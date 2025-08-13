Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

13 августа 2025, 15:40

«Треугольник пустоты»: эксперты о рисках окружения Покровска, Мирнограда и Константиновки и дальнейшем прорыве ВС РФ

Покровск с дрона. Фото: telegram Покровск с дрона. Фото: telegram

Покровск и Мирноград — почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки. Такие заявления звучат от действующих украинских военных. Что происходит на этом участке фронта — разбираемся с экспертами.

Офицер ВСУ Богдан Кротевич публично обратился к президенту Зеленскому в сети Х(twitter) и описал ситуацию на линии Покровск-Константиновка.

«Линии боевого столкновения как устойчивой линии — фактически не существует. Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки. Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о «взятом селе» как о победе на фоне провалов целых направлений», — написал Кротевич.

Россияне малыми группами смогли прорваться вглубь подконтрольных ВСУ территорий практически на 10 км. Это произошло на линии Родинское-Золотой Колодец-Веселое. Таким образом, усилив охват Покровско-Мирноградской агломерации на восточном фланге.

Ситуация на Покровском направлении. Скрин карты DeepState


Как сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, враг пытается прорвать украинскую оборону, действуя небольшими пехотными и диверсионными группами. Часть из них просочилась в населенные пункты Золотой Колодец, Веселое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр.

«Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры», – отметил Ковалев.

Тем не менее, именно окружение Покровска не подтверждает и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Покровск на сегодняшний день не в окружении. Он находится на стадии создания условий для охвата. Предпосылки для окружения Покровска на сегодняшний день есть, поскольку российские оккупационные войска подняли сам город с юга, полностью его захватили с востока и пытаются зайти с северной стороны», — считает Коваленко.

В районе Родинского российские подразделения пытаются прорываться на запад, чтобы как раз и создать условия для полного окружения Покровска. ВСУ не дают им возможности продвигаться, так же как и в районе Звирового и Котлиного на западном фланге. Однако, ситуация находится на пике напряжения. По мнению руководитель военных программ безопасности центра глобалистики «Стратегия XXI» Павла Лакийчука, ситуация изменилось с прорывом россиян на Константиновскую трассу.

«Это создало угрозу сразу трем направлениям: Торецк — тыл, Константиновка — фронт, и второй фланг Покровска. Пока прорыв был незначительными силами численностью до дивизии, с этим можно было справиться, но, к сожалению, мы промедлили здесь с принятием решения. Россияне смогли перегруппироваться, подтянуть резервы и начать наступление», — говорит Павел Лакийчук.

Прорыв на линии Родинское-Золотой Колодец-Веселое открывает для россиян дорогу на Дружковку. По словам Александра Коваленко, уже, фактически, открытое Дружковское направление является самым опасным.

«Там имеется так называемый, "треугольник пустоты", поскольку там практически более 120 квадратных километров площади, где нет населенных пунктов, и продвижение противника будет осуществляться по рокадным дорогам и лесополосам. Да, есть линия обороны, да, есть рубежи, да, есть огневые точки у наших подразделений. Но с учетом того, что противник на 10 километров за 48 часов углубляется вглубь, казалось бы, укрепленных районов, возникает вопрос: А есть ли там вообще личный состав, который может держать все эти позиции в обороне? Вопросов много», — Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Сложившаяся ситуация — это прямая угроза для Константиновки и Торецка.

«Прорыв на Дружковку ставит под угрозу Константиновку. С одной стороны прорыв на Дружковку, с другой стороны движение на Констаху непосредственно. И еще Торецкое направление тоже получается, охваченн с трех сторон. И южный ковш Торецкого он, учитывая водохранилище сзади, это представляет собой площадь для потенциального окружения наших сил», — говорит Павел Лакийчук, руководитель военных программ безопасности центра глобалистики «Стратегия XXI».

Заметно активизировались российские подразделения и на лиманском направлении. По мнению Павла Лакийчука — это маркер того, что россияне нацелены подойти вплотную, в том числе к Славянску и Краматорску.

«Лиманское направление для наступления россиян на Донбассе на Константиновку-Дружковку-Краматорск является вспомогательным. И очевидно было, что россияне, имея целью захват этой агломерации, рассчитывают после овладения ею, ударить вспомогательным ударом с севера на Славянск, с севера на юг. Таким образом отрезая всю нашу Сиверскую группировку сил. Причем, очевидно, хотят они резким прорывом овладеть всей вот этой Краматорской агломерацией и выйти на рубежи второй линии этих городов-крепостей», — констатирует Павел Лакийчук, руководитель военных программ безопасности центра глобалистики «Стратегия XXI».

О своих претензиях на полный контроль над Донецкой областью Россия заявляет вот уже 11 лет. Сточены целые армии, положены сотни тысяч жизней, но желаемого результата Кремль не может добиться.

«Российские войска не имеют на сегодняшний день достаточных сил, чтобы полностью закрыть Донецкую область. Даже те силы, которые перебрасываются, их недостаточно, чтобы закрыть вопрос с Донецкой областью. Это для них непосильная задача. Если будет меньше таких вот удручающих моментов, как с углублением на 10 километров к Золотому колодцу и Веселому российских передовых, штурмовых подразделений, то, конечно же, для российских войск Донецкая область — это действительно неприступный бастион, над которым они будут ломать зубы еще не один год, не месяц, не неделю, не полгода, а именно не один год», — утверждает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Тем временем главком Александр Сырский выделил дополнительные силы для уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны на Покровском направлении.

