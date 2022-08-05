Есть ли угроза окружении Авдеевки после продвижения войск РФ в районе Песок? Объясняет глава военной администрации города

Авдеевский коксохимический завод. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Как сегодня живет прифронтовая Авдеевка, насколько высока угроза окружения и что поможет не допустить потери города? Об этом «Новости Донбасса» поговорили с руководителем военной администрации Авдеевки Виталием Барабашем.



— Какая обстановка на сегодня в плане боев, они идут уже не только вокруг Авдеевки, но и в самом городе?



— Обстрелы почти не стихают на протяжении суток вокруг города по позициям. Это касается, в первую очередь, Песок, шахты «Бутовка», «промки» со стороны Ясиноватой. Они постоянно пытаются пройти. Немного ниже — Каменка, Веселое. То есть, вся линия вокруг города — они пытаются ее, так сказать, пробить. Авиация по 2-3 раза в сутки залетает, отрабатывает не только по позициям, но и по городу. Понятно, что гатят со всего, что у них есть в наличии. Это и такие очень мощные вещи как «Солнцепеки». Несколько дней назад даже два «Искандера» залетало — один на позицию, один в город. «Грады», ствольная артиллерия, минометы — это такие уже очень привычные вещи для города. И что самое, на мой взгляд, нечеловеческое такое, что они несколько дней назад осуществили дистанционное минирование именно в городе противопехотными минами, так называемые «лепестки», еще «бабочками» их называют. И они это разбросали не только на позициях, но и в городе. Эти боеприпасы — запрещены всеми международными конвенциями. Оно, в первую очередь, сделано не для того, чтобы убить человека, а покалечить. Понятно, что есть в городе дети. А они имеют такой привлекательный вид, такая пластиковая зеленая, как «лепесток» такой. Это еще с Афганистана эта история была, что дети просто брали в руки, потому что оно такое очень привлекательное.







— Президент Владимир Зеленский описал ситуацию в Авдеевке как «просто ад». Невозможно сломать преимущество российских военных в артиллерии. ВСУ не хватает вооружения и живой силы. Так ли это?



— Тут я полностью поддерживаю слова президента. Действительно в Авдеевке и Песках так.



— А есть ли риск окружения Авдеевки в такой ситуации?



— Да понятно, что он есть. Понятно, что это не очень просто им сделать, они пытаются, и они это делают уже почти пять месяцев подряд, но у них это не получается. Да, сейчас немного они продвинулись в направлении шахты «Бутовка», частично на Песках они имеют определенный успех, небольшой, но он есть. Но сказать, что прям ситуация критическая и окружение вот-вот на горизонте — я про это не говорил. Это очень сложно им сделать, потому что что Пески, что «Промка» вообще за 8 лет — ну, очень серьезный укрепрайон, парни наши держат.

Поврежденное обстрелами здание в Авдеевке. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

— По словам Владимира Зеленского, украинские дипломаты ежедневно прилагают все усилия для того, чтобы Вооруженные силы Украины получили оружие, необходимое для того, чтобы остановить российскую армию. Но успеют ли дойти «Хаймарсы», удержат ли украинские военные позиции?



— Ну, держат, но знаете, как говорили после Донецкого аэропорта — люди удержали, бетон не удержал. Сейчас ситуация плюс-минус такая же. Парни держат, но мало артиллерии, очень мало. Они просто, есть такой термин у военных «заливают артиллерией». Вот они реально заливают артиллерией. Сложно что-то сделать с автоматом против артиллерии, танков. Очень мало артиллерии, должно быть намного больше. Пока парни держат. На сегодняшний день по позициям без изменений, все на месте.



— А что может сейчас изменить ситуацию на этом участке фронта?



— Да просто в ответ залить артиллерией дальнобойной и все. Сейчас война артиллерий. Стрелковых боев почти нет. Если проанализировать раненых, которые сейчас в военных госпиталях, то 95 процентов — это осколочные ранения. Не пулевые, а осколочные. Это говорит о том, что артиллерия бьет. Чтоб эту ситуацию переломить, нужно нам в разы больше на это направление артиллерии.

Поврежденный обстрелами многоэтажный дом в Авдеевке. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

— Сколько людей остается в городе? Вы говорили, что есть дети. Какая ситуация с продуктами, бытом?

Понятно, что быта никакого нет. Крайнее, что у нас было из благ цивилизации — это электричество, и того уже нет почти три месяца. Крайний раз, когда у нас была возможность отремонтировать и дать свет буквально на несколько часов в городе, это было три месяца назад. Воды у нас нет уже, наверное, дней 180, плюс-минус до этой активной фазы воды уже не было. Газа нет у нас так же, как и у всех, немного раньше у нас. Отопления, понятно, нет и не будет. У нас отопление от Коксохима, а Коксохим остановлен и очень сильно поврежден. Вода, которая есть — техническая, питьевая, мы ее подвозим, развозим по укрытиям. Из благ цивилизации это все. Что касается гуманитарных грузов, продуктов питания — есть, завозим, сложно, но завозим.



— Какая ситуация с эвакуацией? Удается ли вывозить людей, хотят ли они уезжать?



— Эвакуация происходит, я бы не сказал, что очень мощно, но люди понемногу уезжают. На данное время около 2,5 тысяч в городе еще есть людей. Есть эвакуация, в день 5, 7, 9, бывает 12 вывозим. Ну, это еще обусловлено тем, что мы вывозим их на капсулах таких, броневичках. Просто не имеем возможности больше брать. Поэтому если люди имеют желание — сегодня не смогли, завтра обязательно вывезем. Мы сейчас договорились с городом Умань, это наш город-побратим, который принимает жителей нашего города. Буквально на днях приедет первая партия людей, около 20, как говорят, в разведку. Ну там очень хорошие условия, лично приезжал на прошлой неделе, видел. Я думаю, что поедут. Первые как поедут люди, потом видео запишем, как они там обустроились, какие условия. Чтобы не просто мы говорили людям «едьте, там все хорошо», а вот горожане сами им покажут, как, куда и что.

Поврежденная обстрелами стела в Авдеевке. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Некоторые по 3-4 месяца ни разу не выходили из подвала. Понятно, что в городе нет света, соответственно нет связи, нет интернета, телевидения, понятное дело, нет, поэтому люди вообще в таком немного информационном вакууме. Поэтому периодически я, заместители проезжаем по всем укрытиям. Сделали такой видеоролик касательно условий в Умани и по укрытиям парни с полка «Киев» также помогают ездят и на планшете показывают, какие условия, что там людей ждет. Одно из таких препятствий у людей, почему они не едут, они говорят «мы не знаем, куда». Объясняем, что кроме обострения боевых действий придет еще зима.

Полицейский патрулирует Авдеевку. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В других городах хотя бы электричество есть, хотя бы немного можно согреться какими-то электрообогревателями. У нас такой возможности нет. Касательно «буржуек» тоже нет возможности их поставить с точки зрения безопасности, нельзя этого делать, потому что люди просто угорят. 90 процентов находятся в подвалах. То есть люди реально могут зимой замерзнуть. Чтобы этого не было, мы просто ездим, объясняем, рассказываем, как выглядит картина и это срабатывает. Люди понимаю, что быстро все не закончится, к сожалению.

— То есть к зиме Авдеевка должна остаться совсем без мирного населения, правильно я поняла, чтобы никто не замерз?



— Да, но мы понимаем, что все все равно не уедут. Нам хотя бы вывезти людей, которые находятся в многоэтажках, у них больше проблема. Разговаривая с людьми из частного сектора, кто в частных домах живут, у них есть печки. Они могут как-то согреться, какие-то дрова, уголь у кого еще есть. Но, опять таки, это очень опасно. Днем они в домах, ночью в подвалы спускаются, в подвалах тоже холодно. В большинстве, люди которые в частном секторе живут, говорят «у меня печка, вы меня не вывезете». К сожалению, нет у нас никакого юридического механизма, как людей принудительно вывозить. Да, есть распоряжение Кабинета министров об обязательной эвакуации, но мы их должны уговаривать. На мой взгляд, в этом вопросе надо немного жестче с людьми, потому что они действительно не понимают, что будет дальше. Кое-то из них все равно думает, что зима придет, все до зимы закончится. Но мы же видим, что не закончится, к сожалению.