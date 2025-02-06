«На твоих глазах формируется личность»: что мотивирует учителей оставаться в одной из самых низкооплачиваемых профессий в Украине

Будущее страны во многом формируется за школьной партой. Именно от того, какие знания, жизненные ценности и моральные качества будут заложены в подрастающее поколение в школьные годы, зависит развитие государства. В этом материале «Новости Донбасса» расскажут о непростой работе украинских учителей.



По данным Госстата, труд работников сферы образования относится к одному из самых низкооплачиваемых в Украине. Несмотря на то, в стране есть немало педагогов, которые даже в условиях недостаточного внимания к своей, без преувеличения, стратегически важной профессии, продолжают честно выполнять свою работу. О том, что мотивирует учителей оставаться в профессии, с какими трудностями они сталкиваются и какие видят пути улучшений — в публикации.

Выбрали призвание

В условиях войны работники системы образования столкнулись со множеством трудностей. Особенно сложная ситуация у педагогов из прифронтовых территорий, где образование — дистанционное. Даже в условиях отличной связи, что бывает не всегда, особенно во время отключений электроэнергии, дистанционное обучение не в состоянии в полной мере заменить живое общение с учениками. Но и в такой ситуации учителя находят в себе желание и силы работать с детьми.

Наталья Чачанидзе — учительница украинского языка и литературы опорного заведения общего среднего образования имени Василия Стуса города Краматорск Донецкой области. Одним из мотивирующих факторов для нее служит высокая заинтересованность школьников к обучению. Учительница с гордостью поделилась, как вместе с учениками недавно создали онлайн-представление «Рождественское чудо», которое в итоге завоевало гран-при.

«Вдохновляет, что твоя работа не является напрасной. Детям очень интересно. Они не просто выслушивают материал, который им представляет учитель, а готовы к постоянному творчеству. И это сильно мотивирует», — рассказала Наталья Чачанидзе «Новостям Донбасса».

Наталья Чачанидзе

Учительница зарубежной литературы этого же учебного заведения Ирина Григорьева уверена, что без любви к своему делу в школе надолго задержаться не получится.

«Ты просто не выдержишь. Поэтому, если в первые три года эту профессию ты не полюбил — уйдешь. Если же остался, значит это твое, и уйдешь лишь в крайнем случае. Я не знаю ни одного учителя, который бы не говорил без любви о детях», — рассказала она.

Ирина Григорьева

Ирина Александровна профессию учителя считает творческой. Как и Наталью Чачанидзе, Ирину Григорьеву вдохновляют любые успехи своих учеников, грандиозные или небольшие. Главное, говорит она, это заинтересованность детей в процессе образования, вкладывание души в то, что они делают.

«Когда на твоих глазах формируется личность, это всегда окрыляет и вдохновляет», — отмечает Наталья Чачанидзе.

Именно участие в процессе развития ребенка многие учителя, а также воспитатели дошкольных учреждений, называют одним из самых привлекательных в своей работе, то, что их действительно держит в профессии, несмотря на сопутствующие трудности. К тому же, многие педагогические работники осознают высокую миссию своего дела.



Вера Кобылевская учительница математики и информатики гимназии №28 в Запорожье в начале полномасштабной войны преподавала в одной из сельских школ Волновахского района Донецкой области. Профессия учителя позволяет ей донести детям информацию, которую они недополучили за пределами учебного заведения.

«Именно благодаря учителю есть возможность донести, рассказать, воспитать в детях основные черты человечности, доброты, справедливости. Учитель должен выстроить свою работу таким образом, чтобы ребенок и предмет знал, и при этом остался настоящим человеком с большой буквы. Тогда это будет хороший результат, который будет давать положительные последствия в дальнейшем, так как знания предмета будут сочетаться с хорошо воспитанной личностью. Это принесет пользу ребенку, семье и государству, если рассматривать в глобальном плане», — рассказала учительница.

Вера Кобылевская

Как и во всех сферах, учителя бывают разные. Однако в данной публикации мы говорим о преподавателях, которые действительно любят свое дело и верят в его необходимость. К большому сожалению, именно на таких энтузиастах сегодня во многом и держится система школьного образования, которая вопреки хроническому недофинансированию, остается на достойном уровне. В этом могли убедиться многие украинцы, побывавшие в странах Евросоюза, и имевших возможность сравнить тамошнее образование с отечественным. А вот что касается уровня зарплат, то разница европейского и украинского образования — разительная.

Низкооплачиваемые «услуги»

На сегодняшний день средняя месячная зарплата учителя в Европе составляет: Болгария — 644 евро, Польша — 900 евро, Испания — 2 250 евро, Франция — 2 900 евро, Германия — 3 900 евро, Австрия — 3 970 евро — данные приведены без вычета налогов. Что касается Украины, то, как сообщил в интервью BBC министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, средняя зарплата учителя в месяц составляет 12 тыс. грн или около 300 евро. С 1 января 2025 г. правительство дополнительно инициировало ежемесячную доплату всем учителям в размере 1 тыс. грн., что, по сути, не меняет ситуацию.

На сегодняшний день молодой учитель в школе без стажа может рассчитывать получать в месяц 10,5 тыс. грн, при том что многим для этого необходимо работать на полторы ставки. Отметим, что средняя зарплата в Украине сегодня составляет 22 тыс. грн.

Ирина Григорьева уверена, что выжить на ставку учителя сегодня невозможно, даже при наличии высоких педагогических званий и стажа работы.

«Особенно сейчас, когда многим приходится арендовать жилье так как являются внутренними переселенцами. Поэтому люди вынуждены подрабатывать еще на нескольких работах, чтоб как-то выжить, не бросая при этом школу», — отметила она.

Впрочем, низкая заработная плата не единственная из трудностей. Многих педагогических работников огорчает снижение престижа их профессии в обществе. Это хорошо могут сравнить те, кто отдал работе большую часть жизни, как, скажем, Ирина Григорьева, которая проработала в школе почти 40 лет. Она отмечает, что в обществе культивируется отношение, будто учитель — обслуживающий персонал, что совершенно недопустимо.

«Кто-то может считать, что рабочий день учителя — с восьми до двенадцати, после чего он идет домой бить баклуши… Мне кажется, что в обществе нужно продвигать уважение к работе учителя. Нужно напоминать людям, что учитель прежде всего формирует ребенка, лечит душу», — подчеркнула она.

Еще одним негативным фактором педагогические работники называют возросшую нагрузку. Учителя, опрошенные нашим изданием, отметили, что им приходится выполнять много дополнительных, отнимающих время и силы задач.

«Очень много документации и не нужных отчетов. Если бы дать учителю возможность заниматься своим делом, а не разными отчетами, то у подрастающего поколения появился больший интерес к профессии. Тогда бы дети понимали, что смогут заниматься любимым делом — обучением, и вложением души в ребенка. А не делать множество ненужной работы», — считает Вера Кобылевская.

Глава Профсоюза образования и науки Украины Георгий Труханов убежден, что сегодня вопрос стоит скорее об удержании действующих кадров, нежели о привлечении молодежи, которая не хочет идти работать в школы. Помимо низких зарплат, он также указывает на массовые сокращения учебных заведений прежде всего в сельской местности. Это приводит не только к увольнениям учителей, но и ложится дополнительной нагрузкой на детей из-за необходимости ездить учиться в другие населенные пункты.

Интересная ситуация и с законодательством. Георгий Труханов отмечает, что касательно выплат законодательство Украины — на стороне интересов учителя. В соответствии со статьей 61 Закона Украины «Об образовании», должностной оклад педагогического работника низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат или 24 тыс. грн в месяц на сегодняшний день. Однако в реальности зарплата учителя вдвое ниже. Власти ссылаются на отсутствие денежных средств. В сентябре прошлого года Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал ответ, который ему предоставили в МОН Украины. Указывалось, что для выплаты заработной платы на уровне не менее 24 тыс. грн необходимы дополнительные расходы как из государственного, так и местных бюджетов на сумму около 300 млрд грн.

«Политика государства должна определяться хотя бы в выполнении закона, который у нас существует по части образования», — прокомментировал ситуацию Георгий Труханов.

Необходимость в системном подходе

В целом, ситуация в сфере образования больше похожа на систему противоречий. Не имея достойной заработной платы за свой непростой труд, многие учителя, тем не менее, продолжают уделять силы и время образованию детей. И даже решать задачи, которые обязано брать на себя государство. Например, в вопросах подготовки будущих кадров.

Интересный опыт можно наблюдать в Ильиновском опорном заведении общего среднего образования Донецкой области, где педагоги прилагают немало усилий в популяризации профессии учителя среди учеников. На сегодня из 58 педагогических работников, 15 — это бывшие ученики школы. Директор школы Светлана Бурдун рассказала нашему изданию, что их учителя ведут системную профориентационную работу среди школьников, предоставляют детям возможности самим почувствовать себя в роли учителя. Особое внимание уделяется ученикам, у которых есть потенциал к преподавательской деятельности.

«Таких учеников мы примечаем и в дальнейшем сопровождаем, помогаем определиться с профессией, в частности показываем работу учителя с самой положительной стороны. Основной критерий — чтобы школьнику нравилось работать с детьми», — отметила Светлана Бурдун.

Светлана Бурдун

Инициатива учителей Ильиновки является эффективной и необходимой. Однако было бы правильным, чтобы подобное проводилось не отдельными энтузиастами, а было частью системного подхода со стороны правительства. Очевидно, что для развития страны должна быть выстроена сильная система образования. Этого можно достичь лишь с привлечением всех возможных ресурсов государства. И красной линией должно проходить создание условий, при которых любой учитель был бы всецело заинтересованы в поддержке своих учеников. Стремились предоставить им необходимы знания, привить моральность. Но для этого преподаватели должны ощущать, что они не одиноки в своих стремлениях, и нужны государству.

Александр Китраль