Проект Inferno: правда о пытках и условиях содержания пленных

Украинский военный, который вернулся из российского плена после более чем двухлетнего содержания. Фото: Libkos/ИИ

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано и расследуется 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных российскими военными.



В журналистском расследовании CNN руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершённым в условиях вооружённого конфликта Офиса Генерального прокурора, Юрий Белоусов сообщил, что количество предполагаемых казней украинских военнопленных ежегодно растёт:

2022 год: 8 уголовных производств по фактам убийства 57 украинских военнопленных

2023 год: 8 уголовных производств по фактам убийства 11 украинских военнопленных

2024 год: 39 уголовных производств по фактам убийства 149 украинских военнопленных

с начала 2025 года: 20 уголовных производств по фактам убийства 51 украинского военнопленного.

Юрий Белоусов объяснил, что рост количества убийств связан с указаниями, поступающими от высшего руководства Российской Федерации — как политического, так и военного.

Inferno — онлайн-доказательство бесчеловечного обращения с пленными

В Украине запустили сайт Inferno, который аккумулирует всю доступную информацию об условиях содержания украинских военнопленных в российском плену.



Проект реализован Ассоциацией семей защитников «Азовстали» и Отделом международного сотрудничества 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов». На сайте собраны данные о тюрьмах на территории России и временно оккупированных регионах, включая факты пыток, голода, отказов в медицинской помощи и психологического насилия. Отдельные разделы посвящены местам, через которые прошли украинские военные — Еленовка, Таганрог, СИЗО по всей РФ.

Последствия взрыва в колонии Еленовки. Фото: russian-inferno

«Этим проектом мы хотели показать реальность, в которой находятся украинские военнопленные в российском плену. Рассказать о пытках, голоде, не предоставлении медицинской помощи, о том, как их лишают всех прав, предусмотренных Женевской конвенцией об обращении с военнопленными», – отметил Нестор Барчук, представитель Отдела международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ «Азов».



Он пояснил, что сайт систематизирует и документирует преступления против украинских военнопленных в российском плену.



На платформе представлены отдельные страницы для каждого места содержания — СИЗО и колоний, где незаконно удерживают украинцев. Каждая страница содержит общую информацию, сведения о пытках, условиях содержания и медицинской помощи. Вся информация основана на свидетельствах самих военнопленных.



«Каждая цитата — это свидетельство из первых уст. Эти люди прошли через избиения, электрошок, содержание в карцерах, голод», — подчеркнул Нестор Барчук.

Представитель Отдела международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ «Азов» Нестор Барчук. Фото: Медиацентр Украина

Одним из центральных элементов сайта является интерактивная карта России и временно оккупированных территорий, которая демонстрирует: практика пыток — это не случайность, а системная политика РФ.



Проект ориентирован на украинских и иностранных журналистов, международных партнёров и правозащитные организации, чтобы постоянно напоминать миру о преступлениях против украинских военнопленных.



На данный момент сайт доступен на украинском и английском языках, в будущем планируется расширение языковых версий платформы.

Системные пытки: у российских тюремщиков есть методички

Россия не просто систематически применяет пытки к украинским военнопленным — она распространяет специальные инструкции, в которых подробно описаны методы жестокого обращения, считающиеся «более эффективными».



Об этом во время брифинга в «Медиацентре Украина» сообщил Нестор Барчук, представитель Отдела международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ «Азов».



«Пытки и истязания — это целенаправленная государственная политика России. Мы знаем, что существуют целые инструкции, которые распространяются между местами содержания украинских военнопленных. В этих инструкциях чётко указано, какие пытки считаются "более эффективными" и какие следует применять к украинским военнопленным», — отметил он.

Последствия содержания украинцев в тюрьмах РФ и на ВОТ. Фото: Libkos

По данным мониторинговой миссии ООН, более 95% украинских военнопленных подвергались пыткам в российском плену.



Как отмечается на сайте проекта Inferno, информация собирается из проверенных источников: свидетельств освобождённых военнопленных, журналистских расследований, официальных документов, отчётов правозащитных организаций и открытых баз данных.



В частности, Елена Белячкова, координатор семей военнопленных и пропавших без вести из «Медийной инициативы за права человека», рассказала, что их команда занимается документированием военных преступлений.

Правозащитница Елена Белячкова. Фото: Медиацентр Украина

«Мы опрашиваем освобождённых военнопленных, в том числе из числа "азовцев". Всего на сегодняшний день мы опросили около 30 "азовцев", в том числе тех, кто был в Еленовке. Мы также дополняем нашу карту новыми местами содержания, понимая, что речь идёт не только о военнопленных, но и о гражданских лицах. Есть категории временных мест, есть постоянные. А есть тюрьмы, где уже осуждённые военнослужащие отбывают наказание. Точное их количество неизвестно. В самых страшных тюрьмах может находиться по одному — двум десятков осуждённых, в зависимости от меры наказания и того "суда", который состоялся», — отметила Елена Белячкова.

Украинских пленных удерживают в более чем 300 местах без доступа международных организаций

На территории России, временно оккупированных украинских регионов и даже Беларуси действует не менее 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских лиц.



Об этом во время брифинга в «Медиацентре Украина» сообщил Олег Гущин, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



Следственный изолятор в Таганроге. Признан одним из мест содержания украинских военнопленных с наиболее бесчеловечным и жестоким отношением к заключенным. Фото: memorialcenter.org

«Как вы думаете, сколько мест содержания украинских пленных и гражданских есть в России и на оккупированных территориях? Пять? Десять? Двадцать? Сто? Их более 300! Украина имеет пять лагерей для военнопленных и пять временных мест содержания. И ко всем из них абсолютно свободный, беспрепятственный доступ имеют все правозащитные организации, международные институции — МККК, ООН и другие», — подчеркнул Гущин.



Он также добавил, что Россия имеет 300 таких мест, включая оккупированные территории и даже Республику Беларусь. И ни к одному из них нет доступа — ни у Красного Креста, ни у ООН, ни у ОБСЕ, ни у обычных правозащитников.

Единичные улучшения условий содержания пленных не являются системными — свидетельства освобождённых

На презентации проекта Inferno «Новостям Донбасса» стало известно, что в РФ фиксируются единичные случаи улучшения отношения к украинским военнопленным и гражданским.



«Это не означает, что россияне открыли 3-ю и 4-ю конвенции — международно-правовые договоры, регулирующие обращение с военнопленными и защиту гражданского населения во время войны, — и начали их соблюдать. Однако хотя бы некоторое улучшение питания наблюдается в некоторых местах содержания. И мы оцениваем эти изменения именно благодаря тому, что тема не замалчивается Украиной и её партнёрами», — говорится в сообщении.



Наличие единичных случаев улучшения условий не является системным и стабильным. По свидетельствам освобождённых из плена, перед приездом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в места содержания пленных улучшают питание — оно становится более полноценным, а насилие уменьшается.



Калининская исправительная колония No. 27 расположена в оккупированном РФ г. Горловка Донецкой области. Используется как место содержания многих украинских военнопленных. Тамошних заключенных регулярно вывозили в Донецк на допросы или инсценированные суды. Фото: из открытых источников

В некоторых местах такой эффект сохраняется некоторое время, но сказать, что он постоянный, нельзя.



В то же время, по свидетельствам освобождённых, в ходе судебных процессов в РФ судебная машина страны-агрессора использует все механизмы, чтобы заставить украинских военных признаваться в преступлениях, которых они не совершали.



Например, во время судов в Ростове, если украинец не признаёт вину, его отправляют на «перевоспитание» в СИЗО Таганрога.



«Там происходят самые страшные вещи. Освобождённые, в том числе "азовцы", рассказывали, что в таких условиях, при том, что с тобой там делают, люди признаются во всём — в убийствах 10, 20, 50 человек. Один парень взял на себя вину за убийство 150 человек — был готов подписать всё, лишь бы его не трогали. После вынесения приговора и этапирования в места отбывания наказания физического насилия, как правило, не происходит, но остаётся моральное давление и ненадлежащие условия питания», — подчеркнула Елена Белячкова, координатор и юрист групп семей пленных и пропавших без вести.



По её словам, прекращение физических издевательств может наступить после вынесения приговора, потому что оккупанты достигают своей цели — приговора, и после этого этих людей отправляют в самые страшные тюрьмы.



Последствия содержания украинцев в тюрьмах РФ и на ВОТ. Фото: Libkos

По статистике, представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой посещают украинских пленных даже чаще, чем представители Красного Креста.



На оккупированных территориях, в частности в Луганской области, условия содержания пленных более «лёгкие» по сравнению с РФ.



По свидетельствам освобождённых, россияне иногда увеличивают количество пищи пленным по принципу «бройлеров», чтобы их быстрее откармливать, не учитывая вред для здоровья.



«Это не полезно для организма. РФ таким образом пытается показать, что украинцы возвращаются из плена в не таком уж и ужасном состоянии. Но мы понимаем: 2–3 года плена — это не месяц кормления, и человек не будет таким, как до попадания в плен», — резюмировала Елена Белячкова