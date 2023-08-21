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Из Дружковки на Волынь: как донецкие легкоатлеты тренируются в тысячи километрах от дома

21 августа 2023, 18:00

Из Дружковки на Волынь: как донецкие легкоатлеты тренируются в тысячи километрах от дома

Донецкие легкоатлеты тренируются в 1100 километрах от дома. Фото: «Район.in.ua» Донецкие легкоатлеты тренируются в 1100 километрах от дома. Фото: «Район.in.ua»

Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) Донецкой области — дважды переселенцы. В 2014 году учреждение переехало из Донецка в Дружковку, а в марте 2022 года спортивная школа в составе директора, нескольких сотрудников и отделения легкой атлетики приехали на Волынь, в поселок Любешов, что в 30 километрах от белорусской границы. Как функционирует учреждение, как тренируются спортсмены и за какую область выступают на всеукраинских соревнованиях, рассказали изданию «Район.in.ua» директорка спортивной школы Кристина Русинова и ее подопечные. «Новости Донбасса» публикуют этот материал в рамках партнерства.

Деятельность школы высшего спортивного мастерства Донецкой области претерпела изменения из-за прифронтовой ситуации и оккупации соседних городов.

Кристина Русинова возглавляет спортивное заведение с 2015 года. Она — бывшая спортсменка, имеет звание мастера спорта Украины по легкой атлетике. Она с удовольствием перечисляет достижения воспитанников школы, но почти не останавливается на подробностях тех сложностей, которые пришлось преодолевать на пути к Волыни.

«Уезжать было сложно. Ехали частями, в общей сложности нас сейчас в Любешове более 10 человек — это несколько сотрудников и отделение легкой атлетики вместе с тренером. А еще в пути сломался наш автобус. Но все удалось», — рассказала руководительница.

В Донецкой области до полномасштабного вторжения культивировали десятки видов спорта, функционировали сотни спортивных объектов, почти полностью потерявших спортивные базы. После вторжения в Донецкую область многие спортивные объекты были повреждены или потеряли свою функциональность.

По данным министерства молодежи и спорта Украины, в результате войны разрушены и повреждены более 340 объектов спортивной инфраструктуры по всей стране.

В оккупации спортивная жизнь невозможна

«Те спортсмены, которые по разным причинам не выехали с оккупированных территорий, например, из Мариуполя, больше не являются частью украинского спорта. С ними разорвали отношения, они больше не в составе спортивных федераций, зарплату им не платят. Сказать, какая судьба этих спортсменов в дальнейшем очень сложно», — рассказала Кристина Русинова.

Переезжать на новое место ШВСМ пришлось уже второй раз: в 2014 году из оккупированного Донецка выбрались за 100 километров — в Дружковку, а в 2022 году преодолели уже более 1100 километров — в Любешов. Значительная часть спортивной школы Дружковки смогла переехать на Волынь, где нашли новое жилье и места для подготовки к соревнованиям.

Кристина вспоминает, что в марте 2022 Управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации поставило задачу: выехать с опасной территории.

Спортивное сообщество всегда на связи

На Волыни местные власти и люди помогали переселенцам из Дружковки найти жилье и работу, чтобы они могли начать новую жизнь после потерь в прифронтовой зоне.

«На Волыни имели давние знакомства, ведь приезжали на спортивное собрание. Именно к волынским тренерам и обратились за помощью, когда поняли, что нужно искать другое место для жизни и тренировок», — рассказала глава спортивной школы.

Так Кристина и другие работники спортивной школы оказались в Любешове, в 30 километрах от белорусской границы. Поселились жители Донецкой области в отеле в центре Любешова. Отель отдал свои комнаты для спортсменов бесплатно, помогая им заселиться и начать новую жизнь.

Кроме спортсменов из Дружковки там живут переселенцы из Бахмута — Донецкий региональный центр спортивной медицины.

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Депутат Любешовского поссовета, владелец гостиницы Сергей Неймарк говорит, что для него большая честь принимать у себя такую спортивную семью.

«Они не клиенты, они — мои гости в этой гостинице, поэтому, кроме них, там больше никто не живет. То есть, гостиница больше не функционирует для других клиентов, все комнаты заняты только спортсменами из Донецкой области и их семьями. Уплачивают они только за электричество, к сожалению, по тарифу для бизнеса, но им это подходит», — сообщил Сергей Неймарк.

Кристина Русинова рассказала и о юридической стороне работы школы. Несмотря на то, что физически спортсмены находятся в разных областях, как можно дальше от фронта, на соревнованиях они снова встречаются как представители Донецкой области.

Управление физической культуры и спорта проводит регулярные совещания в зуме, координирует деятельность спортивных школ, начисляет зарплаты работникам, в какой части страны они не выполняли бы свои обязанности.

«Юридический адрес у нас в Дружковке, перерегистрироваться мы не можем, ведь потеряем возможность подчиняться Управлению физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации. Это значит, что зарплаты мы получаем из Донецкой области, спортсмены выступают за Донецкую область и завоевывают медали для Донецкой области», — объяснила директорка.

Дончане на украинской и международной спортивной арене

По словам руководительницы школы, каждый из спортсменов, как среди взрослых, так и среди юниоров, достоин отдельного разговора. Ведь дончане являются рекордсменами Украины, призерами Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Почти каждое соревнование по легкой атлетике, где принимают участие украинцы, представляют и ее подопечные.

«С 24 по 30 июля в словацком городе Банская Быстрица состоялся XVI летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль — одно из самых массовых мультиспортивных мероприятий 2023 года, собравший участников в возрасте от 14 до 18 лет из 48 стран», — рассказала Кристина.

Команда Украины насчитывала 46 атлетов, сражавшихся за награды в шести видах спорта: бадминтон, велоспорт, дзюдо, легкая атлетика, плавание и спортивная гимнастика. Донецкую область в составе национальной сборной представляли четыре спортсменки. Одна из них — легкоатлетка из Дружковки Дарья Дубенец, проживающая в Любешове.

«В легкой атлетике в дисциплине бег на 800 метров бежала наша Дарья Дубенец из Дружковки, воспитанница областной комплексной детско-юношеской спортивной школы и атлетка Школы высшего спортивного мастерства Донбасса», — сообщила Кристина Русинова.

Шестнадцатилетняя легкоатлетка из Донецкой области Дарья Дубенец переехала вместе со спортивной школой на Волынь. Встретились с ней в Любешове на стадионе. О Волыни Дарья рассказывает с удовольствием, проводит экскурсию по стадиону, где тренируется, ведет песчаной тропинкой к берегу реки Стоход.

«Вода в реке прохладная, но мы купались. Нравится здесь воздух, лес, птички поют. Здесь очень хорошие условия для тренировок и база очень хорошая. Мне кажется, что я смогу здесь подготовиться к своим будущим рекордам», — рассказала Дарья.

В это время родители и родные остаются жить в прифронтовой Дружковке.

«Бабушка больна, поэтому мои родные никак не решатся уехать. Скучаю по ним, понимаю, что там опасно. Бывали такие моменты, когда мы бежали и слышали взрывы. Пока не переехала в Любешов, переживала, что я вообще потеряю форму», — рассказала девушка.

Главное для Дарьи сейчас — тренировка, ведь ее результаты одни из лучших в стране.

«Мой самый лучший результат на 1500 метров я пробежала на командном чемпионате во Львове. Уложилась в четыре минуты и сорок две секунды. Я заняла первое место в том чемпионате», — рассказала спортсменка.

На Чемпионате Украины по легкой атлетике среди взрослых, состоявшемся в Луцке на стадионе «Авангард» с 28 по 30 июля, Кристина Русинова болела за двадцать своих подопечных. По результатам соревнований в эстафете команда Донецкой области заняла второе место. Дончане выступали в беге с барьерами, в прыжках в длину, в эстафетах, в забегах на короткие дистанции и других дисциплинах.

Дружковский легкоатлет Александр Сосновенко перебрался в Луцк, чтобы продолжить спортивную карьеру. Познакомились с ним на «Авангарде» сразу после забега, когда по громкоговорителю объявляли его результат бега на 100 метров. В тройку призеров он на этот раз не попал, но эмоций на этот счет не выдал. «Десять, восемьдесят одна», — кивнул сам себе спортсмен, имея в виду свой результат на дистанции в 100 метров: 10 секунд 81 миллисекунда.

В прошлом году Александр Сосновенко представлял Украину на чемпионате Европы-2022 в Мюнхене, в который были отобраны 54 легкоатлета и легкоатлетки из Украины. Тогда дружковчанин бежал в эстафете 4 по 100 метров. Легкоатлеты Донецкой области на чемпионате Украины среди взрослых получили 16 наград и второе командное место.

В составе женской команды, завоевавшей первое место по эстафетному бегу — и Виктория Ткачук. После забега Виктория коротко сообщила: «Мы первые!». Дончанки праздновали победу, поздравляли друг друга, но госпожа Кристина намекнула, что не сомневалась в их победе.

«Виктория Ткачук получила первую для Донецкой области олимпийскую лицензию на Игры-2024. В следующем году она будет выступать в Париже, это уже третьи ее Олимпийские игры», — рассказала Кристина Русинова.

Кристина Юрчук представляет город Бахмут, на национальном чемпионате выступает в дисциплинах бег 100 метров с барьерами, где получила третье место, и в эстафете, принесшей победу команде Донецкой области.

Артем Коноваленко, переселенец из Донецка, с 2020 года живет и тренируется в Киеве, но продолжает представлять Донецкую область. В Луцке выступил на чемпионате Украины в дисциплине Тройной скачок, одержав победу соревнований.

«Эти соревнования важны для собственного рейтинга на следующий год, для отбора на европейский чемпионат. Мои лучшие результаты в тройном прыжке, в длину прыжок у меня немного слабее», — рассказал Артем Коноваленко.

Истории донецких спортсменов свидетельствуют о силе спортивного сообщества и о готовности помогать друг другу даже в сложных обстоятельствах. Спорт выступает средством единения и поддержки украинцев, помогая всем обрести новые возможности и надежду на будущее.

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