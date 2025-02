«Новая геополитическая реальность: куда заведёт Мир второй срок Трампа — к хаосу или порядку?»

Что принесет второй срок Трампа: мир ждет хаос или порядок? Фото: ИИ

«Изменения — это закон жизни. Те, кто смотрит только в прошлое или настоящее, непременно упустят будущее» Джон Кеннеди



«Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future» John F. Kennedy

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года мир оказался на пороге серьезных перемен. «Новости Донбасса» решили разобраться, как может измениться глобальная политика и к чему это приведет. Для анализа мы изучили публикации ведущих мировых изданий — Financial Times, The Economist, New York Post и Wall Street Journal, а также мнения известных политологов и международных экспертов.



То, что изначально казалось просто громкими заявлениями Трампа о территориальных претензиях к соседям, постепенно превращается в реальную политическую программу новой администрации. New York Post даже ввела специальный термин «доктрина Донро» — своеобразное переосмысление исторической «доктрины Монро», которая два века определяла политику США в Западном полушарии.



Для всего мира победа Трампа и его возвращение в Белый дом означают радикальный пересмотр привычного порядка вещей. Его противоречивые заявления о территориальных интересах в отношении Канады, Гренландии и Панамского канала создают опасный прецедент.



Впервые за долгое время США, которые всегда выступали защитником международного права и суверенитета других государств, сами становятся источником экспансионистской политики. История показывает, что когда ведущие державы резко меняют свой внешнеполитический курс, это всегда приводит к серьезным изменениям в мире.



Достаточно вспомнить три похожих случая: изоляционистскую политику США в 1920-х, которая ослабила Лигу Наций, доктрину сдерживания времен Холодной войны и односторонний подход администрации Буша-младшего после 11 сентября. Каждый раз такие повороты в американской политике запускали глобальные перемены в мировой системе. Financial Times в своей статье «How America First will transform the world in 2025» предложила пять возможных сценариев развития событий. Давайте рассмотрим каждый из них.

Первый и самый вероятный сценарий

Первый и самый вероятный сценарий эксперты назвали «Новой сделкой великих держав». Его суть проста: США, Россия и Китай договариваются о новом разделе сфер влияния. США сосредотачиваются на своем «заднем дворе» — усиливают контроль над Мексикой, Канадой, Панамским каналом и Гренландией. Взамен они дают России и Китаю больше свободы действий в их традиционных зонах влияния. Что это значит на практике? Для России — фактическое признание ее позиций по украинскому вопросу и ослабление санкций.

США, Россия и Китай договариваются о новом разделе сфер влияния. Иллюстрация: ИИ

Мирное соглашение по Украине планируется без жестких гарантий безопасности — по сути, закрепляется текущее положение дел. Китай, в свою очередь, получает послабления в торговле и технологиях, но должен больше покупать американских товаров и создать лучшие условия для американских компаний.



Интересно, что США готовы даже ослабить поддержку Тайваня — это серьезно меняет баланс сил в регионе. Если этот сценарий реализуется, мы увидим совершенно новую систему международных отношений. Вместо сложной системы международных институтов и договоров будут работать прямые договоренности между крупными державами.



Как отмечает Wall Street Journal, такой подход может серьезно повлиять на глобальные торговые потоки и инвестиционные решения. Компании и целые страны уже сейчас начинают пересматривать свои долгосрочные стратегии, готовясь к возможным переменам.

Второй сценарий эксперты назвали «Случайной войной»

Второй сценарий эксперты назвали «Случайной войной» — и он гораздо менее оптимистичен. Здесь все начинается с углубления раскола между традиционными союзниками из-за торговых войн. В Европе усиливаются популистские движения, симпатизирующие как Трампу, так и Путину, что подрывает единую европейскую политику.



И хотя в краткосрочной перспективе это может привести к временному затишью в Украине, аналитики предупреждают: риск возобновления военных действий только возрастет, особенно учитывая ослабление западного единства.

Третий сценарий аналитики назвали «Анархией в мире без лидеров»

В отличие от предыдущих вариантов, здесь нет прямого столкновения между крупными игроками — США, Китаем, Россией и ЕС. Вместо этого мы видим постепенный развал существующего мирового порядка. Спусковым крючком становится политика «Америка прежде всего»: США добровольно отказываются от роли мирового лидера, но заменить их некому.



Ни одна страна, ни даже группа стран не может эффективно взять на себя эту роль. Что происходит дальше? ООН постепенно теряет влияние из-за постоянных споров между крупными державами. Региональные лидеры начинают более агрессивно продвигать свои интересы, что приводит к росту локальных конфликтов. Financial Times приводит пример Гаити — как модель того, во что могут превратиться некоторые государства без эффективной системы международного контроля.



В экономике тоже все не гладко. Торговые войны и протекционизм США замедляют глобальный рост. Мировая экономика начинает распадаться на отдельные блоки. Хуже всего приходится развивающимся странам, где усиливаются внутренние конфликты. Это провоцирует новые волны беженцев в западные страны, что, в свою очередь, только усиливает популистские движения, открыто выступающие против либеральной демократии.

Четвертый сценарий получил название «Глобализация без Америки»

Здесь все начинается с того, что США вводят масштабные протекционистские меры и выходят из Всемирной торговой организации. Wall Street Journal отмечает, что это может полностью изменить характер международной торговли и глобальных цепочек поставок.

США могут выйти из ВТО и ввести протекционистские меры. Фото: ИИ

Но мир не останавливается. Европейский Союз быстро находит новых партнеров — заключает крупное торговое соглашение с Латинской Америкой, усиливает связи с Индией и Китаем. Особенно интересно развивается сотрудничество между ЕС и Китаем: европейцы открывают свой рынок для китайских электромобилей и «зеленых» технологий, а взамен получают китайские инвестиции в промышленность и неофициальные гарантии сдерживания России.

Пятый сценарий — самый оптимистичный для США, хотя и неоднозначный для мировой демократии — получил название «America First преуспевает»

В этом варианте политика экономического национализма США неожиданно срабатывает. В американскую экономику хлынули инвестиции, страна укрепляет свое технологическое и финансовое лидерство. Протекционистская политика Трампа, вопреки всем скептическим прогнозам, делает США еще сильнее на мировых рынках. В сфере безопасности тоже происходят интересные изменения.



Под давлением США европейские страны и Япония существенно увеличивают свои оборонные бюджеты. Это создает новую систему сдерживания, которая эффективно предотвращает агрессивные действия России и Китая. Более того, американские экономические санкции серьезно бьют по китайской экономике, провоцируя там системный кризис.



На Ближнем Востоке комбинация разных факторов приводит к падению иранского режима, что воспринимается как крупная победа администрации Трампа. Но у этой медали есть и обратная сторона. Внутри США усиливается политическая поляризация, либеральная оппозиция подвергается давлению, некоторые политические оппоненты Трампа оказываются за решеткой. При этом экономические успехи и рекордные показатели фондового рынка используются для оправдания этих авторитарных тенденций.

Какой из этих сценариев реализуется?

Скорее всего, как отмечают эксперты, мы увидим смесь разных вариантов. Но уже сейчас очевидно, что традиционные союзники США серьезно обеспокоены. Европейские партнеры, десятилетиями полагавшиеся на американские гарантии безопасности, спешно пересматривают свои оборонные стратегии. Особую тревогу вызывают заявления Трампа о возможном выходе США из НАТО.



Япония и Южная Корея тоже начинают искать новые способы обеспечения своей безопасности. В то же время другие глобальные игроки видят в происходящем новые возможности. Китай продвигает концепцию «Сообщества единой судьбы человечества» как альтернативу американскому миропорядку.



Страны БРИКС воспринимают ослабление американского влияния как шанс создать более многополярный мир. Даже авторитарные режимы используют новую американскую политику для оправдания собственных действий, утверждая, что она показывает истинное лицо международной политики, где сила всегда была важнее права.

Для Украины все эти изменения создают особенно сложную ситуацию

Парадокс в том, что даже военные успехи украинской армии, доказавшие эффективность западной поддержки, могут оказаться недостаточными для достижения стратегических целей. Новая администрация США смотрит на украинский конфликт исключительно через призму своих национальных интересов, а не как на вопрос глобальной безопасности. Что еще больше усложняет ситуацию — это совпадение нескольких неблагоприятных тенденций.

Военные успехи ВСУ, доказавшие эффективность западной поддержки, могут оказаться недостаточными. Фото: ИИ

С одной стороны, США меняют свои внешнеполитические приоритеты. С другой — в ключевых европейских странах усиливаются евроскептики и правые политические движения. В результате международная поддержка Украины может существенно ослабнуть. В этих условиях Украине необходимо серьезно пересмотреть свою стратегию безопасности.



Главный принцип — максимальная самодостаточность и разнообразие международных партнерств. Что это значит на практике? Во-первых, развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. Во-вторых, укрепление связей со странами Центральной и Восточной Европы, которые хорошо понимают региональные угрозы и заинтересованы в создании эффективной системы коллективной безопасности.



Но самое важное — это внутренняя консолидация общества. Речь идет не просто о патриотическом единстве. В условиях войны нужно преодолеть внутренние противоречия и создать единую стратегию развития страны. Это означает эффективный диалог между властью и обществом, прозрачность в принятии решений, формирование общей национальной идентичности поверх местных и региональных различий.



Успех будет зависеть от того, насколько государственные институты смогут найти баланс между мобилизацией общества и сохранением демократических принципов, между военными потребностями и борьбой с коррупцией, между необходимостью быстрых решений и обеспечением прозрачности управления.



Будущее Украины, как и любого другого государства, не является заранее написанным сценарием. Это открытая книга, и каждый новый день — это шанс переписать свою историю. В мире, где старые правила перестают работать, а новые еще не сформировались, выживание и развитие государства зависит от его способности быстро адаптироваться к изменениям.



Украина, в свою очередь, должна не просто реагировать на происходящее, а научиться предвидеть события и готовиться к возможным сценариям заранее. В конечном итоге, вопрос не в том, что нас ждёт в будущем, а в том, насколько мы готовы встречать перемены, умея не только приспособиться, но и использовать их на свою пользу.

Автор: Дмитрий Белик