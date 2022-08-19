«Каждое утро просыпаемся от бабахов». Как живет Константиновка в Донецкой области

Начальник местного управления ГСЧС в Константиновке Герман Старчеус

Практически каждый день жители Константиновки просыпаются не от будильника, а от звуков обстрелов. Город находится в 20 километрах от прифронтового Бахмута и обострение ситуации там ощутимы и здесь. С каждым днем ​​ситуация безопасности становится все хуже из-за более частых обстрелов. Разрушение мирных жилых домов, школ и магазинов оккупанты объясняют «уничтожением нацистов».



Местные власти, волонтеры и правоохранители остаются на месте, продолжая обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности жителям, но, несмотря на это, настоятельно советуют им уезжать.



О том как живет Константиновка в Донецкой области — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



Завалы

Поврежденный обстрелами многоэтажный дом в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Был первый прилет — мы спрятались среди двух стен с мужем, посидели, а потом прилет второй…», — рассказывает мне жительница Константиновки Лилия.



Лилия с мужем оказались под завалами многоэтажки в результате обстрелов Константиновки 6 августа. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Ее я встречаю в одной из местных больниц. Ее тело все в синяках и царапинах, на глазах слезы. Шестого августа в ее пятиэтажку попал снаряд, с мужем они оказались под завалами.



«Это было 12 ночи. Муж был очень уставший — он сразу пошел в спальню ложиться, а я решила попить водички. Возвращаюсь, одну ногу успеваю поставить в комнату, а потом меня понесло… Как в ужастике…» — вспоминает женщина.



Поврежденный обстрелами многоэтажный дом в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

С мужем они проживали на третьем этаже. После попадания снаряда в дом — женщина провалилась на второй этаж, фактически держа на себе еще три. «Этот гул даже не знаю с чем это сравнить. Пятый этаж, четвертый, наш третий — полностью меблированные квартиры провалились и я вместе с ними», — говорит Лилия. «Меня несло, как унесенную ветром. Мне казалось, что меня вынесло вообще далеко от дома. Потом я упала в какой-то карман, у меня была придавлена ​​рука, нога… Я схватилась за крестик…», — говорит женщина и останавливается из-за слез. Она все это время была в сознании и без возможности шевельнуться. Впоследствии она услышала голос мужа. «Я музыкальный руководитель и поняла, что это где-то не слишком далеко. Мы начали с ним перекликаться, я его звала — «Зайка», а он мне говорил — «Держись, тебя сейчас спасут!»... Это очень страшно…»



На место сразу прибыли спасатели. Женщина благодарит их за оперативную и слаженную работу. «Я даже слишком хорошо звала их и они просили беречь силы, — вспоминает женщина. — Они умнички — делали все очень быстро, осторожно, в силу возможностей, конечно».



Начальник местного управления ГСЧС в Константиновке Герман Старчеус, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сначала я увидел мужчину, который нуждался в помощи, он был снят», — вспоминает трагическую ночь начальник местного управления ГСЧС Герман Старчеус. «Потом он сказал, что у него здесь находится женщина. Мы начали проводить поисковые работы, женщина вышла на контакт и мы начали уже с ней работать, разговаривать, приводить ее в сознание. Возникли некоторые трудности из-за того, что рука у нее была зажата…»



Сейчас Лилия восстанавливается в больнице Константиновки, а мужчина занимается восстановлением документов, которые они потеряли вместе с квартирой в результате обстрела. «Здесь даже вопрос не в материальных вещах, а в том, что тебе действительно ценно — этот же музыкальный инструмент, эти стаканчики, альбомы детские, какие сувениры к годовщине свадьбы — это все память…», — говорит Лилия и добавляет, что пока ей очень страшно от каких-либо взрывов и громких звуков.



«Даже здесь в больнице оставаться когда бахают страшно, потому что психика травмирована» По словам раненой, у них в доме не было подвала, но они и не стали бы туда бежать. «Успеть было бы нереально. Это если бы сработала сирена, но тогда не было сирены, я слышала только сверчков».



На вопрос о том, как видит завершение войны, женщина коротко отвечает: «Чему мы учим детей? Что все равно есть справедливость, что она должна восторжествовать. Что есть добро и что люди должны друг другу помогать… В это верим и сами…»

«Просыпаемся от бабахов»

Разрушенное обстрелами здание в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Константиновку обстреливают почти каждый день. Она находится недалеко от прифронтовых Бахмута, Северска и Часов Яра, а потому прилетает сюда все чаще. Недавно оккупанты обстреляли школы и жилую многоэтажку. «Я лежала в постели, это было в половине пятого утра», — вспоминает жительница дома Надежда, которую встречаю у огромной воронки. «Вижу, мужчина заходит, у него течет кровь, я говорю: "У тебя кровь", а он: "Я пришел посмотреть жива ли ты вообще". Выхожу — все в стекле, грязи, все посыпалось, — говорит Надежда. — Один сосед был ранен в живот стеклом. Сразу приехала скорая и полиция».



Воронка от обстрелов Константиновки, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Ее соседка Валентина вспоминает, как проснулась из-за обстрелов. «Я лежу на полу, у меня сбит локоть, шум, гам, — говорит женщина. — Не могла понять что происходит, всюду стекло разбито, посуда, шок… Как в тумане все происходило». Несмотря на ежедневные обстрелы, женщины говорят, что не покинут город.



Поврежденная обстрелами жилая многоэтажка в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Остались в доме вот такие пенсионеры. Куда нам ехать? Это не так как говорят — ждуны. Мы просто хотим мира», — говорят женщины.



Недавно оккупанты также обстреляли здания рядом с управлением ГСЧС.



«Если слушать Конашенкова (Игорь Конашенков — спикер минобороны РФ — ред.), то он сказал, что там были убиты 300 наемников, — говорит руководитель местных спасателей Герман Старчеус. — Типа техники была куча уничтожена, а по факту был убит один охранник».



Разрушенное обстрелами здание в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несколько дней назад снаряд попал в шиномонтаж. «В полпятого утра прилетело. Здесь никого не было, только телохранитель, но слава богу он остался жив», — рассказывает работник шиномонтажа. Пока магазин закрыли на паузу.



«Страшно. Каждый день просыпаемся в четыре утра от взрывов: "бах, бах, бах"», — говорит мужчина и добавляет, что сейчас задумывается над выездом из города из-за обострения ситуации. «Думали, что будет все хорошо, а оно с каждым днем ​​все хуже и хуже».



Разрушенное обстрелами здание в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Страдал от обстрелов и частный сектор.



Около одной из разрушенных школ встречаю охранника. До начала полномасштабного вторжения России здесь обучалось около тысячи детей, пока учебное заведение не подлежит восстановлению.



Охранник Иван возле разрушенной школы в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы здесь забивали окна того дня, — вспоминает охранник Иван. — Только пошли и здесь попадания. Взрыв серьезный, все это обрушилось». Он уверяет, что, несмотря на страх, будет оставаться в городе.



«Я уеду, если нужно будет. Но пока необходимо с сепаратистами поработать местными», — говорит Иван. «Здесь среди сотни может один за Украину. Это все русская пропаганда тут же ловят российские ТВ и радио. Вот они наслушались…» Мужчина называет таких людей «ждунами» и говорит, что им следует прекратить выдавать гуманитарку. «Стоят в очередях, получают украинскую гуманитарку и проклинают Украину, — утверждает мужчина. — Пусть или гимн поют, или не давать…»



Разрушенное обстрелами здание школы в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Сам Иван приехал в Константиновку в 1990 году из Винницы: «Попал сюда в так называемую "оккупацию". Потому что если ты из Винницы — тебя называли здесь «Бандерой», на работе заклевывали просто».

«Ситуация напряженная»

Разрушенное обстрелами здание в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По словам заместителя главы военной администрации района Николая Терещенко, в Константиновке сейчас остается около 45 тысяч человек. «Мы советуем людям эвакуироваться. Ситуация пока опасна, в городе чаще слышны прилеты», — говорит Терещенко.



По его словам, местные власти остаются на местах вместе с другими службами и правоохранителями. "Ситуация напряженная, но мы делаем все, чтобы люди были обеспечены гуманитарными наборами", — говорит Терещенко. Также, по его словам, в настоящее время в Константиновке работают комиссии по фиксированию последствий обстрелов и оценке возможного восстановления.



«Сейчас в Константиновке, как и во многих городах Донбасса, ситуация напряженная, но полностью контролируемая со стороны правоохранителей, — говорит спикер полиции Донбасса Марк Ткаченко. — Полицейские и представители других силовых структур выполняют все возложенные на них обязанности и несут службу в усиленном режиме».



Разрушенное обстрелами здание школы в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По словам Ткаченко, с начала полномасштабной агрессии РФ к привычным функциям полицейских по охране общественного порядка и раскрытию преступлений добавились расследование фактов мародерства, документирование последствий российских обстрелов, дежурство на блокпостах и ​​охрана объектов стратегического значения, выявление диверсантов, коллаборантов и информаторов.



«С 24 февраля полиция Константиновки начала 90 досудебных расследований по ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины по фактам обстрелов территории города и района, разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры, в том числе с пострадавшими людьми», — рассказал Ткаченко.



Разрушенное обстрелами здание в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На месте в усиленном режиме работают и спасатели. "Мы просто выполняем свою работу, — говорит начальник местного управления Герман Старчеус. — Наша цель — обеспечить нормальное функционирование граждан, которые остаются на данный момент в городе».



По словам спасателя, их сотрудники неоднократно попадали под обстрелы. «В частном секторе где-то месяц назад был кассетный удар, получили травмы где-то 19 человек, было повреждено очень много домов, семь пожаров было», — вспоминает Старчеус.



По его словам, они тогда не справлялись сами и на помощь приехали бригады из ближайших населенных пунктов. «Когда все семь пожаров были ликвидированы — мое подразделение было направлено к месту набора воды и начался повторный обстрел в ста метрах от нашего размещения» По словам спасателя, они переждали обстрел и начали тушить новые пожары. Никто из личного состава не пострадал.



Начальник местного управления ГСЧС в Константиновке Герман Старчеус, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Ранее водоснабжение в Константиновке обеспечивалось тремя насосными станциями. Сейчас — за счет двух. «Недавно было попадание в насосную станцию, которая подавала воду на левобережную часть города и разрушила один из четырех резервуаров», — рассказывает Герман Старчеус.



Горводоканал совместно с военной администрацией возобновили их работу, но этого недостаточно. «Даже эти насосные станции обеспечивают только 30 процентов всего необходимого количества воды для потребления в городе. Перешли на график 4 на 4 — четыре дня обеспечивается водой левобережная часть города, четыре дня — правобережная, — говорит Старчеус. — Горводоканала дает нам адреса, где мы можем набрать воды, мы заполняем цистерны, военная администрация предоставляет нам адреса на которые потом выезжают подразделения для подвоза воды».

«Мы нужны раненым»

Медицинские работники в Константиновке работают не покладая рук из-за большого количества раненых пациентов, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Врачи в Константиновке работают не покладая рук и почти без выходных, поскольку к ним везут раненых из приближенных прифронтовых населенных пунктов. «Это Бахмут, Часов Яр, Северск, Соледар, — рассказывает главный травматолог Владимир Карелин. — Приходится работать через сутки, сейчас очень много работы, очень устаешь». Врач отмечает, что многие коллеги уехали, а он — не собирается.



«А что делать? Кому-то нужно работать, помогать людям. Куда я буду уезжать? Просто там где-нибудь сидеть? Нет, я нужен здесь», — говорит Карелин.



«Не спим нормально ни дома, ни здесь, много работы, — говорит медсестра Валентина. — Если я уеду — то некому будет работать. Возможно, все стабилизируется». Женщина добавляет, что медикаментов им хватает благодаря помощи военных, волонтеров, поставкам Минздрава.



Медики говорят, что им хватает оборудования и медикаментов благодаря содействию волонтеров и МОЗ, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В стенах медучреждения я встречаю раненых из Бахмута, Северска, Часов Яра. Все они благодарят за работу медперсонала и с ужасом вспоминают пережитое.



Марина была ранена в Бахмуте и без сознания транспортирована в больницу Константиновки, где ей оказали помощь

«С мужем пошли получить пенсию», — рассказывает Марина, которая была ранена в Бахмуте. «Шли по Мариупольскому и как раз обстрел. Его тяжело ранило, меня тоже... Страшно очень», — говорит женщина и останавливается из-за слез. «Я сразу позвонила сыну и говорила, что мы попали под обстрел.Разорванные вены висели, можно было засунуть руку в ногу».



Женщина говорит, что оперативную помощь им оказали волонтеры, потом приехали родные, в Константиновку женщину привезли военные, а мужчину направили в Днепр, а затем — Львов.



«Он кричал спасите жену, а я кричала — спасите мужа» По словам Марины, с каждым днем ситуация в Бахмуте ухудшается. «Там страшно, что происходит сейчас. Что мы кому сделали? За что мы так страдаем?», — говорит Марина и добавляет, что ее сын проживает на оккупированной территории. «Он просто плачет и говорит, что за нас молятся».



Жительница Часов Яра Наталья демонстрирует одежду в крови, в которой ее привезли в больницу Константиновки, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В другой палате я встречаю Наталью из Часов Яра. Она пошла с сыном на «Новую почту», чтобы снять деньги и попала под обстрел. «Начало сыпаться стекло, взрываться. и все. две минуты дела», — вспоминает женщина и признается, что оставаться в городе страшно. «Но ехать пока не буду. Здесь у меня родственники и дома, как говорится — и стены помогают».



Галина из Северска была ранена в результате обстрелов и транспортирована в больницу Константиновки, где ей оказывают медицинскую помощь, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чуть дальше в больнице вижу Галину из Северска. Она не успела добежать до подвала. «Прилет. Получила в живот, почку…», — вспоминает женщина. Родные донесли ее в подвал, вызвали военного медика, а затем отвезли в больницу Константиновки.

«Война всех сплотила»

В Константиновке с начала полномасштабного вторжения России сформировался волонтерский штаб. Фото предоставлено Новостям Донбасса

Большую роль в обеспечении жизнедеятельности города играет гуманитарный штаб. Его работа началась с первых дней полномасштабного вторжения России. «Паника вызвала дефицит продовольственных и других товаров», — рассказывает волонтер из Константиновки Ольга Хоменко.

«А уже после этого, в начале марта, из-за обострения ситуации, сложностей в логистике и приостановлении деятельности некоторых организаций, а вместе с тем снижения финансовой состоятельности людей. Мы столкнулись с первой волной потребностей в благотворительной помощи».



Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Константиновки. Фото предоставлено Новостям Донбасса

Тогда представители власти и социальных структур создали координационно-гуманитарный штаб. По словам Ольги, за это время десятки Международных, Всеукраинских, Европейских организаций оказывали активную партнерскую помощь городу. «Помощь поступала разная: от продуктов питания до средств для обустройства бомбоубежищ», — рассказывает Ольга.

«Мы рады были всему, потому что потребностей обычно больше ресурсов. Не перестаю повторять, что благотворители — наш спасительный круг. Без них мы никак. Безусловно, всегда нашей опорой по вопросу гуманитарной помощи были Донецкая облгосадминистрация и Краматорская райгосадминистрация. Они рядом и ясно понимают наши проблемы».



Жители Константиновки перед эвакуацией. Фото предоставлено Новостям Донбасса

По словам волонтера, война стала поводом сплотиться всем структурам. «Исполнительная власть, военная администрация, культура, образование, медицина, социальная защита, волонтеры и просто неравнодушные жители города — стали бойцами гуманитарного фронта, — говорит Ольга — «Именно они, каждый день, без выходных ищут необходимые медикаменты, продукты, гигиену и т.д. Ведут переговоры, ищут транспорт, занимаются логистикой, отгрузкой, фасовкой, раздачей и соответствующей отчетностью».



Жители Константиновки стоят в очереди за гуманитарной помощью. Фото предоставлено Новостям Донбасса

Большое внимание волонтеры и местные власти уделяют сейчас процессу эвакуации мирного населения. «Сейчас, константиновцы эвакуированы в Польшу, Германию и разные уголки Украины», — отмечает Ольга.

«Будь проклята война»

Разрушенное обстрелами здание в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«От нас мало что зависит и как бы мы ни видели — мы видим глазами детского сада», — говорят мне местные жители Константиновки. «Мы жили очень хорошо, у нас в городе очень хорошие люди, мы не участвовали ни в каких провокациях».



Работница местного детского сада Лилия вспоминает, как накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину готовились с детьми к празднику.



«Мы шли на работу 24 февраля, у нас наполовину уже был украшен музыкальный зал, мы готовились к празднику восьмого марта, — вспоминает женщина. — Нам нужно было только надуть шарики, дети готовили сказки интересные на украинском языке… Очень жаль, что такое происходит».



Разрушенное обстрелами здание в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жительница Валентина говорит, что верит в победу. «Столько отработали, мы любим свою землю, мы здесь родились, крестились и хотим жить здесь, — говорит женщина. — Хочется, чтобы все это скорее закончилось, чтобы пришел мир, чтобы все началось как раньше — жили спокойно, получали пенсию, были с родными».



Женщины признаются, что многие жители имеют родных в России и в самопровозглашенной «ДНР». «Мы ведь не можем все порвать с ними. У меня там родной брат. Но он переживает и говорит, что им стыдно за все это…»



«Я только за мир и за то, чтобы была Украина», — говорит местная жительница Марина. «Родственники у нас там уже 8 лет и мы научились с этим жить, но мы никогда не были против своей страны… мы всегда были братьями и сестрами».



Последствия обстрелов в Константиновке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На победу надеются и местные медики Константиновки. «Надежда на то, чтобы нас здесь никто не завоевал, не уволил, чтобы мы так и продолжали работать».



А некоторым безразличен цвет флага, под которым им жить. Главное — чтобы не стреляли. «Да будет проклята эта война — все хотят мира, — говорит жительница Донетчины Галина. — В верхах карабкаются, а мирные страдают… Пусть будет хоть черт лысый, лишь бы не было войны».



Также многие из моих собеседников из-за страха оккупации отказывались говорить открыто и говорили лишь о том, что «надеются на мир».

