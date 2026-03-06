Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВС РФ штурмуют село вблизи Покровска с двух сторон
06 марта 2026, 15:59

Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной, российские оккупанты пытаются прорваться к центральной части села Гришино Покровской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Схід».

«Противник сосредотачивает усилия, в частности, на попытках продвижения в районе населенного пункта Гришино, пытается прорваться в его центральную часть, одновременно штурмуя населенный пункт с севера и юга», — говорится в сообщении.

Кроме того, у ВС РФ есть в планах полностью захватить Покровск и Мирноград. Украинские военнослужащие удерживают определенные позиции на северных окрестностях этих населенных пунктов.

«Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно производятся поисково-ударные действия», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область Гришино
События
Война
