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«Для меня Легион — это "Никогда не сдаваться!"», — норвежец Интернационального легиона обороны Украины

30 мая 2025, 10:00

«Для меня Легион — это "Никогда не сдаваться!"», — норвежец Интернационального легиона обороны Украины

«Для меня Легион — это

Военнослужащий 3 Интернационального легиона обороны Украины Silver Dog всем своим видом излучает невозмутимую силу и мощь. С первого взгляда мужчина производит впечатление настоящей живой «машины смерти» из остросюжетных фильмов и вызывает единую мысль: «Как хорошо, что он на нашей стороне!» И хотя боевой опыт легионера свидетельствует, что это впечатление вовсе не обманчиво, Silver Dog очень глубокая и разносторонняя личность.

«Я из Норвегии. У меня было где-то 20 различных работ, — рассказывает воин. По крайней гражданской профессии был кузнецом, работал там, где куют металл. Также я был поваром, художником, работал сервисным инженером в телефонной компании, немного электриком, занимался разными вещами».

Мужчина в Украине уже почти полтора года. Больше половины этого времени в Интернациональном легионе. Он говорит, что умеет и любит «минусовать» российских оккупантов, поэтому не раз спасал жизни  побратимам. Чтобы быть более эффективным постоянно тренируется, совершенствует свое мастерство, учится у других и разрабатывает собственные изобретения. В перерывах между боевыми миссиями посещает различные школы дронов.

«Конечно, война — это суровое испытание. Даже лучшие легионеры во время выполнения боевых задач сталкиваются с непростыми моментами: Самое трудное — это неопределенность. Ты не знаешь, что будет, когда, как долго. Иногда это усталость, иногда — еда. Иногда то, как долго будет продолжаться артиллерийский обстрел, иногда — как долго придется оставаться, как долго придется ждать, чтобы увидеть своих близких. Поэтому, пожалуй, самое тяжелое — это время».

Но наряду с испытаниями Silver Dog видит в своем опасном деле положительные и интересные моменты:

«Если говорить о боевых действиях, — то услышать свою первую ракету "Град" — это довольно интересно. Оно не похоже на то, что ты слышал в гражданской жизни. Самое интересное на службе — люди, с которыми ты работаешь. Ты видишь много разных людей, разных характеров. Конечно, с некоторыми не ладишь, но с некоторыми — ладишь хорошо, и эта дружба очень ценна».

Благодаря храбрости, мастерству и профессионализму Silver Dog выполняет боевые задачи, пренебрегая смертельным риском для собственной жизни. Но в эти моменты он думает вовсе не об опасности для себя, ведь даже при таких обстоятельствах не потерял человечности и настоящего благородства:

«Мы во время ночных разведывательных миссий с помощью тепловизора очень легко видим врага, и когда мы замечаем россиян, наши бомбардировщики подлетают и бомбят их. Это почти как смотреть видео на YouTube. Это становится немного сюрреалистичным, потому что ты знаешь, что это люди погибают. Но ты просто смотришь, как падает белый силуэт и видишь вокруг него что-то похожее на туман. Да, мы их замечаем и даем нашим ребятам возможность их уничтожить. Но это заставляет задуматься над ценностью жизни».

Легионер уважает обычаи норвежских воинов, ведь они вполне соответствуют его собственному характеру. Как хороший солдат, Silver Dog имеет особое отношение к оружию, не забывая при этом и о чувстве юмора.

«Я даже пообещал некоторым своим дронам, что дам им имена и название, по крайней мере двум: одному — "Рейно", а другому — "Арнштейн". По норвежскому обычаю оружию дают женские имена. Потому что оружие надо любить и бережно относиться к нему. Мое старое оружие называлось "Тонье", но, думаю, моя девушка будет немного расстроена, поэтому давайте пока что назовем его "Анна"».

Silver Dog любит свое дело и любит Украину. С этим делом и с землей, которую защищает, проливая кровь, намерен связать свое будущее:

«Я планирую продолжать работать с дронами. Либо на военном, либо на частном контракте. У меня также есть несколько идей по собственным конструкциям пропеллеров и дронов, над которыми сейчас работаю. Я заинтересован в дальнейшем развитии этого направления. Хочу жить в Украине. Я нашел своего особенного человека. Уже поговорил с командиром о гражданстве и, в любом случае, остаюсь здесь. Видимо, куплю дом. Моя мечта — иметь небольшой дворик с овощами. Я люблю Украину, поэтому планирую остаться».

Уже традиционно авторы спросили военнослужащего, что для него лично Интернациональный легион?

«Легион для меня? О, это сложный вопрос. Никогда не сдаваться! — вот что для меня Легион. Мы хотим победить. Мы хотим показать им, что мы здесь, что мы сражаемся. Вот что для меня Легион. Слава Украине!».

Воин 3 Интернационального легиона обороны Украины с позывным Silver Dog Художник, инженер, изобретатель, романтик и настоящий рыцарь бьется за девушку, которую любит, и за землю, которую полюбил. Он один из тех, кто своим оружием и храбростью останавливает российский натиск на Украину.

Узнать больше об Интернациональном легионе обороны Украины можно на официальном сайте: https://ildu.mil.gov.ua

Владимир Патола
Александр Лось

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