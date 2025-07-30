Атака на антикоррупционеров. Как попытка взять под контроль НАБУ и САП обернулась кризисом

Фото: Официальный телеграм-канал президента Украины

История законопроекта № 12414 и его молниеносного пересмотра выходит за рамки обычной политики. Она показывает, как попытка быстро перестроить баланс сил может вызвать системный кризис и выявить скрытые противоречия в самом сердце государства и среди граждан.



События последних дней, когда закон, принятый и подписанный за считанные часы, так же быстро был отправлен на «доработку» лично президентом, стали детонатором, который разрушил иллюзию монолитности власти и открыл «ящик Пандоры» уличных протестов во время войны.



Чтобы понять истинную причину событий, стоит проанализировать не только юридическую суть изменений. Следует учесть скрытую логику участников процесса, политические мотивы и возможные последствия, которые выходят далеко за пределы антикоррупционных полномочий.

Как гуманитарный закон стал политическим оружием

Первоначальная цель законопроекта №12414 была благородной и не вызывала споров. Он был направлен на упрощение порядка определения места досудебного расследования по делам об исчезновении лиц при особых обстоятельствах. Однако ко второму чтению документ превратился в классического «троянского коня». Под его оболочку депутаты добавили поправки в Уголовный процессуальный кодекс, которые изменяли архитектуру антикоррупционной системы.

Иллюстрация сгенерирована автором материала при помощи ИИ

Такой прием оказался неожиданным. Именно использование неконфликтного законопроекта для продвижения спорных инициатив стало первым триггером возмущения. Это продемонстрировало стремление провести чувствительные изменения не через открытую дискуссию, а путем манипуляции и в обход общественного внимания.

Столкновение двух моделей государства

За политическими лозунгами на самом деле скрывается столкновение двух разных философий управления государством. Это борьба между идеей сильной, централизованной вертикали и верой в то, что только независимые институты могут быть эффективными.



Первый подход основан на принципе единства власти и иерархии. Его сторонники ссылаются на Конституцию, где прокуратура является единой системой во главе с Генеральным прокурором. Ведь именно Президент и Верховная Рада, которых избирает народ, назначают и могут уволить Генерального прокурора. Таким образом, он остается подотчетным тем, кто представляет интересы граждан. В таком видении мира антикоррупционные органы с их независимостью являются аномалией. Пересмотр их полномочий рассматривается как восстановление государственного суверенитета и конституционного порядка, необходимого для укрепления государства во время войны.



Второй подход исходит из того, что люди просто не доверяют обычным правоохранительным органам, которые годами не могут справиться с коррупцией на высших уровнях. Из-за этого антикоррупционные органы сознательно создавались как автономные структуры. Их независимость была не ошибкой, а ключевым условием. Поэтому критики закона №12414 указывали на конкретные инструменты, создававшие систему ручного управления. Согласно анализу предложений к законопроекту, генпрокурор получал право истребовать любое дело НАБУ, передавать его другому органу через субъективный критерий «неэффективности» и фактически единолично решать судьбу производств в отношении топ-чиновников, что ставило под угрозу процессуальную независимость прокуроров САП.

Внезапный разворот

Реакция на принятие закона была мгновенной и ударила сразу с трех сторон. На улицы вышли протестующие. По данным мониторинговой группы OZON Центра гражданских свобод, только в Киеве на акцию 22 июля собралось около 6000 человек, а мирные демонстрации продолжались по всей стране еще несколько дней. Почти одновременно начали раздаваться тревожные сигналы от международных партнеров. Еврокомиссар Марта Кос назвала закон «серьезным шагом назад», а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в официальном письме предупредила, что такие действия «подрывают авторитет Украины среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор». И в дополнение ко всему этому, все это усиливалось шквалом критики со стороны оппозиционных СМИ и политических сил.

Такой тройной удар, очевидно, заставил Офис президента осознать, что ставки слишком высоки. Резкое изменение курса и анонс нового законопроекта стали попыткой потушить пожар. Сам президент на встрече с журналистами объяснил это тем, что из-за концентрации на войне «не уделил достаточно времени для рассмотрения закона №12414». Однако, решив одну проблему, власть создала другую, возможно, даже более серьезную — кризис управляемости.

Компромисс под названием №13533

Представленный президентом законопроект №13533 — это не полный возврат к статус-кво. Это скорее контролируемое отступление, фиксирующее новый баланс сил.



Процессуальная независимость САП в значительной степени восстанавливается. Возвращается возможность неотложных обысков по делам НАБУ. Но появляются и новые нюансы. Закон прямо предусматривает проверки сотрудников антикоррупционных органов, имеющих доступ к гостайнам, со стороны СБУ с использованием полиграфа. Фактически, один рычаг потенциального контроля (через Офис Генпрокурора) заменяется другим, не менее чувствительным (через Службу безопасности). Президент объяснил такой шаг необходимостью предотвратить утечки чувствительной информации российской разведке. В то же время норма о возможности внеконкурсных назначений в прокуратуре, введенная законом №12414, остается. Это выглядит не как полное отступление, а как тактический маневр. Отступая на одном фронте, власть пытается сохранить рычаги влияния на другом.

Игроки за кулисами

Помимо очевидного противостояния «власть — антикоррупционеры», в этой истории есть и другие заинтересованные стороны, что значительно усложняет картину.

Парламентская оппозиция. Для сил, подобных «Европейской Солидарности», этот кризис стал подарком. Он позволил им мобилизовать свой электорат и усилить давление на президента. Региональные элиты и крупный бизнес. Часть из них с надеждой наблюдала за ослаблением НАБУ. В то же время дальнейшая дестабилизация и потеря управляемости государством им также не выгодна. «Силовой блок». Публичное противостояние между СБУ и НАБУ, предшествовавшее принятию закона, свидетельствует о глубокой конкуренции внутри силового блока. Международные партнеры. Давление со стороны европейских лидеров также было беспрецедентным. Именно позиция Запада, от которого зависит финансовая и военная поддержка Украины, стала, вероятно, главным фактором, заставляющим Банковую отступить.

Разрушительный кризис доверия

Но если отбросить политические маневры, то эта история обнажила нечто гораздо более глубокое и опасное, чем любой политический маневр. Остается губительный кризис доверия, который разъедает государство изнутри. Когда власть пытается провести фундаментальные изменения тайком, через законодательные лазейки, пропасть между ней и гражданами только увеличивается.

Официальный телеграм-канал Президента Украины V_Zelenskiy_official



И это недоверие, которое война только усугубляет, становится главной угрозой. Наше внутреннее единство — это не просто лозунг, а условие выживания. Враг до сих пор не может победить нас на поле боя, но мы рискуем победить самих себя во внутренней раздоре. ГУР не зря предупреждало, что враг только и ждет такого момента, чтобы ударить изнутри. Когда власть действует непрозрачно, она невольно подливает масла в огонь вражеской пропаганды. Но разве только она? Когда оппозиция в разгар войны готова раскачивать лодку ради политических очков, она делает то же самое.



Поэтому самое главное в этом кризисе — не в том, будет ли у Генпрокурора больше полномочий. Главное, что власть, попытавшись сыграть в силовую игру, оказалась уязвимой. Она показала, что боится и улицы, и звонков из западных столиц. Быстрое отступление продемонстрировало, что уличные протесты являются действенным инструментом давления. Это мощный сигнал, что украинское общество невозможно игнорировать даже в самые тяжелые времена. Но есть и другая сторона медали. И этот прецедент опасен. В борьбе за тактический контроль над одним институтом власть рискует потерять стратегический контроль над страной.



Так что же в итоге? Вопрос, который на самом деле стоит перед нами, гораздо глубже, чем просто выбор между сильной властью и независимыми институтами. Настоящий экзамен на зрелость не в том, чтобы выбрать одну из этих моделей, а в том, чтобы наконец начать строить государство, которое не нуждается в таком выборе.



Государство с настолько сильными внутренними ограничителями, настолько глубоким уважением к праву и настолько эффективными институтами, что закон работает для всех, независимо от того, кто возглавляет тот или иной орган. Вот это и есть путь к настоящей устойчивости. И именно от нашей способности идти по этому пути, а не бегать по кругу, зависит будущее Украины.