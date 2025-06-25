«Азовсталь» и три года плена: Первое интервью пресс-офицера и журналиста из Мариуполя Владимира Чертушкина после обмена

Владимир Чертушкин после освобождения из российского плена, где он пробыл более трех лет. Июнь 2025 года. Фото из архива Владимира Чертушкина

Мариупольский журналист, пресс-офицер бригады территориальной обороны провел более трех лет в российском плену, увидел и почувствовал на себе уродливую изнанку «русского мира».



Возвращения Владимира Чертушкина из плена без преувеличения ждала вся журналистская общественность Мариуполя. Во время всех обменов пленными мы тщательно, с надеждой изучали списки украинцев, которых наконец удалось вырвать из цепких клещей российских тюрем и СИЗО. Но фамилии нашего коллеги среди них не было. И вот наконец 14 июня в фейсбуке появилось сообщение: «Позвонил Володя Чертушкин. Друзья, коллеги, наконец-то!»

День рождения: празднование откладывается

Последние перед полномасштабным вторжением годы Владимир Чертушкин работал редактором корпоративной газеты «Вестник Промсервиса». А в конце 2021 года ему предложили пойти служить пресс-офицером новосозданной Донецкой отдельной бригады территориальной обороны с базированием в Мариуполе. Владимир подумал, почему бы и нет?

Владимир Чертушкин, 8 марта 2020 года. Фото из архива Владимира Чертушкина

«В воздухе уже пахло войной, но я, как и многие другие, считал, что Мариуполь надежно защищен, линии обороны казались такими мощными. Поэтому, думал: да нормально, выдержим! Но, как говорится, что-то пошло не так».



24 февраля 2022 года Владимир Чертушкин собирался отпраздновать свой 49-й день рождения. Сначала с коллегами-офицерами, потом — в семейном кругу. Но в 5:30 позвонил дежурный офицер и сказал, что всех вызывают на место сбора, потому что кое-что случилось. Жена Анна, которая работала в управлении складского хозяйства комбината имени Ильича (один из двух металлургических заводов-гигантов в Мариуполе), уже направлялась на работу. Поэтому, мужчина остался вдвоем с девятилетней дочкой Надюшкой, которую нужно было собирать в школу.

Когда-то до войны. С женой и дочкой на берегу Азовского моря. Фото из архива Владимира Чертушкина

«Когда посмотрел ленту новостей в смартфоне, понял, что конкретно случилось. Собрал некоторые вещи, вызвал такси, которое сразу же взяло двойную оплату, позвонил тестю, чтобы занимался Надеждой, и поехал на место собрания в бывшей 11-й школе на улице Куинджи. Начали приходить мобилизованные, резервисты. Мы перебазировались в здание бывшего интерната на Левом берегу, где двое суток люди получали стрелковое оружие, патроны, форму. Потом в месте нашего пребывания начали бахать снаряды — или кто-то наводил, или россияне очень шустро пошли в наступление. Перебрались в часть нацгвардии 3057, что по проспекту Нахимова. Из тех, кто вливался в нашу бригаду, было много пожилых людей, потому что военкоматы таких отправляли или в Нацгвардию, или в тероборону. Среди пополнения были и женщины, в том числе возрастные. Все чувствовали тревогу, потому что понимали, с каким мощным врагом мы вынуждены иметь дело. Но надеялись, что все будет хорошо и с Мариуполем, и с нами».



Военнослужащих, которые более-менее умели держать оружие в руках, тероборона начала отправлять на усиление позиций других родов войск, на блокпосты в Восточный микрорайон, Западный, на выезд к поселку на берегу моря — Мелекино. 27 февраля большая часть личного состава перебазировались на комбинат «Азовсталь». Среди них и Владимир Чертушкин, который занимался непосредственно работой пресс-офицера: снимал видео, писал сообщения, вел страницу в Фейсбуке. На тот момент еще были свет, интернет, телефонная связь.

Обычная работа на войне

В первые дни на «Азовстали» тероборона базировалась в здании АПК бывшего цеха ремонта металлургических печей. Владимир вспомнил, что до начала 1970-х в этом цехе работал его дедушка, который еще успел застать здание, в котором потом оказался внук. «Так бывает!», — сказал себе мысленно Чертушкин. Удручающе было видеть, как за несколько дней войны изменился металлургический гигант. Не ездят тепловозы, не работают коксовые батареи, над доменными печами отсутствует серный дым, который когда-то так раздражал горожан. По территории перемещаются только военные машины, бронетранспортеры, танки. Повсюду военные, и какое-то количество гражданских в бомбоубежищах.

В теробороне. Фото из архива Владимира Чертушкина

Чем теснее сжималось вражеское кольцо вокруг Мариуполя, тем более обильный урожай мин и снарядов собирала «Азовсталь» и тем активнее работала по ней российская авиация. Ситуация ухудшалась постепенно. Третьего марта исчезли свет, газ, телефонная связь. Владимир потерял возможность обмениваться с женой звонками и смс-сообщениями. После начала полномасштабного вторжения он смог увидеться с ней только вечером 25 февраля, буквально на минутку, когда ехал в часть Нацгвардии. Сунул в руки через окно машины свой ноутбук и торопливо поцеловал в щечку: «Держитесь!»



Седьмого марта у них была последняя, хоть и не непосредственная связь. Тогда семью смог посетить коллега, который передал от него весточку и взял вещи, которые приготовила Анна.



Из-за отсутствия света и связи Владимир уже не мог заниматься обязанностями пресс-офицер, поэтому, выполнял обычную работу военного. На неделю его вместе с группой теробороновцев командировали в онкологический диспансер 3-й городской больницы, где был расположен небольшой военный госпиталь. Ребята переносили раненых, медицинское оборудование, кровати, матрасы. В день, когда россияне разбомбили роддом, Владимир оказался рядом с ним через два часа.



«Последствия меня поразили. Тела и раненых уже убрали, поэтому самого ужасного я не видел, только — белье с пятнами крови, осколки стекла и повсюду личные вещи рожениц, вкусняшки, печенье... В ночь с 9 на 10 марта мы должны были охранять здание от мародеров, потом туда прибыла полиция. А нам дали другое задание», — говорит он.



Мариупольцы хорошо помнят, каким лютым был тот март 2022 года. Заморозки до минус десяти градусов! Владимир с ребятами жили на первом этаже онкодиспансера. Однажды утром проснулись от того, что где-то рядом взорвалась мина. Взрывной волной вынесло двери в комнату. Но парни даже не вскочили. Завесили проем одеялом и еще немножко подремали, потому что знали: впереди тяжелый день.

Еленовка: что бы сказал отец?

16 марта командир бригады теробороны подполковник Дмитрий Стеблин совершил объезд локаций, где еще могли быть его бойцы. Забрал и ребят, находившихся в здании онкодиспансера, к «Азовстали» их доставили в инкассаторском автомобиле банка ПУМБ. В то время меткомбинат все больше страдал от бомбардировок и обстрелов из всех видов вооружения, уже и с моря начали бить российские военные корабли. Здание, где работал дедушка Чертушкина и где сейчас был он сам, к середине мая выдержало все удары. Но ситуация на комбинате уже была критической.



«Когда нам приказали сдаться в плен, реакция была двоякая: с одной стороны мы понимали, что с месяц еще сможем продержаться, с другой — интенсивность обстрелов росла и кроме “Азовстали“ почти все вокруг было под россиянами. Состоялись какие-то переговоры. Наш командир сказал, что все будет хорошо, хотя мы действительно попадем в плен, нас вывезут в Еленовку в лагерь для военнопленных, но месяца через четыре обменяют. Мы немного успокоились, думали, ну ладно, потерпим эти месяцы».



Владимир рассказывает, что сначала ничто не предвещало будущего ада. В колонию в Еленовке прибыли поздно вечером и до утра ждали «приемки». В тот день все происходило почти нормально, правда, военнопленных полностью раздели, заставляли приседать, заглядывали в рот, перебирали личные вещи, какие-то забирали, другие оставляли.



Владимир попал в один барак с командиром и другими офицерами бригады. Всех начали водить на допросы, брать отпечатки пальцев, пробу ДНК. Допрашивая Чертушкина, интересовались: «Как ты думаешь, чтобы тебе отец сказал о том, что ты воюешь против русских?», спрашивали: «Почему ты на „Азовстали“ с немцами шкерился?», — имея в виду ребят из «Азова». А в конце июля Владимира с побратимами неожиданно застал мощный взрыв в соседнем бараке, в который до того перевели более сотни азовцев. Украинские пленные догадывались, что это была провокация со стороны россиян.



Случилось в Еленовке и несколько комическое событие — визит некогда популярного американского актера Стивена Сигала.



«Постаревший, пузатый, ходил, смотрел на нас, а мы стояли и смотрели на него. Не знаю, какое собственное эго он таким образом удовлетворил, но для чего-то ему это было нужно», — описывает Владимир.



В конце сентября состоялся неожиданный обмен командиров «Азова» и других подразделений, защищавших «Азовсталь», это вселяло в военнопленных надежду: «Ну вот, возможно, мы будем следующими». 30 сентября людей из Еленовки стали куда-то вывозить, что подкрепило позитивные надежды. Но оказалось, что украинцев везли не на обмен, а отправляли по этапу.

«Уникальный шанс опыта лишения свободы»

«Мой этап вывозили 2 октября. Сначала нас обыскали, замотали глаза и руки скотчем, грузовиками отвезли на аэродром, потом самолетом — в Волгоград, а из него в автозаках отправили в СИЗО города Камышин Волгоградской области, — вспоминает Владимир Чертушкин. — Подъезжали где-то в два часа ночи, автозак остановился, слышу, как людей начинают бить, истязать и понял: ну все, приехали! Мне говорят: "Ты следующий, вылезай!". Спросили о звании, ответил: "Капитан", — и сразу же почувствовал жестокий удар по голове. А дальше погнали сквозь строй, как в рассказе русского классика Льва Толстого. Ну и пошло — дубинки, ноги, шокеры. Потом — в баню, заставили за 30 секунд помыться, сбрили волосы, выдали тюремную одежду и обувь, забросили в камеру».



Владимир оказался вместе с командиром бригады Дмитрием Стеблиным и с Александром Страфуном, фото которого в крайне истощенном состоянии облетело все соцсети. Всего в камере было восемь человек. И началась у всех «интересная» жизнь. Как в стиле черного юмора шутил над пресс-офицером командир бригады: «Владимир, у тебя здесь есть уникальный шанс приобрести опыт лишения свободы».



Остальное время в плену Чертушкин провел в Камышинском СИЗО (Волгоградская область РФ), иногда только менялись камеры. Отношение к военнопленным и уровень жестокости надзирателей колебались волнообразно. Сначала было очень жестко, почти каждый день выводили на так называемый «коридор», били, обыскивали. Особым испытанием был поход в баню, на то, чтобы помыться и одеться, давали очень сжатое время, при любой возможности наказывали шокером, дубинкой по спине или по голове. А потом так называемая беседа: «Ты кто по званию? Командир бригады, подполковник? А ну иди сюда!», — и тут же избиение ногами.



С декабря 2022 года начали проводиться обмены небольшими партиями. Некоторые люди уезжали на этапы. На их место привозили других. В марте 2023-го ребят допрашивали представители Следственного комитета РФ и обещали, что обмены не за горами. Один молодой человек в красных носочках, стройный, подтянутый — ни дать, ни взять современный абвер — по хамски пообещал 50-летнему капитану Владимиру Чертушкину: «Володька, на обмен поедешь!»



Но с обменом что-то пошло не так, и в СИЗО снова усилился режим, а с ним — и применение пыток. Ребята поддерживали друг друга: «Если кого-то сильно избили и бросили в камеру, мы его заносили, пытались стакан воды подать, до кровати довести, больше чая налить, пайки насыпать. Здесь я увидел, какими разными могут быть люди. Некоторые руководствуются принципом: каждый выживает, как может. К счастью, мне в основном попадались другие, те, что держатся друг за друга. Со временем понимаешь, что человек такое существо, которое привыкает, приспосабливается ко всему, даже к самым жестким условиям. Оказывается, это возможно».



Выносить все издевательства, выживать в нечеловеческих условиях Владимиру помогала надежда на будущий обмен и понимание, что жена, дочь и все родные в безопасности, на территории свободной Украины. Об этом он узнал, еще когда находился в Еленовке.

Брэдбери с Толкиеном против «Катюши»

Кроме физических издевательств россияне любили применять моральные. В камерах украинских заключенных целыми днями звучали российские патриотические песни, например, «Катюша». Или аудиокниги с русской версией истории Великой отечественной войны, или «История государства российского» Карамзина. Вопреки воле ребята запомнили все на зубок.



«Если я сейчас услышу "Катюшу", меня стошнит. В свое время "Наутилус Помпилиус" пел: "Нас так долго учили любить твои запретные плоды", а тут уже другое: нас отучили любить то, что когда-то любили».



В начале сентября 2023 года произошло событие — в СИЗО приехали представители Красного Креста, среди которых были и иностранцы. Это повлекло за собой временные изменения. У пленников неожиданно выровнялась осанка, потому что позволили ходить ровно, а не исключительно в позе ласточки. Парням из камеры, где сидел Владимир, выдали анкеты, в конце которых было место для сообщений ближайшим родственникам. И как потом стало известно, эти сообщения нашли своих адресатов. Но другим пленным повезло меньше, надзиратели запретили им даже брать в руки эти анкеты.



На два дня пребывания гостей у заключенных улучшилось питание. А главное — появились книги! Рассказывая об этом, Владимир подробно вспоминал всех авторов и названия книг, был в восторге от произведений Рэя Брэдбери и Сола Беллоу, Артура Хейли и Виктора Гюго, Дюма, Сэлинджера и Толкиена. Ребята читали книги по двое, потом передавали другим, обменивались между камерами.



«Это был праздник! Наконец-то что-то интересное появилось в жизни! Нам даже стали давать довольно качественные книги из тюремной библиотеки. А потом, раз в десять дней, игры — шахматы, домино и мы устраивали между собой партии», — вспоминает Владимир.



Ожидаемо после отъезда представителей Красного Креста все вернулось на круги своя. В том числе — скупой рацион.



«На такой еде не поправишься. До 24 февраля 2022 года при росте 171 см я весил 81 кг. В плену во время очередного взвешивания услышал цифру 59».

Третья попытка: «Да, это обмен, вот он!»

Между тем, режим в СИЗО медленно начал ослабляться. Снова пошли обмены. На вопрос, верил ли Владимир, что его обменяют, он эмоционально ответил: «Без этой веры и жить не надо! В первый раз в конце мая нам выдали форму и приказали побриться, мы подумали: все, скоро обменяют. Но через день форму забрали — другие поедут. Мы с моим коллегой по камере майором Виталием Стеблянко психанули. А 5 июня нам снова выдали форму, заставили померить, пуговицы пришить. Медики нас посмотрели. Думаем: ну все, это точно обмен. С 9 на 10 июня нас разбудили, проверили, обыскали, погрузили в автозак и повезли на аэродром. Как вдруг слышим: "Что, обратно в Камышин? Что-то сорвалось?" И нас повезли обратно. Мы в шоке! Даже охранники посочувствовали: "Эй, мужик, не повезло!" Но в пятницу 13-го, где-то в 11 часов сказали: "Переодевайтесь, собирайтесь, всё — едем!" Собирались уже без особой надежды. Довезли нас до аэропорта, посадили в самолет, доставили в пункт сбора в Подмосковье. Ночь пробыли, собрали еще полторы сотни человек и в субботу утром самолетом привезли в Гомель. Перед выходом из самолета развязали нам глаза и руки, смотрим — а рядом выстроились красивые автобусы Гомельоблавтотранс, и мы поняли: да, это обмен, вот он!».



Когда ребят везли в пункт обмена на границе, они, голодные, могли воспользоваться щедрыми сухпайками, которые собрали белорусские волонтеры. После обмена тяжелобольных и раненых в автобус зашел мужчина в украинской военной форме: «Ребята, я ваш. Идем со мной».



Владимир Чертушкин признался, что при тех словах от эмоций, переполняющих сердце, оно будто оборвалось, как во время прыжка с парашютом.

Владимир Чертушкин с сестрой Ольгой. Лето 2021 года. Фото из архива Владимира Чертушкина

«Сели мы в украинский автобус и выдохнули. На пути в Чернигов стояли люди — гражданские и военные, старые, молодые, дети. Они приветствовали нас, и мы в свою очередь приветствовали их из окон автобуса. Все это было так хорошо, так искренне! И мы наконец поверили своему счастью: это все Украина, можно расслабиться. Как говорили у нас в авиационном институте: "Всё, кнопка "сброс"».



Дальше все было как у всех освобожденных из плена: Черниговская областная больница, первый осмотр медиков, первый теплый душ с мочалкой и гелем, свежая одежда, новый смартфон со стартовым пакетом. Чуть раньше с чужого мобильника Владимир уже успел пообщаться с женой. Но из-за того, что она не сразу ответила на звонок, первой, кому он сообщил о своем возвращении, была коллега Ирина, с которой он работал до полномасштабной войны. А та о благой вести сразу же сообщила коллегам в Фейсбуке и понеслось: «Слава Богу, Чертушкин вернулся!», радость в мариупольском журналистском сообществе и бесконечные поздравления Владимиру и его семье.

Владимир Чертушкин. 22 июня 2025 года

Сейчас он на обследовании и лечении в киевском госпитале. Почти каждый день видится с женой и дочерью Надеждой, которая за три года из девочки превратилась почти в девушку.



К Владимиру с визитом уже наведались с полтора десятка коллег, другие, как говорится, на подходе. Отныне его задача — вылечиться и восстановиться, потому что впереди счастливая жизнь. В это нужно верить так же сильно, как когда-то в неотвратимость обмена, только тогда бытие приобретет необходимый смысл.