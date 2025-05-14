«Пираты» и производители беспилотников, приближенные к Минобороны РФ: кто сейчас контролирует порт в Мариуполе

Скрин из ролика компании "РосКапСтрой"

За три года с момента оккупации Мариуполя местный порт стал основным логистическим узлом России на захваченных территориях. Сюда завозят оружие, отсюда вывозят уголь, металл и зерно — тысячами тонн. В схеме участвуют несколько компаний, которые связаны с назначенным РФ директором порта Александром Солдатовым. Ранее его называли одним из «главных российских пиратов», теперь он официальное лицо порта. Но не Солдатовым единым. «Новости Донбасса» отследили историю компаний, которые связаны с портом. И приводят они к Минобороны РФ.

Через порт вывозится до 60 тысяч тонн угля в месяц

В конце апреля Служба внешней разведки Украины сообщила: Россия вывезла с оккупированной территории 120 тысяч тонн коксующегося угля — правда, не указано, за какой именно период. Эта марка довольно ценная и необходима в металлургии, но основные запасы сосредоточены именно на захваченной части Донбасса. По данным центра экономических исследований GMK Center, в 2013 году Украина добывала 23,7 млн тонн этой марки угля, в 2024 году объемы сократились до 6,2 млн тонн. Причина в том, что в руки оккупантов попали шахты «Краснодонуголь», «Макеевуголь» и еще ряд предприятий, где его добывали. О том, кто контролирует добычу и куда вывозится украинское «черное золото» «Новости Донбасса» рассказывали в этой статье.



До полномасштабного вторжения уголь с оккупированных частей Донбасса тоже вывозился, но не в таких объемах, как последние три года. Логистика замыкалась только лишь на железной дороге. Захват Мариуполя все изменил. С начала лета 2022 года Россия использует для вывоза украденного угля мариупольский порт и эти объемы растут. По последним данным главы «Центра изучения оккупации» Петра Андрющенко, сейчас по морю отправляется в среднем от 40 до 60 тысяч тонн в месяц — примерно по пять судов в две недели.

Скриншот из видео компании «РосКапСтрой»

Но, помимо угля, именно из Мариуполя отправляют зерно, металл и каолин. Чтобы доставлять все это в порт, РФ улучшает логистику. Весной 2024 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин открыл мост в порт. Он подчеркнул, что дорога эта очень важна, ведь работать порт будет все интенсивнее. Буквально через неделю оккупанты запустили первый поезд по построенной железной дороге от Волновахи до порта. Волноваха всегда была важным жд-узлом в Донецкой области. Что-либо доставить из Донецка в Мариуполь можно лишь через Волноваху. В начале 2025 года оккупанты пошли дальше и запустили полноценное железнодорожное сообщение Ростов-на-Дону - Мариуполь - Волноваха - Донецк. Доставлять в порт уголь и другую продукцию, а потом вывозить все это по морю стало еще проще.

До ста судов в год

Россия начала использовать порт в Мариуполе буквально через неделю после того, как последние украинские военные покинули завод «Азовсталь». 28 мая 2022 года прокремлевские медиа радостно сообщили: в порт Мариуполя зашел первый российский сухогруз. Пропагандисты не скрывали, что на борт корабля погрузят металлопрокат — то есть, просто украдут его. Надолго в Мариуполе судно не задержалось. Уже 31 мая в сопровождении спецназа корабль, груженный рулонами листового металлопроката, отплыл в Ростов-на-Дону. По данным украинских источников, первое судно вывезло из порта около трех тысяч тонн металлопроката — большая часть принадлежала компании «Метинвест».

«Еще в начале мая 2022 года начала появляться информация, указывающая на то, что представители РФ готовят металлопродукцию Группы к вывозу, а также незаконно экспроприируют суда, на которые была загружена металлопродукция компании “Метинвест”. В общей сложности речь идет о потенциальной потере около 250 тысяч тонн металлопродукции ориентировочной стоимостью более 150 млн долларов», — комментируют «Новостям Донбасса» в «Метинвест».

Компания сразу же заявила о контрабанде и попыталась привлечь виновных к юридической ответственности.

«Собранная компанией “Метинвест” фактическая информация о роли представителей РФ (компания ООО “УК “Река-Море” и ее руководителя и учредителя Геннадия Арустамова) стала основой для применения решением СНБО санкций, введения санкций согласно Указу Президента Украины. Группа “Метинвест” продолжает совершать все необходимые действия по документированию информации о преступлениях в отношении Группы, совершенных РФ», — добавили в «Метинвест».

После первого, пробного вояжа маршрут в порт Мариуполя для кораблей РФ стал привычным. Уже в середине июня 2022 года Денис Пушилин заявил, что порт работает в полную силу. На тот момент из Мариуполя вышло уже третье судно с украденным металлом. В январе 2024 года Центр транспортных стратегий сообщил, что в 2023 году в порт Мариуполя заходило не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки грузов составил более 142 тысяч тонн — в первую очередь это металл и зерно. Правда, Центр транспортных стратегий ссылается на информацию псевдовластей «ДНР», но в вопросе объемов вывоза продукции оккупационные власти скорее будут преуменьшать, чем преувеличивать. Например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что только зерна в 2024 году из порта Мариуполя отправилось более 180 тысяч тонн.

«Номенклатура того, что вывозится из мариупольского порта, изменилась в течение последних двух лет. В 2023-2024 годах это было на 99% зерно, разные зерновые продукты. Везли то, что собиралось на территории Донецкой области. С осени, с октября начал уголь понемногу расти, каолин. Теперь фактически больше ничего не вывозят. Каолина много. Угля, по нашим подсчетам, только за март около 50 тысяч тонн минимум. Они везут уголь из Луганской области и затем выгружают в порту, загружаются на балкеры», — комментирует глава «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

Назначенный РФ директор порта Александр Солдатов в интервью в сентябре 2024 года подтвердил, что если еще год назад приоритетным направлением для вывоза была пшеница, то стала руда и уголь. Такая переориентация может быть связана с тем, что именно в 2024 году на Донбасс зашли так называемые угольные инвесторы из РФ. Напомним, компании «Импэкс-Дон» отдали четыре шахты в Донецкой области. Это «Комсомолец Донбасса», «Торезантрацит», куда входят шахты «Прогресс» и имени Лутугина, а также снежнянская «Заря», где запустили новую лаву. Второй инвестор «Торговый дом “Донские угли”» получил в прошлом году десять шахт в Луганской области. Именно осенью гендиректором компании назначили Олега Князева — бывшего главу правительства Астраханской области. Таким образом, угольный бизнес максимально приблизили к руководству РФ.

Маршруты российских кораблей

Россия не просто вывозит из порта Мариуполя украденную продукцию, но и использует для этого чужие корабли. На момент начала полномасштабного вторжения в порту на якоре стояли около десяти коммерческих судов. Это «Smarta» (Либерия), «Azov Concord» (Мальта), «Azburg» (Доминика), «Tzarevna» (Мальта), «Blue Star I» (Панама) и «Lady Augusta» (Ямайка). «Azburg» затонуло после обстрела, «Azov Concord» и «Tzarevna» летом и осенью 2022 года смогли покинуть порт. А вот «Smarta», «Blue Star I» и «Lady Augusta» оккупанты экспроприировали.



Как говорил Денис Пушилин, у «ДНР» появился свой флот — «отжатые» иностранные корабли. Как писал Центр журналистских расследований, все три судна находились в Мариуполе до осени 2022 года. С октября они начали регулярно покидать порт на длительное время. На сайте Marinetraffic, где отслеживаются маршруты судов, информация по «Blue Star I» и «Lady Augusta» не обновлялась с 2022 года. Но причина тут не в том, что Россия не использует эти корабли, а скорее в том, что оккупанты отключают навигационные системы.



В тоже время «Smarta» 22 января этого года приплыла во вьетнамский Хошимин и планирует следовать в Мариуполь.





Маршрут судна «Smarta». Скриншот с сайта Marinetraffic





Но в фактической краже украинского металла, зерна и каолина участвуют не только эти корабли. По данным Службы внешней разведки, уголь отправляется из Мариуполя пятью судами. Например, «Alfa M» вывезло уже 40 тысяч тонн. Сейчас этот корабль плывет из Египта в порт «Кавказ» в Краснодарском крае. Судя по данным навигационных систем, по такому маршруту «Alfa M» курсирует не первый раз.



Корабль «Victoria V», как пишет разведка, вывез 35 тысяч тонн угля. 1 мая судно прибыло в турецкий порт «Немрут». Следующее место назначения порт «Темрюк» в Краснодарском крае. В апреле «Victoria V» успело отстояться в египетском порту «Александрия» и в порту турецкого города Самсун.



Далее по объемам вывоза угля у Службы внешней разведки корабли «Victoria К» и «Alfa-1» — по 20 тысяч тонн. «Victoria К» следует из порта «Темрюк» в Александрию. В апреле на сайтах отслеживания было видно, что корабль прибыл в турецкий порт Зонгулдак, откуда отплыл в российский «Темрюк». В это время «Alfa-1» в апреле побывало в портах Алжира и Турции. 7 мая приплыло в «Темрюк». Корабль, который вывез меньше всего — пять тысяч тонн угля, это «Alpha Hermes». 4 мая он прибыл в Стамбул, в апреле также заходил в порт алжирского города Аннаба.



Маршруты всех этих суден не слишком разнообразны. Это в основном Турция, Египет и Алжир. Представители группировок «ЛДНР» неоднократно заявляли, что вывозят украинский уголь в ряд стран, среди которых именно Турция, Алжир и Египет. Как писали «Важные истории», только в Турцию и только лишь одна компания за последние два года отправила с оккупированных территорий почти 500 тысяч тонн угля. Компанию эту связывают с Александром Януковичем — сыном беглого украинского четвертого президента.

Какая компания контролирует порт

Мариупольский порт появился в российских реестрах еще 13 мая — то есть, примерно за неделю до оккупации города. В Кремле понимали, какой это лакомый кусок, поэтому действовали заблаговременно.

Скриншот с сайта Rusprofile



В конце 2022 года в порт зашла компания «РосКапСтрой». 5 декабря стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Основной вид ее деятельности строительство жилый и нежилых зданий. Поэтому еще совсем недавно «РосКапСтрой» очень часто мелькала в новостях, которые касаются Мариуполя. Учредитель тут Минстрой России — то есть, компания напрямую связана с Кремлем. А конкретнее, по словам Петра Андрющенко, с замглавой правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«“РосКапСтрой Новороссия”, “РосКапСтрой Девелопмент” — корпорация “РосКапСтрой” очень большая, там очень много подразделений. Она фактически распределяет все деньги по Мариуполю, почти все. Это кошелек Марата Хуснуллина по сути», — говорит Андрющенко.

В Мариуполе «РосКапСтрой» создала логистический центр, через который публично ввозились строительные материалы для «большого восстановления», а не публично оружие для войны. Потом на этих же судах вывозилось зерно и металл. Как писал Центр журналистских расследований, «РосКапСтрой» использовала те же корабли, которые, по словам Пушилина, стали «флотом “ДНР”» — то есть, украденные. Сама компания называла цифру в четыре корабля, но не указывала их названий.



Тем не менее, в телеграм-канале «РосКапСтрой» записи, связанные с портом Мариуполя, последний раз публиковались еще в начале прошлого года.

«Летом прошлого года судя по всему, изменилась контролирующая контора, которая контролирует причалы, контролирует судоходство из Мариупольского порта. Это новое предприятие “Ника”. Оно там, кстати, не одно. Их там тоже сеть. Одному принадлежит порт на сегодняшний день. Они декларируют стивидорские услуги, а другая такая же “Ника”, судя по всему, владеет судами, по крайней мере, долей судов, на которых это перевозится. Это какие-то финансовые российские схемы. Публичный владелец, по крайней мере, изменился», — комментирует Петр Андрющенко.

Компания «Ника», по словам Андрющенко, владеет доходной частью порта, а также занимается продажей угля и каолина, которые вывозятся через порт. В российских реестрах действительно фигурирует несколько компаний «Ника». Первая — это «Ника трейд инвест», которая появилась в августе 2021 года. Юридически «Ника трейд инвест» находится на проспекте Мира, 15 в Донецке.

Скриншот с сайта Rusprofile



В прошлом году выручка «Ники трейд инвест» выросла почти на 80% — до 1,6 млрд рублей. Основной вид деятельности компании добыча полезных ископаемых, но работает она еще по 20 направлениям. Среди них обогащение угля, разработка гравийных и песчаных карьеров, торговля зерном, добыча глины и каолина.



В марте 2024 года «Ника трейд инвест» стала участником свободной экономической зоны РФ как предприятие, которое занимается обогащением каолина. Ей отдали довольно уникальное месторождение «Белая балка» недалеко от Волновахи, в которое пообещали инвестировать 90 млн рублей. Сейчас эта компания, по сути, единственная, кто занимается каолином в Донецкой области.



В сентябре 2024 года «Волновахский районный центр занятости» опубликовал в соцсетях объявление, в котором указал, что «Ника трейд инвест» ищет работников. Компании были нужны водители, машинисты и слесари. Зарплату предлагали до 66 тысяч рублей. Среди своих задач «Ника трейд инвест» указывала «воссоздание экономики и экспортного морского потенциала “ДНР”».



Тот факт, что компания занимается в том числе перевозками подтверждает и перечень видов деятельности «Ники трейд инвест». Помимо угля, каолина, зерна, о чем упоминалось выше, это аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем, а также деятельность по оказанию маневровых услуг судами. И эти виды деятельности подтверждают связь «Ники трейд инвест» с портом Мариуполя.

«Ника трейд инвест» связана с Минобороны РФ?

Помимо адреса и основных видов деятельности, никакой другой информации в реестрах о «Нике трейд инвест» сейчас нет — в декабре 2024 года доступ к части данных, в том числе о руководителях и учредителях, ограничили. Тем не менее, просмотрев множество похожих один на другой сайтов-реестров, «Новости Донбасса» все-таки нашли один, где данные сохранились. Так, 12 мая 2023 года из состава учредителей «Ники трейд инвест» исключили Артема Лунева и добавили Людмилу Гурову.





Скриншот с сайта Comfex.ru



Артем Лунев родом из Донецкой области. Руководить «Ника трейд инвест» он начал 20 февраля 2023 года и занимал эту должность до мая. После этого три месяца в 2024 году Лунев временно исполнял обязанности гендиректора «Шахтерск-облтопливо» — предприятия в Шахтерске, которое занимается добычей угля. Людмила Гурова, которая сменила в мае 2023 года Артема Лунева, — личность более интересная. Гурова сейчас фигурирует в нескольких компаниях. Это «Ника» и «Робоавиа».

Скриншот с сайта Audit-it.ru



Уже из названия ясно, что «Ника» имеет прямое отношение к «Ника трейд инвест». Это ростовская компания, которая, согласно данным из реестров, занимается торговлей топливом, рудами, металлами, зерном. Доходы ее, как и «Ники трейд инвест», растут. До конца декабря 2023 года ростовская «Ника» была среди учредителей донецкой «Ники трейд инвест».



Компания «Робоавиа», с которой также связана Людмила Гурова, родом из Симферополя. Сейчас она зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Занимается разработкой и производством беспилотников. В 2023 году «Робоавиа» заключила соглашение с ростовскими властями о реализации инвестиционного проекта. Компания строит в городе завод и планирует выпускать 1100 беспилотников в год. В сентябре того же года «Робоавиа» также стала резидентом Военного инновационного комплекса «Эра» — проекта Минобороны РФ по разработке новейшего вооружения. Как пишет Центр журналистских расследований, это резидентство «Робоавиа» получила осенью 2022 года. Тогда же компанию возглавил Роман Гуров — вероятно, сын Людмилы Гуровой. Гуровы до этого не были связаны ни с большим бизнесом, ни с беспилотниками. Видимо, они пригодились, чтобы скрыть связь «Робоавиа» с Минобороны РФ.



Через год подчищать начали и связи Гуровых с компанией «Ника трейд инвест». 22 декабря 2023 года и Людмилу Гурову, и ООО «Ника» из состава учредителей «Ники трейд инвест» исключают. Немного ранее, в мае 2023 года, тут появляется некая Анна Приходько. Человек с таким же именем есть в Ростовской области. Анна Приходько занимала должность начальницы одного из отделов в Министерстве финансов Ростовской области. В декабре 2023 года в состав учредителей «Ника трейд инвест» добавляют Альберта Воронкова, который ранее вел бизнес в Москве и Ростовской области. А в декабре 2024-го среди учредителей тут появляется акционерное общество «Русская Сибирь». Оно было зарегистрировано в Иркутске 22 октября 2024 года — за полтора месяца до того, как стало учредителем «Ника трейд инвест». В данных о «Русской Сибири» видим банк ВТБ, но не только это. Среди связанных компаний такие, как «Глобал шиппинг навигейшн» и «Сибресурс». И они снова ведут в порт Мариуполя.

Российские пираты теперь в руководстве порта

«Глобал шиппинг навигейшн» — компания, которая уже ликвидирована, но интересен в ней список учредителей. Например, среди них Александр Солдатов. С 27 июля 2023 года этот человек занимает должность директора Мариупольского порта. Прошлое Солдатова тесно связано с морем, правда, чистым это прошлое назвать сложно. В июле 2023 года в одном из российских медиа, которое занимается расследованиями, вышла статья, где Солдатова назвали одним из главных пиратов в РФ. Он вместе с некими Олегом Харламовым и Алексеем Заварским через фирму «Сарма» создал мошенническую схему в отношении владельцев грузовых судов.

«Солдатов с Харламовым ведут переговоры с будущими партнерами о передаче грузовых судов в аренду. Подписывается договор, согласно которому компания должна использовать судно в течение указанного срока, на деле эти сроки всегда нарушаются, и в результате суда исчезают», — шла речь в статье.

Помогал отбирать корабли Солдатову, Харламову и Заварскому, как пишут журналисты, экс-руководитель «Ростовского порта» Павел Швацкий. В 2021 году его уволили с должности. В это время Александр Солдатов вплоть до 22 июня 2023 года был учредителем компании «Производственно-коммерческая фирма “Сибмаркет”». Оттуда его вывели за месяц до назначения директором порта в Мариуполе. «Сибмаркетом» теперь руководит уже упомянутый Олег Харламов. Эта компания тоже из Иркутска и занимается деятельностью морского грузового транспорта. «Сибмаркет» — собственник судна «Victoria V» которое, по данным Службы внешней разведки, вывезло с оккупированной территории 35 тысяч тонн угля.





Скрин с сайта International Marine Organization

В числе связанных с «Сибмаркет» компаний ООО «Кречет». Согласно данным портала Magic Port, именно «Кречет» занимается системой управления безопасностью четырех судов, которые фигурируют в информации Службы внешней разведки. Это «Alfa M», «Alfa 1», «Victoria V» и «Victoria K».

Скриншот с сайта Magic Port



«Кречет» находится в Ростове-на-Дону. У компании даже есть свой сайт, где собран ее флот. Это пять кораблей, но ни один из тех, кто вывозит украинский уголь, на нем не указан. Несколько поисковых запросов и ясно, что директором «Кречета» ранее был Александр Солдатов, который теперь возглавляет порт Мариуполя. Как пишут на сайте-рейтинге руководителей России, «сложно измерить личный вклад Александра Солдатова в развитие компании ООО “Кречет”, сделанный за четыре года в качестве руководителя».



В связке с кораблями «Alfa M», «Alfa 1», «Victoria V» и «Victoria K» фигурируют еще несколько компаний. Одна из них снова-таки из Ростова-на-Дону, но зарегистрирована на Маршалловых островах.

Скрин с сайта International Marine Organization



Еще одна, «SNL LOGISTICS LTD», китайская. Она владелец корабля «Victoria K».





Скрин с сайта International Marine Organization

А вот собственник судна «ALFA-1» еще одна «Ника» — теперь уже компания «Ника шиппинг». Еще совсем недавно она была зарегистрирована по тому же адресу, что и «Ника трейд инвест» — проспект Мира, 15 в Донецке. В реестрах до сих пор указана «ДНР» как регион получения ИНН. Но сейчас юридический адрес «Ника шиппинг» сменился на Москву. Тем не менее, на сайте Международной морской организации до сих пор адрес компании в Донецке, правда, город тут считают не оккупированным, а российским, — ведь если свои реестры оккупанты почистить могут довольно оперативно, то с международными базами сложнее.

Скрин с сайта International Marine Organization

О том, что «Ника трейд инвест» и «Ника шиппинг» имеют прямое отношение к разграблению порта в Мариуполе стали больше писать в апреле. После этого даже к сайту-визитке «Ника трейд инвест» максимально ограничен доступ. Но исторические связи этой компании с производителями беспилотников для армии РФ «Робоавиа», а «Ника шиппинг» с держателями кораблей и «российскими пиратами» Александром Солдатовым и Олегом Харламовым дают понять: портом управляют из Кремля. Пусть и пытаются скрыть это за десятками разных компаний.