Кто и за сколько ремонтирует дома в Краматорске и Славянске после атак РФ

Последствия российской атаки на Краматорск 7 марта 2025 года. Фото: Алексанр Гончаренко

В Краматорске и Славянске ремонтируют дома, пострадавшие в результате российских ударов. По крайней мере, такой вывод можно сделать, просмотрев тендеры, которые провели городские администрации в апреле. В Краматорске в сумме на это выделили около двух миллионов гривен. В Славянске примерно столько же. Какие компании задействованы в ремонтах и ​​когда они закончат работы, читайте в статье «Новостей Донбасса».

Лабораторию больницы №2 отремонтирует предприятие, которое существует меньше месяца

В первые дни апреля «Городская больница №2» Краматорского горсовета объявила тендер на разработку проектно-сметной документации для реконструкции сети электроснабжения. Ожидаемая стоимость работ составляла около 255 тысяч гривен. Закупка прошла без электронной системы — то есть без торгов. Договор заключили с компанией ООО «Электрик Сервис», которая находится в Краматорске. В мае прошлого года предприятие занималось реконструкцией электросети больницы в селе Старый Мизунь Ивано-Франковской области. На это потратили около 500 тысяч гривен, но не из областного бюджета, а за средства Национальной службы здоровья Украины. Заказчиком тогда было «Областное территориальное медицинское объединение города Краматорск». В селе Старый Мизунь находится филиал объединения — клиника «Запад». Уполномоченное лицо «Электрик Сервис» Сергей Захаров, также зарегистрированный как ФЛП. С ним связаны отдельные тендеры, но на меньшие суммы, чем разработка проекта для краматорской больницы.



Тем временем ремонт клинико-диагностической лаборатории больницы №2 обойдется почти в пять миллионов гривен. Закончить его должны до 15 июня. В конкурсе принимали участие ЧАО «МЕГА-РЕСУРС» ​​и ФЛП «Еремкин Геннадий Анатольевич». Подряд получил последний, учитывая, что зарегистрирован он был только 5 апреля. Публикация о тендере появилась 15 апреля.





Скрин с сайта Youcontrol.com.ua



Таким образом, довольно большой подряд получило совершенно новое предприятие. На Геннадия Еремкина зарегистрировано еще две компании. Одна занимается оптовой торговлей железными изделиями, вторая возобновлением и очисткой сточных вод. В тендерах участвовало только «НПП Укрпромресурс», основной вид деятельности которого торговля, но закупки касались именно ремонтов. С 2016 года предприятие Еремкина получило около девяти миллионов гривен.

Участие «НПП Укрпромресурс» в тендерах. Скрин с сайта Youcontrol.com.ua



Кстати, второй участник тендера ЧАО «МЕГА-РЕСУРС» ​​тоже интересен. Компания создана довольно давно, но это первый конкурс, в котором она приняла участие. Среди конечных бенефициарных владельцев ЧАО «МЕГА-РЕСУРС» ​​Александр Петровский и Марианна Данилов. Эти люди также бенефициары «Краматорсктеплоэнерго». Параллельно Петровский владелец многих других компаний, а также директор Международного благотворительного фонда «Солидарность». Как писали «Наши гроши» еще в 2020 году, у него была группа компаний, которые застраивали Киев и Днепр.

Краматорский горсовет ремонтирует дома, поврежденные после атаки 7 февраля

Часть тендеров в апреле, которые опубликовало Управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского горсовета, касались ремонта домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии.



Первые такие тендеры в апреле — разработка проектной документации для капитального ремонта жилых домов на улице Архипа Куинджи — №10 и 12.



7 марта Россия сбросила на Краматорск «ФАБ-250». Тогда пострадали пять человек. Частично разрушен был частный сектор на улице Астраханской и многоэтажки как раз на улице Архипа Куинджи.



В торгах по обоим предложениям участвовало только ООО «Эскоинжиниринг». За разработку проектов для двух домов оно получит 200 тысяч гривен. Компания находится в Краматорске, она частый участник торгов. К примеру, в мае 2024 года «Эскоинжиниринг» разработала проектно-сметную документацию для реконструкции подвальных помещений для обустройства противорадиационного укрытия. Тогда за эти работы фирма получила около 500 тысяч гривен из городского бюджета. А в июле 2024 года «Эскоинжиниринг» за 135 тысяч гривен разработала проектную документацию для капитального ремонта дома по улице Школьной, 12. В конце 2023 года эта же компания создала документацию для реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Новодонецкое Краматорского района. Это стоило больше 500 тысяч гривен. Но география деятельности «Эскоинжиниринг» распространяется не только на Донецкую область. Неоднократно она выигрывала киевские тендеры, но суммы там были гораздо меньше.



По улице Архипа Куинджи, 8 планируется не только разработка проекта, но и ремонт. За 528 тысяч гривен Управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского горсовета заказало кровельные и другие специализированные строительные работы. Срок выполнения до 31 декабря.



Тендер прошел с открытыми торгами, но участвовала только одна компания — частное предприятие «Управляющая компания Добробут Соцгород». Находится оно в Краматорске, занимается строительством и электромонтажными работами. Руководит компанией Михаил Попов — человек с таким именем в 2015 году баллотировался на выборах в Краматорский горсовет как самовыдвиженец, но не прошел.



«Добробут Соцгород» не впервые выигрывает тендеры. В сентябре прошлого года компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений и наращивание системы инженерных заграждений на рубеже обороны Краматорской территориальной громады. В тендерной документации указано, что открытые торги отменили из-за отсутствия достаточного количества участников. Таким образом, «Добробут Соцгород» получил 640 тысяч гривен. В октябре эта компания уже выигрывала тендер на 390 тысяч за обустройство контрольных пунктов усиленной обороны фортификационных сооружений также в Краматорской громаде. Тогда закупки тоже проводились без открытых торгов.



А вот компания с похожим названием «Добробут-Краматорск» также без использования электронной системы закупок получила почти 620 тысяч на восстановление систем отопления, вышедших из строя из-за отключения энергетической инфраструктуры после российского удара 7 февраля. Тогда системы отопления были заморожены в 41-м здании. Это произошло из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, что повлекло за собой аварийную остановку котлов «Краматорсктеплоэнерго».



«Добробут-Краматорск» и «Добробут Соцгород», вероятно, связаны между собой. Основательница «Добробут-Краматорск» Марина Попова — фамилия здесь такая же, как у собственника «Добробут Соцгород». Предприятие Марины Поповой частый участник тендерных закупок и управляющая компания в Краматорске. Такой статус оно получило еще в 2023 году. Тогда в список услуг таких компаний включили обслуживание внутренних газовых сетей и уход за деревьями. Весной прошлого года «Добробут-Краматорск» получила почти миллион гривен за услуги по содержанию зеленых насаждений в Краматорске, что вызвало немалую дискуссию среди горожан.



Еще 34 дома, в которых вышли из строя системы отопления после атаки в ночь с 7 на 8 февраля, должна отремонтировать вторая управляющая компания в Краматорске. Это «Служба благоустройства Комфорт». На это выделено 639 тысяч гривен. Местные медиа, кстати, тоже связывают ее с Михаилом Поповым.

На противорадиационное укрытие больше миллиона

Значительные суммы в апреле выделяли на укрытия, адреса которых из соображений безопасности в предложениях не указаны. Так, «Инжиниринговая компания Технобуд» получила почти 949 тысяч гривен за технический надзор во время строительства противорадиационного укрытия. 901 тысяча из них выделена из государственного бюджета, из городского — всего 47 тысяч. Эта фирма зарегистрирована в Киеве, но основатель Олег Волков из Авдеевки. «Инжиниринговая компания Технобуд» — участник многих тендеров, в большинстве — победитель. Последний из них — это технонадзор при капитальном ремонте пяти помещений Первого Краматорского лицея для размещения и обучения внутренне перемещенных лиц. Лицей релоцирован в Перечин Закарпатской области. На эти работы из городского бюджета уйдет 578 тысяч гривен. Закончить их должны в конце августа.



Вернемся к укрытиям. Еще 240 тысяч гривен получит «Инженерно-технический центр “Спецстройпроект”». Компания проведет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ противорадиационного укрытия. Работы эти должны быть завершены в конце декабря — вероятно, речь идет о том же укрытии, что и в предыдущем тендере, потому что дата публикации закупки одна — 17 апреля. «Спецстройпроект» зарегистрирован в Краматорске, участник многих закупок в том числе в Киеве. Все они связаны с ремонтами. В 2024 году компания сделала проектно-сметную документацию для простого укрытия в Краматорске. Тогда на эти услуги потратили более 450 тысяч гривен. Затем «Спецстройпроект» заплатили более 780 тысяч уже за проект строительства противорадиационного укрытия. По состоянию на осень 2024 года в Краматорске было только одно укрытие такого типа.



А вот обычных укрытий в городе 90. Уже упомянутая компания «Эскоинжиниринг» получит еще 329 тысяч гривен за разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта одного из них.

Участие «Эскоинжиниринг» в тендерах Скрин с сайта Youcontrol.com.ua



Славянск: до конца весны ремонтируют кровли

В Славянске большая часть объявленных тендеров была связана с проведением экспертиз после частичного разрушения домов в результате российской агрессии. Одна такая экспертиза стоит 25-30 тысяч гривен. Так, капитальный ремонт кровли запланирован в жилом доме по улице Торская, 59. Экспертизу должен сделать «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Ндипроектреконструкция». Он существует уже более 25 лет, находится в Киеве.



Еще около 106 тысяч институт получит за экспертизу перед капитальным ремонтом домов по улицам Новосодовская, 17, Васильевская, 25 и Центральная, 25. Срок выполнения работ до конца мая. По всей вероятности, все эти дома пострадали после атаки по Славянску 15 апреля. Тогда эпицентром, куда попала ракета, стала улица Почтовая. Рядом с ней как раз находятся Торская и Центральная, а тендеры на проведение экспертиз были обнародованы в 20 числах апреля.



Около 600 тысяч гривен Управление жилищно-коммунального хозяйства Славянской городской военной администрации выделило на капитальный ремонт кровли жилого дома по улице Осенняя, 1.



ФЛП «Будюхин Александр Григорьевич» должен закончить эти работы до конца года. Это предприниматель из Славянска, зарегистрированный восемь лет назад — в 2017-м. С 2018 года — частый участник государственных тендеров. Самый большой из них — это вторая очередь реконструкции учебного корпуса Краматорской специальной школы №18 еще в 2021 году почти на 29 миллионов гривен. Но тогда Александр Будюхин только участвовал, но не получил этот подряд. При этом весной 2021 года этот ФЛП выиграл тендер на реконструкцию главного корпуса с благоустройством придомовой территории Дошкольного учебного заведения №3 Лиманского городского совета. За это предприниматель получил больше пяти миллионов гривен.





Участие «Будюхин Александр Григорьевич» в тендерах Скрин с сайта Youcontrol.com.ua

3 апреля Управление жилищно-коммунального хозяйства Славянской городской военной администрации объявило три тендера на ремонт кровли в трех домах. Это улица Осенняя, 3; улица Украинских Десантников, 2 и 4. Их получили разные компании. Вернее, физлица-предприниматели. Кровлю на Осенней, 3 почти за 590 тысяч гривен до 30 мая должен отремонтировать «Прокофьев Николай Анатольевич». Это предприниматель из поселка Сидорово, основной вид деятельности которого как раз кровельные работы. С осени 2023 года участвовал в 32 закупках. В общей сложности получил за это время более 14 миллионов гривен.

Участие «Прокофьев Николай Анатольевич» в тендерах Скрин с сайта Youcontrol.com.ua



Ремонт кровли на улице Украинских Десантников, 2 должно сделать уже другое физлицо — «Бушин Сергей Владимирович» за 618 тысяч гривен. Он из Славянска и был зарегистрирован еще 25 лет назад. В государственных тендерах участвует с 2019 года. Занимался строительными работами в Славянске, Краматорске, Лимане. В общей сложности за шесть лет получил более 26 миллионов гривен.



А вот кровлю на улице Украинских Десантников, 4 ремонтирует уже «Ковалев Владимир Анатольевич». Сумма тендера более 614 тысяч гривен. Этот ФЛП из поселка Крестище, также частый участник госзакупок. В основном, в Славянске. С 2018 года этот предприниматель выиграл лотов более чем на 36 миллионов гривен. Напомним, недавно «Новости Донбасса» просмотрели тендерные закупки восьми администраций захваченных городов в Донецкой области. Куда тратят миллионы гривен — читайте в этой статье.