От обстрелов к мольбертам: как художница из Мариуполя возродила школу Куинджи во Львове

Оксана Гнатышин родилась не во Львове и не в Мариуполе, но именно с этими городами связана вся ее жизнь. Найдя во Львове убежище от ужасов полномасштабной войны, она пытается исцелять себя и других творчеством, вопреки всем обстоятельствам и прогнозам упорно верит в возвращение в украинский Мариуполь: «В этом мире все происходит по нашей вере и мыслям. Поэтому я всем говорю: «Верьте! Пожалуйста, верьте, не опускайте руки! Сколько бы плохое не продолжалось, справедливость должна победить!».

На своей странице в Facebook художница написала:

«Трансформация повсюду, в нас и вокруг нас, мы уже другие, но не осознаем этого. Мы в постоянном стрессе, но каждый из нас нужен друг другу. Именно поэтому каждую субботу я поддерживаю мариупольцев на занятиях по арт-релаксу, где мы вместе рисуем замечательные картины и это придает нам силы жить дальше».

Ребенком лечилась морем и красотой

Она родилась в российском Нижнем Тагиле, потому что именно на Урал когда-то были эвакуированы родители ее мамы. Поэтому, переезд в Мариуполь это было скорее возвращением в город семьи, а катализатором к этому стало слабое здоровье маленькой Оксаны, которая болела бронхитом. Врачи «прописали» девочке морской воздух, а его на Азовском побережье было достаточно. Оксана с улыбкой рассказывает, как ее совсем маленькую мама ежедневно водила на прогулку к морю, как они кормили на пирсе чаек, собирали ракушки, смотрели «с открытым ртом» на то, как происходит швартовка больших и малых суден.

Еще несколько воспоминаний ее нежных лет имеют прямое отношение к искусству. Первое — окна детской художественной школы, на которые Оксана маленькой заглядывалась каждый раз, когда вместе с мамой шла из детсада в магазин. За теми окнами был недосягаемый сказочный мир, в котором жили мальчики и девочки с кисточками в руках. Второе воспоминание — замечательная мозаика в гастрономе «Киев», от «женщины с цветочками», которая на ней изображена, девочка глаз не могла отвести. А став взрослой, узнала, что ее очаровало мозаичное панно художницы-шестидесятницы Аллы Горской «Цветущая Украина», кстати, сейчас оно уничтожено российскими оккупантами.

Учась в школе, Оксана не любила цифры, однако увлекалась рисованием. А еще узнала, что имеет возможность поступить в ту художественную школу, окна которой ей запомнились с детства. Сдала экзамены и воплотила свою мечту стать одной из тех, кто держит в руках кисточку.

«Запомнился случай в обычной школе, когда всему классу из-за неудачно написанной контрольной нужно было пересдавать химию. И в это же время мне нужно было идти в художественную школу. Учительница говорит: «Выбирай, что для тебя важнее». Сейчас эта учительница, наверное, меня уже не помнит, но, знаю, восхищается моими картинами».

«Я не торопилась выбирать профессию»

Определиться с будущей профессией и с тем, где получать высшее образование, Оксана смогла только в 21 год, когда вышла замуж за львовянина Владимира и переехала в его город. Именно муж ей предложил поступить во Львовскую национальную академию искусств. Оксана выбрала факультет дизайна, чтобы учиться проектированию интерьеров и дизайну среды.

«На подготовку к экзаменам оставался месяц, а тогда они были серьезные: мы рисовали с натуры сидящего человека. Это было сложно, но я справилась. Учиться было очень интересно, моя специальность в себе охватывала столько всего: скульптуру, архитектуру, декоративную отделку, мозаики... После окончания учебы я работала дизайнером-проектировщиком мебели. А когда вместе с мужем вернулась в Мариуполь, нашла работу дизайнера интерьеров».

Со временем из-за напряженной работы за компьютером у Оксаны стало падать зрение и она уволилась. Именно тогда и вспомнила, что является не только дизайнером, но и художницей. Стала много рисовать, совершенствоваться в разных жанрах. Мощный импульс для творчества получила, когда в качестве куратора повезла юных художников в Испанию. Впечатления и эмоции участников этой поездки вылились в яркую выставку «Импрессия», которая состоялась в Мариупольском центре современного искусства и культуры имени Куинджи.

Этот период жизни стал для Оксаны Гнатышин очень удачным. Непосредственное знакомство с плодами творчества гениальных испанских художников вдохновило на собственное развитие. Экспериментируя с жанрами, техниками и материалами, художница отошла от присущего ей реализма и стала работать в стилях современного авангардизма и импрессионизма. Когда она начала в Мариуполе выставлять свои работы, мимо них невозможно было пройти, чтобы не задержаться и не попытаться расшифровать философское видение молодой художницы.

«Мариупольские художники обратили на меня внимание где-то с 2014 года. Постепенно я зашла в их тусовку, узнала, что существует Мариупольская организация Национального союза художников Украины и что можно участвовать в ее выставках, а также стать членом НСХУ».

Забегая наперед, хочу отметить, что с этого периода творческий путь Оксаны Гнатышин стал стремительно идти вверх. Еще несколько лет назад она была почти неизвестной художницей, а уже к 2020 году ее картины экспонировались в Литве, Латвии, Испании, Франции и Греции. В этот же период художница стала активной участницей общественного движения Мариуполя, которое бурно развивалось.

В родную школу в качестве директора

Как-то, общаясь со своими коллегами-художниками, Оксана услышала от одного из «патриархов» мысль о том, что для развития изобразительного потенциала Мариуполя городу крайне необходимо училище, а лучше вуз соответствующего профиля, потому что одних только детских школ для этого недостаточно. Имея опыт обучения и жизни во Львове, Оксана это мнение полностью разделяла. Поэтому, участвуя в заседании инициативной группы активных граждан, она озвучила эту идею, чтобы понять, какие есть аспекты и пути для воплощения.

А чтобы привлечь к идее внимание и напомнить городу, что он является не только промышленным центром, но и колыбелью великого пейзажиста Архипа Куинджи, Оксана Гнатышин организовала акцию в детской художественной школе его имени. Вместе с художником Вадимом Лановым в рамках проекта «Рисуем ради мира» был отремонтирован и расписан тематическими «медальонами» фасад школы.

Со временем идеей создания в Мариуполе нового художественного учебного заведения заинтересовались городские власти и некоторые влиятельные люди. Поиск «отцовского» вуза происходил непросто, создать свой филиал в прифронтовом городе согласилась только Киевская национальная академия изобразительного искусства и архитектуры.

Оксана Гнатышин некоторое время проработала в филиале преподавательницей на подготовительном факультете, а затем снова отправилась в свободное творческое плавание. Но длилось оно недолго, потому что городские власти предложили ей возглавить детскую художественную школу, ту самую, в окна которой она завороженно заглядывала маленькой. Для Оксаны принять такое предложение было и радостью, и большой ответственностью, потому что она должна была прийти в качестве руководительницы в свою альма-матер, где сделала первые шаги на пути к своему будущему.

Назначение состоялось в 2020 году, когда в Украине стала распространяться эпидемия Ковида. Поэтому безоблачным Оксанино директорство не назовешь. Прежде всего, надо было организовать дистанционные занятия, тогда эта практика была еще не очень распространенной. Некоторые возрастные педагоги уволились, потому что не смогли работать в необычных условиях, на их место пришли молодые. Вместе с директором они мечтали осовременить школу, создать класс компьютерного дизайна — даже планировалась закупка соответствующего оборудования, но началось полномасштабное вторжение, одной из первых жертв которого стал Мариуполь.

«Последние до Украины километры мы плакали»

«Ночью с 23-го на 24-е февраля мне приснилась умершая мама, она кричала мне: «Оксана, Оксана!». Я просыпаюсь и слышу: «Бум! Бум!». В голове промелькнула мысль: началось! Смотрю в телефон — по всей стране бомбежки и обстрелы... Когда через некоторое время Мариуполь оказался в информационном вакууме, оставалось только прислушиваться к своей интуиции, чтобы решить, куда бежать и что делать».

Оксана с мужем Сергеем и дочерью Златой жили на западной окраине города, на первом этаже многоэтажки. Поэтому в подвал спустились только один раз, 9 марта, когда российские самолеты разбомбили 3-й роддом.

«Все ночи мы были дома, спали втроем на диване, а еще собака, кошка — все вместе, прятались под кучу одеял, грелись, потому что было очень холодно».

С 18 марта вооруженные оккупанты начали ходить по квартирам, все осматривали и обыскивали. Если в каких-то домах двери не открывали, они выбивали их кувалдами. Дальше становилось все ужаснее, поэтому на следующий день, быстро собравшись, Оксана с семьей поехали из города. В машину положили только самое необходимое — документы и некоторые вещи, едва ли не первыми свое место заняли этюдник с красками.

«На испуге и на скорости мы пролетели тот путь, когда навстречу ехали военные машины с зетками. В селе Нововасильевка под Бердянском остались на неделю — искали бензин и приходили в себя. Оказалось, что в машине поврежден бензонасос, поэтому дальше мы ехали автобусом в составе большой колонны. Это был день, когда в Бердянском порту впервые взорвали военный корабль, и россияне были очень разъярены, поэтому цеплялись и придирчиво всех проверяли. Вынудили остановиться на ночь перед Васильевкой. Я совсем не спала, только утром удалось немного отключиться, как уже через несколько минут услышала крики. Спросонья испугалась, думала сейчас нас будут расстреливать. А оказалось это кричали: «По автобусам!».

Преодолевая последние километры до свободной Украины, мы плакали и смотрели в окно, как на прощание нам махали руками местные волонтеры. Это было 24 марта».

«Скучаю за городом и слышу крики чаек»

За семьей Оксаны в Запорожье приехала подруга на джипе, куда поместились все — и люди, и животные. Уже был комендантский час, но они отправились в путь. Когда их остановили на украинском блокпосту, водитель объяснил, что везет людей из Мариуполя. В ответ военные строго спросили: «За сколько ты сдаешь им квартиру?». Но за жилье никто с тех мариупольцев денег не требовал. Им повезло, везде встречались очень хорошие люди. Когда приехали во Львов, бесплатно пожить в своей квартире Оксане предложила бывшая преподавательница из академии искусств, потом жилье предоставили дальние родственники.

Чтобы ментально исцелиться от всего, что случилось за адский месяц войны, нужно было сосредоточиться на том, что греет душу. Для Оксаны это была природа. Она ходила по знакомым улицам и паркам и чувствовала, как сердце начинает оттаивать. Хотя еще очень скучала по Мариуполю и в шумном щебетании местных птиц слышала крики чаек.

А через полгода во Львове открылся центр поддержки переселенцев «ЯМариуполь», где художнице предложили должность куратора по культуре. А вскоре была восстановлена работа Мариупольской детской художественной школы имени Куинджи. Под руководством Оксаны Гнатышин она работала во Львове и еще в нескольких городах, где в то время были ее педагоги — в Киеве, Днепре, Одессе, Кропивницком.

В начале Оксана предлагала детям рисовать Мариуполь и воспоминания о том, что пришлось там пережить — было желание с помощью детских работ рассказать миру о судьбе и страданиях города. Но родители учеников были против, потому что для юных художников это были болезненные воспоминания. Поэтому на занятиях стали обращаться к другим темам: архитектура, природа, мечты.

Летом 2022 года школа работала в местном Органном зале и для учеников это была замечательная арт-терапия — изобразительное искусство под звуки классической музыки, которая звучала во время репетиций. Затем Оксана приложила немалые усилия, чтобы на базе городского Дворца культуры имени Гната Хоткевича выделили отдельную комнату для занятий. Туда она перевезла мольберты, которые для мариупольцев закупил Национальный союз художников Украины, а следом еще — гипсовые бюсты и стулья.

Кстати, с НСХУ и в частности с ее руководителем львовянином Константином Чернявским у Оксаны Гнатышин завязалось плодотворное сотрудничество. Летом они даже планируют провести Международный мемориал имени Архипа Куинджи, который до того был традиционным мероприятием в Мариуполе. Таким образом, это позволит сохранить не только традицию, но и имя всемирно признанного мастера в современном украинском нарративе.

Вопреки войне, детская художественная школа его имени живет и развивается, об этом свидетельствуют выставки, на которых представлены работы ее учеников. С начала полномасштабной войны состоялось уже семь таких выставок: первая — в 2022 году в Органном зале Львова «Потомки наследия Куинджи», седьмая под названием «Мечта» — в киевской кофейне DOMA по приглашению известного мариупольского журналиста (ныне — предпринимателя) Геннадия Стамбулы.

«Мой родной Мариуполь, дождись нас! Три года ты мне снишься!»

Надо отметить, что Оксана Гнатышин обучает не только детей, но и взрослых мариупольцев, среди которых в основном люди старшего возраста, которые к художественному творчеству никогда не имели отношения. Одни работали в промышленности, другие занимались предпринимательством. А сейчас они охотно учатся новому, восстанавливая жажду жизни с помощью арт-терапии. Иногда с Оксаной посещают художественные экспозиции, которых так много во Львове, иногда лучшие из их собственных работ экспонируются совместно с картинами учеников художественной школы.

«Однажды мы даже ходили на пленэр в Высокий Замок. Делали карандашами зарисовки, у некоторых достаточно хорошо получается рисовать с натуры. А вообще изображают кто что хочет — ангелов, птиц, цветы, архитектуру Львова».

К счастью, и сама художница уже нашла внутренние ресурсы для написания новых картин. Настроиться на творчество было непросто, ведь каждый день сбивал дыхание печальными новостями:

«Я вот только вновь начала рисовать, как звонит подруга из Авдеевки, говорит, что с городом все очень плохо. Еле себя успокоила: все будет хорошо. Ну должно же произойти какое-то чудо, которого никто не ожидает, но все на него надеются!».

Последними творческими работами в Мариуполе для Оксаны стали две небольшие графики, которые она сделала под обстрелами. Уже во Львове по одной из них художница написала картину «10 марта 2022-го в Мариуполе».

«Это именно тот день, когда я рисовала то, что чувствовала: разрушаются дома, плачет ребенок, ужас и боль».

А первой картиной во Львове к искреннему удивлению самой художницы стали неожиданно позитивные «Одуванчики», которые сразу же нашли новую владелицу. Сейчас Оксана работает кистью более активно и даже собирается в этом году представить авторскую выставку из своих новых работ, потому что все старые — в Мариуполе вместе с частью ее души.

«Там осталась вся моя жизнь: друзья, которые не могут уехать, потому что дети в плену, мои умершие родители, брат, дед с бабушкой, семья Пехотских, которая пережила в 1930-х годах под Николаевом голодомор, деда, который воевал с немцами, пришел раненый с войны и даже орден имел, но никогда мне о ней не рассказывал. Так и мне сейчас не хочется вспоминать тех деталей, но я не забуду их никогда... Мой родной Мариуполь, дождись нас! Три года ты мне снишься!».

Художница Оксана Гнатышин, что бы там ни было, упорно верит в то, что Мариуполь снова станет украинским. Живя во Львове, она до сих пор остается членом именно Мариупольской организации НСХУ и очень гордится тем, что в нее вступила и одна из преподавательниц детской школы Ирина Маховская. Сама Оксана продолжает чудодействовать мечтами и красками. Так у нее рождаются картины «Путь к дому» и «Возрождение Мариуполя». В планах — начать писать архитектуру довоенного города, она хочет, чтобы Мариуполь знали именно таким — самобытным, мирным, живым и счастливым.