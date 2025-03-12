Спасают не только молитвой: семья священников из Мариуполя четвертый год помогает военным и гражданским

Святослав Вакарчук в гостях у «Улика». Фото предоставлено героями публикации

Уже четвертый год гуманитарный хаб активно работает, поддерживая военные подразделения Вооруженных сил Украины, оказывая помощь переселенцам, а также жителям прифронтовых и приграничных территорий. Основал этот волонтерский «улей» 3 марта 2022 года мариупольский священник Роман Перетятько. Его деятельность поддержали представители Православной церкви Украины, в том числе Митрополит Донецкий и Мариупольский Сергей. Люди, которые обращались сюда за помощью, говорят, хаб «Доброе утро, мы из Мариуполя» — это настоящее место силы и любви к ближнему.

Во время богослужения в часовне отец Роман с отцом Уаром. Фото предоставлено героями публикации

Династия священников: два пути к одному храму

Протоиерей Роман — продолжатель священнической династии. После учения в Киевской православной богословской академии служил в храме Святителя Петра Могилы и Соборе Успения Пресвятой Богородицы, где настоятелем был отец Уар. Разные пути к священству прошли отец и сын. Отец Уар (в миру Эдуард Перетятько) родился в Торецке Донецкой области, окончил школу милиции, работал в органах внутренних дел. И уже в достаточно зрелом возрасте коренным образом изменил свою жизнь — уволился и уехал в Богоявленский собор Киевского патриархата в подмосковный Ногинск. Поступил в духовное училище, был рукоположен в дьяконы, затем — в священники.



Все складывалось хорошо, пока в 1997 году на отреставрированный украинскими служителями храм не соблазнился патриархат Московский. Однажды ночью приехали вооруженные люди, захватили собор, а всех, кто там был, вместе с малыми детьми выбросили на улицу. «Хорошо, что местные жители, прихожане, приютили в своих домах, пока мы не уехали», — рассказывал впоследствии отец Уар.



После возвращения в Украину его направили в Днепропетровскую епархию. Впоследствии священник написал на имя патриарха Филарета прошение, чтобы тот благословил его вернуться на родной Донбасс. Так отец Уар оказался вместе с семьей в Мариуполе, на родине жены – матушки Марины.



В городе, где на духовном поприще почти безраздельно царствовал Московский патриархат, священник Киевского не имел ничего другого, как проводить службы в подвальной комнате помещения клуба афганцев. Впоследствии епархия приобрела в Приморском районе заброшенное, полуразрушенное здание. С помощью добрых людей сделали в нем ремонт, обустроили маленькую церковь, где и проводились службы.



В 2005 году в здании началась реконструкция, которая шла медленно из-за нехватки средств. Нижний храм, действовавший все эти годы – Святителя Митрополита Петра Могилы. На втором этаже создавался верхний храм – собор Успения Пресвятой Богородицы. Временно строительство остановили только в 2014 году, когда боевики подконтрольной России группировки «ДНР» захватили часть Мариуполя. Они даже приезжали в украинскую церковь пугать священников. Но те продолжали служить, как положено по церковному уставу.



«Времена были сложные, люди, не знали, чего ожидать, — вспоминал отец Уар. — Некоторые говорили: “Батюшка, я дом строю в Мариуполе. Вижу, церковь сооружается, значит все будет нормально». В украинском храме с утра до вечера молились о том, чтобы война закончилась и в стране наступил мир и порядок. Уповали на Бога и верили, что Украина выстоит, а впоследствии вернутся и территории, захваченные Россией.



Сын отца Уара Роман с детства был при церкви, помогал служить при алтаре. А еще учился в художественной школе и занимался в танцевальном коллективе. За плотный график жизни он благодарен своим родителям: «Развивали меня всесторонне. О том, что я сын священника, все знали еще из детского сада и нормально к этому относились. Не было ни стеба, ни шуток, ни издевательств. Просто сверстники часто спрашивали меня о церкви и Боге. И я рассказывал, что знал в то время. Надеюсь, им это помогло».



Младший Перетятько мечтал учиться на архитекторе, но глава семьи нашел убедительные аргументы, чтобы сын закончил Киевскую духовную семинарию. «Во время учебы я познакомился с Анастасией — будущей матушкой-женой. Женился и, окончив семинарию, стал священником». У отца Романа двое детей – сын и дочь. Как и отец, он был бы рад, если бы его сын продолжил семейное дело, но уверяет, что заставлять не станет.

Настоятель мариупольского храма Святителя Петра Могилы. Фото предоставлено героями публикации

И словами, и делами

Время шло: церковь становилась в Мариуполе все более влиятельной, увеличивалось количество прихожан, патриотично настроенные активисты стремились выстроить в ее стенах украинский культурный центр. Забегая вперед, отметим, что с годами здесь была создана украинская библиотека, Школа бандуры и живописи имени Василия Слипака, образовательные курсы иностранных языков, постоянная экспозиция старинных вышиванок и музыкальных инструментов. Стены храма были украшены традиционной петриковской росписью, которую внесли в Книгу рекордов Украины.



Но не менее важно другое — с 2014 года церковь стала активнее, в том числе в общении с прихожанами, волонтерами, военными. В Донецкой епархии УПЦ КП был отдел социального служения, который занимался слоями, нуждающимися в помощи — многодетными семьями и приютами семейного типа, переселенцам, беженцами, ветеранами. С 1998 года при мариупольском храме работала социальная столовая, в которой ежедневно готовились горячие обеды для бездомных и малообеспеченных. В этом деле была задействована вся семья священника: от бабушки — мамы настоятеля до его дочери. А еще действовала организация «Элиос Украина» с центром в Киеве, членом правления которой стал отец Роман. Молодой активный батюшка вошел в Донецкий областной совет по вопросам противодействия туберкулезу, ВИЧ, СПИДу. С лекциями о профилактике этих заболеваний посещал школы, вузы, военные подразделения. Ежегодно в августе наступало время акции «Утро доброты»: с помощью верующих собирали для младших школьников портфели и вручали тем, кто не имеет возможности подготовить детей в школу.



Церковная благотворительность в чем-то сродни волонтерству, может, поэтому еще с 2014 года у священнослужителей Перетятько с волонтерами налажено тесное сотрудничество. «Они нас всегда находили. Благодаря соцсетям, приезжая в Мариуполь, уже знали, к кому обращаться. Им нужны были доверенные люди, которые могли свести с военными. Был случай: пять утро, все спят, и тут звонит телефон: «Мы приехали, встречайте!». Оказалось, из-под Полтавы священник с кумом приехали на машине с прицепом, полным домашними варениками. Это был второй год войны. Увезли мы эти вареники ребятам на передовую, они были довольны».



С начала российской агрессии на Донбассе оба священника были еще и военными капелланами, отец Уар – в Мариупольском отряде морской охраны, отец Роман – в Донецком первом пограничном отряде.

Хлеб от мариупольского «Вулика» для жителей освобожденных сел Черниговщины. Фото предоставлено героями публикации

Выстояли, помогая другим

За полтора дня до начала полномасштабного российского вторжения в Мариуполе состоялась патриотическая акция с лозунгом «Мариуполь – это Украина». Среди собравшихся вечером 22 февраля активистов был и отец Роман. В воздухе все звенело от тревоги и предчувствия большой беды, о которой украинцев предупреждали уже несколько месяцев.



Утром 24-го отец Роман очнулся от звуков прилетов по территории аэропорта. И начал делать то, что и тысячи жителей: советоваться с родными, как действовать дальше. На следующий вечер к священнику позвонили знакомые военные: «Они сказали, что у нашей семьи есть 40 минут, чтобы покинуть город, уехать на сутки. Поскольку есть угроза высадки российского десанта, будут искать проукраинских деятелей. Мы собрались через 20 минут и уехали. Все, кто влезли ко мне в машину – жена, двое детей, мать и сестра Марина».



Отец Уар вместе со своей старенькой мамой пока остался в городе. Решил, что некоторое время побудет в Мариуполе, чтобы поддержать паству и обеспечить работу благотворительной столовой, действовавшей при храме. Благодаря волонтеру Кириллу Долимбаеву, который 26 февраля за деньги благотворителей приобрел в супермаркете «Зеркальный» большое количество продуктов, эта столовая затем спасла от голодной смерти многих мариупольцев.



Путь отца Романа с семьей лежал в Днепр, где жили родственники. «Доехали до Никольского, начали обходить поселок по объездной и увидели сгоревшую военную технику. Там должно было находиться наше подразделение ПВО, видимо, по нему и произошли прилеты. Уже стемнело, мы заметили, что у села Республика на левой стороне трассы что-то сильно горело, а на правой стояло много гражданских автомобилей. Группами по 6-10 машин люди чего-то ждали. Мой внутренний голос стал умолять: быстрей-быстрей! И как только я обогнал колонну, секунд через сорок сзади раздался очень мощный взрыв. Потом уже, когда моя кума где-то за полтора месяца уезжала по той дороге, видела много сожженных машин».



В первые дни в Днепре отец Роман с родными не знали, что делать и на что можно опереться. Но достаточно быстро нашли для себя опору в том, что помогали таким же переселенцам пережить самые тяжелые дни. Социальное служение во время войны началось с малого — несколько пакетиков помощи и порций горячей пищи, а вскоре переросло в масштабный проект, который коротко стали называть «Уликом». К нему присоединилось около 40 волонтеров, большинство — сами бежали от войны. Искали источники финансирования и гуманитарной помощи, ежедневно фасовали сотни тонн, раздавали продуктовые и другие наборы, организовали для людей медицинскую, психологическую и юридическую поддержку. А еще выслушивали множество тяжелых историй, ведь многим нужно было поделиться тем, что болит и обжигает душу.



«Добрый день. Я бомж! — Здороваемся пожилая женщина. — Меня выгнали из моего дома и забрали все. Хочется спокойной старости, а не ходить и просить о помощи».



«Говорите громче, я не слышу, контузило... сын лежит в больнице, обгорел сильно. А муж мой в доме нашем погиб...», — это уже рассказывает другая.



«... снимаю комнату... была семья у меня. Жена погибла в Лимане, я получил ранение, без сознания эвакуировали в Днепр, пролежал месяц в коме. Дочь пропала без вести... ничего теперь не имею... ни семьи, ни дома, ни надежды...»



Отец Роман рассказывал, что из тех, кто приходил за помощью, встретил и мариупольцев, которые жили рядом с храмом, где служили они с отцом. Те люди говорили: «Только благодаря вашему храму мы выжили, потому что у нас совсем не было еды». Я и сама хорошо помню ту очередь в церковь голодных, грязных людей с тенью обреченности в глазах. Беда тогда уравняла всех, рядом стояли профессиональный бомж и дама в норковой шубке, потому что кушать хотелось всем одинаково.



Настоятель храма был до последнего с ними. И только в конце марта, когда оккупанты уже зашли в Приморский район, согласился вместе с волонтерами покинуть Мариуполь. Собственное авто пришлось оставить, потому что на нем он развозил еду для военных и, те предупредили, что машина «очень примелькалась». Впереди был трудный путь в Запорожье, а на нем более 30 блокпостов. Священник со своей матушкой ехал открыто, не имея в запасе никакой легенды, но его вид с заросшим и грязным лицом у оккупантов не вызывал интереса: ну едут старые дед с бабой и что?

Актер и телеведущий из Мариуполя Андрей Бедняков приехал в гости к «вулику». Фото предоставлено героями публикации

Дорога волонтерства: мокрая от слез, сухая от боли и страданий

Прибыв в Днепр, отец Уар на некоторое время тоже присоединился к деятельности «Улика». Вместе с Митрополитом Сергием, сыном и другими волонтерами разгружали гуманитарные наборы. А в созданной при хабе часовне проводили богослужения. В январе 2023-го отец Уар чудом остался жив, когда привез в село Иванополье продукты и медикаменты. Едва успел внести в дом гуманитарку, как начался обстрел РСЗО «Град», выжигая все до тла, в том числе и там, где только что был священник. Сейчас отец Уар с матушкой Мариной переехал в Киевскую область, в одном из сел которой служит в старинном храме Святых Иохима и Анны.



А молодая часть семьи приняла решение до окончания войны вместе с единомышленниками работать в Днепре, прежде всего поддерживая подразделения ВСУ.



В июле 2023 года отец Роман написал на своей странице в Фейсбуке: «Мы донатим на Вооруженные Силы Украины, потому что знаем, каждая гривна помогает обеспечить нашим воинам необходимое оснащение и поддержку. Мы помогаем переселенцам, потому что понимаем, что они оставили все, что имели, и нуждаются в нашей заботе. Каждый день проживаем в работе, в поиске возможностей, как сделать больше, как стать сильнее, чтобы противостоять этому жестокому испытанию. Мы делаем это, чтобы когда наступит время встретиться на том свете с нашими павшими героями, мы могли поднять голову высоко, не испытывая стыда, и с уважением смотреть им в глаза. Вместе и до конца! Все будет Украина!»



В декабре он обратился к своим единомышленникам с такими словами: «Уважаемые, несемся дорогой волонтерства. Тернистая, тяжелая, скользкая, мокрая от слез, сухая от боли и страданий. Вы все лучшие, поэтому давайте добьем баночку Котикам на обучение) действительно очень надо».



Трудно сосчитать, сколько за три года было собрано средств, чтобы приобрести для военных множество всего необходимого: от одежды до бронежилетов, от автомобилей до медикаментов, от сладостей до сушилок для берцев, от дронов до праздничных куличей. У священнослужителей Донецкой епархии ПЦУ, которые работают в одной команде с «Уликом», есть что-то вроде девиза: «Покупаем для армии все, кроме оружия». Потому что для них оружие - это вера, слово, умение убедить.



Что касается гражданского населения, волонтерский хаб помогает не только переселенцам из Донецкой области. В апреле 2022-го собрали помощь харьковчанам - продукты, вкусности, памперсы, детское питание для малышей. В декабре после жестокого обстрела больницы в Херсоне, отправили туда продукты и таблетки для дезинфекции воды. В начале февраля 2023 года вместе с командой социального служения Православной Церкви Украины (Eleos-Donetsk) повезли 1800 буханок хлеба в населенные пункты Черниговщины, освобожденные от оккупантов.



Помогли около 700 семьям и это грело сердце, но то, что там увидели и услышали, разрывало его на куски: «Не передать словами разрушения и то, как издевались над людьми... Они месяц жили в подвале школы, умирали от удушья и лежали рядом с живыми, пока захватчики не позволят похоронить. На стенах подвала - детские рисунки, фамилии людей, календарь, где перечеркнуты дни оккупации. Слов не хватит описать, что мы видели собственными глазами. Слез не хватит, чтобы оплакать тех, кто умирал в тяжких муках».

Отец Роман и Митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий (Горобцов). Фото предоставлено героями публикации

«Зачем храм, если в нем не будет людей?»

Враг делает свое — уничтожает, убивает, пытает, а украинские священники с волонтерами свое — спасают, помогают, вдохновляют. За три года волонтерским хабом «Доброе утро, мы из Мариуполя» вместе с отделом социального служения Донецкой епархии ПЦУ, благодаря поддержке благотворителей и партнеров, была проведена титаническая работа по закупкам, логистике, разгрузке, хранению, фасовке, раздаче и доставке около миллиона гуманитарных наборов. Отец Роман с благодарностью рассказывает о Митрополите Донецком и Мариупольском Сергии: «Когда в начале марта 2022 года он выехал из оккупации, сразу же присоединился к нашему «Улику», как глава социального служения ПЦУ. Да еще, так сказать, с «тяжелой артиллерией», потому что благодаря его имени и влиятельности было и есть очень много помощи».



А еще отец Роман вспомнил о целом ряде артистов, которые во время войны активно занимаются волонтерством. О Святославе Вакарчуке, который поддержал «Улик» гуманитарной помощью, об Андрее Беднякове, который привозил продукты питания, постель и одеяла для переселенцев, о Сергее Притуле, который до полномасштабного вторжения гостил в мариупольском храме и покупал мебель для библиотеки украинской литературы. А потом уже в Днепр его фонд передавал хабу для переселенцев продукты, теплые одеяла и подушки, а для военных — карематы, спальные мешки и аптечки.

Отец Роман и Сергей Притула. Фото из личного архива

Волонтеры «Улика» беспокоятся не только о физическом, но и о моральном состоянии своих подопечных: поддерживают добрым словом, приобщают к участию в богослужениях, приглашают на праздники и кофепития за донаты. Старший по «Улику» отец Роман еще и заботится о настроении своей команды, мотивирует и подбадривает: «Наши волонтеры имеют черный пояс по фасовке, седьмой ден по разгрузке гуманитарных грузов, к тому же все мастера спорта международного класса по раздаче продуктовых наборов. Наши утра начинаются одинаково: открыли глазки, выпили кофе и мчимся наносить добро по максимуму».



Между тем, очень не просто сохранять позитив, когда враг день за днем уничтожает страну, убивает людей. Страдает от этого и Днепр. «Ракетные удары по мирным жителям - это чистое зло. Не хватает слов, чтобы описать эмоции, когда видим гибель невинных людей, среди которых и маленькие дети», - скорбит отец Роман. Он очень болезненно реагирует на страдания людей и собирает наиболее впечатляющие истории, чтобы впоследствии написать книгу и рассказать миру о преступлениях оккупационных войск.



На мой вопрос, сохраняют ли украинцы в это адское время веру в Бога, священник отвечает: «Я разных людей встречаю, в том числе и тех, кто не верит. Но большинство верит.



Особенно те, которые выходят из плена, переживают очень сильные обстрелы, находится некоторое время на грани жизни и смерти. Вера помогает не сойти с ума, выстоять, найти силы, чтобы жить дальше».



Накануне трехлетия «Улика», а еще и начала Великого поста, священники провели богослужение в часовне хаба, а затем вместе с командой единомышленников скромно отметили важную для всех дату. Не время праздновать, — и на фронте, и в международной обстановке очень напряженно. Значительно меньше волонтеров, ведь война затянулась и люди ищут возможности устраивать дальнейшую жизнь. А еще очень уменьшилось количество грузов из-за границы.



По информации отца Романа, Евросоюз планирует в текущем году сократить финансирование гуманитарной помощи, в том числе продуктовой, на 90 %. «Это решение странное и непонятное, потому что выехала почти вся Донетчина. Много тех, кто нуждается в помощи, а ресурсов очень мало, что-то надо с этим делать».



До полномасштабной войны мечтой молодого священника было построить новый храм. Сейчас, уже по опыту трех лет полномасштабной войны, он говорит, что построить или отстроить здание - не проблема, а вот погибших, к сожалению, вернуть невозможно: «А если не будет людей, то кому нужен тот храм?».



Теперь батюшка мечтает о Победе и мире, а еще хочет «тихой, спокойной жизни без тревог и обстрелов, вернуться на берег моря и, как когда-то, снова пить там кофе».

