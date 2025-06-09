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«Изоляция» в оккупации: как творческое пространство превратилось в место пыток

09 июня 2025, 18:16

«Изоляция» в оккупации: как творческое пространство превратилось в место пыток

«Изоляция» в оккупации: как творческое пространство превратилось в место пыток

9 июня — годовщина захвата культурного центра «Изоляция» в Донецке. Один из самых ярких арт-проектов восточной Украины был силой отобран вооруженными боевиками в 2014 году и с тех пор превращен в одну из самых известных тюрем группировки «ДНР».

Фото: izolyatsia.org

Что такое донецкая «Изоляция»?

«Изоляция» была независимой платформой современного искусства, основанной в 2010 году на территории бывшего завода изоляционных материалов в промышленной зоне Донецка.

Фото: izolyatsia.org

Пространство быстро стало знаковым: здесь проходили резиденции художников, фестивали, выставки, образовательные программы, кинопоказы. Проект имел международные связи и стал точкой притяжения для культурных инициатив со всего мира.

Фото: izolyatsia.org

Культурный проект был эвакуирован и с 2015 года продолжает свою деятельность в Киеве, где организует выставки, образовательные программы и международные коллаборации — как напоминание о возможности сопротивления и о том, что даже в изгнании можно создавать культуру.

Чтобы привлечь больше внимания к преступлениям Российской Федерации, фонд «Изоляция» начал показы одноименного документального фильма режиссера Игоря Минаева. Лента рассказывает историю захвата культурного пространства в Донецке и его превращения в тайную тюрьму.

Фильм уже был представлен зрителям в Киеве, Париже, Лионе, Брюсселе, Кракове, Варшаве и Тимишоаре. В ближайшее время планируются показы в Ницце и Братиславе. Организаторы приглашают другие культурные и правозащитные институции присоединяться к инициативе.

Коллаж: izolyatsia.org

Почему боевики захватили «Изоляцию»?

9 июня 2014 года здание было захвачено вооруженными представителями группировки «ДНР».

(На видео присутствует ненормативная лексика)

Причины были как символическими, так и утилитарными: «Изоляция» представляла собой олицетворение украинской открытости, европейских культурных практик и свободной гражданской инициативы — всего того, что было в противоречии с идеологией «русского мира», которую принес на деле своего автомата оккупант.

Фото: izolyatsia.org

Кроме того, сама территория — просторная, с развитой инфраструктурой — оказалась удобной для размещения штаба и… тюрьмы.

Арт-объекты, техника и коллекции были разграблены или уничтожены.

Фото: radiosvoboda.org

Больше не культурный объект

После захвата территория была полностью перепрофилирована. С 2014 года здесь действует одна из самых известных незаконных тюрем «ДНР», в которой содержались и содержатся сотни человек — от местных жителей-заложников до пленных украинских военных. Бывшие заключенные рассказывали об условиях содержания, пытках и допросах.

Фото: radiosvoboda.org

Европейский суд по правам человека в решении по делу «Украина и Нидерланды против России» указал, что с 11 мая 2014 года оккупированные территории на востоке Украины находятся под юрисдикцией Российской Федерации. Жестокость, царящая в этих местах, задокументирована на международном уровне. В приложении к решению ЕСПЧ содержатся свидетельства о пытках, которым подвергались заключённые в подпольной тюрьме «Изоляция»: их били током, имитировали казни, применяли сексуальное насилие. Эти данные также подтверждены в отчётах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Фото: radiosvoboda.org

Особо болезненной темой остаётся судьба гражданских заложников, многие из которых находятся в плену с 2014 года. Как отмечает журналист и бывший узник «Изоляции» Станислав Ассеев, среди недавно освобождённых в рамках большого обмена в мае 2025 года не оказалось ни одного гражданского, который находится в российском плену уже более десяти лет.

Заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов пояснил, что процесс обмена происходил на основе «взаимных списков», и именно российская сторона определяла, кого готова передать Украине, и так же украинская сторона формировала свой список.

«Изоляция» — не единственное место пыток

С 2014 года сеть нелегальных тюрем, начавшаяся с пыточной на территории культурного фонда, значительно разрослась.

По данным международных расследований, таких как «Проект Виктория», свыше 16 тысяч мирных жителей удерживаются в незаконных тюрьмах и фильтрационных лагерях на временно оккупированных территориях Украины и в самой России. В этих местах люди подвергаются жестоким пыткам, издевательствам и содержатся в бесчеловечных условиях.

Больше свидетельств о пытках и пережитом в российском плену читайте в статьях «Новостей Донбасса»:

«Изнасилования я бы не пережила»: что происходило с Натальей из Мариуполя в плену и почему она отказалась от обмена 

Проект Inferno: правда о пытках и условиях содержания пленных 

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Пытки Изоляция Обмен пленными

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