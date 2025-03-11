Судебные иски, свидания и Красный крест: как мошенники обманывают людей на ВОТ и в Украине

Схемы мошенников в Telegram. Фото: ИИ

Мошенничество — вещь стабильная. В любом обществе всегда находились люди, которые наживались на доверии и неосмотрительности других. С развитием цифровых технологий изменились и методы мошенничества. От действий злоумышленников одинаково страдают как люди на подконтрольной части Украины, так и на временно оккупированных территориях. Ведь в кризисные моменты, в частности, во время войны, люди становятся более уязвимыми.



В этом материале «Новости Донбасса» рассказывают о самых популярных на данный момент схемах аферистов, как на временно оккупированных территориях, так и в населенных пунктах, подконтрольных Украине, чтобы предостеречь своих читателей и обезопасить их от попадания на крючок мошеннических схем.

Проголосуй за родственника

Самая первая и самая популярная схема — фишинговые ссылки. Представьте: вы получаете сообщение от кого-то из своих друзей или знакомых, словом, любого, кто имеет ваш контакт в Telegram. Сообщение может выглядеть так: «Привет, как дела? Поддержи мою двоюродную сестру в голосовании за лучший рисунок».



Потенциальная цель мошенников из самых чистых побуждений переходит по ссылке и... теряет доступ к своему Telegram-аккаунту. Дальше все зависит от злоумышленника. Скорее всего, всем вашим контактам также придет похожее сообщение, на которое «попались» и вы. Или же ваш аккаунт изменит имя и аватарку и будет вовлечен в какую-то ботоферму.

Еще хуже, если имя и фото профиля не изменят, и от вашего имени в крупных сообществах начнут появляться комментарии, которых вы никогда не писали.



Еще один вид аферы по обе стороны линии фронта — предложение подарка Telegram Premium. Схема идентична: человек нажимает на ссылку, а дальше — прощай, аккаунт.

Судебный иск

Этот вид мошенничества не так давно появился на оккупированных территориях Луганской области. Выглядит он следующим образом: Пользователю приходит сообщение о том, что против нее подан судебный иск, с вложением подозрительного файла.

Расчет прост: человек пугается и с учащенным пульсом нажимает на файл. Итог тот же, что и в предыдущем случае: можно попрощаться с собственным аккаунтом в Telegram. Чаще всего на этот вид мошенничества попадаются пожилые люди.

Помощь от Красного Креста

Мошенники активны и на подконтрольной Киеву территории Украины. Несколько недель назад по сети распространялись сообщения о помощи от Красного Креста. Якобы можно получить выплату, если перейти по ссылке. Дальше все как обычно.



Украинский офис Красного Креста оперативно отреагировал, выпустив официальное заявление:



«В Telegram снова активно распространяется фейковая информация о якобы выплатах 6 300 грн от Украинского Красного Креста. Мошенники используют ботов для сбора персональных данных и заставляют подписываться на сомнительные Telegram-каналы. Будьте внимательны — это мошенничество! Вся проверенная информация о деятельности Украинского Красного Креста доступна только на официальных ресурсах: сайте redcross.org.ua и официальных аккаунтах в социальных сетях».



При этом Красный Крест призывает жаловаться на подобные сообщения на электронный адрес: [email protected].

Букет и валентинки

На День Святого Валентина в оккупированном Донецке активизировались мошенники. Они писали мужчинам с фейковых аккаунтов сообщения вроде «Любимый, где мой букет?». Если жертва клевала, ее втягивали в диалог (в переписке или даже в звонке), в ходе которого выманивали деньги якобы на цветы. Подобную схему злоумышленники использовали и к 8 марта.

Обновление персональных данных

Старый, но все еще действенный метод мошенничества. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками банка и просят назвать персональные данные якобы для обновления в базе. На самом же деле эти данные могут быть использованы для оформления микрозайма. Ваши персональные данные с помощью графического редактора могут оказаться на паспортном бланке, а дальше получение средств с этой «копией паспорта» — лишь вопрос техники.



В частности, банк ПУМБ в своем приложении сообщил пользователям, что мошенники придумали новую схему. Клиентам банка звонят и рекомендуют установить новую версию приложения и предоставить свои персональные данные. Финансовое учреждение подчеркивает, что его сотрудники никогда не призывают удалять текущее приложение, а также советует держать логин и пароль в тайне.

Если же человек доверчивее обычного, у него могут выпытать и данные банковской карты. Стоит помнить, что защитный CVV-код из трех цифр нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка или силовых структур. Поэтому никогда не переходите по подозрительным ссылкам и позвоните на горячую линию банка, чтобы убедиться, действительно ли с вами контактировали представители этого учреждения.