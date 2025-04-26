Мебель, бензин и оборудование для больниц: на что администрации оккупированных городов тратят миллионы гривен

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Россия оккупировала более 65% территории Донецкой области. Захвачены такие крупные города, как Мариуполь та Бахмут. Тем не менее администрации населенных пунктов, оккупированных после 24 февраля 2022 года, продолжают работать. Они получают финансирование из бюджета и постоянно что-то закупают. На мебель, бензин, обустройство заграждений, канцелярию и другие товары уходят десятки миллионов гривен. «Новости Донбасса» просмотрели тендерные закупки восьми администраций захваченных городов. Куда тратят миллионы гривен — читайте в статье.

Мариупольская администрация: десятки тендеров на сотни тысяч гривен

Десятки миллионов гривен — это общая сумма закупок у администрации Мариуполя и подчиненных ей структур за четыре месяца. Учитывая масштабы, «Новости Донбасса» смотрели только тендеры со стоимостью выше 50 тысяч гривен. Первая большая закупка в этом году — это услуги по защите веб-сервисов от DDоS-атак. За это исполнительный комитет Мариупольского городского совета заплатил 98 тысяч гривен. Еще 84 тысячи отдали компании «Водафон Украина» за услуги связи директора Департамента исполкома горсовета Дмитрия Истомина. Почти 200 тысяч гривен исполком заплатил «Криворожтеплосети» за тепло в центре помощи «Я — Мариуполь» в Кривом Роге. И еще почти столько же за отопление хаба в Киеве. Почти в 100 тысяч обошлась аренда двух авто Toyota Land Cruiser, на которых, вероятно, передвигаются члены исполкома.



Более 57 миллионов гривен заплатил Мариупольский исполком за 128 тысяч продуктовых наборов для переселенцев. То есть, по 445 гривен за штуку. Их доставили в Киевскую область. В составе набора мясные консервы, упаковка сахара, гречневой крупы, муки, риса и макарон, пачка чая, подсолнечное масло, печенье, сгущенное молоко, банка горошка и кукурузы. Еще около миллиона заплатили за аренду для размещения продуктовых наборов.



Очень много закупок делают медицинские учреждения, которые переехали из Мариуполя и создают медицинские хабы в других городах.

Фото: Мариупольский городской совет

Лабораторные исследования «Центра первичной медико-санитарной помощи №1», который релоцирован в Черкассы, обошлись более чем в 150 тысяч. Еще почти 100 тысяч гривен заплатили «Черкасской городской инфекционной больнице» за услуги диагностической визуализации. 230 тысяч стоило медицинское оборудование, среди которого лабораторные центрифуги, микроскоп, стерилизаторы. А вот для «Мариупольской городской больницы №1», которая теперь в Киеве, закупили очень много мебели. Это шкафы, стулья, кресла в общем примерно на 300 тысяч гривен. Помимо этого, это медицинское учреждение купило на 566 тысяч лабораторные реактивы.



Для «Мариупольской городской больницы №9», которая переехала в Одессу, купили 27 кондиционеров. Потратили на это более 640 тысяч гривен. Еще столько же заплатили за мебель. А вот оборудование для ультразвуковой, магнитной терапии стоило в общем более 12 миллионов. Еще около семи миллионов потратили на реабилитационные тренажеры. «Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Мариуполя», который также теперь находится в Одессе, покупал мебель, медицинское оборудование более чем на 500 тысяч. Сюда же доставили 11 кондиционеров стоимостью 365 тысяч гривен. Аппаратура для «Мариупольской городской больницы №8» стоила более трех миллионов, а мебель более 200 тысяч, за 343 тысячи купили 12 ноутбуков и за 333 тысячи 11 кондиционеров.



Для мариупольских хабов по всей Украине закупали кофе и чай. На это потратили 310 тысяч гривен. Это цена за 453 килограммовые упаковки кофе в зернах и более 800 пачек черного и зеленого чая. А еще «м.Ехаб» пользовался услугами для проведения соцопроса, чтобы улучшить работу центров «ЯМариуполь». За 98 тысяч киевский ФОП должен был проанализировать два опроса и фокус-группу. Около 12 миллионов заплатили за питание для переселенцев в Моршине. Так стоило трехразовое питание на 12 дней для 24 тысяч 660 человек. А за отдых в Трускавце заплатили почти 17 миллионов. Это будут 13 смен, начиная с 1 мая и до 27 октября. В каждой смене по сто человек.

Фото: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

Львиная часть расходов уходит на содержание социального общежития для мариупольцев в Днепре. Более миллиона гривен заплатили за электроэнергию и около 80 тысяч за тепло. Около 60 тысяч — за техническое обслуживание лифтов. В 325 тысяч обошлась уборка общежития. Это более 7 тысяч квадратных метров. Более 9 миллионов общежитие заплатило жилищно-коммунальному предприятию Мариупольского горсовета «Азовжилкомплекс» за услуги дворника, администратора, монтажника, парикмахера, швеи. Правда, этих рабочих искали для трех общежитий в Днепре, одного в Киеве и одного в Черновцах. Более 2 млн 200 тысяч потратили на электроприборы в общежитие. Купили по 40 стиральных машин, сушильных машин, мультиварок, вытяжек и кухонных плит. Еще более чем в 500 тысяч гривен обошлась печатная и рекламная продукция.



Часть тендеров, которые уже объявили структурные подразделения Мариупольской городского совета, пока еще на этапе подготовки. «Новости Донбасса» будут следить, чем закончатся торги.

Кураховский горсовет: закупки более чем на 10 миллионов

Закупки Кураховской администрации за четыре месяца — более 10 миллионов гривен. Такая большая сумма связана с тем, что горсовет покупал заграждения, которые потом доставили в Днепропетровскую область.

Горсовет за пять с половиной миллионов гривен закупил у компании из Запорожья 700 комплектов малозаметной преграды «Путанка». Ее доставили в поселок городского типа Слобожанское Днепропетровской области, куда переехал горсовет. Сюда же привезли колюче-режущее спиральное заграждение типа «Егоза». Оно обошлось горсовету более чем в 4 млн гривен. Также из довольно крупных закупок строительные скобы. Их горсовет покупал дважды у разных компаний на общую сумму более 320 тысяч гривен.



Коммунальное предприятие «Центр первичной медицинской помощи Кураховского городского совета» сейчас фактически находится в Днепре. В начале января он закупил услуги у лаборатории CSD почти на 100 тысяч гривен. Из крупных закупок также — информационные системы программного комплекса «Медицинская информационная система “Health24”». Это стоило 108 тысяч гривен.



Почти в 98 тысяч Кураховскому горсовету стоило пользование автомобилем FORD FUSION для перевозки пассажиров и груза. Такой тендер провели дважды на одну и ту же сумму. А вот автотранспортные услуги, связанные с перевозкой военнообязанных Кураховской городской территориальной громады в воинские части обошлись в 595 тысяч гривен. Договор с компанией «Техно Сервис Магистраль» из Днепра в открытом доступе не публикуется. Он будет обнародован через 90 дней после отмены военного положения.

Соледарская администрация закупает сетку для инженерных заграждений

Центры поддержки «Соледар дорога домой» работают в Киеве, Днепре и Черкассах. Спектр услуг тут такой же, как и у других — гуманитарная помощь, мастер-классы для детей. С начала 2025 года Соледарская администрация закупила товаров и услуг более чем на пять миллионов гривен.

Фото: Соледарский городской совет

Соледарская городская военная администрация до сих пор занимается эвакуацией — вывозит людей автобусами и регулярно закупает топливо. За это с начала года компании «ОККО» заплатили более 600 тысяч гривен.



В феврале отдел культуры Соледарского горсовета заказал у «Киевского часового завода» 20 пар наручных часов общей стоимостью 35 тысяч 460 гривен — то есть, примерно по 1700 гривен за штуку. Доставить их должны были в село Базальтовое в Ровенской области. Вероятно, часы закупают для награждения. В этот же день, 11 февраля, отдел культуры опубликовал два тендера на наградные дипломы — в общем 40 штук почти за 27 тысяч. Также за 17 тысяч гривен купили 20 сувениров из соли с логотипами и за 35 тысяч 50 медалей «Соледар».



Почти 99 тысяч гривен Управление образования заплатило «Днепропетровскому заводу медснабжения» за пять месяцев аренды хаба в Днепре. А в 499 тысяч Управлению соцзащиты обошлись услуги по пересылке отправлений. Участник тендера тут только «Укрпочта».



Тендеры более чем на 250 тысяч гривен провел «Центр первичной медико-санитарной помощи Соледарского горсовета». Закупали топливо, дефибриляторы, дезинфицирующие средства, бинты, бахилы и перчатки, а также аппаратуру для радиотерапии, электротерапии и физической терапии. Причем, интересно, что фактический адрес больницы в одном тендере город Каменское Днепропетровской области, а в другом Желтые Воды. На сайте больницы указано именно Каменское.



Довольно много Соледарский горсовет закупает материалов для ремонта. Так, на 54 тысячи гривен купили 40 рулонов полиэтиленовой пленки. Ее доставили в Краматорск. Как и 200 килограммов гвоздей почти на 60 тысяч гривен. Около 380 тысяч Управление жилищно-коммунального хозяйства Соледарского горсовета заплатило за 7500 квадратных метров стальной сетки. Ее доставили в село Никифоровка Донецкой области. Оно находится примерно в восьми километрах от линии фронта. Сюда же заказали на 730 тысяч гривен малозаметную сетку. Это очень тонкая проволока, которую используют для инженерных заграждений сдерживающего типа.



Оба товара закупили у компании «Шелтер Украина», которая занимается именно такой продукцией. А у завода «Югсталь» почти за 4,5 млн Управление жилищно-коммунального хозяйства Соледарского горсовета закупило заградительную линию типа «Егоза». Это колючая проволока, которую также доставили в село Никифоровка.

Авдеевка: более миллиона гривен на закупки

Авдеевская городская военная администрация сейчас находится в Днепропетровской области. В Кривом Роге открыт Авдеевский хаб. Здесь помогают переселенцам — оказывают гуманитарную и юридическую помощь. Еще один хаб оккупированного города работает в Броварах Киевской области. В общем в 2025 году Авдеевская администрация и ее структурные подразделения провели тендеров на сумму более 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Фото: Авдеевская городская военно-гражданская администрация

За неполные четыре месяца 2025 года Авдеевская военная администрация провела более 30-ти тендеров. На что потратили деньги? Это услуги по обслуживанию компьютерной техники, почтовые марки, полиграфическая продукция. Например, за 10 тысяч гривен ВА заказала баннер, чтобы информировать жителей Авдеевской громады о гуманитарных хабах в других регионах Украины. Правда, из названия тендера кажется, что баннер этот должны установить именно на территории оккупированной части Донецкой области, что конечно невозможно.



В начале года Авдеевская ВА заказала у компании «Оранта» услуги по страхованию владельцев авто — это обошлось примерно в 18 тысяч. Одну из самых больших закупок провели в конце января. Это техническое обслуживание и ремонт служебных автомобилей RENAULT. Занималось этим, судя по тендерной документации, ТОВ «Сингл Мотор». Это официальный дилер RENAULT в Днепре. За ремонт авто военная администрация заплатила около 90 тысяч, хотя изначально ожидаемая стоимость тендера была выше — 166 тысяч гривен. Еще в 99 тысяч обошлась перевозка гуманитарных наборов в центры поддержки переселенцев из Авдеевской громады. Компания «Логистика-ТДК», которая получила эти деньги, зарегистрирована в Чернигове.



Часть расходов — это веб-хостинг, обслуживание техники, услуги почты. Например, 36 тысяч стоили услуги по администрированию и обслуживанию программного обеспечения «ЦНАП SQS» — это автоматизированная система ведения реестра территориальной громады в электронном виде. Платит Авдеевская военная администрация и за коммунальные услуги. Так, 45 тысяч за год стоило электричество от компании «Днепровские энергетические услуги», более 60-ти тысяч тепло. от компании «Теплоэнерго».



Довольно много тендеров проводит Авдеевская городская больница на базе военной администрации. Сейчас она находится в Оболонском районе Киева. 2 января 2025 года за аренду помещения по этому адресу фирме «Иновекс-плюс» заплатили 696 тысяч гривен. Это цена за 296 квадратных метров на год. То есть, в среднем, по 58 тысяч гривен в месяц. Еще 72 тысячи стоил программный комплекс «Медицинская информационная система “Health24”» в форме онлайн-доступа. 30 тысяч заплатили за дизельное топливо для больницы.

Бахмутская администрация покупала миксеры и пледы

Бахмутский горсовет и его структурные подразделения закупают много. В общем, за неполные четыре месяца сумма тендеров администрации — более миллиона гривен. Например, конкретно у горсовета 50 тысяч гривен ушло «Ассоциации городов Украины» как оплата за членские взносы. Еще около 50 тысяч было потрачено на перевозку почты автомобильным транспортом. Более 25 тысяч гривен администрация заплатила «Городской детской библиотеке» Кривого Рога за коммунальные услуги в помещении, которое арендует. И еще более 50 тысяч «Детско-молодежному центру “Лидер”» за помещение в Днепре.

Фото: Бахмутский городской совет

Управление образования Бахмутского горсовета в середине января закупило у компании «Коминтех» продукцию почти на 150 тысяч гривен. Это были пакеты программного обеспечения для финансового анализа и бухгалтерского учета. Еще почти 40 тысяч ушло на финансовые консультации.



Почти 300 тысяч гривен получила газета «Вперед». Это коммунальное медиа родом из Бахмута, но сейчас зарегистрировано в Одессе. Финансовое управление Бахмутского городского совета заплатило СМИ почти 50 тысяч за публикацию официальных материалов, объявлений и сообщений. В середине февраля тендер на такие же услуги в этой же газете провел Бахмутский горсовет, правда, уже почти на 100 тысяч гривен. В договоре речь идет о том, что газета предоставляет горсовету до 20% площади номеров. Еще 20 тысяч гривен этой же газете заплатило Управление по вопросам физической культуры и спорта Бахмутского горсовета, 99 тысяч газета получила от Управления соцзащиты и еще 20 тысяч от Управления образования.



В марте Управление соцзащиты Бахмутского горсовета закупило 80 пледов за 88 тысяч гривен. Доставили их в Днепр. А Управление молодежной политики и по делам детей, которое фактически находится в Киеве, — 10 миксеров за 10 тысяч гривен. Миксеры покупали у некой Валентины Кутовой в Харькове, основной вид деятельности которой как ФОП — это организация похорон. Кроме нее, других участников тендера не было.



Еще из крупных закупок — дизельное топливо почти за 30 тысяч гривен и бензин на 159 тысяч. Кстати, в этой последней закупке было два участника, что очень большая редкость в тендерных историях городских администраций. Правда, предложение «Петрол Партнер» отклонили и в итоге в торгах все равно участвовала только компания «Укрнафта-Постач».



Конечно же, закупала Бахмутская администрация также канцелярию, бумагу для принтеров, оплачивала почтовые услуги.

Селидовская администрация: проектор и осушители воздуха

Селидовская администрация также проводит немало тендеров — в общем это более миллиона гривен. Например, в январе отдел культуры закупил 65 блокнотов и шариковых ручек на сумму почти 17 тысяч гривен. То есть, один комплект обошелся более чем в 250 гривен — довольно дорого. Более 90 тысяч отдел культуры заплатил за работы по демонтажу новогодней елки в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.



Очень много закупает «Центральная городская больница Селидовского городского совета», которая переехала в поселок городского типа Николаевка в Одесской области. Это лабораторные реактивы и оборудование на сумму более 400 тысяч, фармацевтическая продукция на 45,5 тысяч, ремонт вентиляции за 63 тысячи. 168 тысяч было потрачено на адвокатские услуги за весь год. Получила их фирма из Харькова.



Сам горсовет 115 тысяч заплатил за обслуживание аккаунтов спутниковых комплектов «Starlink» и более 70 тысяч за услуги интернет-провайдеров. Более 150 тысяч стоило оборудование для видеонаблюдения и около 35 тысяч заплатили за его установку. 56150 гривен горсовет заплатил за проектор Acer. Средняя цена на такую модель сейчас на десять тысяч гривен меньше. За 60600 гривен горсовет также закупил шесть осушителей воздуха Maltec у предпринимателя из Краматорска. В договоре точно не указано, какая именно модель осушителей, но средняя цена, например, за модель dh-2200 — не более трех тысяч. Самое дорогое предложение, которое удалось найти «Новостям Донбасса», — это около шести тысяч за единицу. Также довольно дорогая закупка топливо. Горсовет закупил три тысячи литров бензина и тысячу литров дизеля на общую сумму более 240 тысяч гривен.

Угледарская и Волновахская администрации: закупки минимальные

Угледарская и Волновахская администрации, по сравнению с другими, закупают меньше — на это у них ушло не более миллиона гривен у каждой.

В первую очередь тендеры объявляет «Центральная городская больница Угледарского городского совета», фактический адрес которой теперь в Днепре. Например, почти 142 тысячи гривен больница заплатила за доступ к онлайн-сервисам информационно-коммуникационной системы «Хелси».

Фото: Угледарская городская военная администрация

Более 120 тысяч гривен за весь 2025 год заплатил Угледарский городской отдел культуры и туризма за субаренду части нежилого помещения площадью 28,8 квадратных метров в Днепре.



Еще более ста тысяч ушло на топливо. Его у компании «ОККО-Сервис» закупал «Центр первичной медико-санитарной помощи Угледарского городского совета», а у «Укрпетролцентр» Угледарская городская военная администрация.



В общем тендеры Угледарской администрации за январь-апрель 2025 года обошлись бюджету менее чем в миллион гривен.



Коммунальное предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи Волновахской городской территориальной громады» за 96 тысяч гривен закупил консультационные услуги медицинского социального медиамаркетинга. Также довольно большая закупка — дизельное топливо — более ста тысяч гривен у компании «Гарант ойл групп».



Управление соцзащиты Волновахской райадминистрации заплатило частному предприятию «Будимпекс» 24 тысячи гривен за аренду помещения в Полтаве. И еще около 41 тысячи за помещение в Киеве. А вот аренда Центра поддержки переселенцев «Плечом-к-плечу» в Кривом Роге у коммунального предприятия «Парковка и реклама» практически бесплатна. За нее райадминистрация отдала всего 1 грн 20 копеек. При этом электроэнергия обошлась тут более чем в 24 тысячи.



Мониторя закупки Волновахской администрации, «Новости Донбасса» обратили внимание на два тендера Комарской сельской военной администрации Волновахского района. В феврале почти за миллион гривен ВА закупила малозаметное препятствие из проволоки для села Зеленый Гай. Оно находится практически на границе с Днепропетровской областью, сейчас примерно в 15 километрах от фронта. В марте Комарская администрация закупила почти за 100 тысяч еще и 36 рулонов сетки для защиты от FPV-дронов.



Напомним, что ранее «Новости Донбасса» проанализировали декларации глав военных администраций Донецкой области, в том числе оккупированных городов.