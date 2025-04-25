Дом, где тебя ждут: как священник из Донецка помогает одиноким пожилым украинцам

Одиночество, низкие пенсии и утраченный дом — так выглядит повседневность для многих пожилых людей в Украине, особенно для тех, кто пострадал от войны. В ответ на эти вызовы в разных регионах страны создаются дома милосердия, где пожилые и внутренне перемещённые лица получают крышу над головой, уход и поддержку.



Идея таких приютов неразрывно связана с именем Сергея Косяка — священника, волонтёра и общественного деятеля из Донецкой области. Ещё до полномасштабного вторжения он обратил внимание на большое число одиноких пожилых людей в селе Гранитное (на 2025 год — временно оккупированная территория).



Косяк, пастор Евангельской церкви из Донецка, стал известен по всей Украине после того, как был захвачен боевиками за организацию молитвенного марафона за мир и единство страны в 2014 году. Среди участников марафона был также религиовед Игорь Козловский, позже почти два года проведший в плену и освобождённый по обмену.



С тех пор Сергей посвятил себя волонтёрской деятельности, помогая гражданам Украины. Несмотря на переезд к семье в Германию, он продолжил активную работу в обеих странах: организовывал лагеря для детей из прифронтовых районов, открывал пекарню и прачечную в Марьинке. В 2018 году он издал книгу «Донбасс, которого ты не знал». С 2023 года он с командой развивает проект «Домов милосердия» — убежищ для одиноких пожилых и беженцев. Также он возглавляет европейское подразделение организации LYNC.

История, начавшаяся с молитвы

«Впервые с проблемой брошенных пожилых людей мы столкнулись в 2019 году, когда приехали с гуманитарной миссией в небольшое село. Я как социальный работник прошёлся по домам, где живут одинокие пожилые люди, и просто ужаснулся от нечеловеческих условий их жизни», — вспоминает Сергей.

Особенно его потряс случай с незрячей бабушкой, за которой формально ухаживал сын.

«Этой бабушкой “опекался” сын-алкоголик только ради её пенсии. В крошечной комнате три на три метра царили ужасные запахи, невыносимые антисанитарные условия. Я зашёл ещё в один дом и увидел ту же самую картину: нищета, разруха, отчаяние и никому не нужность», — рассказывает Косяк.

Тогда он не сдержал слёз и обратился мысленно к Богу, задаваясь вопросом, как такое возможно в его стране. Решением стала инициатива церкви — хотя бы кому-то помочь.



Вернувшись домой, он обсудил это с женой, и они решили действовать. В 2020 году, продав имущество, они купили дом в селе и открыли первый приют для пятнадцати одиноких пенсионеров. Позже начали помогать и другим — ежедневно привозили горячие обеды, зимой — уголь для отопления. Всё это продолжалось до начала полномасштабной войны.

«На начало 2025 года у нас семь работающих домов милосердия в разных областях Украины, в которых проживают около 135 человек. И ещё в двух мы сейчас делаем ремонт, каждый из них рассчитан на 40–50 человек», — рассказывает Сергей Косяк.

Он подчёркивает, что тысячи пожилых украинцев оказались без средств к существованию и без поддержки. Их пенсий, в среднем около 50 долларов, недостаточно даже на аренду жилья или покупку лекарств. По данным Пенсионного фонда Украины, почти 400 тысяч человек получают менее 2300 гривен в месяц.

Гелетинцы: как свалка превратилась в дом престарелых

Одним из таких приютов стал дом милосердия в селе Гелетинцы Хмельницкой области, где сейчас живёт около сорока человек.

«У нас постояльцы из многих регионов Украины — и из Ивано-Франковска, и переселенцы, и люди с инвалидностью, люди после операций. Основная категория — это тяжёлые пациенты, лежачие, ходячих мало. Те, кто может ходить, часто страдают болезнью Альцгеймера», — рассказывает Александр Дорощак, директор учреждения.

Он вспоминает, как всё начиналось: «На этой территории вы можете не поверить... Здесь когда-то была свалка. Здесь не было ни дома, это здание было вообще полурассипано».



Благодаря поддержке фонда Link Community и личному участию Сергея Косяка здание восстановили и открыли фельдшерский пункт, доступный также для местных жителей.

«Село находится далеко от города, здесь больше проживает пожилых людей, которые постоянно нуждаются в лекарствах. Раньше врачам было даже некуда приходить — условия были ужасные. А теперь у них есть место, куда прийти», — говорит Александр.

Полномасштабная война, по его словам, поставила перед домами милосердия тяжёлые вызовы. Первые месяцы после вторжения сопровождались острым стрессом и нехваткой лекарств для постояльцев.

«Война повлияла на всё. До войны мы знали, где взять финансирование, к кому обратиться. С началом войны за одну секунду просто всё остановилось. А людей надо кормить, оплачивать коммунальные услуги, покупать дрова и так далее. Затраты колоссальные», — делится он.

Постояльцам предоставляют полноценный уход: питание трижды в день, гигиенические процедуры и ежедневный медицинский осмотр от фельдшера.

«Нашим постояльцам нужен постоянный уход, чтобы человека вымыли, поменяли памперс, чтобы накормили тех, кто не может есть самостоятельно. А самое главное — людям надо дать надежду, что они нужны, просто сесть и выслушать», — подчёркивает Александр Дорощак.

Мария Александровна, одна из жительниц, с благодарностью делится впечатлениями: «У нас не пансионат, а настоящий санаторий! Для всех открыт — и для младших, и для старших, и для слабых. Обеды всегда очень вкусные».

Служение вместо отчаяния: как переселенцы помогают другим

Пастор Олег Костенюк из Кременчуга рассказывает о строительстве дома для пожилых и переселенцев:

«Мы построили сначала небольшой домик для них на шесть квартир. Этот домик уже заселён, люди живут там. Но проблема осталась, потому что люди продолжают ехать, и не только молодые семьи, но и пожилые люди и люди с инвалидностью. Поэтому на церковном совете было решено начать строительство второго дома».

Новый дом будет разделён: на первом этаже поселятся лежачие старики, а на верхних — многодетные семьи. Общая вместимость — около 80 человек. Уже возведены стены и подведены коммуникации, осталось выполнить внутренние работы.

На стройке заняты в основном переселенцы. Геннадий из Северодонецка делится своей историей:

«Было шестеро детей. Один сын погиб в марте 2022 года, когда эвакуировал людей из Ирпеня, попал под миномётный обстрел. Он как раз выводил женщину с тремя детьми. И все они погибли от одного взрыва».

Елена из Мариуполя рассказывает:

«Мой дом разрушили. Это уже шестой город, куда я приехала. Здесь мне дадут комнату, будет где жить. Я чувствую надежду. Понимаю, что мой настоящий дом будет только на небе, но и на земле важно иметь хоть какой-то приют».

В небольшом домике рядом уже поселились три женщины. Среди них — Татьяна из Мариуполя. Она говорит, что нашла здесь не только кров, но и возможность помогать другим:

«С Ириной Антоновной (речь о соседке по домику — ред.) мы начали навещать военных в госпитале. Я играю на бандуре, рассказываю о молитве матери и благодарю их за то, что они защищают нашу Родину».

Олег Костенюк уверен: без этих домов многие оказались бы на улице, в одиночестве и бедности.

«Люди, которые находятся здесь, были оставлены без помощи, без защиты, без возможности существования. Только возможность здесь жить даёт им шанс не умереть где-то в одиночестве со своими болезнями и проблемами. Это единственный выход, чтобы как-то продолжать жить на этой земле до конца. И эти люди получили шанс на достойную жизнь только благодаря поддержке неравнодушных сердец», — подчёркивает он.

В завершение Сергей Косяк делится своей главной целью — сделать так, чтобы каждый пожилой человек в Украине чувствовал заботу. Он убеждён, что в это должны быть вовлечены не только государство, общины и благотворительные организации, но и Церковь.