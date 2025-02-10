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Россия ударила по Краматорску и Константиновке: один человек погиб, 17 — ранены ►

Дмитрий Глушко
10 февраля 2025, 20:20

Россия ударила по Краматорску и Константиновке: один человек погиб, 17 — ранены ►

Последствия ночного обстрела Константиновки российскими войсками 9 февраля. Фото: Новости Донбасса Последствия ночного обстрела Константиновки российскими войсками 9 февраля. Фото: Новости Донбасса

Вечером 9 февраля российская армия сбросила на Константиновку 9 авиабомб. Ранения получили пять человек — две женщины и трое мужчин. Также пострадали жилье и автомобили местных жителей.

Среди пострадавших — Михаил и его жена, которая страдает диабетом. Семейная пара после обстрела попала в больницу, но, несмотря на шоковое состояние, жители Константиновки вернулись домой.

Житель Константиновки, Донецкой области после обстрела. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

«А как я оставлю ее [жену] одну? — говорит Михаил. — Ей нужно расхаживаться. Потому что вчера ночью здесь уже начали лазить. Что-то ж должно быть целое. Врачи сказали, что все нормально, все заживет. Сейчас на перевязку, а там будет видно — отпустят или нет». 

Михаилу и его жене пока временно придется жить в соседнем доме, потому что их квартира полностью разрушена. Такая же ситуация и у их соседей. Людям пока деваться некуда, к тому же они уже второй раз остались без жилья.

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Елена, жительница Константиновки, говорит: «Я осталась без ничего! Всё, я бомж!»

На вопрос, не думает ли она уезжать куда-либо в безопасное место, Елена отвечает: «Товарищи, дайте мне ключи, назовите мне адрес, я — с удовольствием. У меня две собаки —овчарка и лабрадор. И папа лежачий, куда мы поедем?”

С приближением фронта Россия все чаще бьет по Константиновке. Но, несмотря на ухудшающуюся ситуацию, люди все еще остаются в городе.

«Ехать нам некуда, нас нигде не ждут, — говорит житель Константиновки Владислав. — Финансовой помощи нам дают очень мало, на жилье не хватит. Именно поэтому отсюда люди и не выезжают, здесь никакие не ждуны, не ждут здесь. Тут все за Украину, любят Украину, но в связи с такими обстоятельствами, как говорится, будем надеяться на лучшее».

Дыра в одной квартир в Константиновке после российской атаки. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Постоянным и всё более частым обстрелам добавились дроны. Их все чаще видят жители Константиновки.

«Вчера соседка заметила дрон. Ну, то ли дрон, то ли что-то похожее на него. 

Она говорила, что-то летало, какие-то звуки были. После чего произошел вот такой вот прилет», — рассказал Владислав.

Неспокойно прошлым вечером было и в Краматорске. Там на жилой квартал россияне также сбросили авиабомбу.

Жительница Краматорска, Елена, говорит: «Даже окна на той стороне выпали. Я на первом этаже живу, все окна выбило. Страшно, такого в нашем районе никогда не было».

Российский боеприпас попал в частный дом, где жил местный учитель физкультуры — он погиб. Евгений Миргородский в 2023 году получил звание «Учитель года». 

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Житель Краматорска Владислав вспоминает: «В одной и той же одежде, и летом, и зимой, пробежка у него. Говорят, что не могут найти голову, тело нашли, голову не могут найти».

Ранения после обстрела Краматорска получили 12 человек. Что касается материальных потерь, то самый большой ущерб нанесен местному бизнесу: СТО, а также торговым павильонам.

«Вот, часы остановились во время прилета. Потом, когда закончилась тревога, начали съезжаться сюда, смотреть. А что поделаешь? Дождались утра и приехали, как говорится, работать», — говорит Владислав.

Коммунальщики устраняют последствия обстрела в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Владислав — один из тех, чей торговый павильон уже второй раз страдает от атаки россиян.

«Первый был, как говорится, пробный. А сейчас уже такое — капец. Первый раз просто пострадали окна, рамы. Товар, который стоял возле окон, чуть-чуть пострадал. А в этот раз пробило прямо до конца», — рассказал он.

Также ударом российских военных частично разрушено 56 многоэтажек, 21 частный дом, админздания и инфраструктурные объекты, в том числе — больница.

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