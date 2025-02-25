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Компании и ФЛП с «российским следом». Представители Донетчины которые засветились в исследовании YouControl

25 февраля 2025, 17:00

Компании и ФЛП с «российским следом». Представители Донетчины которые засветились в исследовании YouControl

YouControl провела исследование. Фото: Youcontrol YouControl провела исследование. Фото: Youcontrol

Украинская аналитическая онлайн-система YouControl провела исследование, в результате которого было выявлено, какие украинские компании и ФЛП являются владельцами бизнеса в России или перерегистрировали свои компании во время войны, имеют опосредованную связь с РФ. Позже было проведено дополнительное исследование, чтобы понять, сколько таких компаний с российскими связями было победителями в публичных закупках за последние 10 лет. Среди компаний есть представители Донецкой области.

Так, в десятку компаний-победителей публичных закупок по совокупной сумме, имеющих связь с РФ, попало ООО «ПАМПАД», зарегистрированное в городе Мариуполь. Предприятие, основной вид деятельности которого, строительство жилых и нежилых зданий, победило в 595 тендерах на почти 206 млн грн. Максим и Дмитрий Петренко являются участниками компании, и лица с идентичным ФИО являются участниками зарегистрированного по российскому законодательству на территории временно оккупированной территории Донецкой области ООО «ПАМПАД».

Зарегистрированное в Мирнограде ЧАО «ЦОФ „МИРНОГРАДСКАЯ“, которое занимается добычей каменного угля, выиграло 25 тендеров на сумму почти 886 млн грн. По данным российского ЕГРЮЛ, компания является участницей российского ООО «ВОСТОК ЭНЕРГО», которое зарегистрировано на временно оккупированной территории Донецкой области. Бенефициар компании, предприниматель Виталий Кропачев, является ключевым лицом в группе компаний «Укрдонинвест», в которую входят крупные отечественные угледобывающие и логистические предприятия.

На сайте государственных закупок Prozorro можно найти два крупнейших тендера, которые выиграла «ЦОФ „МИРНОГРАДСКАЯ“ — услуги по обогащению угля на 180 и 116 млн грн. Заказчиком в обоих этих тендерах было ГП «Мирноградуголь».

Также ЧАО «ДРУЖКОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ» выиграл 97 тендеров на сумму 245,8 млн грн. Одной из акционерок компании является Ирина Мищенко, жена Сергея Мищенко, бывшего руководителя Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД. Другие акционеры — Елена и Валерий Маликовы, которые имеют связи с российским ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „КАЛЬМИУС“.

Среди физических лиц-предпринимателей, которые выигрывали тендеры, есть ФЛП Ольга Васильевна Джарты. Она выиграла 4 тендера на сумму 104 тыс. грн. Ее имя совпадает с именем жены экс-народного депутата Александра Присяжнюка. Ольга Джарты является участницей российского ООО «ПРОФИ-ПРЕСС», зарегистрированного на временно оккупированной территории Донецкой области. 

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