«Хорошая энергетика»: Село в Молдове из-за войны РФ против Украины добилось нулевых счетов за электричество

Николае Тудореану – примар села Фештелица. Фото: ZdG

Село, где счета за энергию нулевые — это не утопия, а реальное место в Республике Молдова. Благодаря активному развитию альтернативных источников энергии в селе Фештелица, местный детский сад, школа и большинство жителей имеют нулевые расходы на энергию.



Значительным толчком к переходу на возобновляемые источники стало полномасштабное вторжение России в Украину. В 2022 году Украина и граничащая с ней Молдова столкнулись с кризисом энергетической безопасности, значительным ростом цен на природный газ и электроэнергию. Тогда Молдова, в то время сильно зависящая от импорта энергии из России и Украины, резко увеличила инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии.



О том, как умное село стало примером энергетической независимости, как обстоят дела с энергетикой в Молдове в целом, и какова ситуация в соседних Украине и Румынии, разбиралось издание ZdG.

Первое умное село

Примерно в 100 км от Кишинева расположено первое в Молдове село с «умным» энергоснабжением. Началось все с перевода главных госучреждений на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Потом и местные жители, увидев нулевые счета мэрии, дет.сада и школы, стали переходить к альтернативным источникам энергии.



Сегодня в селе Фештелица используются три вида энергетики: традиционная, солнечная и на биомассе. Николай Тудоряну, мэр села, утверждает, что альтернативные источники энергии стали своего рода спасательным кругом для местных госучреждений, включая службы уличного освещения.



«Если бы у нас не было котельных на биомассе во всех государственных учреждениях, если бы мы не производили свою энергию для школы, детского сада, мэрии, если бы не было этой солнечной электростанции… Я не знаю, смог бы ли местный бюджет покрыть расходы на обслуживание и содержание, особенно в холодное время года», — отмечает Николай Тудоряну.

В детском саду были внедрены все три технологии: традиционная, солнечная и на биомассе. Фото: ZdG





Так, мэрия и школа были оснащены биомассовыми котлами и солнечными панелями, а уличное освещение было заменено на смарт—систему на солнечной энергии. А вот в детский сад удалось внедрить все три технологии.



По словам Раду Прокопенко, администратора Муниципального предприятия коммунальных услуг Фештелица, вода в детском саду нагревается из трех источников: от электричества, биомассового котла и солнечных коллекторов.



«Вечером, когда нет солнечной энергии, вода нагревается в котле на биомассе. Летом мы не топим котел, солнца ночью нет, и тогда используется электричество. Фактически, горячая вода нам достается бесплатно и летом, и зимой», — отмечает мужчина.

Ноль леев на счета

Благодаря возобновляемым источникам энергии удается значительно экономить как детскому саду, так и местной школе.



«По электричеству в счете – ноль, а по природному газу мы каждый месяц экономим примерно 10–15 тысяч леев. Сэкономленные средства мы используем для закупки мебели и создания лучших условий в учреждении для качественного образовательного процесса», — отмечает заведующая детским садом Люба Возиан.



С ней согласен и Ион Долготер, врио директора местной школы. «В нынешней ситуации, когда топливо такое дорогое, мы не нашли более дешевого источника, чем пеллеты. Природный газ обходился нам в слишком большие суммы и не укладывался в бюджет.»

Школа в селе. Благодаря использованию солнечных панелей и котла на биомассе учреждению удалось значительно сократить расходы. Фото: ZdG

Сейчас оба учреждения получают нулевые счета за электроэнергию. «На данный момент у учреждения нулевые расходы на энергию, а сэкономленные средства мы используем для других нужд», — говорит Ион Долготер.



Однако не только госучреждения, но и некоторые местные бизнесмены, особенно те, кто занимается сельским хозяйством, используют возобновляемые источники энергии для обогрева теплиц и снижения производственных затрат. «Они стараются отапливать теплицы дровами, ветками и не используют природный газ или электроэнергию, чтобы минимизировать затраты и оставаться конкурентоспособными на местном рынке», — объясняет мэр Николай Тудоряну.

70% сельчан перешли на альтернативную энергетику

Нулевые счета госучреждений за электроэнергию побудили местных жителей присоединиться к тренду и тоже перейти к альтернативным источникам энергии. Сейчас около 70% сельчан используют дровяные печи. Такой значительный процент объясняется тем, что у многих есть собственные леса.



«В основном они используют древесину оттуда. Многие превратили унаследованные от родителей сады в лесные плантации, а некоторые отапливаются отходами из загонов и из сельского хозяйства от однолетних культур – кукурузными листьями и стеблями, подсолнухами, лозой», — говорит мэр.

Около 70 % сельчан используют дровяные печи. Фото: ZdG

Но есть также и сельчане, которые используют солнечные панели. Одна из таких семей полностью отказалась от природного газа в пользу солнечной энергии.



Иван Бекчив 15 лет проработал в Италии. Вернувшись домой, вместе с детьми он решил, что выгоднее установить солнечные панели, чем продолжать платить большие суммы за газ и электроэнергию.



«Многие нас критикуют, говорят, что невыгодно, но я бы сказал – все же есть определенная помощь. Первый год мы ушли в минус, потому что накопили совсем немного, но сейчас я доволен. В доме все работает на электричестве – и отопление, и вода. Потребление большое, а счет нулевой», — рассказывает мужчина.



В семье Светланы Негарэ идея установки панелей принадлежала мужу. Женщина признается, что сначала сомневалась в их пользе, но позже, после нескольких поездок за границу поняла, насколько это выгодно. «У меня электрическая плита и духовка, и мы все перевели с газа на электричество. Мы больше не тратим газ, перешли на электричество, а энергия поступает от солнца. В прошлом году мы использовали много энергии, но у нас даже не было квитанции. Вообще ничего не пришло. У нас есть друзья семьи, которые через месяц после нас тоже подключились к панелям и тоже довольны», — говорит женщина с воодушевлением.

Война в Украине подтолкнула Молдову к ускоренному развитию альтернативной энергии

Переход Молдовы к ВИЭ начался еще до полномасштабного вторжения России в Украину, но после 2022 года этот процесс значительно ускорился. Учитывая энергетическую зависимость Молдовы от России и Украины, энергетическая безопасность страны стала вопросом номер один.



Ион Мунтян, директор Агентства по энергоэффективности, отмечает, что война ускорила развитие сектора возобновляемой энергии и подтолкнула Молдову к более быстрому присоединению к европейскому энергетическому рынку.



«Энергия, производимая с помощью возобновляемых технологий, стала более конкурентоспособной. Этому способствовало и продвижение, и информирование. Когда люди поняли, что такое энергетический кризис, они стали воспринимать технологии ВИЭ как решение для укрепления энергетической независимости», — объясняет эксперт.



Андрей Чубик, ассоциированный эксперт в области энергетики в Глобальном центре «Стратегия XXI» в Киеве, тоже отмечает, что энергоснабжение Молдовы стало особенно сложным после начала войны в Украине. «Экстренная ситуация вынуждает власти Молдовы активно внедрять законодательство для стимулирования развития возобновляемой энергии (ВИЭ) частными инвесторами, а также расширения интерконнекторов с соседними странами. Страна имеет значительный потенциал для развития основных видов ВИЭ и повышения собственной энергобезопасности», — подчеркивает эксперт.



По словам Каролины Новак, государственного секретаря Министерства энергетики, за последние четыре года установленная мощность возобновляемых источников энергии увеличилась в шесть раз. Таким образом, Молдова стала региональным лидером. «Мы заняли первое место в ежегодном отчете по внедрению энергетических реформ среди стран Энергетического сообщества. В этот список, кроме Молдовы, входят Украина, страны Балканского региона – Сербия, Косово, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, а также Грузия», — отмечает госсекретарь.

Географические условия Молдовы подходят для производства возобновляемой энергии

По данным Национального центра устойчивой энергетики (CNED), в 2024 году доля электроэнергии, вырабатываемой с использованием возобновляемых технологий, составила 16,7% от общего потребления электроэнергии в стране. При этом основным источником возобновляемой энергии стали солнечные панели.



Госсекретарь Каролина Новак утверждает, что хотя у Молдовы нет исчерпаемых природных ресурсов, таких как нефть, газ или уголь, страна обладает географическими условиями, подходящими для производства возобновляемой энергии.



С этим согласен и Александр Згардан, ассоциированный эксперт Независимого аналитического центра Expert—Grup. Он отмечает, что «только использование агро—фотовольтаической модели могло бы покрыть от 30% до 50% годового потребления электроэнергии в стране(...). Так как это аграрная страна, биомасса остается устойчивым источником возобновляемой энергии с высоким потенциалом в Республике Молдова. Биогазовые установки, производящие энергию из сельскохозяйственных, животных, промышленных и бытовых отходов, оцениваются в потенциал около 400 МВт», — подчеркивает эксперт.

Энергетическая ситуация в Украине

В отличие Молдовы, у граничащих с ней Украины и Румынии есть одно преимущество – выработка ядерной энергии. «И Румыния, и Украина обладают ядерными источниками энергии. Это дает им преимущество в гибкости распределения нагрузки, покрытия основных потребностей и интеграции большего количества возобновляемых источников энергии», — отмечает Ион Мунтян, директор Агентства по энергоэффективности.



Тем не менее, ход войны может изменить ситуацию возобновляемой энергетики в любой момент. «От начала агрессии в 2014 г. и полномасштабного российского вторжения и по состоянию на начало 2025 г. около 18 ГВт генерирующих мощностей оказалось на временно оккупированной территории. Также около 10 ГВт мощностей подверглись той или иной степени разрушения вследствие массированных дроновых и ракетных обстрелов», — объясняет Андрей Чубик, ассоциированный эксперт в области энергетики в Глобальном центре «Стратегия XXI» в Киеве.



По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения было построено не менее 1 ГВт альтернативной энергетики. «Украина реализовала уникальную в своем роде синхронизацию энергосистемы с ЕС, вместе с Молдовой. Еще ранее Украина перешла на использование западного ядерного топлива для АЭС, а с марта 2022 г. переключилась на западные поставки топлива (дизель, бензин, автогаз), создав мощную и диверсифицированную систему поставок через западный кордон», — объясняет эксперт.



Сейчас Украина использует солнечную, ветровую энергию, твердую биомассу, гидроэлектростанции, биогаз и начала производство биометана на экспорт. Из—за зависимости значительной части возобновляемых источников энергии от погодных условий, доля такой энергии может колебаться от 3–5% до 20%. По словам Андрея Чубика, атомные станции производят около 50–60% электроэнергии, обеспечивая базовые потребности, а остальная часть покрывается в разные периоды разными источниками – от тепловых станций до гидро— и возобновляемых источников энергии.

Энергетическая ситуация в Румынии

Война в Украине усложнила энергетическую ситуацию и в Румынии. Тем не менее, сейчас там одна из самых устойчивых энергетических систем. Одним из факторов быстрого развития возобновляемой энергетики в Румынии является наличие гидроресурсов. «У Румынии есть и ядерные ресурсы, и газ, и уголь, а также ВИЭ. У нее также самый крупный ветряной парк в Европе», — говорит Каролина Новак, госсекретарь Министерства энергетики.



Украинский эксперт Андрей Чубик тоже отмечает развитие возобновляемых источников энергии в Румынии. «Румыния развивает достаточно активно как ВИЭ, так и традиционную энергетику, в частности планирует крупные инвестиции в офшорные ветростанции и добычу природного газа.»



По данным Национального агентства по регулированию в энергетике Румынии, в конце 2024 года на долю солнечных панелей приходилось 29,3% установленных мощностей, на ветровую энергию – 63,8%, на гидроэнергию – 4,4%, на биомассу – 2,5%.

Что мешает переходу к возобновляемым источникам энергии

По мнению экспертов, существует ряд вызовов, которые замедляют или затрудняют переход к возобновляемой энергетике. Александр Згардан, ассоциированный эксперт Независимого аналитического центра Expert—Grup, в своем исследовании «Переход к возобновляемой энергии: возможности и рекомендации по политике» объясняет, что Молдове предстоит преодолеть несколько серьезных вызовов. «Среди них: высокая зависимость от импорта электроэнергии, устаревшая и ограниченная инфраструктура, финансовые ограничения и нехватка квалифицированной рабочей силы.»



Эксперт Ион Мунтян также отмечает финансовые ограничения Молдовы. «Для энергетического перехода необходимы инвестиции в инфраструктуру, важна интеграция с европейской энергетической системой. Необходимо развивать биотопливо, биомассу, твердую биомассу и биогаз.»



В Украине самое большое препятствие это война. Об этом говорит и эксперт Андрей Чубик, отмечая в том числе другие вызовы, которые стоят на пути к развитию ВИЭ как в Украине, так и в других странах.



«Европа сталкивается с разными национальными энергетическими политиками и историческим наследием по генерации, частично – с лоббизмом крупных коммерческих игроков и политиков, связанных с иностранными поставщиками (например, Венгрия, Словакия). В Украине война мешает развитию ВИЭ, в Молдове неразвитое законодательство и недостаточное финансирование, а в Грузии (которая входит в число стран Энергетического сообщества, прим. ред.) отсутствует политическая воля», — заключает эксперт.



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