Из Краматорска в Тулузу: как портреты украинских военных стали частью французского города, но подверглись вандализму

В самом центре Тулузы, на фасаде школы изящных искусств Institut Supérieur des Arts et du Design, украинская художница из Краматорска Анастасия Раус создала уличную экспозицию в память о погибших бойцах ВСУ. Работы стали частью её дипломного проекта и сразу вызвали эмоциональный отклик у прохожих. Но вскоре четыре портрета были исписаны надписями «Нет нацистам!».

«Я болела и пропустила пару занятий. Когда вернулась в школу, не увидела портретов. Администрация сказала, что их сняли — потому что часть испортили. На четырёх работах кто-то написал “Нет нацистам!” на изображениях бойцов “Азова”», — рассказывает Раус. Фото из личного архива Анастасии Раус.

По словам художницы, вандализм совершили студенты её же школы. Некоторые открыто высказывались против изображённых и обвиняли авторку в «пропаганде неонацизма».

«Моя подруга-украинка сразу меня поддержала. Сказала: “Даже если кто-то с чем-то не согласен — это люди, которые погибли за страну. Это память. И нельзя так поступать с мёртвыми”», — вспоминает Анастасия. Фото из личного архива Анастасии Раус

Франция — с Украиной

Несмотря на инцидент, большинство французов [тулузцев] выразили художнице поддержку. Люди останавливали её на улице, писали письма, преподаватели и даже родители студентов высказывались в защиту.

«Преподаватель сказал, что те, кто это сделал, просто унизили самих себя. Я получила столько писем — мне даже отец одной из учениц написал, что стыдится за чужих детей», — говорит Анастасия.

Когда портреты только размещали, прохожие аплодировали, кричали «отличная работа!», сигналили из машин. Экспозиция оживила центр города, особенно в районе старой набережной, где художница нашла необычный способ связать Тулузу и Краматорск.

«Я не хочу, чтобы это происшествие как-то деморализовало украинских военных или влияло на отношения между украинцами и французами. Франция очень поддерживает нас, и здесь люди действительно понимают, почему идёт эта война и в каком положении сейчас Украина», — подчёркивает Анастасия.

Пространство в пространстве

Проект в Тулузе стал продолжением серии, начатой в Краматорске. Тогда Раус расписала фасад Дворца культуры НКМЗ, но не успела реализовать всё задуманное. Во Франции появилась идея доработать замысел: На наружной стороне стены школы, прямо на решётках окон, Анастасия разместила портреты погибших украинских военных. А с внутренней стороны этой же стены, в помещении, карандашом изобразила фасад ДКиТ НКМЗ — на окнах которого также виднеются портреты. Так родной Краматорск оказался «внутри» французского здания, а герои — снаружи, лицом к миру.

Фото из личного архива Анастасии Раус

«Получилось “пространство в пространстве”: как будто дворец из моего города внутри, а снаружи — новые лица, новые стены, но та же память», — объясняет она.

Детали: масштаб и техника

Работы выполнены на МДФ-панелях. В Украине такие листы стоили около 100 грн, во Франции — минимум 50 € за штуку. Купить 9 листов помогла организация L’Ukraine Libre. Портреты в Тулузе немного меньше по формату, чем в Краматорске: 150 × 220 см против 180 × 240 см, но — более объёмные и технически сложные.

«Там, дома, я делала быстро, всё было в спешке. Здесь — тишина, поддержка, и я могла прорабатывать каждый портрет по 4 часа. В этих работах появился стиль, объём, ощущение завершённости», — говорит художница.

Что дальше

В полицию Анастасия обращаться не стала — уличный формат предполагает риск. Внутри школы с виновниками проводят воспитательные беседы. Но у художницы с самого начала была чёткая цель: сохранить портреты и передать их в музей, ветеранскую организацию или фонд, поддерживающий семьи погибших.

«Я знаю мать погибшего Александра Гряника и переписывалась с матерью Артёма Кортхонджия. Я им писала — им понравились портреты. Мама “Гряна” даже выложила пост в Instagram. Хочу, чтобы эти работы жили дальше — как память и как опора тем, кто потерял своих», — говорит Анастасия.

Контекст

«Азов» — украинское подразделение, созданное в 2014 году как батальон, а позже расширенное до полка, а впоследствии и до бригады, в составе Министерства внутренних дел, а затем перешедшее в Национальную гвардию. Россия называет его «неонацистским», однако международные расследования не подтверждают системной идеологии нацизма в составе «Азова».

Новая серия: «Работа» и первые «Хроники»

Помимо уличной инсталляции, Раус подготовила новую серию для групповой выставки «Работа» — её первый крупный проект, не связанный напрямую с войной. В экспозиции участвовали 13 студентов, каждый говорил о труде со своей стороны.



В поисках визуального языка, она просматривала агитационные афиши 1930–40-х и заметила, что современный российский нарратив о «биологическом оружии США» дословно повторяет тогдашнюю пропаганду. Эту «перекличку эпох» художница и вынесла на холст. Фоном послужил снимок баннера со словами марша — он висел в 2012-м на территории донецкой «Изоляции», ещё работавшей как культурная площадка.

Фото из личного архива Анастасии Раус

Фото из личного архива Анастасии Раус



Коллеги Анастасии тоже раскрывали тему по-своему:

Украинская студентка передала состояние людей в общественном транспорте — тех, кто едет на работу и возвращается домой;

другой участник исследовал массовость рукодельного труда через анимацию;

курьер пиццы превратил рабочую униформу в объект искусства;

одна девушка собрала и выставила пятьдесят мух и старые дверные ручки, переосмыслив офисное здание с сомнительной трудовой историей;

ещё одна участница рисовала «халабуды» — импровизированные домики, как антитезу стандартной работы.

Кроме того, у Анастасии уже готова первая картина из серии «Хроники», посвящённой ключевым событиям 2022 года. На холсте — знакомые каждому украинцу образы: женщина с автоматом и ребёнком, Стивен Кинг, поддержавший Украину, кадры из «20 дней в Мариуполе», эвакуация под Ирпенским мостом. Французской публике эти символы ещё неочевидны, и художница планирует развивать цикл, чтобы объяснить их контекст за рубежом.

Одна из работ художницы. Фото из личного архива Анастасии Раус



После окончания обучения Анастасия хотела бы начать работать на постоянной основе, посмотреть мир: съездить на Фиджи, в Тибет, Италию. Но сначала она хочет приехать в Украину и побыть там с семьей.