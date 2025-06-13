Новороссия: как Путин привязал историческое понятие к захвату Донбасса

Весной 2014 года в медиа внезапно всплыл термин из имперского прошлого — «Новороссия». Его подали как «воскрешение исторической справедливости» и «восстание русского народа» в Донецке и Луганске. Однако за этим словом скрывается не история, а пропагандистская операция Кремля. Разбираемся, как фальсифицированная Новороссия стала удобным прикрытием для аннексии украинских территорий.

Что такое «Новороссия» на самом деле?

В 2014 году на улицах Донецка и Луганска появились вооруженные люди без опознавательных знаков, на экранах российских телеканалов — ролики о «восставшем народе», а в выступлениях Путина — мантра о «новороссийских землях». Однако, как объясняют историки, с настоящей Новороссией это не имело ничего общего.

Виктор Брехуненко, историк, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения имени М. М. Грушевского НАН Украины:

«Любой агрессор, порабощая чужую территорию, пытается выдать её за свою. И типично для истории – давать ей название “новое”, “своё”: Новый Уэльс, Новая Англия, Нью-Йорк. Российская империя не исключение».

Термин «Новороссия» появился в конце XVIII века, когда Екатерина II аннексировала у Османской империи земли между Днепром и Дунаем. Под «Новороссией» понимали нынешние Одесскую, Херсонскую, Николаевскую области, части Запорожской, Днепропетровской и Донецкой. Но никакого отдельного культурного или этнического образования тут не существовало.

Кирилл Галушко, историк, координатор просветительского проекта LikeБез:

«Екатерина II, подражая колониальным державам, назвала захваченные земли “Новороссией”, чтобы создать образ цивилизованной империи. Это была пропагандистская спецоперация».

Была ли Новороссия на Донбассе?

Нет. Историки утверждают: земли Донецкой и Луганской областей принадлежали Войску Запорожскому Низовому, государства «Новороссия» не существовало. В официальных документах это чётко зафиксировано.

Виктор Брехуненко, историк, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения имени М. М. Грушевского НАН Украины:

«В царской грамоте 1686 года говорится, что территория от Днепра до Черного моря принадлежит Войску Запорожскому. В 1746 году границу между Донским и Запорожским войском провели по Кальмиусу — прямо в районе нынешнего Донецка. О какой Новороссии идёт речь?»

После русско-турецких войн российская империя начала заселять эти земли. Но заселение не означало, что это была исконно русская территория. Наоборот — заселяли её преимущественно украинцы (в официальной терминологии — «малороссы»), а также болгары, молдаване, сербы, евреи, греки, немцы-колонисты. Русские переселенцы были в меньшинстве.

Имперский термин без четких границ

Кирилл Галушко, историк, координатор просветительского проекта LikeБез:

«Никаких чётких границ у Новороссии не было. Это просто удобная метка: чтобы не говорить “Южная Украина” или “Бессарабия”. В 2014 году Кремль просто перезапустил этот термин в новом контексте».

И действительно — география «Новороссии» менялась от эпохи к эпохе. В XV веке под этим словом понимали территории, которые Екатерина II завоевала на юге, зачистила от местного населения — потомков Чингисхана и упразднила крымско-татарскую государственность. В XIX веке «Новороссией» считали регионы от Молдовы до Ставрополья. В XXI веке Кремль адаптировал термин под современные имперские нужды — для легитимизации захвата Донбасса.

Пропаганда как прикрытие вторжения

Путин в своих речах часто апеллирует к «историческим землям России». Утверждает, что Украина якобы «несправедливо получила» территорию Украины от Ленина или большевиков. Такая трактовка — это сознательное искажение фактов.

Владимир Тилищак, заместитель руководителя Украинского института национальной памяти:

«Ленин не дарил Украину. Он развязал войну против неё. Коммунисты стремились уничтожить украинскую идентичность с помощью террора, репрессий, голода. То, что делает сейчас Путин — продолжение той же политики».

В 2014 году, прикрываясь якобы «народным восстанием», Россия начала операцию на Донбассе. Но за ней стояли вовсе не местные жители, а российские военные и спецслужбы. Местные коллаборанты лишь создавали иллюзию поддержки и прикрывали действия Москвы, чтобы вызвать доверие среди местного населения.

Как Кремль смог навязать миф о «Новороссии»?

Виктор Брехуненко, историк, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения имени М. М. Грушевского НАН Украины:

«Главная беда Украины — за годы независимости Киев не работал с Донбассом ни информационно, ни идеологически. Все это время регион оставался в орбите российской имперской пропаганды, только уже не советского разлива, а приперченной современными технологиями. Вот поэтому было сформировано представление, что “Донбасс порожняк не гонит”, что “Донбасс кормит Украину” и Донбасс — это нечто особенное в составе Украины. Все это внушалось из поколения в поколение. И Путин просто нажал на эту клавишу».

Кремль воспользовался вакуумом — и подал «Новороссию» как неоспоримый исторический факт. На митингах в Донецке и Луганске появились флаги «Новороссии» — красное полотно с синим Андреевским крестом, напоминающим флаг Конфедерации США времён Гражданской войны.

Этот флаг стал символом сепаратистских движений и использовался для обозначения территорий, контролируемых боевиками. На самом же деле этот флаг не имеет никакой исторической связи с Донбассом, как и «Новороссия». Но символически служил альтернативой украинскому государственному символу. Так фейковый образ стал политическим инструментом. За ним — не история, а война и аннексия.

Кирилл Галушко, историк, координатор просветительского проекта LikeБез:

«Была создана идея Новороссии, которая территориально никогда с историческими, даже царскими, Новороссиями не совпадала. То есть просто отделили электорат “Партии регионов”, где за нее голосовали, там, где было русскоязычное население. Не поняв, что у населения главное — это не язык, это идентичность, патриотизм, и убеждения. И выделили искусственно юго-восточную часть Украины, назвали ее “Новороссия” и пытались создать путем переворотов и военного вмешательства в Харькове, в Луганске, в Донецке, в Одессе».

На Донбассе в 2014 году были проукраинские митинги, но они уже не способны были погасить очаг. Всех несогласных – бросали в тюрьмы и подвергали пыткам. А в российских СМИ все это подавали как «внутренний конфликт», а не внешнюю агрессию. Таким образом, «Новороссия» стала символом российской гибридной войны, ее флагами прикрывали наемников, поставки оружия и разрушение украинского суверенитета.

Владимир Тилищак, заместитель руководителя Украинского института национальной памяти:

«Мы можем вспомнить, какие дискуссии, какое противостояние, какой конфликт вызвала в свое время инициатива донецкой молодежи по присвоению Донецкому университету имени Василия Стуса. И как против этой инициативы устремились и местные элиты, и их российские кураторы. Вот такое умалчивание, дискредитация украинской истории и выпячивание, передергивание фактов по поводу действий российской власти на этой территории и привело к тому, что пропаганда взяла себе на щит, на флаг идею Новороссии».

Почему важно разоблачать мифы?

Термин «Новороссия» — это не «возвращение к истокам», а опасный прецедент подмены истории, легитимизации агрессии и оккупации. Он так же разрушителен, как и танки, потому что подрывает основы правды, идентичности и международного порядка. Понимание истинной истории Донбасса и юга Украины — это часть сопротивления, без которого невозможно победить пропаганду.

Сам проект «Новороссия» быстро провалился — в 2015 году он был де-факто свернут с началом АТО, что еще раз доказывает его искусственность и отсутствие поддержки даже среди местного населения. Тогда оккупанты перешли к идее «народных республик». Хотя еще в 2015 году даже учебники писали про выдуманную страну — «Новороссию».