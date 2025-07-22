Украинцы, выдворенные из России, в ловушке на границе с Грузией: Что происходит на «Верхнем Ларсе»

Фото, переданные «Новой-Европа» украинцами, застрявшими на КПП Верхний Ларс

На российско-грузинском пограничном пункте Верхний Ларс с июня продолжается гуманитарный кризис.



По данным журналистов, волонтеры подтвердили им, что в подвальном помещении по состоянию на 17.07.2025 содержали около 90 украинских граждан, выдворенных из российских центров временного содержания. Среди них есть как бывшие заключенные, отбывшие наказания на территории РФ, так и депортированные с оккупированных территорий за отказ получать российский паспорт или сотрудничать с местной властью.



Люди фактически лишены доступа к свежему воздуху, нормальной еде и своевременной медицинской помощи. У большинства из них нет документов, позволяющих выехать за границу. Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию. Издание «Новая газета Европа» сообщает разбиралась в ситуации.

Сон по сменам и отсутствие воздуха

В распоряжении «Новой-Европа» оказалось видео из подвала на КПП Верхний Ларс. На нем видно, как десятки мужчин содержатся в тесном подвальном помещении без окон. На полу вплотную разложены матрасы и личные вещи.

— Я бы назвала это концлагерем. Ну вот Освенцим, честно, — заявляет в разговоре с «Новой-Европа» Анна Скрипка, юристка организации «Защита узников Украины».



В подвале на Верхнем Ларсе сейчас содержатся примерно 90 человек, среди которых семь женщин, рассказывает «Новой-Европа» Мария Белкина, руководительница волонтерской организации Volunteers Tbilisi, которая занимается помощью украинским беженцам.



Мужчины находятся в той части подвала, которая выходит на российскую территорию. Женщин содержат в отдельном крыле помещения с выходом на грузинскую сторону. Оно выглядит приличнее, но всё еще остается далеким от комфортных условий.



— Условия у них тоже не очень, сидят в очень маленькой комнате, нет плиты. Если мы готовим еду, то мы и на них рассчитываем тоже. Не хватает еды, лекарств и человеческого отношения, — рассказывает 32-летний Никита Челпанов, один из застрявших на границе.



— Женщины жалуются, что их очень редко выпускают в туалет. Комната закрыта, ее не проветривают. Они уже у нас просили дать им хотя бы ведро. У женщин есть потребности в прокладках, они не могут выйти помыться, — обращает внимание Скрипка.



На улицу удерживаемых в подвале украинцев выпускают, только чтобы забрать у волонтеров вещи первой необходимости, уточняет Челпанов.



— Буквально день назад нас начали выводить на прогулку в сторону российской границы. Выводят по три человека на пять минут — погулять на таком пятачке.



Белкина подчеркивает, что условия содержания в подвале никоим образом не соответствуют даже базовым правам человека.



— Там люди сейчас спят в несколько смен, средняя длится четыре часа. Места категорически не хватает: там в лучшем случае 20 спальных мест. И люди действительно начинают сходить с ума, — говорит активистка.

В шаге от туберкулеза

Организация Volunteers Tbilisi, которая уже два года доставляет на Верхнем Ларсе гуманитарную помощь нуждающимся, привезла застрявшим украинцам лекарства, еду, предметы гигиены и одежду. Волонтеры также помогли организовать кухню, предоставив необходимое оборудование для подвала.

Фото, переданные «Новой-Европа» украинцами, застрявшими на КПП Верхний Ларс

Белкина в разговоре с «Новой-Европа» сравнивает деятельность Volunteers Tbilisi с Красным Крестом, который «первый раз за два года привез одну партию гуманитарной помощи». По словам волонтерки, международная организация обещает «каким-то образом помочь».

Пока никто из волонтеров не смог попасть в сам подвал. Белкина предполагает, что Красный Крест мог бы получить разрешение при наличии запроса. «Новая-Европа» обратилась с вопросами в грузинский Красный Крест, но пока не получила ответа.



Гуманитарный кризис усугубляется тем, что в такой тесноте с легкостью могут распространяться различные заболевания. Белкина предупреждает, что существует большой риск распространения туберкулеза.



— Если это случится, то я, честно говоря, не представляю, что будет происходить дальше. Где найти инфекционную клинику на 90 человек? А еще кто-то это всё должен оплачивать. Тут люди после многих лет в местах лишения свободы или в центрах временного содержания и не получавшие ранее медпомощь. Надо сказать, что и Грузия сейчас довольно лениво оказывает помощь. Скорая приезжает, что-то делает, но больше для вида. К сожалению, большинство людей, которые требуют госпитализации, не госпитализированы. Им на месте оказывают очень базовую помощь и говорят ждать, — рассказывает волонтерка.



Челпанов, который к 16 июля находился в подвале уже неделю, сообщил, что накануне скорая забрала оттуда пожилого человека, парализованного на одну часть тела после инсульта.

— Скорая его сначала забрала, потом привезла обратно, а потом снова забрала в реанимацию. А сегодня снова вернули. Он уже одной ногой, мне кажется, в могиле. Они его мучают, возят туда-сюда. Мы даже скинулись, кто чем может, чтобы его оставили в больнице, — говорит он.

По словам собеседника «Новой-Европа», среди застрявших в подвале есть человек, который ходит на костылях и каждый раз испытывает большие трудности с тем, чтобы подняться по лестнице в туалет. Также есть человек с сахарным диабетом, которому постоянно нужен инсулин.

— Все понемногу болеют, у всех голова болит, давление. Мы сидим просто в подвале, тут нет вентиляции, очень сыро. Готовим в этом же помещении. То есть вы представляете, в комнате, которая рассчитана на 20 человек, живет 90. С потолка вода капает, конденсат. На полу спать можно было бы, но никто не спит, потому что вода кругом. Короче, ужасно. Поэтому болеют все, кашляют, чихают, насморк, температура, — жалуется Челпанов.



Застрявшие на КПП Верхний Ларс украинцы обратились к международным организациям и правозащитникам с просьбой о гуманитарной помощи и юридической поддержке. «Новая-Европа» публикует его целиком.



Полный текст обращения



«Мы, депортированные из Украины, оказались в ловушке на границе с Грузией в Верхнем Ларсе. Условия, в которых нас держат, просто бесчеловечные и опасные для жизни. Нас разместили в каких-то технических помещениях, где нет вентиляции, сырость и духота. Люди находятся в тяжелом состоянии, многие болеют. А самое страшное — среди нас есть люди с серьезными инфекционными заболеваниями, включая туберкулез и гепатит. В таких условиях риск заражения чрезвычайно высок, и это представляет угрозу для всех нас. Здесь нет элементарных удобств: ни спальных мест, ни нормальных туалетов, ни доступа к чистой воде. Связи практически нет. Медицинскую помощь нам не оказывают, игнорируя наличие инфекционных больных. К тому же мы сталкиваемся с откровенно похабным отношением, часто с националистическим подтекстом.



Всё это грубо нарушает базовые права человека. Нас лишают права на жизнь и безопасность, права на достойное обращение, права на медицинскую помощь. Нас подвергают опасности заражения смертельными болезнями. Нас дискриминируют по национальному признаку. Эти нарушения закреплены в международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, а также, вероятно, и в законодательстве Грузии. Мы фактически лишены свободы без какой-либо правовой процедуры. Нас содержат в условиях, унижающих человеческое достоинство. Это неприемлемо!



Мы обращаемся ко всем международным организациям, правозащитникам, журналистам, Красному Кресту, «Врачам без границ» — помогите нам! Мы требуем, чтобы нас услышали и приняли немедленные меры для решения этой ситуации. Мы нуждаемся в гуманитарной помощи, в медицинской помощи, в доступе к юридической поддержке. Мы хотим, чтобы с нами обращались как с людьми, а не как с биоматериалом. Мы просим о помощи в получении статуса беженца или временного убежища. Мы просим мировое сообщество не оставаться равнодушным к нашей трагедии».



Никакой ясности в дальнейшей судьбе застрявших пока нет. Украинцы на границе остаются в неведении и в ожидании неизвестного.

Фото, переданные «Новой-Европа» украинцами, застрявшими на КПП Верхний Ларс

Кто удерживается в подвале

На границе застревают несколько категорий граждан Украины, пояснила Мария Белкина.



Это те, кто оказался в России еще в 2010-х, а потом по разным причинам попал в тюрьму, но уже отсидел наказание.



Те, кого силой вывезли на территорию РФ из деоккупированного Херсона.



Или те, кого депортировали с оккупированных территорий за отказ получать российский паспорт или сотрудничать с оккупационной властью. Как правило, это обычные граждане без судимостей.



– Из 90 застрявших около 20% — это люди, которые не имеют никаких судимостей. Или это могут быть те, кому пришлось отбывать наказание на оккупированных территориях просто за то, что они нарушили комендантский час или что-то еще, — уточнила Белкина.



Анна Скрипка говорит, что Грузия и Молдова отказываются пропускать депортированных граждан Украины, стремясь разделить их по категориям, в зависимости от того, за что они отбывали наказание. Однако, по ее мнению, это не имеет значения, поскольку эти люди уже понесли ответственность и отбыли свои наказания. Она также отметила, что российская судебная система далеко не всегда справедлива, и среди депортированных есть люди, осужденные незаконно.



Собеседница «Новой-Европа» подчеркнула, что среди депортированных есть и лица, которых лишили гражданства, люди, никогда не сидевшие в тюрьме, а также жертвы военных преступлений — те, кто пережил пытки во время оккупации и этапирования в российские колонии.



— Есть осужденные за кражи и есть те, кто прошел общественные работы. Я не говорю, что там совсем нет по тяжелым статьям — возможно, есть, — добавила она.



При этом Скрипка привела пример мужчины, который еще до начала полномасштабной войны приехал в Россию на заработки, устроился курьером, но оказался обманом втянут в торговлю наркотиками, оставшись без документов. — Считается, что это тяжелая статья. Грузия и Молдова трактуют это как то, что «они там наркодилеры», — поясняет она.



16 июля замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что страна отказывается впускать на свою территорию депортированных из РФ украинцев, так как «они совершили преступления», «в том числе тяжкие и особо тяжкие». По словам замначальника грузинского погранпункта «Дарьяли» Луки Пааташвили, въезд этих людей в страну «напрямую связан с угрозой совершения ими дальнейших преступлений».



«Речь идет примерно о 80 людях. На данном этапе их состояние нормальное, и они ждут. Являются ли они гражданами Украины, не уточняется, поскольку у них нет необходимых документов», — сказал он.



Белкина из Volunteers Tbilisi в разговоре с «Новой-Европа» подчеркивает, что как минимум у 34 человек есть подтверждение от посольства, что они — граждане Украины.



По оценкам правозащитника, пожелавшего остаться анонимным, еще примерно 800 человек находятся в центрах временного содержания иностранных граждан с уже полученным на руки решением о выдворении с территории РФ. Волонтеры опасаются, что всех этих людей могут одновременно отправить на российско-грузинскую границу.

Ситуация с документами

Грузия окончательно отказалась впускать депортированных Россией.



Правозащитник рассказал «Новой-Европа», что поначалу Грузия всё же принимала некоторых украинцев, но, по слухам, с кем-то из них произошли «какие-то инциденты». После этого, согласно такой версии, страна разрешила использовать свою территорию только для транзита.



— Единственным маршрутом для этих людей была Молдова. Теперь, насколько я понимаю, Молдова стала тоже задавать вопросы, на которые нет ответов, — рассказывает правозащитник.

Фото, переданные «Новой-Европа» украинцами, застрявшими на КПП Верхний Ларс



О том, что с 1 июля Молдова перестала впускать депортированных Россией украинцев без действующего загранпаспорта, 4 июля сообщили правозащитники из проекта APUS.



Скрипка из «Защиты узников Украины» в разговоре с «Новой-Европа» уточняет, что страна не готова впускать украинцев с просроченными документами, а также с судимостями.



Не у всех застрявших на Верхнем Ларсе нет документов на руках. Некоторые украинцы, рассказывает «Новой-Европа» Челпанов, владеют действующим загранпаспортом и билетами, купленными на собственные средства. Однако им сообщили, что билеты «сгорели».



— На днях, по-моему, четверых человек забрали [из подвала] с действующими загранпаспортами. Один из них позвонил в полицию и пожаловался, что его удерживают с документами. Полиция согласилась, что это незаконно. В итоге пришел начальник нашего «заведения», один из грузинских пограничников, и сказал тем, у кого есть загранпаспорт, покупать [новые] билеты, — говорит собеседник «Новой-Европа».

Фото, переданные «Новой-Европа» украинцами, застрявшими на КПП Верхний Ларс

Как решить проблему?

Волонтеры и правозащитники, помогающие украинцам на российско-грузинской границе, считают самым действенным и быстрым способом решить проблему открытие гуманитарного коридора через Молдову. Переговоры с Кишиневом идут уже больше двух недель.



— Наша задача, чтобы Молдова снова открыла путь и пропускала людей через свою территорию. Для этого требуется обеспечение спецтранспортом и полноценным конвоем с украинской стороны, чтобы она контролировала процесс с момента, как люди прилетают в Кишинев, и до момента, как они оказываются внутри Украины, — говорит Белкина.



Грузинский телеграм-канал Tbilisi Life отмечает, что в Тбилиси существует депортационная тюрьма, где есть базовые условия: вода, трехразовое питание, медицина. Активисты считают, что власти страны могли бы создать временный лагерь для депортированных украинцев, если не готовы их впустить.



«Новая-Европа» обратилась за комментариями в МВД Грузии, посольство Украины в Грузии и к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека, а также в МИД Молдовы.



Правозащитница Анна Скрипка, которая находится в Киеве, считает, что «Украина в первую очередь должна решать проблемы своих граждан», в том числе в гуманитарных кризисах вроде нынешнего.



— Личности более 34 человек подтверждены через посольство, но их всё равно не вывозят. Посольство готово выдать им удостоверения на возвращение в Украину, так называемые белые паспорта. Но не выдает их, так как нет [гуманитарного] коридора и людей некуда везти, — поясняет Скрипка.



Застрявший на границе Никита Челпанов рассказывает, что его мама уже неделю ждет ответа от украинского омбудсмена.



— Я прожил всю жизнь в Луганске. Сидя в тюрьме в Тюмени, я отказался от российского паспорта, хотя мне его предлагали неоднократное количество раз. Я от него отказался, потому что хотел попасть домой на Украину. У меня родители живут на Украине. В итоге получается, что моя страна, которую я не предавал, меня бросила. Если бы Украина хотела бы нас забрать, она бы забрала. К нам ни разу никто сюда не приехал посмотреть, как мы живем, — рассказывает он (стилистика сохранена. — Прим. ред.).



После отбывания срока в Тюмени Челпанова перевезли в миграционный центр, где он провел два месяца. Потом его доставили в Москву, затем во Владикавказ и, наконец, отправили на погранпереход Верхний Ларс. Въезд в Россию ему запрещен на десять лет.



— Мы сами хотели, чтобы нас выслали с российской стороны. Мы сами говорили о том, что нам любая дорога подходит. Российская сторона нас уверяла, что никаких проблем не будет, что нам установят личности и мы поедем дальше, — рассказывает Челпанов.

По словам украинских правозащитников, с которыми сотрудничают волонтеры из Volunteers Tbilisi, рост числа депортаций связан с указом Владимира Путина. Согласно ему, до 10 сентября 2025 года все украинцы должны либо легализовать свой статус, либо уехать из России. Соответственно, чем ближе срок, тем больше депортаций.

Раньше депортированных Россией украинцев вывозили не только в Грузию, но и через пункт Колотиловка в Сумскую область Украины. После начала боев в Курской области этот коридор закрыли. С 2023 года часть украинцев вывозили через Латвию и Казахстан. Единичные случаи были через Беларусь, но основным пунктом для депортации бывших заключенных оставалась именно Грузия.



АВТОРКИ: Татьяна Ковтун, Софья Каневская