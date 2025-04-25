Докажи, что искалечил взрыв: Почему украинцам отказывают в получении инвалидности вследствие войны

Леонид Бескровный - Заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением одной из больниц в Мариуполе

Наше издание рассказывало как украинцам отказывают в получении инвалидности вследствие военных действий. Причины могут быть самые невероятные. Например, что человек получил минно-взрывную травму находясь в Мариуполе после 4 марта 2022 г., поскольку в приказе Минразвития дата значится как «остановка возможности вести боевые действия». При том что бои в городе продолжались до середины мая. Или что человек получил тяжелые увечья из-за обстрелов за день до того как населенный пункт был включен в перечень территорий активных боевых действий. В этом материале «Новости Донбасса» расскажут с какими трудностями в сборе документов необходимых для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны сталкиваются люди потерявшие здоровье из-за обстрелов.



История жительницы Мариуполя Натальи, о которой в соцсетях рассказал мариупольский фотограф Евгений Сосновский, — яркий пример несправедливости, с которой украинцы с инвалидностью вынуждены вести с социальной системой. Получив 14 марта 2022 г. в осажденном Мариуполе тяжелые увечья из-за разорвавшейся авиабомбы, Наталья рассчитывала оформить статус лица с инвалидною полученной вследствие вооруженной агрессии РФ. Законодательство приравнивает таких лиц по льготам к ветеранам, что дает право на повышенные пенсии и расширенный список социальной и медицинской помощи. Однако в межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов Украины женщине в получении статуса отказали. Причина — пострадавшая получила травму после 4 марта. И таких случаев много. Наше издание поговорило с тремя украинцами, которые получили тяжелые увечья, однако длительное время не могут оформить статус лица с инвалидностью вследствие военных действий.

«Война» на социальном фронте

Для получения статуса нужно собрать необходимые документы, иметь заключение ряда экспертов, пройти не одну комиссию. Задача — на которую у людей с инвалидностью уходит многие месяцы. И далеко не факт, что в итоге оформят статус. Заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением одной из больниц в Мариуполе Леонид Бескровный несмотря на обстрелы и нехватку медикаментов вместе с коллегами весной 2022 года продолжал спасать жителей окруженного города. Когда 19 марта врач шел по улице, начался обстрел, он получил тяжелое ранение правой ноги. Прохожие помогли доставить его в больницу, однако спасти ногу Леониду Бескровному не удалось и конечность пришлось ампутировать. Впоследствии его эвакуировали из Мариуполя и отвезли на реабилитацию в Норвегию, однако он вскоре вернулся на родину, и занялся активной волонтерской деятельностью, помогая военнослужащим.

Леонид Бескровный - Заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением одной из больниц в Мариуполе



«Новостям Донбасса» Леонид Петрович рассказал, что для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны он собрал все необходимые документы кроме заключения судебно-медицинского эксперта о том, что травму он получил от осколков боеприпаса. Но именно этот документ стал самой главной бюрократической проблемой повлиявшей на его дальнейшее желание бороться за получение статуса. В городе Черкассы, в котором проживает Леонид Бескровный, в отделении полиции после нескольких визитов медика в довольно жесткой форме попросили «больше к ним не бегать и езжать в свой родной Донецк или Луганск и там решать вопросы».

«Честно говоря, после таких слов хотелось пристрелить… Я еще пытался выяснить ситуацию с моими бумагами в других ведомствах, однако в итоге махнул рукой. Биться головой, мотаться, просить, мне не хотелось. Понятно, что статус дает какие-то копейки, льготы. Однако решил, что пока война идет, лучше буду все свои силы направлять на помощь парням на фронте», — подытожил медработник.

Процесс получения заключение судмедэксперта стал главным препятствием и для второго нашего собеседника — 25-летнего жителя Мариуполя Николая Бурлака. Буквально перед началом полномасштабной войны Николай отслужил срочную службу, после чего пошел работать на «Азовсталь».

Житель Мариуполя Николай Бурлака во время прохождения срочной службы



Когда же начались обстрелы, стал помогать ВСУ. Днем 20 марта Николай собирал дрова, чтобы разогреть еду, когда начался обстрел. В здание, в котором он спрятался, угодила мина и молодой человек получил тяжелое ранение руки. Ему оказали помощь, после чего семья попытался покинуть осажденный город, однако на блокпосту Николай был остановлен и взят в плен. Квалифицированную медпомощь ему оказали уже в Донецке, после чего перевели в печально известную колонию в Еленовке и уже позже он был обменян.

Житель Мариуполя Николай Бурлака после возвращения из плена



Сегодня Николай проживает с женой и ребенком в Чернигове. Руку ему спасти не удалось и парень имеет вторую группу инвалидности и небольшую пенсию. О том, что законодательство позволяет оформить статус инвалидности вследствие военных действий Николай узнал случайно по прошествии двух лет после ранения, причем не от медиков и соцслужб, а от военного. Парень собрал документы, также обратился в силовые структуры в Донецкой области с просьбой дать заключение судмедэксперта, однако по прошествии трех месяцев ответа до сих пор не получил. И на сегодняшний день процесс оформления статуса у молодого человека остается открытым.



Несмотря на инвалидность, Николай не падает духом. Одно время он даже занимался резьбой по дереву на заказ. Однако сегодня заказов мало и парень устроился на работу на стройку причем с большим трудом.

«В течение двух лет я пытался найти работу, так как никто не хотели брать, когда узнавали, что я без руки. Только через знакомого взяли работать на стройку. А так очень тяжело где-то трудоустроиться. Многие относились так, что ты, дескать, без руки, сделать ничего не сможешь», — рассказал «Новостям Донбасса» Николай Бурлака.

Житель Авдеевки 71-летний Александр Х. получил третью группу инвалидности по зрению после того, как в его дворе разорвалась мина. В дальнейшем мужчина взялся за оформление статуса, получил заключение судмедэксперта и даже положительный вывод межведомственной комиссии по поводу причинной связи полученных ранений. Когда казалось, что статус вот-вот оформят, пенсионер неожиданно натолкнулся на отказ экспертной команды оценивания повседневного функционирования — с 1 января 2025 г. они заменяют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

«После решения межведомственной комиссии я обратился к экспертной команде. Но там сказали — не положено… Я документы собирал в течение года и если бы успел отослать их до реорганизации МСЭК до Нового года, то статус получил бы. Но из-за того что на почте что-то с моей посылкой напутали, пришлось ждать месяц. А затем уже реорганизовали МСЭКи и экспертная команда не утвердила мне статус. Сейчас подал на них жалобу», — рассказал «Новостям Донбасса» Александр.

Мужчина говорит, что получает 4 тыс. грн пенсии, но после уплаты аренды и коммунальных услуг ему с супругой остается на месяц 3 тыс. грн на двоих, которых едва хватает на еду, не то что на покупку лекарств.

«Можно на такие деньги прожить? Не знаю как работать и жить дальше, я сейчас на распутье», — подытожил пенсионер.

Системные пробелы

То, что оформление статуса лица с инвалидностью вследствие войны — достаточно сложная процедура, нашему изданию подтвердил юрист ОО «МАРТ» Дмитрий Науменко. Одним из камней преткновения он называет спорную ситуацию с датами оккупации территорий, которые приводит Министерством развития общин и территорий Украины — то же прекращение возможности вести боевые действия в Мариуполе начиная с 5 марта.

«Я сталкивался со случаями в Сумской и Черниговской области, когда перечень территорий вносился странным образом: те, которые не были в зоне боевых действий — вносили, либо наоборот. У меня был случай, когда человек получил минно-взрывную травму в селе, которое находилось буквально в трехста метрах от соседнего села, которое было включено к зоне боевых действий. И комиссия отказала. Там сразу смотрят формально все основания: дату получения ранения и список. Если на момент получения ранения территория была оккупирована, то отказывают. Отказать могут и в случае с датой. У меня была ситуация, когда человек получил ранение условно 25 февраля 2022 г., а община была внесена в перечень территорий лишь 26-го. То есть, боевые действия на территории общины уже велись, но официально их зафиксировали на день позже», — рассказал юрист.

В этом разрезе эксперт сомневается, что двум нашим героям Леониду Бескровному и Николаю Бурлаке удастся получить положительный вывод межведомственной комиссии даже если они получат на руки заключения судмедэкспертов. Кстати процесс получения данного заключения эксперт считает достаточно длительным, хотя процессуально не является сложным для силовых ведомств МВД и СБУ, которые этим вопросом занимаются.

«У нас были ситуации, когда приходилось по полгода и даже год «воевать» со следователем. Подавали жалобы в суд и прокуратуру. Один следователь даже был уволен за бездействие. Все зависит от органа, который проводит досудебное расследование и желания что-то делать», — рассказал юрист.

Для большей наглядности приведем перечень документов необходимых для получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны:

паспорт и идентификационный код;

справка об отсутствии судимости, которую можно оформить через портал «Дія»;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) из полиции, причем не «старее» трех месяцев;

результаты судмедэкспертизы;

заявление, медицинские документы, прохождение реабилитации.

Данный пакет документов подается на межведомственную комиссию, также должно быть решение экспертной команды. В случае положительного решения гражданину нужно обратиться в Пенсионный фонд и управление соцзащиты для оформления выплат и льгот. Отметим, что получить статус лица с инвалидностью вследствие войны могут не только жители прифронтовых территорий, но и все, кто пострадал от ракет и дронов по всей Украине, независимо от того ведутся ли там боевые действия. С октября 2024 г. процедура была упрощена и подтверждением фактов обстрелов занимаются сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Поддержка не для всех

Механизм получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны прописан в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и также регулируется постановлениями Кабмина №225 и №306.



Граждане, которым оформили данный статус, по уровню обеспечения приравниваются к ветеранам, только без единоразовых денежных выплат. Так, минимальный размер пенсии составляет: 16,8 тыс. грн для лиц с I группой инвалидности, 13,8 тыс. грн — со II, и 9,4 тыс. грн — с III. Также граждане вправе рассчитывать на выплаты со стороны местных общин и международных организаций, имеют право на бесплатное лечение, льготы на проезд, льготы на уплату коммунальных услуг.



В то же время количество гражданских лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны, достаточно низкое. Главный юридический эксперт ОО «Эрлайт» Олег Лепетюк в интервью HUBZ рассказал, что процесс получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны может занять до двух лет.

«С 2018 г. около 600 человек смогли получить статус лица с инвалидностью вследствие войны (данные на октябрь 2024 г. — авт.) Поэтому все эти процессы являются достаточно длительными и требуют от людей много усилий для сбора необходимых документов. В итоге, многие люди психологически настроены не позитивно по отношению к государству, потому как огорчаются от того, что не получают надлежащих услуг», — рассказал он.

Ситуация с оформлением статуса приобрела в обществе резонанс. В связи с этим возникает вопрос, почему после трех лет войны не были скорректированы спорные даты оккупации населенных пунктов как в случае с Мариуполем? Будет ли разработан проект постановления, который позволит признать инвалидность в результате минно-взрывной травмы после деоккупации территорий, о чем ранее сообщал омбудсман Дмитрий Лубинец? Эти вопросы «Новости Донбасса» направили в Минветеранов и Минразвития. Оба ведомства обещают дать ответы уже в конце апреля.



Своим мнением относительно системных трудностей с оформлением инвалидности в Украине с нашим изданием поделился столичный адвокат Ростислав Кравец. Он считает, что причина — в непрофессионализме лиц, которым поручено заниматься вопросами социального обеспечения и гарантиями соцзащиты.

«Люди должны быть на своем месте, а не создавать видимость работы. Из-за этого и происходит ситуации связаны с СЗЧ (самовольное оставление части — авт.), мобилизацией, бронированием, а также с лицами, которым по закону положена соцзащита, однако ее очень сложно получить. Я считаю, что за неисполнение обязанностей лица должны быть не только уволены, но и понести ответственность», — подытожил Ростислав Кравец.

Ситуация, когда из-за бюрократических проволочек люди не могут получить положенную по законодательству помощь вызывает все большее раздражение в обществе. Это является недопустимым, так как для дальнейшего развития государства необходима консолидация сил всего общества, как основного ресурса страны. Признаком движения в этом направлении стало бы проявление внимания государства к сложностям, с которыми сталкиваются самые незащищенные его граждане. Построение такой социальной политики, которая бы наиболее полно отвечала потребностям населения, оказывала наиболее эффективную поддержку.