Суд в закрытом режиме и подозреваемый на поруках. Как идет расследование ДТП, в котором погибла журналистка Анастасия Волкова

ДТП в котором погибла журналистка Анастасия Волкова. Фото: Полиция Донетчины

30 мая 2024 года журналистка Анастасия Волкова, которая многие годы ездила в самые горячие точки фронта, шла по улице города Славянска. Там она жила во время регулярных «ротаций» в Донецкой области. Девушка была на тротуаре. Внезапно рядом с ней микроавтобус врезался в легковушку ВАЗ-2106. После столкновения авто резко развернулись и задели Настю. Водитель легкового автомобиля погиб сразу на месте, Анастасия Волкова от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса был военный. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, но через год после ДТП подозреваемый даже не находится под стражей.

ДТП в котором погибла журналистка Анастасия Волкова. Фото: ДБР

Суд в закрытом режиме, сторона обвиняемого не дает комментарии

Последнее судебное заседание по делу, где погибла Анастасия Волкова, прошло 21 мая. Уголовное производство сейчас рассматривает Славянский городской районный суд Донецкой области. Журналистка «Новостей Донбасса» пыталась попасть на заседание. Там даже находился обвиняемый, хотя часто, как рассказала подруга Анастасии Волковой Марина Терещенко, в зале суда он не появляется. Но перед началом заседания 21 мая журналистку попросили выйти. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Ни медиа, ни свободных слушателей туда не допускают. Конфиденциальными заседания решили сделать в марте. Такую позицию высказала прокурор. Адвокатка Вера Ястребова, которая представляет интересы потерпевших, — Анастасии Волковой и водителя легкового авто, тоже погибшего, говорит: обоснованных оснований, чтобы сделать заседания закрытыми, нет.

«Я не понимаю, какими нормами закона руководствовался прокурор в данном случае. Закон четко предусматривает закрытые процессы, если там есть преступление против половой свободы, либо будут разглашаться интимные подробности жизни, либо есть государственная тайна. По моей просьбе растолковать прокурор ограничилась общими фразами, мотивируя тем, что в уголовном производстве обвиняемый военный и свидетели будут военные. Закон не предусматривает, что если военные или работники правоохранительных органов, или есть судьи в уголовном производстве, суд должен быть в закрытом режиме. Более того, есть возможность делать отдельные заседания закрытыми, если возникает такая необходимость и обоснованное ходатайство», — комментирует «Новостям Донбасса» Вера Ястребова.

Вера Ястребова просила суд о рассмотрении в открытом режиме. Она отметила, что оснований для закрытости процесса в целом нет. Дело резонансное и вызывает общественный интерес. Но в материалах суда от 18 марта указано, что «суд пришел к выводу о возможности назначения уголовного производства к судебному разбирательству в закрытом судебном заседании, поскольку обвиняемый является военнослужащим и обвиняется в совершении уголовного правонарушения в условиях военного положения, во время судебного разбирательства дела могут быть объявлены данные, которые не подлежат разглашению и связаны с национальной безопасностью».



О том, какие именно закрытые данные могут быть озвучены, если суд рассматривает дело по ДТП, продолжает ли обвиняемый службу, признает ли себя виновным и ответы на еще несколько вопросов «Новости Донбасса» пытались узнать у самого подозреваемого или его защитника. Но сторона обвиняемого от комментариев отказалась.

Журналистка Анастасия Волкова погибла в ДТП в Славянске, Донецкой области 30 мая 2024 года. Фото из личного архива

Почему подозреваемый не находится под стражей

Досудебное расследование ДТП длилось более семи месяцев. Закончилось оно 13 января. Все это время подозреваемый не находился под стражей. По сути, он и сейчас не задержан. Согласно материалам суда, подозревают в совершении ДТП военнослужащего, который пошел служить по призыву во время мобилизации. Он младший сержант и воюет в минометном взводе. Вины за совершенное якобы с себя не снимает, но считает, что содержание под стражей — довольно строгая мера пресечения.

«Он ехал на мигающий зеленый, пытался тормозить, но это результата не дало. Он возражает против ходатайства, просит применить более мягкую меру пресечения, поскольку всегда появлялся на вызовы следователя, не собирается никуда убегать. У него есть мать, которая является лицом с инвалидностью, и у которой он единственный сын. Хочет продолжать проходить военную службу и выполнять боевые задания», — говорится в материалах Бабушкинского районного суда Днепра от 17 января 2025 года.

Ходатайство, о котором идет речь, в середине января подал следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором. В нем говорилось о мере пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Но Бабушкинский районный суд Днепра не удовлетворил это ходатайство.



Более того, подозреваемого отпустили на поруки, потому что, как отмечено в материалах суда, «у него постоянное место жительства, службы, крепкие социальные связи, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту службы». На поруки подозреваемого взял командир части. На это решение подали апелляционную жалобу. Прокурор отметил, что «существуют реальные риски препятствовать осуществлению правосудия по данному делу путем воздействия на свидетелей и потерпевших, укрывательства в силу будущего наказания». По мнению прокурора, только мера пресечения в виде содержания под стражей могла бы обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.



Но Днепровский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции неизменным, ссылаясь на то, что «данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый может влиять на свидетелей и потерпевших, продолжить совершать уголовные правонарушения, или иначе мешать досудебному расследованию не было». В постановлении ссылаются на Европейский суд по правам человека и статью 5 Конвенции, целью которой является защита от произвольного ареста и содержания под стражей.



Адвокатка Вера Ястребова отмечает: это не единственное непонятное на ее взгляд решение по этому делу. Ведь о подозрении военнослужащему сообщили только в конце декабря.



«У меня очень много вопросов. Почему сразу в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса в тот день (30 мая 2024 — ред.) его не задержали. Решение о задержании принимает орган досудебного расследования и есть процессуальный руководитель. Почему он не был допрошен в статусе уже подозреваемого, хотя он подозрение получил через очень продолжительный период. То есть он все это время находился на свободе, не имел ни одного процессуального статуса. Следовательно, он, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не имел никаких обязанностей перед органом досудебного расследования», — комментирует Вера Ястребова.

«Делается все возможное, чтобы подозреваемый избежал наказания»

Досудебное расследование длилось почти год. По сути дело начали рассматривать 27 марта. Как сообщила подруга Анастасии Волковой Марина Терещенко, подозреваемый не согласился с изложенным в обвинительном акте. Именно поэтому суд будет детально рассматривать все доказательства. Это значит, что процесс будет достаточно долгим. Марина Терещенко говорит, что все дело и расследование выглядят довольно подозрительно. По ее словам, были судебные заседания, на которые представительницу потерпевших Веру Ястребову вообще не приглашали, о них узнавали постфактум или за несколько минут до начала. И адвокатка делала все, что в ее силах, чтобы слушания переносили и она могла присоединиться к ним хотя бы онлайн.

«Делается все возможное, чтобы подозреваемый избежал наказания. По факту прокуратура должна быть на нашей стороне. На стороне погибших — Насти и погибшего мужчины. Но сторона обвиняемого очень хочет избежать наказания. Очень много вопросов вообще по материалам дела. Не было экспертизы, его отпустили на поруки. Вообще по многим моментам. Это убийство двух человек. Там достаточно свидетелей, которые могут подтвердить это и человек все равно на свободе», — комментирует Марина Терещенко.

По словам адвокатки Веры Ястребовой, защитник обвиняемого даже звонил ей и предлагал деньги за лояльность позиции в суде.

«Речь не шла о том, что они признают гражданский иск или признают его отчасти, понимаете? Такое было очень странное поведение с его стороны. Я сказала, что все общение будет исключительно процессуальным способом во время судебных заседаний. Я вижу, что нас ждет борьба за справедливость в суде и борьба с прокурором», — подытожила Вера Ястребова.

Напомним, Анастасия Волкова родом из Счастья Луганской области. В 2014 году она переехала в Северскодонецк. Уже этот город покинула за несколько дней до его захвата армией РФ летом 2022 года.



Анастасия работала на телеканале «Freedom», сотрудничала с «Новостями Донбасса» и «Громадским радио» в паре со своим женихом Артемом Ворониным. Она объездила почти все прифронтовые города и городки. До последнего ездила в Бахмут, осенью 2023 года побывала в Авдеевке, а в апреле 2024-го в Часов Яре — буквально через месяц там начались ожесточенные бои. Больше о Насте можно почитать в этой статье: