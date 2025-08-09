Работа на оккупированных территориях была для Рощиной важнее премий

Киевляне склоняют головы в память о Виктории Рощиной на Майдане.

В Киеве 8 августа простились с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в прошлом году в российском плену. Панихида прошла в полдень в Михайловском соборе. Проститься с Викторией пришли сотни людей — родные, коллеги из редакций, в которых она работала, и горожане, которые знали о её истории и хотели отдать дань памяти.



После службы траурная процессия направилась на Майдан Незалежности, где прошла короткая гражданская церемония прощания. Там коллеги и друзья делились воспоминаниями о Виктории. Среди них — журналисты «Украинской правды», «Радио Свобода», Hromadske, а также бывшие сотрудники и знакомые.

Соучредительница Лаборатории журналистики общественного интереса Ангелина Карякина отметила, что Рощина была предана профессии и готова ради материала идти на риск. Она вспоминала её работу над расследованием «Дела Майдана», фильмом об украинских моряках, пленённых в Керченском проливе, и о том, как Виктория знала по имени каждого из них и их родных.



«Она никогда не жаловалась, не брала отпуск. Для неё журналистика была не работой, а призванием», — сказала Карякина.



С этим утверждением соглашались и коллеги украинской журналистки, которую убили оккупанты. Те, с кем удалось пообщаться «Новостям Донбасса», подтверждали: Виктория почти фанатично относилась к своей работе. Иногда она не могла остановиться, подвергая себя опасности.

Главная редакторка «Украинской правды» Севгиль Мусаева назвала Рощину человеком «служения» — обществу, читателям, аудитории. Она рассказала, что в сентябре 2022 года Виктория отказалась от поездки на церемонию вручения журналистской премии в Нью-Йорке, чтобы поехать на временно оккупированные территории и освещать так называемые «референдумы» РФ.



Юрист семьи Рощиных заявила, что борьба за память Виктории продолжится, а расследование её гибели будет вестись до полного установления обстоятельств и наказания виновных.