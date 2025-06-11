«10 раз за три года видел свет»: мариуполец Александр Гуржов провел в российском плену 1179 дней

Украинский военнослужащий Александр Гуржов во время обмена пленными. Фото: кадр из видео

Мариуполец Александр Гуржов более трех лет провел в российском плену. Это 1179 дней. Он вернулся домой 25 мая 2025 года.

«Раньше я думал, что невозможно прожить больше трех дней без алкоголя и Инстаграма. Оказывается, в плену можно», – с шутки начинает свой рассказ Александр Гуржов, позывной «Шурупчик».

О том, что он пережил за это время, Александр Гуржов рассказал в эксклюзивном интервью.

Краснодипломник в пехоте

Фото из личного архива Александра Гуржова

Александр родился в Мариуполе в 1995 году. Какой-то период времени жил в Мангуше, в школу ходил в поселке Агробаза. После окончания колледжа поступил в ПГТУ и получил два высших образования. «Не купленных, настоящих. Два красных диплома», – подчеркивает он.



После учебы стал работать. Занимал должность администратора в разных ночных клубах Мариуполя, а также подрабатывал кондуктором маршрутки. Александр всегда был очень коммуникабельным, имел много друзей и активно вел свою страницу в социальных сетях.

«Я – самый разговорчивый и самый скандальный марштурчик города. Мог выгонять людей из салона. Видео со мной взрывали Ютуб», – с улыбкой говорит о прошлом мариуполец.

Семьей Александр обзавестись не успел.

«В конце 2021 года у меня возникло желание пойти в армию. Честно говоря, планировал устроиться в военкомат, но меня немного обманули. Поэтому пришел в 54-ю мотопехотную бригаду», – рассказывает он.

Год мариуполец служил в артиллерии, а потом перевелся в пехоту.

«Захотелось быть на «первой линии». Наши позиции были в 400 метрах от врага. Марьинка, Красногоровка – это все наши места. Видел в бинокль, как оппоненты в масхалатах бегают», – рассказывает «Шурупчик».

«Это было как в кино»

Фото из личного архива Александра Гуржова

Полномасштабная война для Александра Гуржова началась с обороны Волновахи. Его подразделение выдвинулось на позиции защищать город от вторжения российских войск.

«Мы выполняли разные задачи: занимались разведкой и зачисткой посадок. Прочесывали местность на наличие этих нехороших элементов. Потом началось «фаер-шоу», – говорит военнослужащий.

Группа Александра попала под массированный обстрел из крупных калибров и была полностью разбита. Он с тремя побратимами двое суток скрывался на чердаке заброшенного дома, а в соседнем базировались оккупанты.

«Оставались там на свой страх и риск. Вели наблюдение. Однажды началась перестрелка и мои парни подумали, что уже пришли наши. Один побратим вышел на улицу и его тут же убили», – рассказывает Александр.

Место, где прятались бойцы ВСУ, было рассекречено. Армия РФ начала штурм. В окна летели гранаты, а по дому стал бить танк. Возник пожар и все побратимы Александра, которые выбегали на улицу, погибли. Он говорит, что его спасла только медлительность и чудо.

«Я выпрыгнул со второго этажа когда загорелась куртка. Отстреливаясь, я убежал и спрятался в сарай. Сидел там до вечера. Они заходили и стреляли в темноту наугад. Еще чуть-чуть бы правее и все», – говорит он.

Когда стемнело, Александр решил выбираться к своим. Шел дворами по уже оккупированному городу, но немного не повезло.

«Вышел на проезжую часть и услышал как передергивается затвор автомата. Потом получил прикладом в голову и началось все самое веселое», – говорит он.

«Добро пожаловать в Россию, котики»

Фото из личного архива Александра Гуржова

Александр Гуржов говорит, что как только он пришел в сознание, оккупанты сразу же ему устроили допрос, сняли все вещи и забрали ценные вещи.

«Я рассказал, что прятался тут неподалеку. Мне завязали глаза и повели в то место. Я наступал на тела людей, которые лежали горами», – вспоминает он.

«Шурупчик» сутки провел в комендатуре, потом неделю на Донецкой Гауптвахте, а потом его этапировали на Еленовскую колонию. В то время, оттуда активно происходили обмены, однако ни на один из них Александр не попал. Один из обменянных 1 апреля 2022 года сообщил родителям мариупольца, о том, что он жив и относительно здоров.

«Меня они представляли как ярого террориста. По своим соцсетям публиковали мое фото, где чуть ли не миллион долларов просят за мою голову. Ну, какой я террорист?», – говорит он.

Благодаря огромному числу подписчиков на своей странице, весть о том, что Александр Гуржов в плену быстро распространилась. Это сыграло как позитивную, так и негативную роль. Маму Александра пророссийски настроенные жители оккупированных территорий выгнали из дома, а бабушке подпалили крышу.



5 апреля 2022 года Гуржов вместе с другими военнопленными был этапирован в Таганрогское СИЗО.

«Лупашили так, что страшно. Пять или семь человек швыряло меня, как котенка, по всему коридору. Старались бить в пах, поэтому набили мне грыжу. Лицо тоже потом было как у китайца», – рассказывает о «приемке» Александр.

Следующим местом его пребывания было СИЗО в городе Борисоглебск. На удивление, «приемка» довольно спокойно. Военнопленных лишь поставили на «растяжку» и немного побили шокером. Целую неделю отношение было лояльное. Но все изменилось после Пасхи.

«Стали выводить все камеры и избивать на коридоре. Палки, ток, трубы. Все было. Били и говорили: «Добро пожаловать в Россию, котики». Забивали людей так, что были летальные случаи», – вспоминает Александр.

Когда он заболел и горел от 40-градусной температуры, медик в камеру пришел только через 2 часа.

«Кормили просто помоями. Основная еда в Борисоглебске – это вода с капустой. Как говорят, от капусты растет грудь и если бы я был женщиной, у меня уже бы был размер 15-й», – шутит Александр.

Когда из СИЗО Александра перевели в колонию, он также находился в камере.

«Мы не видели белого света и не дышали свежим воздухом. За три года я побывал на улице раз 10. Это просто на голову не натянешь», – говорит он.

Усугубляло ситуацию и то, что в камеру к «Шурупчику» подселили военнопленного, который сотрудничал с администрацией, ремонтировал одежду спецназу, получал за это вознаграждение и очень гордился.

«Я не мог сдержаться. Эти козлы наших парней инвалидами делают, а он им перчатки шьет… Возник конфликт. 80 кг предателя кидались на мои 49. Это было смешно. Да, я любитель острых ощущений», – рассказывает Александр.

Последние полгода нахождения в Борисоглебске к военнопленным практически перестали применять физические наказания. Могли лишь изредка избить за серьезную провинность.

«Я – парень принципиальный»

Обмен застал Александра Гуржова когда он страдал болезнью желудка. В тот период его постоянно тошнило, а тут внезапно вывели из камеры и приказали переодеваться. Военнослужащий вспоминает, что мысль о том, что это путь домой даже не возникла.

«Лишь бы не в Удмуртию, Мордовию или еще какие-то Богом забытые места РФ», – говорит он.

Военнопленных переодели в старую, гражданскую одежду, сняли видео, на котором заставили сказать, что претензий к содержанию они не имеют, дали по комплекту термобелья и погрузили в автозаки.

«Когда везли в автозаке, я, скажем так, оставлял на полу сюрпризы. Рыгал, то есть. Потом завезли в аэропорт и мы начали между собой робко шутить, что это обмен», – рассказывает Александр.

Потом, когда пленным завязали глаза и приказали стать «паровозиком», взявшись руками друг-другу за плечи, Александр подумал, что это просто очередной этап и обратился к конвоиру азиатской внешности с просьбой дать ему пакет, куда можно рыгать, и немного воды.

«Этот узкоглазый Винни-Пух посмотрел на меня удивленно и сказал, что мы летим на обмен и пообещал, что в течение суток мы будем все дома. В каком-то амбаре нас вкусно покормили рисом с курицей, поинтересовавшись, нет ли у меня аллергии на мясо, и мне даже дали сладкий чай», – говорит мариуполец.

После этого слабо завязали руки скотчем и глаза. Александр говорит, что имел возможность подглядывать за происходящим, а так как «руки у меня стали как нитки» даже снимать стяжки. Группами по 49 человек военнопленным заводили в самолеты и аккуратно рассаживали на места.

«Когда мы приземлились и я увидел надпись «Гомель» стало уже точно ясно, что это обмен. Пригласили в автобус и там уже лежали пакеты с едой. Я – принципиальный парень. Мне эти подачки не нужны. Выпил только воду, а еду выбросил вместе с вонючей одеждой», – рассказывает Александр.

Обмен происходил 25 мая 2024 года на границе. В плену Александр Гуржов пробыл 1179 дней.

«Только мы пересекли границу Черниговской области – нас красиво встретили. Люди держали флаги и я увидел свою разбитую войной Украину. Рвы, канавы, заминированная территория, обгоревшие столбы и деревья. Сердце облилось кровью», – говорит он.

Когда появилась первая возможность позвонить – Александр позвонил маме и расплакался. Он говорит, что благодарен за поддержку от незнакомых людей, которые они оказывали его родителям.

«Мать постарела на вид лет на 25. Отчима после плена я стал называть папой. Он такой суровый мужик был, а сейчас сентиментальный стал. Чуть что – слезу пускает», – говорит Александр.

Вспоминая о своих первых эмоциях, боец говорит о гневе и злости на РФ.

«Хотелось развернутся и из чего-то тяжелого ударить по этой стране, которая считает себя великой и могучей. Хочется мстить. Прежде всего за родителей, у которых россияне забрали все», – горячо произносит он.

Поэтому не отвергает для себя варианта вернутся вновь в армию. Однако об этом сейчас говорить рано. Александр находится в Винницкой области на реабилитациии, его ждут серьезные операции: нужно удалять кисту на почках и лечить отбитую паховую зону.

«Не могу сказать, что я раньше был очень патриотичен и кричал: «Слава Украине!». Сейчас не могу привыкнуть к тому, что меня называют «Героем». Да, я осознанно пошел защищать свою страну, да, воевал и не сломался в плену. Но, видимо, еще не пришло осознание всего», – делится своими переживаниями парень.

Он говорит, то получает массу звонков и сообщений от друзей и знакомых, что очень поддерживает и мотивирует.