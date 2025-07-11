Игра на истощение. Выдержит ли путинский режим войну до конца?

Глава Кремля Владимир Путин во время одного из посещений военного завода в России. Фото: российские пропагандистские СМИ

Петербургский международный экономический форум 2025 года, по замыслу Кремля, должен был стать очередной демонстрацией российской несокрушимости. Под софитами и аплодисменты послушного зала Владимир Путин привычно рисовал картину экономического процветания. Всё хорошо, ВВП растет, цифровые платформы на подъеме, искусственный интеллект уже стучится в двери. Знакомая мантра, призванная успокоить внутреннюю аудиторию и послать сигнал Западу о тщетности его усилий. Но если отойти от блеска презентаций и прислушаться к более тихим и тревожным голосам самих российских экономистов и отдельных чиновников, вырисовывается совершенно иная картина. Этот диссонанс между официальным оптимизмом и закулисным пессимизмом обнажает главный вопрос: насколько прочен фасад, который так упорно выстраивает Кремль?

Рост как симптом болезни

Заявления об экономическом «прорыве» России на фоне войны — не более чем удачная манипуляция статистикой, за которой скрываются тревожные реалии. Да, отдельные секторы, прежде всего военно-промышленный комплекс, демонстрируют впечатляющий рост, порой на десятки процентов. Заводы работают в три смены, выпуская танки и снаряды, а государственные бюджеты на армию бьют рекорды. Но это не тот рост, которым стоит гордиться. Государство выкачивает ресурсы из гражданского сектора в оборонку, истощая всё остальное. Это похоже на то, как если бы кто-то хвастался быстрым похудением, не уточняя, результат ли это здорового образа жизни или изнурительной болезни.

Путин выступает на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Фото российских пропагандистских СМИ

Последствия такой политики уже очевидны даже для провластных экспертов. Максим Орешкин, один из ключевых архитекторов финансовой политики Кремля, на днях фактически подтвердил этот «диагноз», признавшись, что недавний экономический рывок во многом произошел благодаря «активизации спящего, незадействованного потенциала – прежде всего кадрового и производственного. Эта модель роста себя исчерпала». Проще говоря, из закромов выскребли всё до последней крохи, и теперь эти резервы исчерпаны. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предупреждает о грани рецессии. Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров – о том, что «у государства денег может не хватить» на постоянно растущие нужды. А глава Сбербанка Герман Греф, обычно сдержанный в прогнозах, говорит о надвигающемся на российскую экономику «идеальном шторме».

Даже рассматривая официальную статистику, если читать ее внимательно, мы видим реальный кризис. Падают железнодорожные перевозки, сокращается спрос на сталь, обваливаются продажи автомобилей, в угольной отрасли — катастрофические убытки. Это не признаки здорового развития, а тревожные симптомы экономики, работающей на износ, где сегодняшний «рост» оплачивается завтрашним упадком.

Человеческий капитал

Но есть одна вещь, которую не напечатаешь ни на одном станке, которую не извлечешь из пыльных арсеналов – это люди. Демографический кризис для России не новость. Он медленно тлел еще до полномасштабного вторжения, но под влиянием войны превратился в настоящий пожар, который полыхает сразу по трем неумолимым направлениям:

Во-первых, это непрерывный поток «груза 200» с фронта , обескровливающий целые поколения.

, обескровливающий целые поколения. Во-вторых, это волна эмиграции , которая вымыла из страны не просто людей, а мозги, таланты, будущее, оставив после себя интеллектуальную пустоту.

, которая вымыла из страны не просто людей, а мозги, таланты, будущее, оставив после себя интеллектуальную пустоту. И, в-третьих, самое масштабное, — это принудительное «изъятие» сотен тысяч мужчин из экономики в окопы, создающее дыры, которые нечем залатать.

Как отмечает экономист Ник Трикетт, Россия уже столкнулась с острейшим дефицитом рабочей силы практически во всех сферах – от инженеров и водителей грузовиков до медиков, учителей и даже полицейских. Росстат признает рекордный дефицит сотрудников в промышленности, достигающий 2,2 миллионов человек. И это не просто статистика – это реальность, когда предприятия не могут выполнить заказы, потому что некому работать, а качество продукции падает из-за нехватки опытных специалистов.

Владимир Путин. Иллюстрация создана автором с помощью ИИ

Без людей, способных работать на современных станках, управлять сложной военной техникой или разрабатывать новые технологии, даже бесконечные финансовые вливания в ВПК не дадут желаемого стратегического результата. Это порочный круг, где война пожирает самый ценный ресурс – людей, без которых невозможно ни развитие, ни, в конечном счете, сама победа, на которую так рассчитывает Кремль. Всё это выглядит как игра, в которой режим уже начал проигрывать самому себе.

Игра на выносливость. Сломает ли Запад российскую экономику?

Дискуссии об эффективности западных санкций против России продолжаются не первый год. Но вопреки первоначальному скепсису некоторых наблюдателей и демонстративной стойкости Кремля, они всё же действуют на российскую экономику, словно медленный, но неотвратимый яд. Их эффект не мгновенен, но он накапливается, подтачивая основы режима и ограничивая его возможности. Да, России удалось частично переориентировать экспорт своих энергоносителей в Азию, прежде всего в Китай и Индию. Но какой ценой? Теперь уже не Москва, а Пекин и Нью-Дели диктуют цены, выторговывая колоссальные скидки. Это не стратегический разворот на Восток. Это распродажа на Востоке, вынужденный маневр, чтобы просто остаться на плаву.

Анализ независимого исследователя Эрика Вудса показывает, какую поразительную изобретательность Кремль проявил в обходе санкций. Это целая теневая война, которая ведется в судоходных реестрах Панамы и в офисах бесчисленных подставных фирм в Дубае для получения товаров двойного назначения и компонентов для ВПК. Однако эта игра с Западом чрезвычайно дорога. Это миллиарды, которые могли бы пойти на дороги или больницы, но вместо этого уходят на то, чтобы просто обойти запрет. И главное — это не решает фундаментальных проблем: технологической изоляции от передовых западных разработок, потери доступа к западным рынкам капитала и финансовым институтам.

А то, что мы видим сегодня как стабильность, держится, по сути, на двух костылях, и оба уже трещат.

Первый из них — это нефтяная игла, на которой прочно «сидит» вся конструкция. Стоит ценам на нефть упасть до $40-50 — и вся эта конструкция зашатается. По данным NV, это может заставить Кремль существенно сократить расходы на невоенные цели или окончательно истратить остатки резервов.

Вторая опора, не менее хрупкая, — это остатки Фонда национального благосостояния, который, по подсчетам The Moscow Times, может опустеть уже к 2026 году.

Даже российский Центробанк во внутренних отчетах для правительства бьет тревогу. Он предупреждает о риске длительного цикла низких цен на нефть, проводя прямую аналогию с 1980-ми годами, когда обвал нефтяных рынков стал одним из катализаторов распада СССР.

А что, если Запад решится на следующий шаг? Предложение американского сенатора Линдси Грэма о 500% пошлинах для стран, покупающих российскую нефть, может показаться радикальным. Но оно показывает направление, в котором может двигаться санкционная политика. Даже угроза таких мер может заставить ключевых покупателей выбирать между дешевой российской нефтью и доступом к западным рынкам.

Колосс на глиняных ногах

Так долго ли продержится Россия? Вопрос устойчивости стоит рассматривать не через призму неминуемого краха, а как анализ долговременной траектории. 2025 год не станет годом мгновенного коллапса, потому что такие системы редко рушатся по расписанию. Но именно в этот период накопленные проблемы превратятся из абстрактных цифр в отчетах в ощутимую реальность для миллионов. Показательным может стать наступление российской армии летом 2025 года. Есть все основания полагать, что это будет последний масштабный рывок, который ВПК РФ еще способен выдержать. После этого интенсивность придется снижать не по доброй воле, а из-за банального истощения.

Иллюстрация создана автором с помощью ИИ

История знает множество империй, которые рушились не столько из-за внешних ударов, сколько из-за внутренней усталости, коррупции и фатального разрыва между реальностью и риторикой. Ни одно государство, делающее ставку на войну и изоляцию, не может существовать вечно – это аксиома геополитики. И Россия образца 2025 года все больше напоминает такую империю накануне своего падения. Хватит ли сил у Украины, чтобы выстоять до этого момента? История знает множество примеров, когда народы, боровшиеся за собственное существование, находили в себе силы, о которых не догадывался ни враг, ни, порой, они сами.