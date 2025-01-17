«Помогаторы» Пушилина: кем окружил себя глава «ДНР»

В конце 2024 года оккупационная администрация «ДНР» приняла множество кадровых решений. Правда, большинство чиновников остались при своих же должностях, просто их перевели в новые управления, которые теперь официально подчиняются России. Раньше они презентовали себя как «республиканские». Некоторых сначала уволили и в тот же день переназначили на ту же должность.



Острая нужда в квалифицированных специалистах — бич любого оккупированного города с 2014 года. Правда, быть специалистом высокого уровня недостаточно в условиях, когда город приходится контролировать силой. Немаловажную роль играет преданность режиму.



В конце 2024 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил или переназначил минимум 30 человек. Многие среди них — его советники и помощники. О них мы и попытались узнать в этом материале.



Советники из России «приглядывают» за Пушилиным?



На ответственные должности, где принимают реальные решения и руководят, Кремль давно, не стесняясь, назначает россиян. Они контролируют местных — по задумке преданных — чиновников. А те в свою очередь руководят учителями, врачами, коммунальщиками, электриками и т.д.



С 2022 года Россия активно ищет кадры как на новых оккупированных территориях, так и на захваченных с 2014 года. Для этого даже объявили кадровые конкурсы «Лидеры возрождения». Их целью заявлено «формирование кадрового резерва управленцев». Иными словами — проверка на преданность российскому режиму и обучение.



В итоге 113 человек стали финалистами и их назначили на руководящие должности.



Например, одной из советниц главы «ДНР» Дениса Пушилина стала Марина Борисюк. Она занимается вопросами развития Азовской акватории, среди которых — увеличение пропускной способности портов, улучшение прибрежной зоны и прочее. Сама женщина называет себя уникальным специалистом, которых в Донецкой области немного.

Ее специфика — обустройство рекреационных зон на захваченном Азовском побережье. А вот кражей выловленной рыбы и перевозкой такого же краденого металла через порт Мариуполя будут уже другие люди — посерьезнее чином и скорее всего с российской пропиской. К примеру, оккупационные власти максимально эксплуатируют Мариуполь, его порт и близлежащие захваченные территории для вывоза в Россию распиленных на металл заводов.



«После оккупации города, они вывезли уцелевшее оборудование, установки и даже музейные экспонаты, продолжают вывозить украинский металл и зерно. Все едет в Россию, которая это использует для своих экономических нужд», — рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Так, к актам мародерства причастны и руководители «Минпромторга ДНР». Ими сейчас занимаются московские следователи. Они установили, что гендиректор предприятия «Втормет» и «иные лица», действуя умышленно, организованной группой по предварительному сговору и пользуясь тем, что на оккупированной территории ведутся боевые действия, изъяли имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 млн руб. Впоследствии оно было реализовано через «Втормет» как металлолом, а вырученные деньги участники аферы поделили между собой.



Но вернемся к новым и переназначенным кадрам Пушилина.



У главы «ДНР» много советников и помощников. Не обо всех можно найти информацию в открытых источниках. Среди тех, о которых что-либо известно, есть и россияне.



В декабре одним из советников Пушилина стал 31-летний россиянин Станислав Дзасохов. В прошлом он был заместителем губернатора Смоленской области РФ. Там он курировал вопросы молодежной политики, патриотического воспитания, физкультуры и спорта, занятости населения. До нового назначения неоднократно посещал захваченные территории с «гумпомощью».

Дзасохов родился в Москве. Там же получил высшее юридическое образование. Партийный деятель — член путинской партии «Единая Россия».



Советник Михаил Кушаков приехал в Донецк из непризнанного Приднестровья в 2015 году. Занимал пост «министра образования ДНР» с 2018 года. Его задачей было привести местные образовательные программы к российским. Затем летом 2022 года его место заняла россиянка Ольга Колударова. Однако Кушаков — россиянин. Молдова — не его родная страна. По данным СБУ, из России в Приднестровский регион он приехал в 2002 году, где «работал в сфере образования».

По утверждению СБУ, Кушаков является кадровым офицером российских спецслужб. Он имеет российский паспорт и является офицером РФ. В 2021 году имел звание подполковника запаса органов государственной безопасности России.



Еще одна советница Пушилина — 44-летняя россиянка Яна Чаусова. До декабря 2018 год возглавляла «департамент аудита аппарата главы ДНР». До февраля 2022 года была «и.о. министра финансов ДНР».

Уроженка Курска. По профессии бухгалтер. В 2012 баллотировалась в депутаты городского совета города Курчатов в Курской области, но не прошла регистрацию.



Советник Пушилина Евгений Поплавский — особенно интересный персонаж. Российский генерал, который какое-то время жил в Украине, имеет статус заместителя командующего войсками Центрального военного округа вооруженных сил РФ.

Как отметили в СБУ, Поплавский принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 в Украину. Подчиненные Поплавскому подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения. Он отдавал приказы пытать и похищать украинцев. Например, в апреле 2022 года издевался над семьей, которая отказалась предоставить доступ к своим складским помещениям для нужд оккупантов.



Находится в розыске. За содеянное ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.



Кому из донецких выпала «честь» помогать Пушилину



Следующий советник Пушилина — Федор Лешенок. В аппарате оккупационной администрации работает давно. Руководил «отделом защиты конституционных прав граждан Государственно-правового управления главы ДНР», а в 2019 году возглавил «комиссию по вопросам помилования».



Лешенок — дончанин. Занимался адвокатской деятельностью с 2003 года. До российского вторжения в Украине был управляющим партнером, адвокатом компании «Кашпоров и партнеры».



Стал помощником Пушилина вместо Алексея Зиброва, который, к слову, тоже — тщательно отобранный кадр. Правда он выиграл в другом открытом кадровом конкурсе — «Опора ДНР».



Еще один помощник Пушилина — старший сын ныне мертвого «первого главы ДНР» Александра Захарченко. Сергей Захарченко — донецкий коммунист. Когда его отца взорвали в донецком кафе, ему было 18 лет. Теперь же он помимо прочего «первый секретарь комсомольской организации ДНР», член КПРФ.

Следующий помощник Пушилина — Егор Соболев. Работал главным специалистом информационно-методического отделения СБУ в Донецкой области. Уволен из-за служебного несоответствия. Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту предательства Соболева.

По данным СБУ, Соболев причастен к нападениям на культовые сооружения Украины. Спецслужба установила, что под руководством Соболева на церкви в Украине готовили нападения в период, когда страна получила томос об автокефалии и создании Православной церкви.



Денис Пушилин взял в советники и родственницу — свою тетю, которая состоит в рядах управленцев «ДНР» с 2014 года, то есть столько же, сколько и ее племянник. Так, в 2014 году Елена Никитина стала «министром информации и массовых коммуникаций ДНР». Некоторые сторонники «ДНР» приписывают ей подрывную деятельность в отношении бывшего «спикера парламента ДНР» Андрея Пургина. Якобы под ее руководством местные СМИ почти ничего не писали о Пургине, а вот подающий надежды выпускник «школы МММ» Денис Пушилин был популярен в российской и донецкой прессе уже тогда. Так что уже через год Пургин остался не у дел.



Елена Никитина с первых дней основания «администрации ДНР» обозначила цензуру, ложь и пропаганду как три столпа, на которых построилась и стоит по сей день информационное поле оккупированного Донецка. Был установлен тотальный контроль группировки над всеми СМИ, которые хотят работать в Донецке. Неугодных отфильтровали травлей и преследованиями.

Еще одна родная душа в окружении Пушилина — помощница Виктория Талакина.

Украинские СМИ называют ее любовницей главы «ДНР», которая в 2018 году якобы родила ему сына. Это выяснилось при подаче Талакиной документов на получение российского паспорта, писал в 2019 году блогер Дмитрий Тымчук.

Сына зовут Талакин Евгений Денисович. Официально у Пушилина три дочери от законного брака.

Талакина активно поддерживает «ДНР» с 2014 года. Была пресс-секретарем Пушилина, когда тот еще возглавлял «народный совет ДНР» и параллельно был участником переговоров в Минске.

Точное количество советников и помощников Пушилина неизвестно. По сути в эти «должности» Пушилин может спрятать любого человека, которого пожелали или одобрили московские кураторы. Например, та же Никитина — официально советник главы «ДНР» по информационной политике. Уже не «министр информации», а некто смотрящий за «министром». И таких смотрящих за разными сферами должно быть много — часть из них — россияне, часть — местные.



Тем временем, из Москвы в Донецк продолжают прибывать новые люди, которых назначают «министрами» и начальниками различных управлений «ДНР». О них мы тоже напишем.