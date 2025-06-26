В Ливан не пустили российский корабль с украинским зерном. Почему бороться с теневым флотом РФ так сложно

Сухогруз NIKOLAI LEONOV, перевозивший украденное украинское зерно, на фоне маршрута из оккупированного Бердянска — до момента, когда судно не пустили в Ливан.

Теневой флот России, который занимается, в том числе вывозом украинского зерна и угля — это множество кораблей и схем. При этом за время с момента начала полномасштабного вторжения случаи, когда суда блокировали или возвращали назад единичные. В июне стало известно, что сухогруз NIKOLAI LEONOV с украинской пшеницей не пустили в ливанские воды. Этот случай остался практически незамеченным, хотя аналитики считают его важным прецедентом, который может снизить масштабы вывоза зерна с оккупированных территорий.

Как NIKOLAI LEONOV доплыл до Ливана

Российское судно NIKOLAI LEONOV не пустили в ливанские воды еще в мае, но информация об этом появилась в только в июне. Журналисты одного из местных медиа написали, что корабль NIKOLAI LEONOV перевозил партию пшеницы объемом пять тысяч тонн. После того как украинское Посольство заявило, что груз украден с оккупированных территорий, судну не позволили войти в ливанские воды. По данным Посольства, пшеницу загрузили в порту Бердянска.



«Судно зашло в российский порт Темрюк в период с 4 по 6 мая 2025 года, где были выданы поддельные документы, в которых говорилось, что зерно произведено в России и было загружено в российском порту, с целью сокрытия его истинного источника», — отмечается в тексте ливанского медиа со ссылкой на Посольство.

Спутниковое изображение Бердянского порта от 02.05.25. Фото: KibOrg

На самом деле зерно загрузили в порту Бердянска. Потом на судне отключили устройство слежения — Россия делает так довольно часто. NIKOLAI LEONOV доплыл до порта Темрюк в Краснодарском крае, где команде вручили новые документы. Как пишут журналисты команды KibOrg, из порта Бердянска судно отплыло 3 мая, в Темрюк зашло 5 мая. После того как его не пустили в воды Ливана, на NIKOLAI LEONOV снова отключили устройство слежения, а потом его обнаружили около порта Александрия. 28 мая, судя по навигационным данным, корабль отплыл из Египта. Судьба украинского зерна неизвестна.

Российский сухогруз NIKOLAI LEONOV, на котором не впервые вывозят украинское зерно с оккупированных территорий. Фото: Vesselfinder

Российский сухогруз NIKOLAI LEONOV — судно с потенциальными рисками. В апреле 2023 года США наложили на корабль санкции. Схемы, подобные перевозке зерна в Ливан, на этом судне проводят не в первый раз. Весной 2023 года NIKOLAI LEONOV нагрузили семью тысячами тонн украинской пшеницы и отправили в Египет. Маршрут был такой же, как в Ливан: Бердянск — порт Темрюк. Собственник и менеджер судна ростовская компания «Альфа». Помимо этого корабля, она владеет еще восемью судами. Все они с потенциальными санкционными рисками.

Три схемы для вывоза зерна

Для вывоза украинского зерна РФ использует несколько схем. Переоформление документов в порту Темрюк — лишь одна из них.



«Первая схема — прямой рейс из крымского порта в порт назначения. Например, сейчас в Александрии разгружается балкер MIKHAIL NENASHEV и ожидает якорную стоянку MATROS SHEVCHENKO. Оба погрузились в оккупированном Севастополе и пришли прямо в Египет. Вторая схема — когда судно-нарушитель вывозит зерно из оккупированного крымского или азовского порта на перевалку в порт Кавказ и отдает его балкеру, который затем доставляет по назначению украденное зерно с оформленными фейковыми российскими документами», — комментирует журналистка расследовательского проекта SeaKrime Центра Миротворец Екатерина Яресько.



Так, летом 2023 года российское судно AKUBENS вывезло из Керчи и Феодосии украинское зерно. В общем оно совершило пять рейсов после чего прибыло в порт Кавказ, где турецкий балкер SWORD LION забрал зерно у AKUBENS. Его планировали доставить в Израиль, но, подчеркивает Екатерина Яресько, огласка привела к тому, что судно там не приняли.



В этих схемах участвует множество кораблей российского теневого флота. Помимо портов оккупированных Феодосии и Керчи, суда загружают в Севастополе, Мариуполе или Бердянске.



«Мариуполь, как и Бердянск, оккупационные власти пытаются как можно больше задействовать в морских перевозках. В этом регионе только эти два украинских порта имеют удобную логистику и достаточные глубины для обслуживания достаточно больших судов. Все российские порты Азовского моря расположены на мелях, там могут обслуживаться суда с небольшой осадкой. Поэтому оккупанты считают наши порты своим стратегическим активом, стараются их использовать», — комментирует Екатерина Яресько.



В числе кораблей теневого флота, например, VICTORIA K. В конце мая на его борт загрузили более семи тысяч тонн пшеницы, после чего судно отплыло в Темрюк, где ему «обновили» документы. Следующая точка маршрута — египетская Александрия. «Новости Донбасса» уже писали о VICTORIA K. Этот сухогруз фигурировал в информации Службы внешней разведки как одно из основных суден, которые вывозят украинский уголь. Всего разведка писала о пяти кораблях. Системой управления безопасностью VICTORIA K занимается компания «Кречет». Ранее ее возглавлял россиянин Александр Солдатов. В 2023 году РФ назначила его гендиректором мариупольского порта.



Больше об этом читайте в расследовании «Новостей Донбасса».

Почему российские корабли не блокируют?

Несмотря на довольно обширный массив собранных данных, российские суда с краденым грузом практически не блокируют. Например, летом 2022 года опять-таки в Ливане задержали корабль LAODICEA под сирийским флагом, перевозивший украинское зерно. В конце апреля этого года СБУ сообщила об аресте одного из кораблей «теневого флота» РФ. В 2024 году оно вывезло из Севастополя 5 тысяч тонн украденного зерна. В Службе безопасности уточнили, что судно ходило под флагом одной из стран Азии. Позже медиа «Крымский ветер» написало, что задержан балкер ANKA под флагом Танзании.



На мониторинговых сервисах зафиксировано, что 19 апреля судно прибыло в порт Рени. Последний заход — порт Молдовы на реке Дунай. При этом владелец ANKA подсанкционная турецкая компания SIMA SHIPPING LTD, а вот страна регистрации Либерия. Хотя в санкционных списках фигурирует Мальта и уточняется, что SIMA SHIPPING LTD связано с «Национальной иранской танкерной компанией». Арест ANKA, как и блокирование NIKOLAI LEONOV — действительно большая победа. Ведь чаще всего, говорит Екатерина Яресько, власти стран, куда прибывает украденное зерно, игнорируют все факты.



«В ситуации с судном NIKOLAI LEONOV сработало много факторов — это и проактивная позиция нашего Посольства, и отношение местных медиа. В частности, эта ситуация была отражена в публикациях местных журналистов, обсуждалась в профессиональной среде. Сейчас сложилась позорная ситуация в Египте, куда суда из оккупированных портов массово идут на разгрузку, и при этом местная пресса молчит, а власти игнорируют обращение украинских дипломатов. В этой ситуации, по нашему мнению, следует привлечь внимание международной прессы, наших партнеров и пересмотреть политику Украины по отношению к Египту», — комментирует Екатерина Яресько.



Египет в последнее время стал основным хабом, куда доставляется украинское зерно. Помимо этого, российские суда заходят в порты Алжира, но намного реже. После падения режима Асада Сирия перестала быть для судов теневого флота РФ точкой назначения. Екатерина Яресько напоминает: в начале полномасштабного вторжения украинское украденное зерно принимала Турция, но благодаря усилиям украинских дипломатов и правоохранительных органов, после огласки в международных медиа это удалось прекратить. Поэтому случай с NIKOLAI LEONOV может стать прецедентом, после которого украденное зерно перестанет появляться в портах Ливана.

«Это прецедент, который может использовать теперь и МИД, и государство, и СНБО, и надеюсь, что от этого будет польза в целом для страны. Там же они готовятся к большому экспорту зерна уже напрямую из Бердянска. Надеюсь, они будут что-то придумывать (оккупационные власти — ред.), но чем больше они придумывают, тем растет стоимость этого зерна. Чем выше стоимость зерна, тем меньше привлекательная цена для экспорта. Это главное», — комментирует глава «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.



Речь о том, что оккупанты планируют создать в Бердянске таможенный пункт. Это позволит им проводить схемы с вывозом зерна еще быстрее, но чем больше инцидентов, подобных случаю с NIKOLAI LEONOV, тем сложнее будет логистика для российских кораблей.



«Это большая победа. Причем, это победа большого пула людей, задействованных в контроле за оккупированной территорией. Скажем прямо — здесь наше внимание к портам, партизан внимание к портам, расследователей с оккупированных территорий. Но нет никакой официальной реакции. Единственное, что была реакция нашего МИДа в Ливане напрямую, но уже по факту. Хотя теневой флот — это часть войны и это часть нашей победы на самом деле. Плохо для нашего общества, что очень мало об этом огласки», — говорит Петр Андрющенко.



Действительно, на сайте Министерства иностранных дел информации об этом прецеденте нет. А Посольство Украины в Ливанской Республике на запрос «Новостей Донбасса» с просьбой рассказать детали инцидента с NIKOLAI LEONOV не ответило.