»

Захватить оставшуюся часть Донетчины военным путем России непросто, поэтому Москве приходиться придумывать территориальные ультиматумы, — уверен военный аналитик Алексей Гетьман.

«Они несколько раз переносили дедлайны. А точнее, семь раз, когда они хотят полностью эту территорию захватить. Сейчас очередной дедлайн — лето этого года. Они больше десяти лет пытаются захватить Донецкую область. У них ничего не вышло. Они продолжают рассказывать, что военным путем они как только захотят, все решат, но ничего не выходит», — комментирует Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман — ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ. Он участвовал в боях на востоке еще во время антитеррористической операции в составе батальона имени Кульчицкого. Поэтому хорошо осведомлен и о возможностях украинской армии, и о тактике оккупантов.

Город Дружковка, сгоревшее авто на улице. Фото «Новостей Донбасса»

«Россияне придумали такую ​​концепцию, что война не останавливается по вине Украины. Что если бы мы отдали эти территории, то она бы сразу остановилась. Это не соответствует действительности. Это причина, которую россияне находят, чтобы не останавливать войну. Даже если гипотетически мы бы передали территории, были бы новые требования. Далее началась бы Николаевская область, присоединилась Одесская. Или появились бы другие требования», — говорит Алексей Гетьман.

Он подчеркивает: РФ выдвигает свои претензии не потому, что для Москвы это крайне важно, чтобы остановить боевые действия. Кремль просто понимает, что Киев на них не пойдет. К тому же, ни в Украине, ни даже среди европейских политиков большинство не верит в искренность намерений РФ закончить войну. Но в это, судя по всему, верит Дональд Трамп и его команда.

«Мы можем договориться об остановке войны по линии разграничения. Тогда это можно считать замороженным конфликтом. Тогда будут работать уже дипломаты. Решать не военным путем, как и что делать. Но территорию никто отдавать не будет», — резюмирует Алексей Гетьман.

Россия спешит, ведь Краматорск и Славянск — города, на захват которых могут уйти годы. Например, Часов Яр до сих пор не оккупирован полностью. Бои за город идут почти два года. Вокруг Краматорска и Славянска мощная, эшелонированная оборона, которая строилась почти 12 лет.

Поэтому ставка РФ сейчас — на террор территории, подконтрольной Киеву. Террор дронами, авиабомбами. Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру, жилые дома, рынки. Гибнут мирные жители. Возможностей выезда все меньше — железнодорожного сообщения на Донетчине по факту уже нет. На автомобили на трассах охотятся дроны. Основная тактика оккупантов — принуждение к миру. Россия пытается создать условия, при которых жить в прифронтовых городах станет настолько тяжело, что люди будут согласны на территориальные уступки.

Славянск после прилета авиабомб. Фото: Национальная полиция Украины

«По Краматорску и Славянску наносятся ракетные и бомбовые удары, удары БПЛА. К сожалению, они чаще по мере того, как движется фронт. Я не могу раскрывать силы и средства, которые задействованы для обороны этих городов, но они распределены наилучшим образом», — комментирует офицер отдела коммуникаций 11 армейского корпуса Вооруженных Сил Украины Анастасия Бобовникова.

Анастасия Бобовникова подчеркивает: для обороны городов установлена антидроновая защита, подготовлены позиции.

«Наше дело — защитить мирные города и их жителей, а вопрос передачи территорий без боя — политический», — говорит она.

Краматорск Фото: Дмитрий Глушко/ «Новости Донбасса»

Краматорск Фото: Дмитрий Глушко/ «Новости Донбасса»

«Свободная экономическая зона может стать альтернативой»

В конце 2025 года Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть такой компромисс, как создание свободной экономической зоны на подконтрольных территориях. Этот вариант предложил Вашингтон. Он предусматривает зеркальный отвод как подразделений Сил обороны, так и армии РФ. Но уже в феврале стало ясно: Украина и Россия не пришли к консенсусу в этом вопросе. После Мюнхенской конференции Зеленский сказал, что свободная экономическая зона — огромный риск повторного вторжения РФ. Судя по всему, не в восторге от этой идеи и Кремль, ведь планы Москвы не изменились. Оккупация территорий для страны-агрессорки в приоритете. Аналитики при этом считают, что сценарий, предложенный США, заслуживает внимания.

«Я не вижу сейчас ни одного сценария, при котором Украина добровольно передаст подконтрольные Киеву территории Донецкой области и номинально часть Луганской области под контроль Кремля. Ни один из сценариев такого не предполагает. Здесь нужно смотреть, я думаю, с точки зрения дальнейшей организации экономической деятельности этой территории», — комментирует политолог Игорь Чаленко.

Эксперт подчеркивает, что это не означает передачу территорий РФ. Речь о том, чтобы дать возможность в поствоенный период развиваться, восстанавливаться этим населенным пунктам, а также сделать все, чтобы не допустить третьей фазы войны.

«Сигналы, которые звучат, как по мне, они показывают возможность, например, миротворческого контингента из третьих стран для организации гражданского правопорядка. Возможно, определенного управления даже на уровне местного самоуправления. Эта экономическая зона — компромиссный вариант, который можно было бы реализовать», — считает Игорь Чаленко.

Что до прямой передачи территорий, то, по мнению политолога, Украина на это точно не пойдет. Ведь решается вопрос не просто населенных пунктов, а тысяч семей, которые в них живут. Тем не менее 12 февраля издание The Atlantic, ссылаясь на источники, сообщило, что Украина возможно готова отказаться от контроля над частью Донецкой области. Чтобы узаконить компромисс, могут провести референдум. Но это будет противоречить Конституции.

«Референдум по территориальному вопросу, что касается уменьшения территории Украины, не предполагается Конституцией — есть прямой запрет, 157-я статья Основного закона», — комментирует Игорь Чаленко.

Поэтому настроения людей можно измерить разве что опросами, но и они демонстрируют: украинцы против передачи территорий. Например, по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в январе, 52% категорически не приемлют передачу России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Ведь люди понимают, что вовсе не Донецкая область — преграда к миру, а хищные намерения РФ посягать на суверенные территории соседнего государства. Намерения, которые не подкреплены ничем, кроме желания Москвы захватить как можно больше.

При поддержке «Медиасети»