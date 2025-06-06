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Трасса Доброполье – Краматорск под ударами дронов РФ

06 июня 2025, 18:32

Трасса Доброполье – Краматорск под ударами дронов РФ

РФ активно применяет FPV-дроны вдоль стратегической трассы Т0515. Фото: кадр из видео РФ активно применяет FPV-дроны вдоль стратегической трассы Т0515. Фото: кадр из видео

Россия активно применяет FPV-дроны для ударов по украинской логистике, прифронтовым городам и даже ближнему тылу. Особенно интенсивны атаки вдоль стратегической трассы Т0515, соединяющей Доброполье и Краматорск. Эта дорога является ключевой артерией снабжения украинских войск в районе Покровска — в этом разбирались «Новости Донбасса».

За май российские войска применили более 21 тысячи FPV-дронов — это не абсолютный рекорд, но всё же значительный показатель. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

Военный обозреватель Александр Коваленко. Фото: кадр из видео

«Если год назад россияне использовали в среднем 250 FPV-дронов в сутки, то сейчас — около 1250. Это наглядно демонстрирует, что Россия масштабирует производство и в какой-то момент может даже достичь паритета с Украиной по количеству», — отмечает Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное Сопротивление».

Одной из главных целей этих атак стала дорога Доброполье – Краматорск. Российские дроны систематически пытаются поражать украинскую технику и транспорт снабжения, особенно в районе Родинского.

«У России есть преимущество в использовании оптоволоконного управления. Если раньше дальность была до 9–10 км, то теперь дроны на оптоволокне способны поражать цели в оперативном тылу на расстоянии до 20–25 км. Это серьёзно влияет на логистику Сил обороны Украины, приводя к потерям как техники, так и личного состава», — поясняет военный эксперт Дмитрий Снегирёв.

Участок трассы Доброполье – Краматорск расположен примерно в 40 км от линии фронта, что говорит о сокращении дистанции для работы дронов и усилении давления не только на логистику, но и на гражданское население. Эвакуация становится всё более опасной, и не исключены удары по гражданским автомобилям.

Участок трассы в объективе дрона. Фото: кадр из видео

«Удары по трассам, рокадным дорогам, городам и населённым пунктам, удалённым от линии фронта на десятки километров — это не только элементы террора, но и способ воздействия на логистику. Поэтому важно защищать прифронтовую логистику хотя бы простыми средствами — например, натягивать защитные сетки над дорогами и основными артериями снабжения», — добавляет Коваленко.

Для справки: трасса Т0515 — это дорога территориального значения в Донецкой области. Она проходит по территории Краматорского и Покровского районов, соединяя Лиман, Райгородок, Славянск, Краматорск и Доброполье. Общая протяжённость — около 59 км.

Трасса Т0514 от Славянска до Доброполья. Общая протяжённость — около 59 км.

«Активизировалась практически вся линия боевого соприкосновения, включая ранее условно спокойные участки: Запорожское и Херсонское направления, а также Сумское, где ранее боевых действий почти не было», — добавляет Дмитрий Снегирёв.

Практически на всех дорогах, ведущих к линии боевого соприкосновения, ситуация схожая, отмечает Александр Коваленко: они находятся либо под артиллерийским огнём, либо под постоянными атаками дронов. Российское командование изменило тактику, сделав приоритетом перерезание украинской логистики и «охоту» на операторов FPV-дронов ВСУ.

Подбитая техника в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Коваленко приводит пример стыка Покровского и Константиновского направлений. Севернее Воздвиженки российские войска расширили зону контроля вдоль трассы Т0504 в сторону Константиновки и Покровска:

«Негативная динамика вызвана целым рядом факторов, но ключевую роль сыграло именно воздействие дронов на нашу логистику. Сейчас противник пытается развить этот "успех" на стыке двух направлений».

Атаки на расстоянии до 40 км оккупанты осуществляют с помощью дронов-«маток», зависающих на большой высоте и выпускающих FPV-аппараты. Кроме того, применяются модернизированные дроны типа «Молния», устойчивые к РЭБ, а также новый дрон «Тювик» с системой самонаведения и дальностью свыше 30 км.

«Практически все FPV-дроны, которые использует Россия, собираются из иностранных комплектующих, прежде всего китайских. Формальные ограничения экспорта продукции двойного назначения этого сегмента не коснулись», — подчёркивает Коваленко.

По словам Дмитрия Снегирёва, за последние месяцы РФ масштабировала сборку дронов из китайских деталей и запустила серийное производство аппаратов с оптоволоконным управлением, способных проникать в ангары вооружений и пункты временной дислокации личного состава.



Не случайно ГУР МО Украины нанесло удар по заводу в Саранске — единственному в РФ производителю оптоволокна: «Операция была направлена на срыв производства таких систем», — говорится в сообщении разведки.

Коваленко подчёркивает, что Украине необходимо ускорить внедрение новых технологий как для противодействия дронам, так и для наращивания собственных ударных средств:

«Нужны перехватчики с элементами ИИ и комплексы активной защиты на базе стрелкового вооружения, способные автоматически реагировать на угрозы».

Эксперты сходятся во мнении: успех в «битве за малое небо» определит не только количество дронов, но и скорость внедрения инноваций — тот, кто сделает это первым, получит преимущество.

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