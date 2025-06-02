Как поступить в украинский ВУЗ, если вы абитуриент с временно оккупированной территории

Студенты Мариупольского государственного университета. Фото: Центр "Донбасс-Украина" МГУ

Представители украинского истеблишмента на протяжении 11 последних лет постоянно отмечают, что Крым и Донбасс — это Украина. Однако далеко не всегда слова трансформируются в конкретные действия. К сожалению, время от времени встречаются ситуации, в которых подобные лозунги носят сугубо символический характер. Если ранее внутренне перемещенные лица (ВПЛ) обращали внимание на недоработку государства в социально-бытовых вопросах, то теперь остро стоит проблема абитуриентов с временно оккупированных территорий(ВОТ).



Конечно, украинское медиапространство уже видело истории людей, которые большую часть жизни провели на оккупированной территории и с достижением совершеннолетия выехали в подконтрольные Киеву населенные пункты. Но это единичные случаи. Для того чтобы такие истории носили системный характер, нужна продуманная государственная политика.

Студенты Мариупольского государственного университета. Фото: Центр "Донбасс-Украина" МГУ

Поступление в украинский ВУЗ с ВОТ: многоходовая комбинация

Как сегодня выглядит путь, который должен пройти человек, чтобы получить высшее образование именно в Украине? Одна из студенток-первокурсниц Мариупольского государственного университета (имя не указано из соображений безопасности – прим. Д.В.), рассказала «Новостям Донбасса» свою историю.



Девушка с начала российской агрессии в 2014 году на Донбассе оставалась жить в Донецке, но часто выезжала в Киев. Полноценно переехать в столицу Украины она не могла по семейным обстоятельствам. Впоследствии этот переезд состоялся, однако жизнь поделилась на два города, тем более, что девушка поступила и продолжала учиться в Донецке на заочной форме обучения. Все эти годы ее не покидала надежда на то, что Донецк рано или поздно вернется в Украину. Впрочем, с каждым годом уровень жизни в оккупированном городе стремительно ухудшался.



Роковое невезение: героине этого материала пришлось в очередной раз поехать к родственникам в Донецк в январе 2022 года. Билеты обратно в Киев были забронированы на 25 февраля, но этому выезду суждено было состояться гораздо позже — больше года ей пришлось прожить в оккупации. А впоследствии, преодолев маршрут длинной в сутки, нынешняя студентка МГУ все же добралась до подконтрольной Украине территории.



Адаптировавшись в столице Украины, в прошлом году девушка решила получить высшее образование уже украинского образца, ведь документы об обучении, изданные в оккупации, не признаются легитимными. К тому же, ранее у нее уже были попытки начать обучение в Киеве, однако написанные на бумаге программы в реальной жизни просто не функционировали. Вырвавшись из оккупации, абитуриентка обратилась в организации, специализирующиеся на помощи и сопровождении поступающих с временно оккупированных территорий. Однако этот шаг не привел к желаемому результату.



«Существует несколько таких организаций, но когда обратилась в одну из них со своим запросом, мне ответили, что помочь не могут и вообще отправили на оккупированную территорию. Я не буду называть ее имя, но это одна из ведущих организаций, занимающихся вопросами ВПЛ непосредственно по Донбассу», – рассказала студентка МГУ (Мариупольский государственный университет – прим.авт.).



Однако девушка не сдалась, а принялась искать другие варианты. Одним из таких было письмо в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В свою очередь, Министерство перенаправило этот запрос в МОН. Ответ от образовательного министерства пришлось ждать около месяца. Но по сути ответ был формальным: в МОН просто сослались на закон Украины, позволяющий им выдавать определенные документы.



«Когда я обращалась в гуманитарную организацию, со мной связался юрист. И его рекомендация была ждать ответа МОН. Когда же ответ от Министерства науки и образования направил свой ответ без конкретных рекомендаций, я спросила юриста: «Что мне делать дальше? Потому что я человек, который действительно хочет и может учиться». На что мне ответили в стиле: «Мы вам ничем не можем помочь, возвращайтесь на оккупированную территорию».



Я зацепилась за то, что имела аттестат за 9-й класс, выданный еще по стандартам украинского Министерства науки и образования, от которого мы теоретически могли отталкиваться. И когда я предлагала разные пути решения этого вопроса, например закончить школу экстернатом на базе диплома об образовании за 9 классов, мне четко дали понять, что это невозможно», — рассказала тогдашняя абитуриентка из Донецка.



Тогда же девушка взяла ситуацию в свои руки и начала обращаться в высшие учебные заведения напрямую. Она отмечает, что это, по ее мнению, единственный эффективный путь в такой ситуации.

Какие документы нужно подать, если вы абитуриент с ТОТ

Итак, если ваш путь в чем-то похож на эту историю, не стоит опускать руки. Важно помнить, что далеко не каждый университет или институт ждет абитуриентов с временно оккупированной территории. Однако если вы столкнулись и с такой ситуацией, это еще не повод для отчаяния.



«Практически в каждом высшем учебном есть возможность поступления для абитуриентов с ВТО, но не в каждом работает программа «Донбасс – Украина». Мне повезло, что я увидела эту информацию на сайте Мариупольского государственного университета. Там вошли в мою ситуацию и сказали отправлять пакет документов. Я объяснила, что паспорта будут украинскими, а все остальные документы, особенно образование, уже местного образца. Это не помешало. После того, как я все отправила, мне сказали «С вами свяжутся», – вспоминает студентка МГУ.



И действительно, ответ от университета пришлось ждать гораздо меньше, чем ответ от министерства. На девушку вышли представители Мариупольского лицея, который находится в Пуща-Водице возле Киева. Представитель образовательного центра «Донбасс – Украина» проинформировал, что для поступления необходимо сдать экстернальный экзамен за 11-й класс.



«Сначала у меня была облегчена версия НМТ. Для людей с временно оккупированных территорий уровень сложности этих тестов легче, чем для поступающих с подконтрольной территории. Это были тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины. Оценки также выставлялись по шкале НМТ. Затем я сдавала тесты в онлайн-формате непосредственно для школьного аттестата. Когда я осилила и эту задачу, мне пришло письмо о том, что я успешно справилась.



Через две недели я получила готовый аттестат 11-го класса и там были все перенесенные оценки из донецкой школы не по численному показателю, а по качеству знаний: «Засчитано», «хорошо», «отлично» и так далее. Общий же балл сформирован по оценкам за экзамены. А средний балл аттестата получился 11.5 балла», — поделилась абитуриентка из Донецка.



А дальше пакет документов, со свежим статусом ВПЛ (его нужно обновить согласно году поступления в ВУЗы) и новым аттестатом. Как следствие — успешное поступление в украинский ВУЗ. Впрочем, девушка уверена: этого всего не было бы, если бы она не обратилась в университет напрямую.

Ректор Донецкого национального университета им. Василия Стуса Илья Хаджинов

Что говорят в ВУЗах: какие правила для поступления абитуриентов из ВОТ в 2025 году

В этом году абитуриентам также предстоит пройти непростой путь для получения высшего образования в украинских вузах. Схема – идентична той, по которой прошла вышеупомянутая студентка в прошлом году. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал ректор Донецкого национального университета им. Василия Стуса Илья Хаджинов.



Поступление абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины в университеты возможно по упрощенной процедуре, предусмотренной государственными нормативно-правовыми актами. При украинских университетах ежегодно работают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» в период вступительной кампании.



Возможно два варианта: во-первых, если у поступающего есть украинский аттестат о полном общем среднем образовании через образовательные центры абитуриенты могут поступать без ВНО/НМТ, используя вступительные экзамены в форме собеседований; во-вторых, если поступающий не имеет украинского аттестата о среднем образовании, тогда он/она обращается в образовательные центры, где определяют школу, в которой будет сдавать государственную итоговую аттестацию и получает такой украинский документ. В конце концов, с ним абитуриент может поступать без ВНО/НМТ, используя вступительные экзамены в форме собеседований с украинскими университетами», — рассказал Илья Хаджинов.



Что касается абитуриентки из Донецка, преодолевшей трудный путь, чтобы получать высшее образование в Украине, то она уже не видит будущего в родном городе.

«Будущего в Донецке по личным уже причинам я не вижу, возвращаться туда не собираюсь. Даже когда он вернется в состав Украины, вряд ли вернусь, слишком много боли причинил родной город. Будущее вижу в Киеве, тем более что сейчас с поступлением открыто много дорог. В том числе – научные», – рассказала студентка Мариупольского государственного университета.



Вся эта история напоминает старую истину: спасение утопающих — только в их руках. Гуманитарные организации — не панацея, а государство на 11-й год существования проблемы ВПЛ все еще не научилось работать с этой аудиторией. Но прогресс есть: по крайней мере, людей, оказавшихся заложниками оккупации, больше не отбрасывают в сторону, как лишнюю проблему.