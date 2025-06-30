История массажиста из Мариуполя: выжил в блокаде, вернулся в Украину, возобновил свое дело и снова женился в 76 лет

Леонид Лысов за работой. Фото из личного архива

«На возраст я внимания не обращаю!», — улыбаясь утверждает Леонид Ефимович Лысов, импозантный мужчина в модных очках. Казалось, он из тех, кого когда-то называли сибаритами — любит с комфортом отдохнуть, хорошую одежду, изысканную еду, классическую музыку и все, что приносит удовольствие. Но «казалось» — здесь ключевое слово, потому что все нынешние достижения он, во-первых, имеет благодаря упорной работе, а во-вторых, пережив страшные потери, личные кризисы, блокаду и оккупацию Мариуполя, тяжелый путь к свободной Украине.

Покидая родной город, кроме старого чемодана он взял с собой искусство массажа, которое вместе с умелыми руками позволяет не только зарабатывать на хлеб, но и приносить пользу другим — всюду, куда бы ни заносила его судьба.

«В детстве и юности я имел неограниченную свободу»

Он рос в пыльном промышленном районе Мариуполя, в семье рабочих металлургического предприятия. Шутит, что папа с мамой часто спорили, у кого лучшее образование, потому что у одного из родителей было четыре класса школы, у другого — пять. Однако они не навязывали сыну нудную опеку, за что Леонид Ефимович до сих пор им очень благодарен. Свобода — это то, что с ним всегда было с детства и что в дальнейшем стало причиной его головокружительных взлетов и падений.

Все школьные годы юный Леонид увлеченно играл в настольный теннис. Учеба и оценки существовали где-то в другой вселенной. Об этой прозе жизни он не задумывался до тех пор, пока в 20-летнем возрасте не понял: нужно получать высшее образование. К тому времени парень уже работал инструктором по физкультуре в заводских общежитиях, твердо намеревался посвятить жизнь спорту, мечтал работать тренером по настольному теннису.

Студентом вуза он стал с третьей попытки, поступив в 1969 году на факультет физического воспитания Симферопольского государственного университета. Учился заочно, ведь должен был работать, а позднее — проходить срочную военную службу. К тому же юноша успел жениться, а любимая тоже училась. Два студента в семье — не шутка! И Леонид поступает как ответственный мужчина: чтобы заработать достойные деньги идет из физкультурников в производственники, работает сварщиком на заводе «Тяжмаш». А в 1975 году произошло событие, на посторонний взгляд не очень важное — в руки Лысова попала книга «Спортивный массаж» профессора Анатолия Бирюкова, о которой Леонид Ефимович впоследствии скажет, что это был подарок судьбы.

Леонид Лысов за работой. Фото из личного архива

Подарки судьбы и ее испытания

Год получения диплома — 1976-й стал во многом решающим: Леонида на предприятии хотели уже назначить мастером, но он спросил себя: неужели для этого я учился в университете? И направился к руководителю спортклуба «Азов» с предложением взять его на работу тренером по настольному теннису. Тот посмеялся и предложил больше — стать директором плавательного бассейна «Нептун».

«Договорились на том, что я принимаю предложение, но с условием — еще полставки получаю в качестве тренера», — рассказывает Лысов и в красках рисует картину, как он, вчерашний сварщик, пришел директором в плавбассейн. Надо иметь в виду, что физически бассейн — довольно сложная инфраструктурная единица, которая должна работать как часы.А психологически — это не менее сложный коллектив, амбициозный, своенравный, в котором всегда бурлили подводные течения. Поэтому о десяти годах своего директорства Леонид Ефимович, наверное, мог бы написать десять книг, но вместо этого с улыбкой констатирует: «Там мне закалили характер!».

Тем временем в его жизни происходили перемены. Он развелся с женой и согласился возглавить спортклуб «Азовмаша» — предприятия, где начинал работать сварщиком.

«Я беру клуб и за два года он становится лучшим в Украине, — утверждает Лысов. — Там я работал до 1990 года, а потом из-за конфликта с руководителем предприятия был вынужден уволиться. Как раз началась эпоха перестройки. Чтобы заработать на жизнь, некоторое время я был вынужден заниматься первичным предпринимательством — купи-продай, пока не решил вернуться к делу массажиста. Создал свой кабинет и начал углубляться в профессию, а она в свою очередь начала меня кормить».

Так бы все и продолжалось, если бы Лысову не поступило очередное заманчивое карьерное предложение — возглавить местный стрелковый комплекс. Если бы он тогда знал, что четыре года на этой должности принесут ему больше беды, чем пользы, и даже уголовное дело с условным осуждением! Причиной тому считает конфликт с руководителем областного ДОСААФ:

«Я был белой вороной, к тому же имел спину, которая не хорошо гнется. Личности в совдепии было трудно жить».

«Оскары» за профессиональную помощь

Когда дело было закрыто, Лисов наконец плотно занялся массажем, к которому имел большой талант.

На самом деле я никогда его и не бросал. Учился по учебникам. А потом в моей жизни появился Сергей — массажист от Бога, который очень многому меня научил». К тому же Леонид Ефимович продолжал изучать опыт легенды спортивного и лечебного массажа Анатолия Бирюкова.

Значительно позже, обращаясь к своим ученикам, клиентам и друзьям, он напишет:

«За свою многолетнюю практику я ничего нового не изобрел, не имею собственных авторских методик, всегда пользовался знаниями известных специалистов классического массажа, признанных во всем мире. Одно могу сказать, лучших среди нас нет. Каждый массажист должен стремиться получить свой Оскар от клиентов».

Рассказывая о мариупольском периоде массажной практики, в качестве двух своих «Оскаров» Леонид Лысов вспомнил связанную крючком салфетку, подаренную ему 52-летней Маргаритой, которую он поставил на ноги после инсульта, а еще слова 6-летнего Дани, когда тот наконец-то сбросил ортопедическую обувь, которую носил почти всю свою маленькую жизнь:

«Я буду молиться за Леонида Ефимовича».

Леонид Лысов работал сам и учил других. Проводил семинары, курсы, мастер-классы. Он уже и сам не знает, сколько мастеров по массажу выпустил в большой мир. В феврале 2018 года создал собственный «Центр массажного искусства «Живица», которому впоследствии даст свое имя. Помимо таланта он имеет определенную долю самолюбия, хорошую бизнес-жилку и чувство юмора. Поэтому его рекламные слоганы всегда привлекали внимание:

«Массаж — не роскошь. Массаж это плановое обслуживание себя любимого».

Дело жизни для Леонида Ефимовича стало той тонкой, но крепкой соломинкой, которая спасла его от гибели в трясине отчаяния. Эта трясина грозила поглотить каждый раз, когда он терял самых дорогих для себя людей. За несколько лет судьба забрала у Лысова дочь, жену и любимого внука, которого он называет своим другом.

Свободный дух

Когда в Киеве началась Революция достоинства, Леонид Лысов находился в столице по делам. Но он был бы не он, если бы вместе с молодежью не побежал на Майдан. Кроме негативного отношения к «президенту-бандюку» и желания добрых перемен в стране, Леонида Ефимовича манил и захватывал революционный драйв.

«Я — свободный человек, свободный дух! Работал на себя, не имел над собой начальника. А когда увидел, что происходит, ушел вместе со всеми. Откуда у меня украинское самосознание? Потому что мама — украинка, пока не пошел в советскую школу в семье имел украиноязычную среду. Ну а потом, когда уже больше стали общаться на русском, как-то приехала тетя, заслуженная учительница украинского языка, и начала нас стыдить: "Омоскалились? Родной язык забыли!"».

В полной мере вспомнить украинский Леониду Лысову помогли оккупанты, когда начали в феврале 2022 года полномасштабную агрессию. Вообще то он не питал иллюзий относительно наших ближайших соседей и ожидал от них коварства, но, пожалуй, не такого масштаба и жестокости. За 67 дней войны в Мариуполе он многое увидел и пережил. Радуется, что прошел через это один и что дети с внуками были в безопасности.

«Я жил в одной из пятиэтажек напротив здания Кальмиусского райисполкома. Когда обстреливали и бомбили, дома так качало! За два месяца в Мариуполе потерял 14 килограммов собственного веса, потому что еды не было, даже не понимаю, за счет чего выживал. Ладил с небольшой соседской семьей, поддерживали друг друга. А с некоторым соседями конфликтовал, потому что они, зная мою проукраинскую позицию, вели себя враждебно. Некоторые были настроены странно: ну что ты переживаешь, китайцы придут и все отстроят! Долгое время я не стремился уехать из Мариуполя, потому что верил: украинская армия нас отобьет».

Леонид Ефимович говорит, очень повезло, что его начали разыскивать дети. Кстати у него их трое: дочь Алина в Киеве, Оксана — в Кракове, а сын Владимир уже четвертый день рождения отметил на фронте. Дети смогли выйти на одного из отцовских учеников. В конце апреля тот повез Леонида Ефимовича из Мариуполя в Бердянск малоизвестными тропами, потому что было ясно, что наставник фильтрацию не пройдет. Через две недели он оказался в Запорожье. Направился дальше во Львов, а затем в Краков к дочери Оксане.

Леонид Лысов и волонтеры. Фото из личного архива

«В мариупольском подвале планировал поехать в Варну или на Кипр»

В польском общежитии, куда поселили беженца из Мариуполя, было не очень уютно, но кормили трижды в день, что было очень важно для физического восстановления. Среди людей, которые находились рядом, было много нездоровых. Как тут усядешься, сложив руки? И массажист начал работать, оказывая помощь сначала украинцам, а потом и полякам, которые сами начали обращаться.

Появились деньги и мариупольский денди с удовольствием прошелся по местным бутикам, подбирая стильные наряды, к которым всегда питал слабость. Между тем Леонид Ефимович быстро заскучал без моря и уехал в Болгарию на черноморское побережье.

«Я еще, сидя в мариупольском подвале, планировал, когда выберусь, поехать к морю в Варну или на Кипр. В конце концов, направился на Золотые пески, потому что там работали мои ученики».

На курорте он прожил целый год, купил специальный стол и начал принимать клиентов. Живи себе и радуйся! Но Лысова тянуло в Украину, потому что в Болгарии «не мой язык и не мое государство». В результате 1 мая 2023 года он оказался на вокзале Черновцов с чемоданчиком в руках, с ним же пришел в центр поддержки переселенцев «ЯМариуполь». Там приветливо встретили, помогли чем могли и устроили в общежитие, которое Леонид Ефимович быстро сменил на съемную квартиру. И снова все сначала — купил массажный стол, нашел помещение и начал работать. Наверное, очень эффективно, ведь сарафанное радио распространяло хорошие отзывы о мариупольском массажисте, так что работы становилось больше с каждым днем.

Мастер-класс от Леонида Лысова. Фото из личного архива

Поддержка от людей и Бога

В октябре того же года Леонид Лысов зарегистрировал и открыл в Черновцах офис «Ассоциации массажных технологий» своего имени, пригласив на презентацию многочисленных новых друзей. Со временем, как и в Мариуполе, в этом офисе появилось несколько филиалов, один из них возглавила чернивчанка Татьяна Шинкар, специалист по физическому воспитанию, которая стала для мастера надежным партнером.

Леонид Ефимович ежедневно работает массажистом, регулярно проводит тренинги и мастер-классы. А еще специалист стремится помогать восстанавливать здоровье украинским военным, которые находятся на лечении и реабилитации. Начал с того, что пошел с добрыми намерениями в черновицкий военный госпиталь. Но там от услуг профессионального массажиста почему-то отказались. Впрочем, кто имеет желание, тот находит возможности. Леонид Лысов начал сотрудничать с волонтерами капелланского батальона «Мариуполь». В октябре учил их массажу, чтобы могли самостоятельно в подразделениях помогать бойцам. В январе вместе со своей единомышленницей Татьяной провел мероприятие на базе детского центра «Пилигрим» в городе Микуличин, где делились опытом детского массажа и реабилитации раненых воинов.

«Обменивались знаниями, практиковали различные массажные техники и приемы. Особый восторг вызвала деятельность волонтеров-массажистов, которые работают просто на «нуле», помогая нашим защитникам восстанавливать не только тела, но и души», — рассказывает Лысов.

Кстати, он очень удачно продвигает свое дело в социальных сетях, где за его страницами внимательно следят друзья, клиенты и ученики. Некоторые выражают свою благодарность.

Зоя Краус: «Спасибо, что вылечили мое колено, на которое уже махнули рукой врачи. Вы вдохновили меня не сдаваться».

Лидия Коробченко: «Вы человек, наполненный положительными эмоциями и вдохновением, дарите людям то, чем богаты сами».

Леонид Лысов отвечает искренностью на искренность. Накануне Нового 2025 года обратился к поклонникам:

«За многие годы существования моего дела появилась потребность подводить итоги года. Поэтому, во-первых, я жив и это в моем возрасте достижение. Во-вторых, веду очень насыщенную, творческую жизнь. Когда поставил на ноги человека, который потерял надежду на оздоровление, когда второго научил искусству массажа, когда третьему помог реализовать свои способности, это становится огромным праздником, а таких у меня достаточно, чем горжусь. А еще в Черновцах я начал строить новую семью, это тоже дает мотивацию и стимул для активной жизни».

Леонид Лысов в Черновцах. Фото из личного архива

Даже в Библии написано «Радуйся!»

С Ольгой Павлинчук Леонид Ефимович познакомился, когда она пришла к нему на массаж для улучшения физического состояния. Он почти сразу понял: это именно та женщина, о которой мысленно просил Вселенную. Маленькая, умная, талантливая, моложе его на 20 лет. Когда спросил у Ольги, не беспокоит ли ее большая разница в возрасте, и в ответ услышал «Нет!», он с молодым азартом сказал: «Тогда поехали!». И вот уже девять месяцев, как они «едут!» вместе.

Специально для Ольги, профессиональной, известной в городе воспитательницы, Леонид Лысов создал еще один филиал своей ассоциации — «Семейное агентство «Рацион успеха», в котором женщина будет передавать другим свой многолетний опыт по уходу и воспитанию детей.

Когда спрашиваешь у Леонида Ефимовича, в чем секрет его молодости, он говорит, что не в занятиях спортом и не в отказе от наслаждений. Секрет — в позитивном отношении к жизни.