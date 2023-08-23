Россияне ракетами и РСЗО били по жилым домам Харьковщины, есть пострадавшая

Вчера вечером, 22 августа, российские военные обстреляли Харьковскую область. Больше всего пострадали Чугуевский, Купянский и Изюмский районы, известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

«В результате обстрела из РСЗО «Ураган» селе Шейковка Изюмского района повреждены 5 частных домов. Ранена и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет», — написал он.

По данным Синегубова, вечером 22 августа оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Чкаловское Чугуевского района. Зафиксировано попадание двух ракет рядом с админзданием, в котором находятся дом культуры, кафе, поселковый совет и спортивный зал. Здание повреждено.

Кроме того, в селе Чернещина Изюмского района повреждены частные дома.

Также в селе Новосергеевка Изюмского района и Глушковка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары в полях.

Напомним, 22 августа под вражеский обстрел попал Волчанск. Спасатели достали из-под завалов женщину.