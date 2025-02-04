Андреевка на Покровском направлении: россияне штурмуют с разных сторон

Россияне штурмуют Андреевку на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российская армия не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ и захватить стратегически важные позиции. На южном фланге Покровского направления в Донецкой области, севернее Андреевки, российские войска продолжают давить на позиции Сил Обороны, продвигаясь со стороны Славянки и Петропавловки.



Противник использует рельеф местности как укрытие, стремясь выйти к дороге Ясеновое – Андреевка. Почему возник «красный анклав» на северо-восточных окрестностях Андреевки разбирались «Новости Донбасса».







Андреевка — маленький поселок, но с большим стратегическим потенциалом. Армия РФ не первый месяц пытается захватить эти позиции, бросая на штурм сотни солдат. После недавних успехов ВСУ в этом районе россияне начали новую волну атак. Причем атакуют не только с флангов, но и буквально сквозь позиции украинской армии.



«Недавно все могли наблюдать "красный анклав" на северо-восточных окрестностях Андреевки, который кто-то воспринял за ошибку или баг. На самом деле это отражение пребывания и закрепления российской пехоты в окрестностях села, которые лезут с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны», — говорится в анализе DeepState.



Со временем стало более понятным движение противника, которое проложило свой путь из Петропавловки и сейчас в основном пытается пробраться в поселок из этого района по накопанным укреплениям.



«Пролезли так в Андрееву создали такой. Островок своего присутствия в районе Андреевка. Кто они пытаются постепенно расширить. "кишка" такая образовалась, если можно выразиться, так корректно. То есть, что-то происходит для того, чтобы это все Кураховское направление, Кураховский карман. Все это происходит для того, чтобы возникнуть то ли в районе Улаклы, то ли в зоне Константинополя», — отмечает военный обозреватель и журналист Денис Попович.

Продвижение ВС РФ на Андреевку. Фото: карта DeepState

В то же время, по данным DeepState, российская пехота пыталась пробраться через село Шевченко, используя инженерно-фортификационные сооружения, соединяющие его с Андреевкой. После первых успешных проникновений в Андреевку оккупанты решили развить успех, бросая на убой пехоту с единственной установкой — «умри, но дойди», что, по сути, не ново для армии РФ.



«Это тактика мясных штурмов абсолютно. То есть умер, хорошо, пошла следующая волна, умер, хорошо - пошла третья, четвертая, пятая. Так вот, они пытаются использовать свое численное преимущество, но в какой-то степени у них это получается, потому что какой-то из этих накатов многочисленных отбить мы просто не успеваем в силу того, что очень сильно там уступаем в численности», — добавил Попович.



В проросийских пабликах сообщают, что в районе Константинополя севернее реки Сухие Ялы российские войска активно продвигаются вдоль лесополосы на участке шириной чуть более километра. Тем временем эксперты говорят, что армия РФ использует особенности местного рельефа — балки, посадки, перепады высот. Основные направления атаки врага идут с востока — со стороны Славянки и Петропавловки, что может создать дополнительные угрозы для обороны ВСУ.



«Это такой треугольник в районе трассы Запорожье — Донецк, на котором находится Курахово. И там между Андреевкой и этой трассой протекает река Волчья. Поэтому враг пытается таким образом просочиться сквозь наши оборонительные порядки и создать там анклав, который они хотят расширить», — рассказал военный обозреватель.



Помимо блокирования стратегических трасс, россияне пытаются обрезать так называемый «Кураховский карман» и позиционно выровнять линию фронта. По словам экспертов: "в широком смысле, просто-напросто захватить территорию". Войска РФ также стремятся заблокировать дорогу Ясеновое–Андреевка. Это создает угрозу не только для самой Андреевки, но и для стратегически важных дорог в регионе.



«Любая дорога имеет вес. Любая дорога — это логистика, любая дорога абсолютно. Но здесь главная трасса идет та, которая из Запорожья, Донецка с Курахово. Перерезать трассу Курахово, Запорожье или Запорожье Донецк, на которой находится Курахово. Вот их основная цель», — говорит журналист Денис Попович.

Россияне штурмуют Андреевку на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Военные эксперты также говорят, что так называемый «красный анклав» — это не обширный прорыв пехоты противника, а прощупывание и просачивание отдельных групп бойцов РФ. Анализируя картографический сервис DeepState, еще 25 января этого года, северо-восток Андреевки был в серой зоне, далее 26 января на карте появилась локальная зона оккупации в 0,44 квадратных километра.



По мнению экспертов — враг нашел брешь, которой оперативно воспользовался и Цитата: "такая тактика как просачивание — для противника достаточно характерна". В сети также появилась информация, что россияне используют мототехнику для передвижения небольшими группами сквозь позиции бойцов ВСУ.



«Если такое возможно в ряде случаев первый случай. Первый случай, на эти укрепления невозможно завезти никого, потому что не хватает личного состава. И второй случае эти укрепления построена таким образом, что они не учитывали направление наступления противника, и они оказались бесполезны. То есть два таких варианта. Возможен такой вариант. В данном случае играют. Нужно понимать, на каком месте, где кто наступают и какие обстоятельства сложились именно на данном конкретном участке фронта», — уверят военный обозреватель.



Бойцы ВСУ продолжат держать оборону, отбрасывая россиян с Кураховского направления на другие участки фронта. По информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского за продвижение на Покровском направлении Россия платит значительную цену.



Только за январь этого года на этом участке фронта было ликвидировано около 7 тысяч российских военных, общие же боевые потери в живой силе составили более 15 тысяч россиян.