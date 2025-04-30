Казацкий Донбасс: как запорожцы защищали восток Украины и сопротивлялись империям

Ещё до угля и заводов на землях Донбасса жили запорожские казаки. Они основывали города, обороняли границы, создавали автономные паланки и сопротивлялись империи. Почему они оказались там? Как боролись не только с татарами, но и с московскими помещиками? И почему в их поселениях не было крепостного права? Это рассказ о важных страницах истории — путешествие в глубину веков по территории современного Донбасса, которая, вопреки стереотипам, имела сильные украинские казацкие корни.

Первые казаки на востоке нынешних украинских земель

Ещё в XVI веке казаки присутствовали на востоке и юге территорий современной Украины. Они осваивали земли и защищали их от врагов. Их появление на территории Донбасса можно рассматривать как первые акты сопротивления Московии, Османской империи и Крымскому ханству.



«Запорожское казачество изначально видело своей главной задачей защиту себя и простых людей от турецко-крымско-татарской агрессии. Первое синхронное упоминание о запорожских казаках датируется 1492 годом. В течение XVI–XVII веков с украинских и, возможно, московских территорий было угнано в рабство от 1,5 до 3 миллионов человек. Государство не могло защитить население, поэтому и возникло казачество как военное сословие», — рассказывает Вадим Коробка, доцент кафедры истории и археологии Мариупольского государственного университета.

Дикое Поле: территория борьбы и опасности

В те времена Речь Посполитая — союз Литвы и Польши — не справлялась с защитой своих земель. Поэтому казаки сами создали Сечи и взяли оборону на себя. Территории современных Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областей Украины тогда были известны как Дикое Поле. Однако жить здесь было крайне опасно из-за постоянных набегов и суровых условий в лесостепи.



«В XVI веке территории Луганской и Донецкой областей были так называемым Диким Полем — не потому, что там жили дикари, а из-за слабой заселённости. Формально эти земли принадлежали Речи Посполитой, но фактически контролировались крымскими татарами. Наши запорожские казаки, совершая походы против татар и Османской империи, контролировали крепость Азов и начали торговлю через Азовское море», — добавляет Виктория Пилипенко, кандидат исторических наук, юрист, исследователь истории Луганщины и Донетчины.

Переселение и основание паланок на Донбассе

Земли Дикого Поля фактически были ничьими. Крымские татары свободно передвигались по этим территориям. Московия, опасаясь набегов, поощряла добровольцев переселяться на восточные рубежи.



Олег Корниенко, военный историк, член правления Национального союза краеведов Украины, отмечает: «Первая волна переселений началась ещё во времена Хмельниччины, особенно после 1654 года. Люди с Правобережной Украины, Левобережья и даже Галицких земель переселялись на территории бывшего Дикого Поля».

Слободские казацкие полки: автономия и самоуправление

Так появились украинские казаки, которые создавали паланки — административные округа Запорожской Сечи с автономией и привилегиями.



«Московия обещала добровольцам землю, юридическую защиту, освобождение от налогов и крепостного права. В 1652 году Иван Цинковский с переселенцами основал город Острогожск (ныне Воронежская область). Вскоре появились Сумы и Ахтырка — слободские казацкие полки», — объясняет Виктория Пилипенко.



Несмотря на отсутствие гетмана или кошевого атамана, слободские казаки имели органы самоуправления и подчинялись белгородскому воеводе, который отчитывался московскому царю.



Автономия была ограниченной, но казаки активно боролись за свои права, говорит Олег Корниенко: «Московские помещики пытались закрепостить свободное украинское население, что вызывало конфликты, иногда вооружённые. Это характерно для второй половины XVII — начала XVIII века. В этом противостоянии слободские казаки, можно сказать, победили».



Классическими слободскими полками были Сумский, Ахтырский, Харьковский, Изюмский и Острогожский. Поселения на Луганщине и Донетчине формировались благодаря внутренней колонизации, а южная часть Донецкой области входила в состав вольностей Войска Запорожского Низового.

Казацкие поселения на Донбассе: города с казацкими корнями

«Царь отгородился от Дикого Поля слободскими полками. На территории Донецкой области преобладал Изюмский полк. Большинство городов к северу от Донецка были основаны ещё во времена казачества. Например, крепость Тор (нынешний Славянск) была основана изюмскими казаками в 1676 году. Бахмут, Дружковка и другие города имеют казацкое происхождение», — рассказывает Олег Корниенко.



Процесс заселения территорий современных Донецкой и Луганской областей начался ещё в конце XVI века. Запорожские казаки продвигались на юг и в центр, а на севере селились жители Слобожанщины. И хотя формально эти земли входили в состав Московского царства, они сохраняли некоторую автономию.

Казацкий быт: фермерство вместо крепостного права

«Своеобразная политическая культура, связанная с демократией. Уважение к воле большинства, равенство, свобода общественного голоса и гражданская дисциплина. Запорожские казаки, особенно во времена Новой Сечи, активно вели хозяйство. Они работали в зимовниках, применяли наёмный труд. То есть не труд крепостных, а наёмных работников, которые продавали свою рабочую силу владельцам зимовников или рыбных заводов. Это было обычное фермерское хозяйствование», — отмечает Вадим Коробка, доцент кафедры истории и археологии Мариупольского государственного университета.



В среде запорожцев не существовало крепостного права, царил дух вольницы. Несмотря на усиление московского влияния, запорожцы долго сохраняли свои традиции в управлении, хозяйстве и культуре. Кальмиусская паланка, Александрийская паланка (впоследствии — основа Донецка), Вергунка и Каменный Брод (основа Луганска) действовали на правах автономии и казацкой вольности.

Памятный знак в честь 500-летия Кальмиусской паланки Войска Запорожского в Мариуполе



«Зимовники запорожцев были разбросаны по всему югу Донецкой области. Часть Луганщины принадлежала Войску Донскому, однако подавляющее большинство земель было заселено украинцами и является исторически украинскими территориями», — подчёркивает Вадим Коробка.

Выступление Ивана Мазепы против Российской империи

Одним из самых ярких примеров сопротивления московской власти стало выступление гетмана Ивана Мазепы в 1708–1709 годах. Среди тех, кто активно поддержал его борьбу, были казацкие паланки на территории современных Луганской и Донецкой областей.



Как объясняет Вадим Коробка, «речь идёт о переходе Ивана Мазепы на сторону шведского короля во время Северной войны из-за невозможности оставаться подчинённым московскому царю, который не мог удовлетворить нужды гетмана, казацкой старшины и украинского народа». Однако поражение под Полтавой привело к жестокому преследованию всех, кто поддерживал Мазепу, — добавляет историк. После поражения Мазепа вместе с Карлом XII отступили на земли, подконтрольные Османской империи, где впоследствии возникла Олешковская Сечь (нынешняя Херсонщина, город Олешки — ныне под оккупацией РФ). Именно тогда началось систематическое ограничение автономии украинских казаков.

Гетман Украины Иван Мазепа. Фото с сайта Донецкой областной государственной администрации

Слободская автономия: долгое сохранение самоуправления

На Слободщине казацкое самоуправление сохранялось дольше всего.



По словам военного историка Олега Корниенко, «жизнь на Слободщине действительно была автономной. Каждый полковник получал от царя жалованную грамоту, которая гарантировала местное самоуправление. Здесь действовали Магдебургское право и Литовский статут, а долгое время в обиходе даже ходили деньги Речи Посполитой».



Экономика также играла важную роль в сохранении автономии. Как отмечает Виктория Пилипенко, «именно казаки контролировали соляные промыслы в Бахмуте и торговые пути вдоль рек. Сокращение их автономии могло привести к торговым войнам, чего они умело избегали».

Ликвидация слободских полков и упадок автономии

Тем не менее, постепенно московское правительство начало наступление на казацкие вольности. По словам Олега Корниенко, «уже в первой половине XVIII века Московия пыталась реформировать слободские полки в регулярные части российской армии. В 1765 году полки были ликвидированы, а казаки — превращены в военных обывателей и обложены налогами».



Похожая судьба постигла и запорожских казаков. Как рассказывает Вадим Коробка, во время ликвидации Запорожской Сечи «кошевой Пётр Калнышевский принял решение не сопротивляться из-за неравенства сил. В результате запорожцы сдали Сечь без боя, но верхушка была арестована и сослана».

Петр Калнышевский 27 лет отбывал наказание на Соловках. Фото: коллаж «Украина молодая»

Задунайская Сечь: бегство и новые испытания запорожцев

Казаки, не подчинившиеся царской власти, перешли за Дунай и создали Задунайскую Сечь под протекторатом Османской империи. Однако со временем и там они столкнулись с притеснениями. Как подчёркивает Виктория Пилипенко, «османский султан начал использовать казаков в своих интересах — для подавления восстаний сербов, греков, армян. Это вызвало недовольство среди казаков».

Манипуляции России и судьба потомков казаков

Во время очередной русско-турецкой войны казаки согласились перейти на сторону России, доверившись обещаниям земель и освобождения от налогов. Однако, как подчёркивает Виктория Пилипенко, «Россия не выполнила своих обещаний. Казаков перевели в казармы и запретили заниматься хозяйством». Так появилось Азовское казачье войско, которое впоследствии также было ликвидировано.



По словам Олега Корниенко, «после расформирования Азовского казачьего войска в 1866 году, подавляющее большинство казаков переселили на Северный Кавказ, где сегодня живут потомки украинцев».



Казаки, оставшиеся в Османской империи и отказавшиеся переходить на сторону России, были жестоко наказаны — многих из них казнили. Имперское правительство сформировало из оставшихся запорожцев «Кош верных казаков запорожских», который позже стал Черноморским казачьим войском, а затем — Кубанским. Этим Россия продолжила манипулировать в своей пропаганде. Как объясняет Виктория Пилипенко, «в 2014 году Россия активно использовала образ донских и кубанских казаков, представляя их как потомков запорожцев. На самом деле большинство этих потомков были уничтожены самими россиянами ещё в 1917 году».



Нельзя забывать и о роли украинских казаков в завоевании Северного Причерноморья. Олег Корниенко подчёркивает: «Именно украинские казаки, а не русские богатыри, были основной силой при взятии Измаила, Очакова и Кинбурна. Благодаря им территории Северного Причерноморья были заселены украинцами».



Одной из ярких фигур в борьбе запорожских казаков стал последний кошевой атаман Пётр Калнышевский. Именно он организовал казацкую военную разведку в Крыму, которая поставляла российской армии важнейшие данные. При этом часть казаков, не пожелавших присягать новым хозяевам, была вынуждена либо скрываться, либо вступать в открытые конфликты с имперской администрацией. Но их судьба оказалась трагичной.



«Кошевого атамана Петра Калнышевского просто посадили в тюрьму, — рассказывает Виктория Пилипенко. — Надо сказать, что это довольно легендарная фигура. Он провёл в заключении много лет только за то, что возглавлял Запорожскую Сечь. Его освободят уже после Екатерины II — во времена Александра II. Петру Калнышевскому будет 110 лет, и вот он доживёт до освобождения, а на следующий день умрёт».



Часть старшины имперской власти удалось подкупить. Так, последний старшина Кальмиусской паланки Бершадский в составе Российской империи стал владельцем более двух тысяч десятин земли и превратился в помещика.



Но не для всех выбор был очевидным. Запорожцы часто стояли перед дилеммой — подчинение православной Москве или сотрудничество с мусульманской Османской империей.



«Если бы меня спросили, что лучше и что хуже: московская императрица или турецкий султан? — размышляет Вадим Коробка. — Я бы сказал: какая разница, печёный чёрт или варёный. Но с другой стороны, всё же на территории Османской империи господствовал ислам, а запорожцы всегда выступали как христиане. Видимо, именно это исламское окружение и исламская власть им не нравились».



Польза от ситуативных союзов с Крымским ханством тоже была ограниченной. Например, в 1659 году гетман Иван Выговский заключил союз с Крымским ханством. Однако даже успешные военные кампании не гарантировали устойчивого партнёрства.



«В битве под Конотопом объединённое украинско-татарское войско разбивает лучшую конницу, цвет московской армии, — объясняет Олег Корниенко. — Казалось бы, Выговский одержал победу. Но в это время Иван Дмитриевич Сирко вместе с запорожцами нападает на беззащитный Крымский полуостров, потому что хан как раз находился под Конотопом. И хан вынужден оставить союзника и вернуться в Крым».



Несмотря на сложности в международных отношениях, вклад запорожских казаков в защиту Европы от османской экспансии был неоценим. В частности, во время Хотинской войны 1621 года польско-казацкое войско сумело остановить крупное турецко-татарское нашествие.



«Последствия поражения в Хотинской войне были бы катастрофическими, — подчёркивает Вадим Коробка. — Речь шла о цивилизационных изменениях, фактической исламизации земель, подконтрольных Османской империи. Но это нельзя назвать настоящим союзом, потому что казаки тогда, под командованием гетмана Петра Сагайдачного, подчинялись Речи Посполитой».



Даже после ликвидации казачества на территориях современных Донецкой и Луганской областей оставались общины, сохранявшие казацкие традиции — в одежде, ведении хозяйства, самоназвании. В XIX веке на Донбассе существовали поселения казацкого происхождения, известные своей мобильностью и неприятием власти чиновников и помещиков.



История казацкого сопротивления на Донбассе — это не просто прошлое. Это ответ на вопрос, кто мы такие и почему продолжаем бороться за свою землю. Ведь каждое поколение имеет свой фронт. И наша память — тоже оружие.