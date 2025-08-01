Сможет ли Россия запускать тысячи «Шахедов» каждую ночь

Сбитый Shahed-136/131 в Винницкой области.

Украина должна быть готова к атакам на тыловые города тысячами беспилотников в сутки. Все больше военных аналитиков уверены, что Россия будет наращивать производство «Шахедов» и fpv-дронов. Каковы возможности РФ на самом деле, сколько беспилотников она запускает сейчас и способны ли украинские беспилотники-перехватчики остановить дроновый террор. В статье «Новости Донбасса» попытались ответить на эти вопросы.

Более 11 тысяч «Шахедов» за два месяца

РФ начала применять иранские беспилотники типа «Шахед» осенью 2022 года (в z-среде их называют «Герань», подчеркивая якобы российское производство). На тот момент это были буквально единичные БпЛА, а запуск 20-ти дронов считался целым роем. Но «Шахеды» прошли множество этапов модернизации и стали серьезным оружием для террора мирных жителей. На них появились камеры, некоторые экземпляры оснащают искусственным интеллектом. РФ использует разные боевые части — фугасные, осколочные, термобарические, что делает «Шахеды» более опасными. БпЛА стали реактивными, у них увеличилась скорость, дальность полета и высота.

Помимо того, что «Шахеды» становятся более опасными, Россия запускает их все больше. «Новости Донбасса», промониторив сводки Воздушных сил, посчитали, что только за два месяца лета на украинские города полетели тысячи БпЛА. Ни одна ночь или день не обошлись без дроновой атаки.

Страдают от беспилотников и тыловые, и прифронтовые города. Ведь обычно Россия запускает их с самых разных направлений. Часть БпЛА подавляют средствами радиоэлектронной борьбы. Часть сбивают с помощью зенитных ракетных установок либо авиации — при массированных атаках задействуют даже самолеты F-16. В городах работают мобильные огневые группы, но, учитывая количество БпЛА, этого недостаточно. А новые тактики РФ делают «Шахеды» практически неуязвимыми для средств украинской ПВО.

«Сейчас мы можем сбивать “Шахеды” только в пике»

Если посмотреть, как «Шахеды» летят, например, в Киев во время масштабных атак, видно, что дроны движутся целыми стаями со всех направлений по 10-15 штук. Они залетают в город практически ежеминутно. Часто летят очень низко либо же наоборот высоко, поэтому сбить их нелегко.

«Будут “Шахеды” усложняться, увеличивать свои возможности, будут летать выше и ниже. Во время последних атак “Шахеды” заходили один за другим с высоты 3,5-4 километра. Там мобильные группы ничего сделать не могут. Даже “Гепарды” (немецкая зенитная самоходная установка — ред.) на такие высоты не бьют, а это из зенитных у нас самое дальнобойное оружие», — комментирует авиационный эксперт Константин Криволап.

На таких высотах и скоростях подловить дрон практически невозможно. Поэтому в последнее время результативность сбития «Шахедов» снизилась.

«Мобильные группы сейчас могут находиться разве что на территории объектов инфраструктуры, чтобы сбивать “Шахед”, когда он переходит в атаку. Когда он подлетает к городу, то снижается и идет в пике. На этом этапе мобильная огневая группа может его подловить», — говорит руководитель Центра подготовки операторов БпЛА «Крук» Виктор Таран.

Кроме этого, во время последних атак на города запада Украины дроны-камикадзе летели по территории Беларуси. Так «Шахеды» цепочкой передвигались, например, в ночь на 12 июля. Если РФ запускает БпЛА по такой траектории, украинские силы не могут их сбивать, ведь тогда это будет, по сути, атака территории Беларуси. Тем не менее 14 июля белорусский вертолет сбил один из дронов. Часть экспертов связывает это с фактором присутствия на тот момент спецпредставителя США Кита Келлога в Киеве. Некоторые же считают, что так Беларусь якобы пытается частично дистанцироваться от соучастия в войне РФ против Украины.

Украинский военный рядом с БПЛА «Шахед». Фото: Maks_NAFO_FELLA/X

​​Дроны-перехватчики спасут Украину?

Эксперты говорят: учитывая угрозы, именно борьба с «Шахедами» должна стать приоритетным направлением для Украины в ближайшее время.

«Если мы не остановим эту напасть эффективными контрметодами, “Шахеды” планово будут уничтожать города. Ни одна ПВО ни одного города не выдержит такой массовый налет, когда “Шахеды” слетаются со всех сторон и собираются по 70-80, а потом в один миг атакуют», — комментирует военный эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов.

С начала июля в Украине все чаще говорят о дронах-перехватчиках как новом оружии против «Шахедов». 13 июля Владимир Зеленский заявил, что только за неделю эти БпЛА сбили сотни российских дронов. Военные эксперты в большинстве уверены в успехе этого метода борьбы. Например, Сергей «Флеш» Бескрестнов считает, что перехватчики смогут уничтожать до 1000 БпЛА в сутки еще на границе. Зенитные дроны, по словам аналитиков, сбивают цели на больших высотах. Речь о трех и даже пяти километрах.

«Принцип тот же, как и у обычного fpv-дрона. Он управляется оператором, наводится на “Шахед-136” для его перехвата и в воздухе уничтожается. Это абсолютно самостоятельное средство поражения, которое запускается и управляется оператором. Назначение его именно перехват “Шахед-136”», — комментирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В украинском Минобороны уточняют, что в основе дронов-перехватчиков искусственный интеллект, который отвечает за наведение и адаптацию к изменениям тактики противника. Хотя военные аналитики говорят, что как раз то, как перехватчики поведут себя при изменениях тактики «Шахедов» пока не ясно. Также практика покажет, как на них будет влиять погода, ведь дождь, снег, низкие температуры могут снизить эффективность.

«Плюс необходимое количество операторов. Вопрос, как зенитный дрон себя проявит как самостоятельная единица, когда на каждый необходим оператор. Поэтому это средство поражения, которое будет действовать в комплексе со всеми остальными средствами ПВО», — говорит Александр Коваленко.

Так выглядят украинские дроны-перехватчики «ODIN Win_Hit». Фото: t.me_fpv_odi

Дроны-перехватчики, по мнению аналитиков, станут основной силой для борьбы с «Шахедами» максимум на ближайшие шесть месяцев — до тех пор, пока Россия с помощью Китая не найдет способ, как с ними бороться. По подсчетам экспертов, для защиты центральных тыловых регионов Украине необходимо не менее 10 тысяч перехватчиков на начальном этапе. И примерно 30 тысяч, чтобы в полной мере насытить потребности сил безопасности и обороны. В конце июля стало известно, что помогает с этими дронами бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. По информации медиа, 9 из 10 «Шахедов» сбивают перехватчики компании Swift Beat Шмидта.

Пять миллионов дронов от России — вполне реальное количество

В конце июня комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Россия может накапливать до 5 миллионов дронов. А руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская уверена, что уже в 2026 году российские БпЛА будут летать над тыловыми украинскими городами в режиме постоянной охоты. Аналитики считают такие прогнозы вполне реальными, если речь не только о «Шахедах», а о дронах вообще.

«Украина в прошлом году объявила, что изготовит пять миллионов дронов, по факту выпустили два миллиона. В этом году анонсировали десять миллионов. Но Украина до сих пор не перевела часть экономики на военные рельсы, а Россия это сделала. У них колоссальные государственные заказы на изготовление БпЛА. Россия, очевидно, может сделать десять миллионов и больше. Сейчас потолок производства исключительно в производственных мощностях и в том, как быстро и оперативно Китай готов доставлять комплектующие», — комментирует Виктор Таран.

Благодаря КНР, по словам военных аналитиков, Россия существенно нарастила производство fpv-дронов. Сейчас противник применяет их от 800 до 1000 в сутки. Год назад это количество было почти втрое ниже — до трехсот.

«За счет Китая они смогли нарастить применение fpv-дронов, но масштабировать до нашего уровня у них не получается из-за отсутствия технических и технологических необходимых процессов. Поэтому мы пока опережаем. Но то, что они смогли так нарастить применение этих дронов означает, что они будут это масштабировать, как и налеты “Шахедов”, “Гербер” и пародий их производства», — говорит Александр Коваленко.

БпЛА «Гербера» сделан буквально из пенопласта. Его цель — отвлекать средства ПВО, но в последнее время РФ устанавливает на «Герберы» маломощные боевые части, что делает этот дрон также средством террора.

Последствия удара по центру города Белозерское Донецкой области 30 мая 2025 года.

Чтобы увеличить производство «Шахедов» в два раза, РФ нужен минимум год

Для прифронтовых населенных пунктов основной угрозой стали fpv-дроны, зона поражения которых расширяется.

«Ударные дроны в прифронтовой зоне не брезгуют ударами по гражданскому населению. Мы видели такие примеры в Сумской области, где на автобусе была маркировка, что там едут люди, но дрон по нему ударил. Сейчас fpv летает на 20-30 километров. Каждый день мы фиксируем, как они выискивают цели и атакуют нашу логистику. Особенно это касается дороги Краматорск-Доброполье», — комментирует Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Эксперт приводит статистику одного из медицинских пунктов на Покровском направлении. 50% ранений люди получают от fpv. В большинстве это гражданские. 30-35% травм нанесено на линии фронта, остальные 65% — логистика. Логистика означает, что страдают именно мирные. Тактику террора ударными дронами в отношении гражданских Россия начала с Херсона. Потом масштабировала на другие регионы. Сейчас дроны РФ могут летать на расстояния до 50-70 километров. Помимо этого, Россия применяет малые формы БпЛА — «Молнии», «Ланцеты» или «Кубы». Как рассказал «Новостям Донбасса» военный с позывным «Бэтмен» с Северо-Слобожанского направления, Россия запускает весь спектр БпЛА, особенно на оптоволокне.

Что до «Шахедов», то более 700 дронов в сутки, как было в июле, — это также не предел. Военные аналитики считают, что Украина должна быть готова к атакам до 1000 БпЛА. Ведь ежемесячно РФ наращивает масштабы ударов по Украине. Это подтверждает мониторинг сводок Воздушных сил. В июле РФ запустила «Шахедов» или имитаторов на 4% больше, чем в июне. Тем не менее, такие массированные атаки в режиме нон-стоп, по данным главы украинской разведки Кирилла Буданова, пока невозможны. Ведь Россия пока может лишь накапливать «Шахеды», чтобы потом ударить сотнями.

«Запуск пятисот “Шахед-136” в сутки Россия не может потянуть. У нее такой возможности сейчас нет. Не говоря уже о тысячи. Согласно сообщению ГУР, сейчас средний показатель производства 90 дронов в сутки. То есть, они должны нарастить производство более чем в десять раз», — считает Александр Коваленко.

Эксперты говорят: чтобы увеличить производство «Шахедов» даже в два раза, России необходимо от года до полутора лет. Успешные налеты украинских дронов на предприятия в РФ увеличивают эти сроки. Например, 2 июля был поврежден завод «Купол» в Ижевске. Тем не менее, основные мощности по производству «Шахедов» находятся в Алабуге Республики Татарстан.

Украина пошла неправильным путем в производстве БпЛА

В нынешней войне используется целый спектр беспилотных летательных систем. Это дроны-перехватчики, ударные дроны малого и среднего радиусов действия, большие беспилотники для ударов в тыл. Портал Defense Express писал, что сейчас Украина производит более 200 тысяч дронов в месяц. Таким образом, производство выросло на 900% в год. Тем не менее, если разбирать эти цифры по конкретным видам БпЛА, картинка более пессимистична.

«Где аналог украинских “Шахедов”? Где украинский “Ланцет”? Да, у нас на линии боевого соприкосновения большой зоопарк дронов, но это количество до конца не переросло в качество. Чтобы мы переросли в качество, нужно поменять подход. Одна из причин, почему до сих пор нет украинского “Шахеда”, это то, что не сделали украинский аналог “Кометы” (антенны спутниковой навигации, которыми оснащают “Шахеды”, — ред.). Ирония судьбы в том, что ее производители украинцы. Они переехали в Россию, потому что в свое время в Украине не заинтересовались этим изделием», — комментирует Виктор Таран.

По его словам, чтобы Украина смогла кратно увеличить производство дронов, нужно брать целевые команды и вливать в них большие государственные средства, давать госзаказ на создание БпЛА. Но цена такого целевого гранта должна быть даже не сто тысяч долларов, а гораздо больше.

«Преимущество, которое у нас было в 2022-м, в начале 2023 года мы потеряли, потому что Россия пошла, я считаю, правильным путем. Она начала масштабировать несколько видов дронов и их наращивать. Мы на первом этапе пошли правильно, мы родили зоопарк. Это нужно было делать, потому что когда нет ничего, надо создавать. Но потом в конце 2023-го — начале 2024-го надо было менять концепцию, делать акценты на трех, четырех, десяти изделиях в различных категориях и их масштабировать», — считает Виктор Таран.

Еще одна важная проблема, о которой уже упоминалось, — нехватка операторов. Обучают их в сертифицированных школах, которые в Украине, подчеркивают аналитики, не финансируются. Нет государственной поддержки нет.

«Любой человек в прифронтовой зоне не должен чувствовать себя в безопасности»

Чем масштабнее дроновые атаки России, тем больше страдает людей. Поэтому военные аналитики считают, что для гражданских необходима новая система оповещения. В первую очередь это касается прифронтовых зон. Для тех, кого тревога застала в дороге, стоит установить сетки безопасности или специальные карманы, где люди смогут спрятаться.

«Любой человек в прифронтовой зоне не должен чувствовать себя в безопасности. Если раньше, еще полгода назад, абсолютно все люди там свыше 15 километров от линии фронта, это было абсолютно спокойно, то сейчас это фактически террор», — говорит Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Что же до тыловых городов, то эксперты в первую очередь советуют гражданским не подходить к окнам во время атак.

«Держаться подальше от окон во время работы мобильных огневых групп. Часто бывают случаи, когда пули залетают в окна. Такие прецеденты есть. Пуля, выпущенная мобильными огневыми группами, может лететь на много километров. Поэтому, если даже вы не слышите, как работает группа, или слышите ее далеко, это не значит, что есть безопасность», — добавляет Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Учитывая, что БпЛА становятся все более опасными, самым лучшим вариантом во время тревог конечно же остается укрытие. По-прежнему актуально, но не настолько безопасно во время обстрелов прятаться внутри квартир и домов, заходить вглубь зданий.

Санкции должны работать

Возможно ли помешать России производить дроны? Часть экспертов считает, что такие инновации, как БпЛА с искусственным интеллектом РФ не сможет масштабировать из-за санкций. То есть, это буквально единичные экземпляры. Если санкции работают, все новое от России — это лишь пилотные проекты или прототипы.

«Шанса на их существование или на то, что все это применимо к сотням тысяч единиц не должно случиться. Для этого есть ограничения на поставку тех или иных компонентов на территорию страны-агрессора. И если правильные инструменты работают, то мы не увидим массовое применение врагом каких-либо инноваций, которые они копируют», — комментирует сооснователь компании DroneUA Валерий Яковенко.

Тем не менее, даже в российских «Кометах» нашли иностранные комплектующие. РФ удается обходить санкции и закупать товары за границей. Не говоря уже о помощи Китая и Ирана.

«Враг не инвестирует в глубокие цепочки снабжения. Не инвестирует в создание определенных масштабируемых технологий. Он очень сильно зависит от импорта комплектующих из других стран. Нужно работать со странами, которые поставляют оборудование и нарушают санкции. Вскрывать все логистические цепочки, демонстрировать это странам, открыто заявляющим об отсутствии поддержки РФ», — подчеркивает Валерий Яковенко.

Иногда, по словам Яковенко, правительство все же борется с компаниями, которые помогают России. В том же Китае чаще всего это частные структуры, которые преследуют исключительно финансовые цели. Тем не менее, судя по темпам производства беспилотников, глобально ситуацию эта борьба пока что не меняет.

Что такое «стена дронов»

В середине июля российский беспилотник через территорию Беларуси залетел в воздушное пространство Литвы. Вопрос защиты от БпЛА становится для стран Евросоюза все более актуальным. В мае прошлого года стало известно о создании «стены дронов». Это инициатива Латвии, Литвы и Эстонии, а также Польши, Финляндии и Норвегии. Если более упрощенным языком, то, по словам аналитиков, речь об эшелонированной системе противодействия российским БпЛА. Она включает средства радиоэлектронной разведки и противодействия.

«От средств радиоэлектронной борьбы до средств, которые способны наносить кинетическое поражение — дроны-перехватчики или зенитные комплексы. Плюс это построение физической защиты объектов по принципу габионов. Это такие огромные шары, которые набиты песком и разными интересными средствами, чтобы когда дрон влетает, оно физически защищало», — говорит Виктор Таран.

Военные аналитики считают подобные инициативы своевременными, ведь целью следующей атаки со стороны России могут стать страны Балтии. И если война будет масштабироваться, РФ использует другие тактики. Уже не будет танковых колонн, как в 2022 году. Будет комбинированный удар, где дроны сыграют ключевую роль.

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