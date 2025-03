Коалиция доброй воли: Мирный план Европы и Украины для Трампа и чем ЕС готов помочь Киеву?

Саммит по Украине в Лондоне, Великобритания, 2 марта 2025 года. Скрин из видео пресс-службы Правительства Великобритании.

Пятничная встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и обострение конфликта, тлевшего между Вашингтоном и Киевом, выдвинули к странам Европы новые требования.

Сразу после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции с критикой союзников в Париже были проведены два экстренных саммита для выработки плана выживания ЕС с учетом изменившихся параметров европейской безопасности: кризиса трансатлантического партнерства и готовности Вашингтона снизить давление на Россию.

Вслед за парижскими саммитами последовала воскресная встреча в Лондоне, на которую прямиком из США прилетел и Владимир Зеленский. Организатор мероприятия — премьер-министр Великобритании Кир Стармер — продемонстрировал амбиции стать главным переговорщиком Европы в теперь крайне непростом треугольнике отношений Вашингтон–Брюссель–Киев. Эту ношу вместе с ним готов разделить и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как выяснилось в день саммита, два лидера, сохраняющие хорошие отношения и с Зеленским, и с Трампом, намерены разработать собственный мирный план, а потом представить его в Вашингтоне. Однако прежде чем добиваться прекращения огня любой ценой, Европа хочет поставить Киев в максимально сильную позицию. Или, как выразилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сделать из Украины «стального дикобраза», о которого любые хищники гарантированно сломают зубы.

Издание «Новая Газета-Европа» разбиралась, удается ли ЕС добиться чего-то реального с помощью таких неформальных саммитов, и почему на фоне публичной поддержки Владимира Зеленского за закрытыми дверями звучат и серьезные опасения, связанные с углублением конфликта между Вашингтоном и Киевом.

Объятия надежды

То, как встречали Владимира Зеленского в Лондоне, разительно контрастировало с происходившим в Вашингтоне.

В субботу поддержку украинскому лидеру высказывал британский премьер Кир Стармер. Перед двусторонними переговорами в своей резиденции британец не просто ждал гостя на пороге дома, как это заведено многовековой традицией, а, едва увидел кортеж украинского лидера, направился к нему навстречу. Улыбки и «объятия надежды» — так британские СМИ охарактеризовали происходившее на Даунинг-стрит. Позднее глава украинского государства назвал состоявшуюся беседу «важной и теплой». На следующий день Владимир Зеленский попал и на аудиенцию к королю Карлу III — и СМИ назвали это «редким и драматичным проявлением королевской поддержки».

Но ключевое событие в рамках визита Зеленского в Лондон произошло между двумя этими встречами. Речь о саммите с участием высокопоставленных представителей 16 стран, а также ЕС и НАТО. Суть мероприятия объяснил газете Financial Times на условиях анонимности один из британских чиновников: «Украине сейчас нужны оружие и ресурсы, а не твиты и демонстрация доброжелательного отношения». Кир Стармер воспользовался саммитом, чтобы призвать глав европейских государств не снижать поддержку Киева и увеличить затраты на свои военные нужды.

Выступая в эфире BBC, премьер признал, что на призыв откликнутся не все европейцы. «Никого не критикую, но если двигаться со скоростью каждой отдельной страны Европы, это будет слишком медленно. Думаю, нам пора создать коалицию желающих [активно помогать Украине и наращивать оборонные расходы]», — пояснил он инициативу.

Главной же новостью стало заявление Кира Стармера о том, что он вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном разработает собственный мирный план по Украине, который затем будет представлен Дональду Трампу. Это означает, что Лондон и Париж нацелились на то, чтобы стать полноценными, теперь уже формальными посредниками между Украиной и США.

Кир Стармер и Дональд Трамп во время встречи. Скрин из видео пресс-службы Правительства Великобритании.

Коалиция узким составом

Последние недели Стармер и Макрон всё активнее претендовали на то, чтобы разделить между собой неофициальный титул «нового лидера свободного мира», к поиску которого после конфликта Трампа с Зеленским в Белом Доме призвала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

24 и 27 февраля соответственно президент Франции и премьер Британии отметились визитами к Дональду Трампу. Кроме того, Эмманюэль Макрон, как и Кир Стармер, собирал единомышленников на саммиты в нестандартных форматах. Оба лидера сами решали, кого именно звать на встречи, хотя после этого сталкивались с критикой за субъективность выбора участников.

Так, первый Парижский саммит прошел 17 февраля с участием руководителей Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Нидерландов и Дании, а также Великобритании, ЕС и НАТО. Поскольку еще целый ряд стран хотел принять участие в такой встрече, Макрон решил созвать саммит еще раз — 19 февраля. Однако ни одна из встреч не привела к прорывным договоренностям по Украине — например, по параметрам возможной европейской миротворческой миссии. Это была скорее «сверка часов» по вопросу взаимодействия в треугольнике «США–Европа–Украина» и подготовка к поездке Макрона в Вашингтон.

Кир Стармер, собирая «коалицию желающих», тоже подошел к делу избирательно. По данным телеканала Sky News, сославшегося на информированные источники, страны Балтии остались недовольны тем, что их не позвали, хотя они оказывают Украине наибольшую помощь, если считать в процентах от ВВП. «Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Это как еще один пакт по разделу Европы или неуважение по отношению к нам. Это постыдно», — заявил неназванный собеседник телеканала. Причины этого решения в офисе Стармера не комментировали, но воскресенье глава британского правительства позвонил лидерам Латвии, Литвы и Эстонии и договорился с ними «оставаться в тесном контакте».

Начался саммит с традиционного, но в этот раз дополнительно символически нагруженного мероприятия — совместного фотографирования всех участников. «Все вместе — за справедливый и прочный мир, вместе с Украиной», — такой надписью сопроводил публикацию в соцсети X с этой фотографией глава Евросовета Антониу Кошта.

Зеленский и Стармер на саммите по Украине в Великобритании, 2 марта 2025 года. Скрин из видео пресс-службы Правительства Великобритании.

Об этом же говорил по итогам встречи, выйдя к журналистам, Кир Стармер. По его словам, главная задача Европы сейчас — помочь Украине занять такое положение, чтобы она могла вести переговоры «с позиции силы». Как следовало из слов Кира Стармера, на встрече царило единодушие: участники выступали за продолжение военной поддержки Украины, а также усиление экономического давления на Россию.

«Мы продолжим развивать коалицию желающих для защиты соглашения по Украине и гарантии мира», — пообещал британский премьер. И добавил, что Лондон вместе с другими союзниками готов поддержать Киев своими «сапогами на земле и самолетами в воздухе». То есть дать ей гарантии безопасности, конкретные форматы которых обсуждаются последние недели всё более активно.

Один из участников саммита — премьер-министр Польши Анджей Дуда — после завершения встречи констатировал, что «Европа пробудилась» и теперь «говорит единым голосом насчет поддержки Украины, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы» ЕС. Впрочем, с такой формулировкой легко поспорить: единым голосом говорили лишь участники лондонского мероприятия.

Беспокойство за закрытыми дверями

Например, среди участников встречи в Лондоне не было представителей Венгрии. Как заявил глава МИД Петер Сийярто, «принадлежащей к лагерю мира» стране не место на собрании тех, кто «по-прежнему сильно поддерживает продолжение войны» и «не жалеет жизни людей и миллиарды евро».

Накануне саммита в Лондоне Будапешт однозначно встал на сторону Дональда Трампа в конфликте с Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети X венгерский премьер Виктор Орбан написал, что «сильные люди заключают мир, а слабые развязывают войну». И поблагодарил Трампа за то, что он «мужественно выступил за мир». «Выступление президента Дональда Трампа в поддержку мира стало величайшим событием за последние три года», — поддержал главу государства Петер Сийярто.

Но так произошедшую в пятницу перепалку Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса с одной стороны и Владимира Зеленского с другой восприняли, пожалуй, только они. «Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья — вы не одни», — этими словами премьер-министра Польши Дональда Туска можно обобщить прозвучавшие в конце минувшей недели заявления лидеров Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании, Литвы, Канады, Австралии и ряда других западных стран.

Однако такая единодушная публичная поддержка не означала отсутствие за закрытыми дверьми разговоров между европейцами о том, насколько дипломатически умело повел себя в Белом доме Владимир Зеленский. Как сообщило агентство Bloomberg, европейские чиновники «были в ужасе» от происходившего в Вашингтоне в пятницу и на условиях анонимности описывали происходившее словом «катастрофа». Европа, как рассказал один из собеседников агентства, будет пытаться «собрать осколки», но, похоже, Трамп уже «принял решение сдать Украину». Некоторые представители американской администрации признают: отношения Трампа и Зеленского могут не подлежать восстановлению.

Реальные практические последствия встречи в Белом доме, вероятно, появятся в ближайшие дни. Американские СМИ — в частности, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times, — со ссылкой на источники сообщали о возможности временной или окончательной остановки военной помощи Киеву, в том числе и официально одобренной еще при президенте Джо Байдене. Речь может идти о прекращении не только поставок ракет, боеприпасов для артиллерии и других типов оружия на миллиарды долларов, но и прочего взаимодействия, так или иначе касающегося безопасности: например, предоставления Киеву разведданных от спецслужб США.

Кроме того, еще до визита Зеленского в Вашингтон ходили разговоры об угрозе отключения в Украине системе спутникового интернета Starlink от Илона Маска — якобы из-за несговорчивости украинских властей при согласовании сделки по редкоземельным металлам. Сам миллиардер и близкий соратник Трампа тогда эту информацию опровергал. Но после визита в Белый дом репутация Зеленского явно упала в глазах Маска.

Цена для Европы

Произошедшее может грозить неприятными последствиями и непосредственно Европе. Пятничная перепалка в Белом доме во многом подорвала усилия Стармера и Макрона, которые до этого пытались остановить стремительный евроатлантический раскол. Команда Стармера начала налаживать связи с соратниками Дональда Трампа еще год назад, задолго до президентских выборов в США, и тщательная подготовка к первой встрече принесла плоды: издание Politico констатировало начало «броманса» — доверительных, очень дружеских отношений между Стармером и Трампом по итогам прошедшей в позитивной атмосфере встречи 27 февраля.

Макрон, Стармер и Зеленский на саммите по Украине в Великобритании. Скрин из видео пресс-службы Правительства Великобритании.

У Макрона куда более долгая и не безоблачная история взаимоотношений с Трампом, но и они провели личную встречу с улыбками и комплиментами в адрес друг друга. Показательно, что именно на франко-американской встрече Трамп смягчил риторику по отношению к Киеву, отказавшись от эпитета «диктатор» по отношению к Зеленскому.

Теперь же, во-первых, еще больше осложнятся попытки Макрона и Стармера договориться с Белым домом о значимом участии США в миротворческом контингенте, который может быть размещен в Украине после вступления в силу режима прекращения огня. Лидеры двух стран хотели, чтобы США защитили миротворцев в случае появления опасности для них: в частности, обязались бы использовать в этих целях при необходимости свою авиацию и системы ПВО, размещенные в соседних с Украиной европейских странах. Но по итогам двух визитов в Вашингтон четкого согласия от Трампа они так и не получили.

Во-вторых, рост противоречий может похоронить надежды на сохранение прежних объемов помощи Киеву. В Лондоне было сказано немало слов в поддержку Киева, и даже не обошлось без практических решений. Например, в субботу Британия выделила Киеву кредит в размере £2,2 млрд. Он будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на оборонные закупки. А после воскресного саммита Кир Стармер объявил, что Лондон выделит Киеву еще £1,6 млрд на закупку у Соединенного Королевства более 5 тысяч зенитных ракет.

Но в случае остановки американской помощи заместить США Европе будет максимально непросто, потому что надо будет как минимум увеличить объемы вдвое: с февраля 2022 года по конец 2024-го США потратили на военную помощь €64 млрд, а Европа, включая не входящие в ЕС Британию и Норвегию, — €62 млрд.



В-третьих, непредсказуемость нынешней политики грозит дальнейшим обострением собственно американо-европейских отношений. Прямо сейчас ЕС просто не может себе позволить полный распад трансатлантического альянса — в частности, сокращение американского контингента НАТО в Европе, призывы к чему уже звучали из Вашингтона ранее, или уж тем более выход США из Североатлантического альянса, что уже публично поддержал Илон Маск.

После перепалки Зеленского с Трампом в пятницу западные СМИ стали выходить в заголовками вроде такого: «Почему Европа не может защитить себя без Трампа». Задавшийся этим вопросом журнал Newsweek отмечал, что после окончания Холодной войны европейские страны задвигали расходы на оборонные нужды на второй план, отдавая предпочтение социальным программам, — и это в итоге привело к «зияющим дырам в обороне и глубокой зависимости от США». Опрошенные эксперты констатировали: в случае военного конфликта на своей территории ЕС без поддержки США окажется «крайне уязвим». Заявления участников воскресного саммита в Лондоне — в частности, генсека НАТО Марка Рютте и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, — говорили об их стремлении исправить ситуацию. Но сделать это быстро невозможно.



Кроме того, нарастание разногласий между Европой и США может грозить первой экономическими трудностями. Дональд Трамп и так планировал вводить 25-процентные тарифы на европейские товары, а в случае общего конфликта предотвратить эту или даже более жесткую заградительную меру точно не удастся.

Больше саммитов

Учитывая такие угрозы, со своей, отдельной от Макрона и Стармера, инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Они призвала к срочному созыву американо-европейского саммита для обсуждения «огромных вызовов сегодняшнего дня, начиная с Украины». И из ее уст такая идея звучала достаточно жизнеспособной.

В потоке заявлений европейских лидеров в соцсети X про безоговорочную поддержку Зеленского после его конфликта с Трампом сообщения Мелони не было. Она, как и прежде, пыталась сохранить более нейтральную позицию. С одной стороны, Мелони — последовательная сторонница поддержки Украины, все последние годы выступавшая за увеличение военных поставок Киеву. С другой — идеологически она близка с Дональдом Трампом, который называл ее «фантастической женщиной» и незадолго до инаугурации принимал в своей резиденции Мар-а-Лаго. Уже тогда в окружении Мелони говорили об амбициях Италии стать «дипломатическим мостом между двумя мирами: ЕС и США».



Реакции из Вашингтона на инициативу Мелони пока не поступало. В любом случае, если такая встреча и состоится, то уже после экстренного внутриевропейского саммита, намеченного на 6 марта. В этот раз формат будет традиционным: лидеры всех 27 стран ЕС. И это чревато куда большими разногласиями, чем на встрече в Лондоне: в Брюссель приедут главы Венгрии и Словакии, согласные с позицией Трампа о войне в Украине в гораздо большей степени, чем с мнением своих коллег по ЕС.



Президент Макрон назвал целями назначенного на 6 марта саммита усиление поддержки Украины и предоставление Еврокомиссии мандата на отправку Киеву финансирования на «сотни миллиардов евро». Между тем Виктор Орбан уже раскритиковал черновик итогового заявления саммита. В субботу он отправил главе Евросовета Антониу Коште письмо, в котором выступил против тезисов о дополнительной военной помощи Украине и резком увеличении оборонных расходов в ЕС. Венгерский лидер пообещал сопротивляться милитаристским, по его мнению, устремлениям части европейских стран.



Как часто это бывает, к такой позиции присоединился и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, констатировавший: «Словакия не поддержит Украину ни финансово, ни военным образом для продолжения войны». Он предложил в заключении саммита ЕС упомянуть «необходимость немедленного перемирия». То есть тезис, который, по утверждению Фицо, «Зеленский и значительная часть государств-членов Евросоюза отвергают».



Из заявлений на лондонском саммите, действительно, следовало, что немедленное прекращение огня — без разницы, на каких именно условиях, — большинство западных лидеров не устраивает. Одновременно с этим нужны гарантии безопасности, о которых постоянно говорят в Киеве.



Для этого Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Европа собирается превратить Украину в «стального дикобраза», о которого любые хищники гарантированно поломают зубы. Однако поскольку не все в Европе готовы в создание этого «дикобраза» инвестировать, возникла потребность отдельной коалиции, создание которой и анонсировал Стармер.



Вопрос только в том, останется ли коалиция лишь очередной декларацией после очередного саммита или станет основой для преодоления Европой своих хронических болезней в сфере безопасности: неповоротливости и нерешительности.