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«Всё готово», но ничего не работает: крах инфраструктуры на оккупированной Донетчине

06 февраля 2025, 12:38

«Всё готово», но ничего не работает: крах инфраструктуры на оккупированной Донетчине

В этом материале журналисты «Новостей Донбасса» собрали анализ основных событий на оккупированной части Донецкой области и нарративов российской пропаганды. Оккупанты обещают восстановление железных дорог и экономики, но реальность далека от их слов. Как живут люди в городах Донбасса под контролем России?

На временно оккупированной части Донецкой области наиболее опасной с точки зрения боевых действий остается Горловская агломерация. Представители оккупационной администрации почти ежедневно сообщают об обстрелах города и прилегающих районов.

Однако, если анализировать сообщения жителей оккупированных территорий в социальных сетях, то оказывается, Россия лишь «в нескольких шагах от взятия Киева». Это накладывает определенный отпечаток на настрой и на общение людей в социальных сетях. Некоторые уже готовятся «ездить поездами в Киев».

Железнодорожное сообщение

Денис Пушилин, глава оккупационной администрации так называемой «ДНР», заявил, что у него все готово к полноценному запуску железнодорожного сообщения по территории оккупированной части Донецкой области и Российской Федерации.

«В ДНР все готово к запуску железнодорожного движения, — заявил Пушилин. — Как только наладится оперативная обстановка и позволит уровень безопасности, пассажирские поезда запустят».

А дальше он говорит совсем другое: «В планах — восстановить основные железнодорожные узлы: Ясиноватую, Дебальцево, Иловайск и Волноваху».

То есть эти узлы не восстановлены, но «все готово к запуску поездов».

Ситуация с ЖД сообщением на оккупированной части Донецкой области сегодня

Российская Федерация благодаря оккупации нескольких важных узлов (Иловайск, Дебальцево) обеспечивала железнодорожную связь с территорией Российской Федерации. Однако это была только одна ветка, которая выходила на Ростовскую область РФ. Эта ветка с 2014 года использовалась исключительно для обеспечения российского оккупационного контингента.

Сейчас оккупанты обещают начать полноценное пассажирское сообщение по железной дороге. Обещают — но не выполняют.

Практически ничто не мешает запустить поезда в оккупированный Крым. Теоретически оккупанты также могут обеспечить железнодорожное сообщение с различными регионами РФ через Ростовскую область. Но продолжительность войны и перегруженность направления делает это невозможным.

Поэтому по состоянию на сейчас для того, чтобы выполнить обещание восстановления пассажирского сообщения по железной дороге, россиянам надо оккупировать не только Славянск и Лиман, а и Купянск на Харьковщине. 

Промышленность

«Чем больше разрушим промышленных предприятий — тем выше будет потенциал для восстановления». Именно в такой логике, судя по заявлениям, действуют представители российских оккупационных администраций.

Директор так называемого «фонда развития промышленности» оккупированной части Донецкой области Сергей Власов на этой неделе сделал несколько таких заявлений.

Среди прочего, он отметил, что по состоянию на сейчас на территории Донецкой области не работают 40% предприятий. Но при подсчетах они не учитывали Бахмут, Соледар, Торецк и другие захваченные города. Не успевают за разрушенями. Последний город, который они учли при определении процентов «убитой» промышленности, по словам Власова, — это Авдеевка.

Но, улыбаясь на камеры российских пропагандистов, он говорит, что 40% — это же огромный потенциал для восстановления. «А у нас же еще 30% территории «ДНР» не освобождены, представляете какой это будет потенциал!» — заявил Власов.

Просто напомним, что до начала российской агрессии в 2014 году доля Донецкой области в ВВП Украины составляла 12,5%.

Экономика Донецкой области развивалась в более чем 150 отраслях, среди которых металлургия, машиностроение, химическая и угольная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Один из крупнейших промышленных городов области — Мариуполь. Сейчас его экономика полностью разрушена. Три крупнейших предприятия не подлежат восстановлению. Порт работает лишь на 30% своей довоенной мощности. Донецк был первым крупнейшим экономическим и финансовым центром востока Украины, и вторым после Мариуполя городом в области по объему промышленных мощностей. Только в Донецке до войны было зарегистрировано несколько десятков предприятий из списка 200 крупнейших компаний страны: «Метинвест», «Индустриальный союз Донбасса», «Донецксталь», «Лемтранс», МАКО, «Донецкий электрометаллургический завод» и др. Донецк вместе с Макеевкой образовывали крупнейший в Украине Донецко-Макеевский промышленный узел, в котором сосредоточены угольная, металлургическая промышленность и машиностроение. Большая часть этих предприятий либо полностью остановлены, либо работают на 10-30% своей мощности.

Оккупантам не удается перезапустить экономику региона, поэтому они придумывают позитивные новости вроде сообщения о количестве предприятий, которые стали участниками так называемой «свободной экономической зоны».

По словам главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, уже 100 предприятий присоединились к российской СЭЗ (свободная экономическая зона). Но среди этих предприятий больше нет металлургов. Есть только производители асфальта, бетона и пищевых продуктов. И есть одна строительная компания, которая за 10 лет российского господства в Донецке начала строить первый многоквартирный дом (подчеркиваем — первый за 10 лет!)

Поэтому единственная отрасль, которая реально сейчас, благодаря военным преступлениям РФ и тотальному уничтожению украинских городов, получила развитие — это строительная, особенно направление по производству асфальта. За три последних года РФ открыла на оккупированных территориях 38 асфальтобетонных заводов. Оккупанты строят дороги, чтобы обеспечить в первую очередь военную логистику на фронт.

В таких условиях представители оккупационных администраций в Донецке рассчитывают поддержать хотя бы легкую промышленность и, возможно, частично машиностроительную, привлекая под создание «кластеров» финансовую помощь из Кремля.

Бытовые проблемы

Ситуация с коммунальными услугами на оккупированных территориях Донетчины за последнюю неделю не улучшилась.

Вопросы с водоснабжением начали создавать дополнительные проблемы и с канализацией. Практически во всех городах Донецкой области зафиксированы жалобы на порывы канализации, которые не ликвидируются.

В дополнение, похоже, что проблема неработающих канализационно-насосных станций Мариуполя, распространяется и на другие оккупированные города. Поскольку жители Донецка, Макеевки, Енакиево утверждают, что приезд аварийных бригад и прочистка канализационных коммуникаций не решает проблему, люди делают вывод, что проблема глубже.

Водоснабжение не восстанавливается. Населенные пункты, которые пользуются собственными водоемами или водохранилищами для водообеспечения, жалуются на качество воды.

Вода в Мариуполе идет с илом. Старокрымское водохранилище не было рассчитано, как постоянный источник водоснабжения города. Отсутствие снегов и осадков этой зимой еще больше усугубляет проблему. Водохранилище мелеет. Поэтому не исключено, что этим летом уже и Мариуполь, вслед за Донецкой агломерацией, столкнется с дефицитом воды, даже технической.

На этой неделе пропагандисты вроде Монтян, вновь поднимали проблему водоснабжения Донецка и городов-спутников. Монтян обвиняла оккупационную администрацию в хищении денег, которые якобы выделяются на решение проблемы водообеспечения Донетчины.

Правда заключается в том, что даже в случае прекращения войны по состоянию на сейчас восстановить водоснабжение будет невозможно из-за полного разрушения русла канала Северский Донец-Донбасс. Из-за боевых действий, а также отсутствия воды в техническом сооружении, его использование больше невозможно. Нужны миллиардные инвестиции в его фактическое восстановление.

Транспорт

В оккупации растут цены на междугородний транспорт. Рост на разных маршрутах колеблется от 8 до 17%. Оккупанты объясняют это «переходом на российские стандарты».

На самом деле рост связан с повышением цен на топливо, а также сложностями с техническим обслуживанием, ремонтом техники.

С 1 февраля все владельцы автомобилей на оккупированной части Донецкой области обязаны платить налог на машину. Оккупанты говорят, что этот налог они будут направлять на ремонты дорог в регионе. Размер налога зависит от возраста машины, ее стоимости и объема двигателя.

Учитывая, что в регионе сейчас рынок новых авто практически замер, а основные сделки заключаются между владельцами подержанных авто, можно ожидать роста финансовых затрат по содержанию автомобиля.

В качестве «успокоительного» оккупанты разрешили уплатить первый налог до декабря 2026 года.

Пропаганда в чистом виде

Оккупанты начали использовать новый термин для обозначения оккупированных территорий Украины — «исторические поселения».

Напомним, что оккупированные территории в РФ называли сначала «новости регионами». Затем представители РФ вероятно поняли, что такой термин не соответствует логике нарратива об освобождении собственных «исконно русских земель» и начали путаться в определениях: «новые старые территории», «новые исторические территории». Теперь просто — «исторические поселения».

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал указ о создании специального совета по сохранению «традиционных российских ценностей».

Сейчас орган находится в стадии разработки документов, которые будут регулировать его деятельность. То есть пока не понятно, чем именно будет заниматься этот так называемый «совет».

 

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