Без воды на линии фронта: как работает первая фильтрационная система в Дружковке

Руководительница организации «Алекс 21» Лиза Олегов

Из-за боевых действий доступ к воде, а тем более питьевой, стал проблемой для многих жителей Донецкой области. Ситуация стала еще хуже после недавних обстрелов водной инфраструктуры в регионе. С конца прошлого года вода в кранах стала довольно редким явлением. Ее нет по несколько дней, а то и недель. Чтобы помочь людям, международные компании запустили в Дружковке фильтрационную систему по проекту WaterFront.

«Сегодня команда «Алекс 21» запускает нашу первую фильтрационную систему по проекту WaterFront. Тут громада пробурила скважину, ее тут не было, пару месяцев назад. По нашему договору они бурят скважины под каждую систему. Также тут проложена дорожка, чтобы люди могли удобно подходить. И вот тут наша замечательная система. Нажимается очень простенько, одна кнопка и идет поток чистой питьевой воды. Также мы тут открыли доступ к технической воде, т.к. каждая система имеет слив. Этим сливом пользоваться тоже нужно потому, что людям нужна разная вода, не только питьевая. Поэтому тут можно набрать техническую, а тут второй кран для чистой питьевой воды, чтобы было удобнее набирать в большие бочки», — говорит руководительница организации «Алекс 21» Лиза Олегов.

Вместе со своей интернациональной командой женщина устанавливает системы питьевой воды в прифронтовых громадах Украины. Сама Лиза из Литвы.

«Куда бы мы не ехали, все громады, все города, все области по линии фронта страдали от этой проблемы, что просто нет воды. Где-то вообще нет воды, но у всех нет питьевой воды. И мы тогда решили, как организация, сосредоточиться на вот этой вот проблеме и начать проект. Проект который уже будет не просто точечно помогать, а реально закрыть… Хотя бы попробовать закрыть потребность всех этих областей с питьевой водой», — говорит женщина.

В 2022 году, когда Лиза со своей командой впервые оказалась в Николаевской области, она увидела, какого ужасного качества поступает вода к людям. Именно тогда зародилась идея о водных установках.

«Вода, которая шла из крана, была отвратительная. До сих пор так. Она пекла, т.е. если есть какие-то царапины на теле, то это больно. И она была подозрительного цвета, то коричневая, то красная. Это был первый раз когда мой напарник Ричард сказал, что нам нужно что-то сделать с этой проблемой», — вспоминает Лиза.

Сейчас на счету команды «Алекс 21» — 17 установленных систем. Семь из них — в Донецкой области. Работу одной из них уже успели оценить жители Дружковки. Качеством воды люди довольны.

«Эту я использую четко только для приготовления еды и випить чай-кофе. Вот закипятишь и вода чистая. Когда только началась война, чай закипятишь и сверху жирная пленка плавает. Что ж это за вода? Она была не очищена видимо. А эта хорошо очищается», — поделилась жительница Дружковки Алла.

Она, как и многие другие жители Донецкой области, остро ощутила потребность в питьевой воде после недавних обстрелов водной инфраструктуры в регионе. С конца прошлого года вода в кранах стала довольно редким явлением. Ее нет по несколько дней, а то и недель.



Женщина говорит: часто слышит от людей, что они едут к ЦНАПу, где установлена эта система, чуть ли не со всех уголков города. Сама же живет неподалеку и ежедневно пополняет запас питьевой воды.

«У меня дома есть заготовленная вода в бутылках. Хотя у нас во дворе есть ларечек, куда привозят техническую воду. Но мне тяжело ее носить», — добавила Алла.

Установка, которой воспользовалась женщина, позволяет выдавать местному населению до 500 литров воды в час. Изготавливает такие системы киевская компания Wise Water.

«Такие системы есть за границей, но, во-первых, они в два раза дороже. И, во-вторых, кто их будет устанавливать и обслуживать? А тут местные ребята которые готовы на все, не боялись никуда выезжать и готовы думать о разных новых вариантах — как устанавливать, если ситуация вообще будет печальная. Т.е. нет помещения, нет ничего», — объяснила Лиза.

Пока есть возможность, оборудование устанавливают в помещениях, защищенных от вероятных обстрелов.

«Наша установка в Дружковке установлена в безопасном месте. У нас несущие конструкции в здании имеют очень большую толщину и это подвальное помещение. И, в принципе, наша система защищена от внешнего воздействия со стороны РФ», — рассказал инженер «Алекс 21» Денис.

Он родом из Донецкой области. Это вторая фильтровальная система, которую он установил в Дружковке.

«У нас есть накопительная емкость технической воды. Техническая вода подается из скважины. В емкости вода контролируется автоматики. После этого данная вода через автоматическую станцию подается в установку», — показывает Денис, как вода проходит через несколько уровней фильтрации.

Эта новая установка также работает в автономном режиме и способна выдавать на 500л воды больше, чем та, что появилась ранее в ЦНАПе. За тем, как она функционирует специалисты следят удалено.

«Из этой емкости вода подается на регенерацию, после регенерации она дополнительно насыщается минералами, проходит через систему ультрафиолета. Это убивает вредные бактерии и подается на выдачу», — объяснил инженер.

Представительница компании Enfold и ECOS Ясмин Урбани в свою очередь рассказала, как проходит тестирование станции.

«Вместе с ENEA Gmbh мы успешно пожертвовали одну систему которая сейчас установлена и которую сейчас протестируем», — рассказала женщина.



Ясмин из Швейцарии, познакомилась с командой Алекс 21 в одном из ресторанов Харькова. Девушка была поражена проделанной работой волонтеров и предложила провести в Цюрихе мероприятие, посвященное проекту «Waterfront». Там международные компании «Энфолд», «Икос» и «Эниа» в совместном партнерстве для поддержки жителей Украины профинансировали пилотный проект в Дружковке.

«Когда мы увидели, что первая система из пилотного проекта была очень успешно внедрена, конечно, мы хотим продолжать вносить свой вклад в проект. Мы сделаем все возможное, чтобы и дальше поддерживать весь проект, потому что мы укрепляем веру в системы “Waterfront”», — рассказала Ясмин Урбани.

Поскольку боевые действия не прекращаются и доступ людей к питьевой воде в Донецкой области остается ключевой проблемой, эти компании планируют продолжать оказывать всю необходимую помощь.