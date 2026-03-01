Новые банковские правила РФ ударили по жителям оккупированных территорий: блокировки переводов, «Вторая рука» и ограничения для клиентов

Россия вводит новые правила для банков. Формально — «для борьбы с мошенниками». На практике — пользоваться своими деньгами клиентам стало намного сложнее.



Нововведения уже действуют не только в РФ, но и на временно оккупированных ею территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

«Это не щит. Это и есть самое гнусное мошенничество: когда банки не отдают тебе твои же деньги!», — возмущаются клиенты.

Пенсионерам навязывают доверенных лиц

Поначалу в российских СМИ утверждали, что проблем не будет, что нововведения усложнят жизнь только мошенникам. Однако на практике все оказалось не так.



В первую очередь пострадали пенсионеры и получатели социальных пособий. Они первыми попали под нововведение, именуемое «правилом второй руки»: то есть, обязательное наличие у клиента доверенного лица. Дескать, упомянутые выше категории — люди уязвимые, доверчивые, поэтому их в первую очередь нужно защитить от мошенников.



Теперь с 15 декабря 2025 года в РФ для операций с пенсионными картами: снятия, или перевода на другой (и даже свой собственный) счет средств от 50 тыс. руб. требуется обязательное дополнительное подтверждение, вплоть до согласия родственника пенсионера. То есть, пенсионеры самостоятельно распорядится своими деньгами в банке фактически уже не могут.

Жители ВОТ в чатах жалуются на то, что в банках их убеждали, что наличие доверенного лица — дело добровольное, однако усердно навязывали эту услугу, предупреждая о возможной блокировке банковских операций на относительно крупные суммы. Притом в банке выясняют, всегда ли «вторая рука» находиться на связи. Если нет, то советуют завести еще и одну дублирующую «руку», которую пенсионер тоже вынужден будет посвятить в свои финансовые дела.



Есть случаи, когда пенсионерам приходилось приводить в банк своих доверенных лиц, даже если речь шла о сумме, меньшей чем 50 тысяч рублей. Например, жительница ВОТ Донетчины, рассказала «Новостям Донбасса», что ей потребовалась на лечение сумма, которая меньше 50 тыс. руб., но больше половины ее пенсии. Снятие денег с карты в банкомате было заблокировано. Она позвонила в банк. Ей велели прийти со своей «второй рукой»: когда она оформляла себе карту для пенсионных выплат, сотрудники банка настояли на том, чтобы она при получении карты оформила доверенность на кого-то из более молодых своих родственников и подключила на телефон услугу «Вторая рука».



Когда наша собеседница пришла в банк за нужной ей суммой, операторка объяснила, что ей заблокировали снятие денег в банкомате потому, что ее доверенное лицо не смогла ответить на вопрос оператора колл-центра о том, зачем клиентке потребовалась такая сумма. А пенсионерка просто не сочла нужным посвящать родственницу в свои планы. В итоге, пенсионерка вынуждена была не только свою «вторую руку» в банк привести, но и объяснить оператору, что деньги ей нужны на услуги стоматолога.

«Все выглядело так, будто я сама уже впала в маразм. Оператор общалась в основном с моей «второй рукой». И даже поинтересовалась у нее, хватит ли мне на жизнь оставшейся на счету суммы до следующей выплаты. Я вынуждена была сказать, что вообще-то тоже тут присутствую и не только пенсию получаю, а все еще продолжаю работать», — рассказала собеседница.

Также клиенты сталкиваются с тем, что одной «второй руки» мало. В банке, при оформлении доверенности у них выясняли, всегда ли «вторая рука» находиться на связи. Если нет, то настоятельно советовали завести еще одну дублирующую «руку». То есть, клиент, которого российские законодатели автоматически отнесли к категории уязвимых, вынужден будет посвятить в свои финансовые дела целый круг лиц.



Раскритиковали клиенты и такой пункт идентификации, как проверка по телефону. Жители ВОТ Донбасса считают, что оператор банка может и не дозвониться — ни до клиента, ни его «второй руки». Даже, если клиент не за границей, а в другом регионе РФ, или за пределами ВОТ, то автоматически включается роуминг, он действует даже между соседними регионами России и на ВОТ.



При подготовке материала найти восторженных отзывов от «уязвимых» клиентов банков не удалось. Зато возмущений повсеместно предостаточно.

Комментарии под публикацией о правиле «Второй руки» в российском издании для бухгалтеров

Под блокировку попали и переводы туроператорам

«Чтобы оплатить очень «бюджетный» тур на двоих в Турцию, нам с мужем пришлось идти в банк и показывать там реквизиты туроператора, хотя сума вместе с оплатой билетов не превышала 50 тыс. руб. Хорошо, что мы сразу этим занялись, а то бы не успели – это была «горящая» путевка», – поделилась с «Новостями Донбасса» жительница оккупированной части Донетчины.

Ассоциация туроператоров России также официально сообщила о том, что туроператоры и их клиенты сталкиваются с проблемой оплаты зарубежных туров через систему быстрых платежей (СБП). Переводы были заблокированы. Турагенты и туристы сообщают о том, что чаще всего сталкиваются с трудностями при использовании QR-кода или номера телефона при оплате по СБП. Суммы заблокированных переводов — от 20-50 тысяч до 300 тысяч и более рублей.



Фото из российского сайта



Инициируют блокировки почти все крупные банки РФ, которые повально подозревают туроператоров в мошенничестве.

«Я туристам выставляла ссылки по СБП на суммы около 100 тысяч рублей. Два раза блокировали им карту со словами, что мы (агентство) в качестве получателя платежа «похожи на мошенников». Не очень приятная ситуация. Учитывая, что пока идет разбирательство с банком, цена на тур может подняться», — рассказала российскому изданию турагентка Алина.

От предпринимателей теперь требуется подробное объяснение каждой денежной операции

Жалуются на блокировку переводов и предприниматели. Им тоже блокируют переводы сумм, ниже 50 тысяч рублей, и даже переводы между своими счетами. Оказывается, предпринимателю в РФ и на временно оккупированных территориях(ВОТ) теперь нужно подробно указывать цель перевода. Это приходится делать не только в связи с усилением контроля за переводами в банковской сфере, но и в связи новыми требованиями, которые были введены в законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность.



Например, те же донецкие мелкие предприниматели, которые ездят за товаром в соседнюю Россию или Беларусь, рассказали «Новостям Донбасса», что теперь вынуждены перед поездкой заранее запасаться наличными деньгами и тащить их с собой, что небезопасно. Или же за несколько дней до поездки отправляют небольшими суммами переводы своему доверенным лицам на ту территорию, где планируют закупить товар.



Испытывают неудобства при оплате крупных покупок и рядовые клиенты банков. Житель Донецка рассказал «Новостям Донбасса», что на неделю застрял в Краснодаре, чтобы расплатиться с продавцом, пригнавшим ему из Абхазии за подержанную иномарку.

«Неделю я деньги из банка выводил. И, соответственно, тратился на проживание. А продавцу пришлось приезжать дважды. Разве это космическая сумма 50 тысяч рублей? В то время, когда самая «бюджетная» (недорогая) модель иномарки б/у стоит у нас примерно 1 - 1,4 млн руб.», — пожаловался собеседник.

Под блокировку стали попадать и фрилансеры, которые получают частые переводы от разных людей на одинаковые суммы, при этом работают без регистрации (ни как самозанятые, ни как ИП — индивидуальные предприниматели) и используют личную карту для коммерческих доходов.



Но в данном случает все законно: банки обязаны проверять такие операции. Даже небольшие, но регулярные переводы могут вызвать подозрение. И тогда у получателя запросят подтверждающие документы, временно заблокируют счет или же приостановят все операции. Чем больше у фрилансера заказов и, чем чаще платят ему заказчики, тем выше у него риск попасть в поле зрения банка и столкнуться с блокировкой счета. Также может быть заблокирован перевод, который сделан во внеурочное время — ночью, например.

«А в Израиле, где мне удалось найти подработку на русскоязычных сайтах, день – когда у нас ночь. А мне очень удобна эта подработка на дому. Оформить же свои отношения официально с работодателями я там не могу – это будет невыгодно ни им, ни мне», — поделилась жительница Донецка.

Перевод денег банк теперь может затормозить на 48 часов

В разъяснительных публикация о нововведениях также убеждали, что ограничения коснуться лишь переводов на сумму свыше 50 тысяч рублей. Но, как мы уже упоминали, под блокировку попадают и меньшие суммы.



Новые правила для переводов и снятия наличных в России, которые вступили в силу с 30 мая 2025 года, уже действуют в РФ и на ВОТ. А с 1 мая 2026 года усилится еще и контроль за переводами между физическими лицами. Теперь переводы без открытия банковского счёта могут заблокировать, или «затормозить» на два дня. А перевод в 100 тыс. рублей и выше, без открытия счета в банке теперь сделать и вовсе невозможно.



Актуальные лимиты для переводов опубликованы на сайтах госбанков РФ. Перевести можно:

без идентификации — до 15 000 рублей.

с упрощённой идентификацией (указав лишь свои паспортные данные) — от 15 000 до 100 000 руб.

для перевода свыше 100 000 руб. потребуется полная идентификации и открытие счёта в банке.



При подозрении на мошенничество банки имеют право замораживать снятие наличных или перевод на 48 часов.

В чат-ботах российских банков разъясняют: для подтверждения перевода потребуется не просто ввод SMS-кода (мол, мошенники уже научились выманивать у клиентов эти коды).

Подтвердить операцию можно будет только такими способами:

Оформление доверенности на операцию заранее, в отделении банка. Или подключение услуги «Вторая рука». Если такая услуга подключена: На телефон доверенного лица (например, дочери пенсионера) приходит автоматический звонок или SMS с запросом: «Ваша мама, Иванова Анна Ивановна, пытается снять 50 тыс. руб. Подтверждаете?». После подтверждения дочерью операцию в отделении разблокируют.



Звонок из банка: если услуга «Вторая рука» не подключена: специалист колл-центра свяжется с вами для устного подтверждения намерений. Сотрудник уточнит: «Вы сейчас пытаетесь снять 50 тыс. руб.? С какой целью?». Будьте также готовы, объяснить сотруднику банка, кем вам приходится человек, которому вы отправляете перевод: оператор может потребовать полные данные получателя, степень родства и назначение платежа. После ответа клиента операция будет подтверждена.



Самый простой вариант: появление в мобильном приложении push-уведомления банка с необходимостью подтвердить действие.

Ежемесячно банки блокируют 330 тысяч операций. И это не предел

Главный инициатор усиления контроля государства за действиями граждан буквально во всех сферах жизнедеятельности, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, недавно с гордостью сообщил о том, что в 2025 году в России приняли 10 законов, направленных на борьбу с мошенничеством и уже обсуждаются новые меры защиты клиентов.

Все нововведения, как утверждают их инициаторы, нацелены якобы на борьбу с различными видами мошенничества, а также — на борьбу с так называемыми «иноагентами» (это то же самое, что и «враги народа» в СССР 100-90 лет назад — во времена сталинских репрессий).



Но на практике мошенничество изжить не удается. Это признала и глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Хотя на последнем форуме «Кибербезопасность в финансах» она заявила, что банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч подозрительных операций и привела статистику, которая, по ее мнению, говорит в пользу ограничительных мер. По информации главы ЦБ РФ, количество преступных эпизодов и суммы ущерба от них уменьшились. Поэтому глава ЦБ РФ завила, что планируются новые ограничительные меры.



Набиулина также предлагает укрепить «сцепку» банков с операторами связи. То есть, передвижение средств клиента теперь будут регулировать не только сотрудники банка, но и операторы связи.



В уже подготовленном ко второму чтению пакете законопроектов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, есть поправка о том, что ответственность за кражи с банковских счетов предлагается распределить поровну между банками и телеком-компаниями. То есть, операторы связи будут нести финансовую ответственность перед жертвами мошенников наряду с банками. Банкам же хотят предоставить возможность не просто приостанавливать подозрительную операцию, а еще и возвращать деньги на счета клиентов.



Кроме того, Минцифры и банки РФ уже обсуждают перевод сервисных SMS-уведомлений (коды подтверждения, транзакции) в подконтрольный российским органам мессенджер MAX.

Фото из российского сайта



Помимо того, с 1 сентября 2026 года российские банки обяжут использовать при любых денежных переводах единый универсальный QR-код. Требование об универсальном платежном коде закрепили в федеральном законе. Введение такой меры объяснили повышением удобства для граждан и бизнеса. Регулятор (Центробанк РФ) ожидает, что развитие альтернативных картам платежных инструментов поспособствует выравниванию транзакционных издержек для малого и среднего бизнеса, а также снизит долю карточных расчетов.



Кроме того, все счета планируют жестко привязать к номерам телефонов. После чего создадут единый реестр клиентов.



Дополнительно планируют ввести повторную идентификацию, при определенных обстоятельствах. Например, при использовании клиентом банка номера телефона, по которому ранее был расторгнут договор связи. Также мера коснётся случаев повторной привязки телефона к финансовым сервисам и восстановления неиспользовавшихся цифровых профилей.



Также в РФ планируется ограничить количество банковских карт не более 20 – на одного гражданина РФ (не более 5 карт в одном банке). Трудовым мигрантам предлагают установить более жесткий лимит — всего одну банковскую карту. Эти ограничения якобы вводят для борьбы с дропперами — людьми, которые представляют свои счета и банковские карты третьим лицам для сомнительных операций.



Кроме того, Набиулина настаивает на создании и публикации реестра уязвимых банков. После этого, по мнению российских финансовых аналитиков, «уязвимым» останется только закрыться.



Однако, несмотря все принятые оккупантами ограничительные меры, кибермошенников, выманивающих деньги у клиентов банков в РФ и на ВОТ, побороть не удается. О популярных видах «разводов» на ВОТ «Новости Донбасса» уже сообщали.